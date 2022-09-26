Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 93876
ИКТ 8219
Организации 6239
Ведомства 1319
Ассоциации 669
Технологии 2934
Системы 17784
Персоны 33336
География 1538
Статьи 1223
Пресса 886
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1548
Мероприятия 821

Оптические технологии Optical technologies высокотехнологичная оптико-электронная техника high-tech optical and electronic equipment



26.09.2022 Премьера MOBOTIX: новые мультимодульные камеры S74 с ИИ платформой седьмого поколения 3
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx 2
22.09.2022 ЦСМС и Sitroniсs Group будут развивать спутниковый мониторинг рыбопромысловых судов 1
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения 1
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» 1
14.09.2022 «Ростелеком» и «Агротек» будут совместно развивать цифровые технологии в АПК 2
13.09.2022 Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате 1
08.09.2022 X-Com подвела итоги первого полугодия 2022 года 1
08.09.2022 Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами 2
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1
06.09.2022 Путин распорядился обеспечить россиян интернетом со скоростью 10 Гбит/с 1
06.09.2022 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечит качественной связью еще 4000 жителей поселков и деревень 3
05.09.2022 Konica Minolta станет эксклюзивным дистрибьютором решения EasySeparate 1
05.09.2022 Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями 1
02.09.2022 Древние накопители восстали из мертвых и угрожают бизнесу Seagate и Western Digital 3
01.09.2022 NGR Softlab представила новую версию продукта Infrascope 1
31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи 1
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены 1
30.08.2022 «Ростех» создал лазерный комплекс для изготовления деталей перспективных авиадвигателей 1
30.08.2022 Голосовой помощник «Ростелекома» решает без участия оператора до 80% обращений на горячие линии и в справочные службы 1
29.08.2022 «Ростелеком» обеспечил цифровую связь для проведения впервые в истории онлайн-трансляции фестиваля адыгейского сыра 3
26.08.2022 ГК «Астра» и MasterCloud запустят облачную платформу на базе российского ПО 1
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 1
24.08.2022 «Росэлектроника» выпустила опытную партию IP-видеокамер 1
24.08.2022 Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition 1
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция» 1
22.08.2022 «Эр-телеком» обеспечит доступом в интернет малые населенные пункты Новосибирской области 2
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 1
18.08.2022 Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение 1
17.08.2022 «Ростелеком» предлагает новый сервис видеосвязи для компаний любого масштаба 1
16.08.2022 Выпущен крошечный ПК на Intel Xeon с производительностью, как у рабочей станции 1
16.08.2022 Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
11.08.2022 Hisense и Leica Camera AG объявили о партнерстве для развития технологий в области лазерных телевизоров 2
11.08.2022 CompTek и Canovate заключили партнерское соглашение 2
11.08.2022 Резиденты воронежского промпарка «Перспектива» смогут внедрять умное производство 1
11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль 1
11.08.2022 «Ростелеком» на Южном Урале подключил к интернету базу отдыха в поселке Увильды 1
08.08.2022 Bloody представила три манипулятора для киберспорта 1
08.08.2022 Оптический наномотор преобразует свет в энергию 3

Публикаций - 2377, упоминаний - 2963

Оптические технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 694
Samsung Electronics 9333 333
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 302
Apple Inc 10683 237
Huawei 3222 225
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 145
Элемент ГК - Elementec 1523 132
Intel Corporation 11262 125
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 118
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 116
LG Electronics 3372 102
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 100
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 98
Nvidia Corp 3118 98
Microsoft Corporation 22497 98
IBM - International Business Machines Corp 8941 89
Xiaomi 1095 86
Lenovo Group 2077 77
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 52
AMD - Advanced Micro Devices 3661 46
Yandex - Яндекс 5015 41
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 30
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 29
Konica Minolta 356 25
BBK OPPO Electronics 281 25
Amazon Inc - Amazon.com 2650 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 19
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 19
HP - Hewlett-Packard 3567 19
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 0 17
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 17
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 17
Asahi Pentax 50 15
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 14
Eltex - Элтекс 88 14
Центел - Центральный телеграф 404 13
BBK Electronics Corp 396 13
Cisco Systems 4720 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 13
Крок - Croc 1616 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 45
РЖД - Российские железные дороги 1458 43
Самолёт ГК 216 36
Почта России ПАО 1853 32
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 30
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 25
Газпром ПАО 1008 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 23
Лента - Сеть розничной торговли 912 22
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 15
Альфа-Банк 1476 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 7
Связной ГК 1190 5
Мосводоканал МГУП 53 5
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
LEGO 202 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Татнефть 182 4
Arianespace 83 4
Сургутнефтегаз - СНГ 193 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Ренессанс Страхование 83 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 0 2
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 0 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 10 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
Роснефть НК 434 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 223
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 173
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 66
Президент Российской Федерации 3770 66
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 39
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 27
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 16
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 12
Администрация Президента РФ 904 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 11
Счётная палата РФ 628 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 6
Таможня - Таможенная служба 421 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Петербургский метрополитен ГУП 73 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
WiMAX Forum 66 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 1509
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 783
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 628
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 575
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 425
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 419
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 383
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 372
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 367
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 353
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 316
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 311
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 310
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 308
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 306
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 292
Автофокус - Автофокусировка 699 266
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 243
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 242
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 239
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 223
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 199
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 192
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 189
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 188
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 182
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 178
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 170
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 154
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 151
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 149
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 139
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 136
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 130
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 123
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 114
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 108
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 108
DDR - Double data rate 2422 102
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 86
Google Android 11959 312
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 177
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 176
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 166
Microsoft Windows 2000 2856 140
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 95
Linux OS 7669 75
Microsoft Windows 7 1780 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 54
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 52
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 48
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 47
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 47
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 45
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 43
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 38
Microsoft Office 3247 37
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 37
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 32
Microsoft Windows 2104 27
Apple macOS 1457 27
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 25
AMD Mobility Radeon 223 25
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 25
Abbyy FineReader 214 22
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 21
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 21
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 18
Nokia Symbian OS 1388 18
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 18
Intel Celeron - Серия процессоров 924 17
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 17
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 17
Google Gmail 802 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 17
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 16
Honor SuperCharge 74 15
Oracle Java - язык программирования 2554 15
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 15
Nokia Sirocco 92 15
Путин Владимир 2542 47
Рылов Дмитрий 45 5
Проскура Дмитрий 28 5
Мишустин Михаил 376 4
Чернышенко Дмитрий 320 2
Акимов Максим 170 2
Покровский Иван 67 2
Мантуров Денис 66 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 0 1
Абрамов Сергей 69 1
Кузнецова Ольга 10 1
Массух Илья 202 1
Laroche Gaetan - Ларош Гаэтан 0 1
Дмитриенко Дмитрий 0 1
Чебышев Дмитрий 0 1
Фролов Дмитрий 0 1
Глазков Андрей 0 1
Effenberger Frank - Эффенбергер Френк 0 1
Быченко Андрей 0 1
Корнюхин Сергей 0 1
Неизвестный Сергей 0 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Комлев Николай 55 1
Серегин Андрей 12 1
Гостев Дмитрий 22 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 1
Кузнецов Александр 85 1
Резников Олег 14 1
Иванов Александр 83 1
Сковородников Олег 3 1
Yabe Hidetaka - Ябэ Хидетака 1 1
Alberts Clive - Альбертс Клайв 1 1
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Куйвашев Евгений 11 1
Сечкин Алексей 15 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 696
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 507
Земля - планета Солнечной системы 7427 292
Япония 10069 234
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 213
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 153
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 121
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 85
Россия - Сибирь 1579 80
Россия - СФО - Новосибирск 3269 75
Солнечная система - Solar system 2236 72
Азия - Азиатский регион 3803 72
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 66
Австралия - Австралийский Союз 2791 62
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 61
Китай - Тайвань 2115 55
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 52
Россия - ПФО - Казань 2085 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 45
Беларусь - Белоруссия 3525 43
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 42
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 40
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 36
Казахстан - Республика 4467 34
Луна - спутник Земли 1184 33
Швеция - Королевство 2072 30
Россия - ЦФО - Тульская область 965 29
Нидерланды 2197 28
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 27
Африка - Африканский регион 2928 27
Германия - Бавария - Мюнхен 424 24
Бразилия - Федеративная Республика 1945 23
Австрия - Австрийская Республика 1020 22
Америка 2011 22
Германия - Берлин 635 21
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 21
Германия - Федеративная Республика 8903 20
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 19
Россия - СФО - Омская область 517 18
Россия - УФО - Свердловская область 1102 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 761
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 265
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 212
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 126
Ergonomics - Эргономика 840 126
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 123
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 113
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 82
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 73
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 63
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 55
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 55
Физика - Physics - область естествознания 889 42
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 34
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 28
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 24
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 23
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 22
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 22
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 18
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 16
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 14
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 14
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 13
Генетика - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 10
Тёмная материя - Dark Matter 0 10
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 10
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 9
Геология - Вечная мерзлота - Многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - Permafrost 0 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 54
DigiTimes - Издание 1284 29
Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
Коммерсантъ - Издательский дом 888 8
Forbes - Форбс 591 4
РИА Новости 766 4
FT - Financial Times 1118 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
The Register 1286 1
Inquirer 462 1
Cellular News 231 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Juniper Research 468 12
S&P - Standard and Poor’s 470 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 15
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 9
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 8
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
Bangor University - University of Wales, Bangor - University College of North Wales 0 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 32
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 6
IBM Think 3 2
Cisco Expo 9 2
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 0 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября