Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment

«Авито Работа»: больше всего высокооплачиваемых вакансий размещают в сфере производства электро- и оптического оборудования г. эксперты «Авито Работы» изучили, в каких сферах работодатели чаще всего предлагают вакансии с зарплатой от 100 тыс. руб/мес. По итогам исследования лидером оказалась сфера производства электро- и оптического оборудования: около 52% всех вакансий в отрасли этой осенью предусматривали для соискателей средние предлагаемые зарплаты выше 100 тыс. руб/мес. Больше всего высокооплачиваемых пре

Компания «ФайберТрейд» запустила первое в России масштабное производство волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board 025 года в Новосибирске состоялась торжественная церемония открытия нового производственного комплекса компании «ФайберТрейд», включающего в себя уникальную для России линию по производству волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board (COB). Технология Chip-on-Board позволяет размещать лазерные излучатели, фотоприемники и электронные микросхемы непосредственно на печатной пл

7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики» ой зоны и труднодоступных территорий России «Синергия Арктики». Он обеспечит современными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) 61 населенный пункт в 15 арктических районах Якутии, где про

Вычисления на волне: в МФТИ разработали основу для сверхбыстрых оптических компьютеров тлых полос. Сегодня ученые пытаются использовать это свойство, чтобы создать более мощные и быстрые оптические компьютеры. Внутри них вычисления происходят не за счет движения электронов, а бла

Магистральные линии связи в России близки к предельному сроку эксплуатации й телекоммуникационной компании «Атлас» Павла Колочкина, в России от 50% до 70% доступной волоконно-оптической инфраструктуры на направлении запад — восток исчерпает срок гарантийного использов

«Авито Работа»: производство электро- и оптического оборудования возглавило рейтинг самых высокооплачиваемых сфер по итогам октября 2025 года ы рабочие и линейные специалисты, за октябрь 2025 г. Лидером рейтинга стало производство электро- и оптического оборудования — средняя предлагаемая заработная плата в сфере достигла 231,3 тыс.

«Ростелеком» завершил строительство оптического перехода под Камой вершили строительство самого сложного и протяженного кабельного перехода ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA Next) через Каму. Для прокладки ВОЛС использовался метод гор

Новые возможности управления фотонными кристаллами овали возможности управления спектром фотонного кристалла, который может работать как универсальный оптический фильтр. Его ключевая особенность — способность обратимо менять свои свойства. Об э

Создано устройство с самоорганизующимся светом, которое перевернет оптические технологии равления или корректировки. Он естественным образом проходит через устройство в два этапа — сначала оптический аналог расширения, а затем тепловое равновесие. Результатом является самоорганизов

В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft Японцы задают тренд Спрос на оптические приводы резко вырос на фоне прекращения поддержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware

Камчатка готовится к четырем дням без интернета бря 2025 г., пишет «Коммерсант». В регионе будут проходить работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС). По информации правительства Камчатского края, работу на спутн

В ИТМО разработали метаповерхность, которая сделает оптические чипы в два раза эффективнее бактерий. Благодаря отсутствию чувствительности медицинские исследования можно проводить с разными оптическими источниками, например, светодиодами и лазерами. Также разработка позволит повысит

Крупнейший российский производитель чипов купил создателя уникальных лазеров для выпуска микросхем ния для микроэлектроники «Нанотроника» (входит в группу «Элемент») приобрел 51% долей компании ООО «Оптические Технологии». Это следует из базы данных «Контур.Фокус». «Оптические Техноло

«Ростелеком» увеличивает оптическое покрытие Ишима Тюменской области и сервисам предоставляется по мере подключения домов к интернету. Сегодня доступом в Сеть обеспечены более 95% домохозяйств Ишима». В планах «Ростелекома» до конца 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше ишимцев получили возможность подключить высокоскоростной интернет.

В России создают технологию, которая сделает БПЛА менее уязвимыми и трудно перехватываемыми ктрического сигнала в оптическое излучение и образуют в комплексе с передающей и приемной волоконно-оптическими линиями бокового излучения (ВОЛБИ) распределенную оптическую линию связи (РОЛС).

«Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле Интегра кабель». На данный момент с использованием отечественных кабелей построено уже более 200 км оптической сети. Об этом CNews сообщили представители «Tелеком биржи». Ранее для строительств

Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти шен на государственном уровне. Показателен пример Росархива, как регулятора отрасли, согласовавшего оптические диски в качестве технологии для обеспечения постоянного хранения электронных архив

Тонкая настройка света: кварц и серебро меняют будущее оптики ого научного центра СО РАН». Благодаря этим фильтрам можно создавать более компактные и эффективные оптические устройства для телекоммуникаций, спутниковой связи, медицинской диагностики и спек

Ученые Пермского Политеха и ПНППК нашли способ в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах Ученые Пермского Политеха и ПНППК нашли способ в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Свет позволяет передавать

В России создан уникальный ультрафиолетовый лазер для производства микросхем на замену американскому Сибирский импортозамещающий лазер Российская компания «Оптические технологии» из Новосибирска разработали отечественную лазерную систему для печати

«Ростелеком», «Т8» и РФРИТ запустили «Умный оптический транспорт» ранспорт» (УОТ), направленного на доработку и внедрение системы управления магистральными волоконно-оптическими сетями (ВОЛС). Решением президиума правительственной комиссии по цифровому развит

Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри логий «Сколтеха» Дмитрий Горин. Получившаяся оптическая система перспективна для создания лазеров с оптической накачкой, работающих в довольно широком диапазоне длин волн, от 0,3 до 6 микрометр

Новый этап оптических исследований: полностью оптический универсальный логический вентиль «разогнали» до 240 ГГц з «Сколтеха» и университета Вупперталя в Германии определили, что ранее разработанный ими полностью оптический универсальный логический вентиль может работать на скорости в 240 ГГц при комнатно

Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков вижение объектов. В ходе эксперимента исследователи использовали динамик, к которому крепили разные оптические волокна с одинаковым усилием. С помощью лазера в них отправлялись короткие импульс

Корпорация «Элар» представила решения для ЦОД на основе оптических библиотек серии НСМ рочного хранения самых важных данных. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Роботизированные оптические накопители «Элар НСМ», обладающие емкостью свыше 1 петабайта, легко интегрируются

В Сеченовском Университете проводят исследование первой российской системы оптической навигации «Мультитрек» 019 г. «Мультитрек» применяется в клинической практике во время операций на головном мозге и ЛОР-органах. Устройство включает в себя инфракрасные камеры, инструменты с отражающими инфракрасный сигнал оптическими сферами, блок управления с программным обеспечением полностью российского производства обеспечением. Задача нового исследования на кафедре топографической анатомии и оперативной хир

Резидент «Сколково» разработал систему оптического трекинга Компания «НПО Варя», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), завершила разработку и испытания устройства оптического трекинга Camix Vision. Система предназначена для точного определения положения и ориентации камер в реальном времени. Проект реализован в рамках совместной программы Минпромторга Ро

В Москве выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий схемы, различные платы, вычислительные машины, мониторы и другие компьютерные, электронные, а также оптические изделия. При поддержке города предприятия в январе-феврале 2025 г. почти на 7% по

В МИФИ начался монтаж самого крупногабаритного оптического элемента лазерной установки «Эльф» гии для накачки импульсных ламп, отработка дистанционного управления лазерным комплексом, юстировка оптической система лазера. Сроки сжаты, ведь в 2026 г. запланирован физический запуск экспери

Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света вания. Полученные результаты открывают перспективы создания устройств нового поколения для хранения оптической информации, работающих с меньшими затратами энергии и доступных для широкого приме

Производитель оптического оборудования стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» льства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Оптическое оборудование, производимое «Вью Лаб», будет устанавливаться на беспилотных летател

«Ростелеком» завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи Кингисепп — Калининград «Ростелеком» успешно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Кал

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в столице выросло более чем в два раза По итогам января-октября 2024 г. выпуск вычислительных машин, полупроводниковых приборов, печатных плат и других электронных и оптических изделий в Москве вырос более чем вдвое. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Москва – город развит

Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR его рамках портфель дистрибьютора пополнит SETERE OCR, современное решение для оцифровки документов. Об этом CNews сообщили представители OCS. SETERE OCR (Optical Character Recognition) — это система оптического распознавания текстов, которая позволяет конвертировать в редактируемые форматы отсканированные документы, PDF–файлы и изображения, в том числе цифровые фотографии. Решение разработ

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM дуля имеют разрешение по 50 Мп. У трех сенсоров есть оптическая стабилизация, у перископа 5-кратный оптический зум, у телевика — 3,2-кратный. Также основная камера позволяет управлять диафрагмо

Ученые ТПУ собрали рентгеновский микроскоп для СКИФа ем до 270 нанометров. Микроскоп, дополняя оптический тракт экспериментальной станции дифракционными оптическими элементами, позволит ученым опуститься до фундаментального предела станции «Микро

В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи вантовой сети и оконечные узлы сети, к которым подключаются потребители ключей; ViPNet QSS Switch – оптический коммутатор, обеспечивающий переключение оптических каналов связи при работе кванто

В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера ерситета им. Королева Дмитрий Савельев. Эта стабильность позволяет лазерному лучу при отклонениях в оптической системе сохранять достаточную интенсивность для взаимодействия с объектом, что ком

SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR Компания SETERE выпустила обновление базовой версии системы оптического распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.11, улучшив общую функциональность продукта, качество сканирования и распознавания документов и удобство установки ПО. SETERE OCR — систе