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Оптические технологии Optical technologies высокотехнологичная оптико-электронная техника high-tech optical and electronic equipment

Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment

СОБЫТИЯ

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04.12.2025 «Авито Работа»: больше всего высокооплачиваемых вакансий размещают в сфере производства электро- и оптического оборудования

г. эксперты «Авито Работы» изучили, в каких сферах работодатели чаще всего предлагают вакансии с зарплатой от 100 тыс. руб/мес. По итогам исследования лидером оказалась сфера производства электро- и оптического оборудования: около 52% всех вакансий в отрасли этой осенью предусматривали для соискателей средние предлагаемые зарплаты выше 100  тыс. руб/мес. Больше всего высокооплачиваемых пре
01.12.2025 Компания «ФайберТрейд» запустила первое в России масштабное производство волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board

025 года в Новосибирске состоялась торжественная церемония открытия нового производственного комплекса компании «ФайберТрейд», включающего в себя уникальную для России линию по производству волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board (COB). Технология Chip-on-Board позволяет размещать лазерные излучатели, фотоприемники и электронные микросхемы непосредственно на печатной пл
28.11.2025 7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики»

ой зоны и труднодоступных территорий России «Синергия Арктики». Он обеспечит современными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) 61 населенный пункт в 15 арктических районах Якутии, где про
27.11.2025 Вычисления на волне: в МФТИ разработали основу для сверхбыстрых оптических компьютеров

тлых полос. Сегодня ученые пытаются использовать это свойство, чтобы создать более мощные и быстрые оптические компьютеры. Внутри них вычисления происходят не за счет движения электронов, а бла
25.11.2025 Магистральные линии связи в России близки к предельному сроку эксплуатации

й телекоммуникационной компании «Атлас» Павла Колочкина, в России от 50% до 70% доступной волоконно-оптической инфраструктуры на направлении запад — восток исчерпает срок гарантийного использов
18.11.2025 «Авито Работа»: производство электро- и оптического оборудования возглавило рейтинг самых высокооплачиваемых сфер по итогам октября 2025 года

ы рабочие и линейные специалисты, за октябрь 2025 г. Лидером рейтинга стало производство электро- и оптического оборудования — средняя предлагаемая заработная плата в сфере достигла 231,3 тыс.

17.11.2025 «Ростелеком» завершил строительство оптического перехода под Камой

вершили строительство самого сложного и протяженного кабельного перехода ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA Next) через Каму. Для прокладки ВОЛС использовался метод гор
13.11.2025 Новые возможности управления фотонными кристаллами

овали возможности управления спектром фотонного кристалла, который может работать как универсальный оптический фильтр. Его ключевая особенность — способность обратимо менять свои свойства. Об э
20.10.2025 Создано устройство с самоорганизующимся светом, которое перевернет оптические технологии

равления или корректировки. Он естественным образом проходит через устройство в два этапа — сначала оптический аналог расширения, а затем тепловое равновесие. Результатом является самоорганизов
20.10.2025 В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft

Японцы задают тренд Спрос на оптические приводы резко вырос на фоне прекращения поддержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware
17.09.2025 Камчатка готовится к четырем дням без интернета

бря 2025 г., пишет «Коммерсант». В регионе будут проходить работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС). По информации правительства Камчатского края, работу на спутн
03.09.2025 В ИТМО разработали метаповерхность, которая сделает оптические чипы в два раза эффективнее

бактерий. Благодаря отсутствию чувствительности медицинские исследования можно проводить с разными оптическими источниками, например, светодиодами и лазерами. Также разработка позволит повысит
12.08.2025 Крупнейший российский производитель чипов купил создателя уникальных лазеров для выпуска микросхем

ния для микроэлектроники «Нанотроника» (входит в группу «Элемент») приобрел 51% долей компании ООО «Оптические Технологии». Это следует из базы данных «Контур.Фокус». «Оптические Техноло
11.08.2025 «Ростелеком» увеличивает оптическое покрытие Ишима Тюменской области

и сервисам предоставляется по мере подключения домов к интернету. Сегодня доступом в Сеть обеспечены более 95% домохозяйств Ишима». В планах «Ростелекома» до конца 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше ишимцев получили возможность подключить высокоскоростной интернет.
01.08.2025 В России создают технологию, которая сделает БПЛА менее уязвимыми и трудно перехватываемыми

ктрического сигнала в оптическое излучение и образуют в комплексе с передающей и приемной волоконно-оптическими линиями бокового излучения (ВОЛБИ) распределенную оптическую линию связи (РОЛС).

21.07.2025 «Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле

Интегра кабель». На данный момент с использованием отечественных кабелей построено уже более 200 км оптической сети. Об этом CNews сообщили представители «Tелеком биржи». Ранее для строительств
23.06.2025 Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти

шен на государственном уровне. Показателен пример Росархива, как регулятора отрасли, согласовавшего оптические диски в качестве технологии для обеспечения постоянного хранения электронных архив
11.06.2025 Тонкая настройка света: кварц и серебро меняют будущее оптики

ого научного центра СО РАН». Благодаря этим фильтрам можно создавать более компактные и эффективные оптические устройства для телекоммуникаций, спутниковой связи, медицинской диагностики и спек
04.06.2025 Ученые Пермского Политеха и ПНППК нашли способ в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах

Ученые Пермского Политеха и ПНППК нашли способ в сотни раз снизить потери света в оптических устройствах. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Свет позволяет передавать
27.05.2025 В России создан уникальный ультрафиолетовый лазер для производства микросхем на замену американскому

Сибирский импортозамещающий лазер Российская компания «Оптические технологии» из Новосибирска разработали отечественную лазерную систему для печати

23.05.2025 «Ростелеком», «Т8» и РФРИТ запустили «Умный оптический транспорт»

ранспорт» (УОТ), направленного на доработку и внедрение системы управления магистральными волоконно-оптическими сетями (ВОЛС). Решением президиума правительственной комиссии по цифровому развит
12.05.2025 Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри

логий «Сколтеха» Дмитрий Горин. Получившаяся оптическая система перспективна для создания лазеров с оптической накачкой, работающих в довольно широком диапазоне длин волн, от 0,3 до 6 микрометр
29.04.2025 Новый этап оптических исследований: полностью оптический универсальный логический вентиль «разогнали» до 240 ГГц

з «Сколтеха» и университета Вупперталя в Германии определили, что ранее разработанный ими полностью оптический универсальный логический вентиль может работать на скорости в 240 ГГц при комнатно
21.04.2025 Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков

вижение объектов. В ходе эксперимента исследователи использовали динамик, к которому крепили разные оптические волокна с одинаковым усилием. С помощью лазера в них отправлялись короткие импульс
18.04.2025 Корпорация «Элар» представила решения для ЦОД на основе оптических библиотек серии НСМ

рочного хранения самых важных данных. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Роботизированные оптические накопители «Элар НСМ», обладающие емкостью свыше 1 петабайта, легко интегрируются

11.04.2025 В Сеченовском Университете проводят исследование первой российской системы оптической навигации «Мультитрек»

019 г. «Мультитрек» применяется в клинической практике во время операций на головном мозге и ЛОР-органах. Устройство включает в себя инфракрасные камеры, инструменты с отражающими инфракрасный сигнал оптическими сферами, блок управления с программным обеспечением полностью российского производства обеспечением. Задача нового исследования на кафедре топографической анатомии и оперативной хир
07.04.2025 Резидент «Сколково» разработал систему оптического трекинга

Компания «НПО Варя», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), завершила разработку и испытания устройства оптического трекинга Camix Vision. Система предназначена для точного определения положения и ориентации камер в реальном времени. Проект реализован в рамках совместной программы Минпромторга Ро
04.04.2025 В Москве выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий

схемы, различные платы, вычислительные машины, мониторы и другие компьютерные, электронные, а также оптические изделия. При поддержке города предприятия в январе-феврале 2025 г. почти на 7% по

13.03.2025 В МИФИ начался монтаж самого крупногабаритного оптического элемента лазерной установки «Эльф»

гии для накачки импульсных ламп, отработка дистанционного управления лазерным комплексом, юстировка оптической система лазера. Сроки сжаты, ведь в 2026 г. запланирован физический запуск экспери
10.03.2025 Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света

вания. Полученные результаты открывают перспективы создания устройств нового поколения для хранения оптической информации, работающих с меньшими затратами энергии и доступных для широкого приме
27.02.2025 Производитель оптического оборудования стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

льства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Оптическое оборудование, производимое «Вью Лаб», будет устанавливаться на беспилотных летател
13.02.2025 «Ростелеком» завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи Кингисепп — Калининград

«Ростелеком» успешно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Кал
26.12.2024 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в столице выросло более чем в два раза

По итогам января-октября 2024 г. выпуск вычислительных машин, полупроводниковых приборов, печатных плат и других электронных и оптических изделий в Москве вырос более чем вдвое. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Москва – город развит
25.12.2024 Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR

его рамках портфель дистрибьютора пополнит SETERE OCR, современное решение для оцифровки документов. Об этом CNews сообщили представители OCS. SETERE OCR (Optical Character Recognition) — это система оптического распознавания текстов, которая позволяет конвертировать в редактируемые форматы отсканированные документы, PDF–файлы и изображения, в том числе цифровые фотографии. Решение разработ
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

дуля имеют разрешение по 50 Мп. У трех сенсоров есть оптическая стабилизация, у перископа 5-кратный оптический зум, у телевика — 3,2-кратный. Также основная камера позволяет управлять диафрагмо
19.12.2024 Ученые ТПУ собрали рентгеновский микроскоп для СКИФа

ем до 270 нанометров. Микроскоп, дополняя оптический тракт экспериментальной станции дифракционными оптическими элементами, позволит ученым опуститься до фундаментального предела станции «Микро
05.12.2024 В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи

вантовой сети и оконечные узлы сети, к которым подключаются потребители ключей; ViPNet QSS Switch – оптический коммутатор, обеспечивающий переключение оптических каналов связи при работе кванто
19.11.2024 В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера

ерситета им. Королева Дмитрий Савельев. Эта стабильность позволяет лазерному лучу при отклонениях в оптической системе сохранять достаточную интенсивность для взаимодействия с объектом, что ком
01.11.2024 SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR

Компания SETERE выпустила обновление базовой версии системы оптического распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.11, улучшив общую функциональность продукта, качество сканирования и распознавания документов и удобство установки ПО. SETERE OCR — систе
29.10.2024 Две новые игровые клавиатуры с оптическими свитчами Alpha от Bloody

на действия соперников в игре. Функция Anti-Ghosting предотвратит залипание клавиш, а встроенная память на 4 МБ позволяет хранить макросы и варианты подсветки. Merlion Две новые игровые клавиатуры с оптическими свитчами Alpha от Bloody Новые клавиатуры оснащены линейными оптическими свитчами Alpha. Длина хода свитчей составляет 3,8 мм, они выдерживают до 100 млн нажатий, а точку сра

Публикаций - 11531, упоминаний - 15588

Оптические технологии и организации, системы, технологии, персоны:

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Intel Corporation 12811 521
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 491
Huawei 4675 396
Apple Inc 13154 389
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 384
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 354
Microsoft Corporation 25775 325
Canon 1439 314
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Google LLC 12688 271
Cisco Systems 5372 233
МегаФон 10742 232
Nikon 646 218
Nvidia Corp 4002 216
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 215
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 210
Toshiba Corporation 2980 208
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 205
HP Inc. 5883 204
Acer Group - Acer Inc 2776 201
LG Electronics 3735 198
IBM - International Business Machines Corp 9699 195
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 192
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 189
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 188
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 182
Olympus 475 171
Xiaomi - Сяоми 2231 166
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 149
Leica Camera 282 146
Dell EMC 5180 145
AMD - Advanced Micro Devices 4641 133
Fujitsu 2105 127
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 125
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 116
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 111
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 110
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 170
РЖД - Российские железные дороги 2096 119
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 114
Carl Zeiss AG 307 107
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 97
Россети Ленэнерго 1699 90
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 67
Газпром ПАО 1493 54
Белый Ветер 365 52
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 51
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 49
Почта России ПАО 2370 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 43
Связной ГК 1401 40
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 39
Boeing 1031 39
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 39
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 38
Lockheed Martin 777 38
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 36
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 36
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 34
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Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 29
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Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 28
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 26
Dixis - Диксис - Dиксис 371 26
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 26
TÜV Rheinland Group 181 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 24
Композит 99 24
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Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 20
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Евросеть 1421 18
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 49
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 37
Судебная власть - Judicial power 2500 36
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 36
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 32
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 27
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 391
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 187
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 50
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 30
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 29
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 21
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 21
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 16
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 13
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 11
TIA - Telecommunications Industry Association 90 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
Электрокабель 13 7
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 6
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 6
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 6
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 5
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
Международная академия связи - МАС 46 4
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 4
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2925
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1618
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1562
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1533
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1426
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1273
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1263
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1238
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1213
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1211
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 1113
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1048
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1040
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1015
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 939
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 933
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 932
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 928
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 900
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 887
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 882
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 867
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 855
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 854
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 807
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 803
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 771
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 753
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 720
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 704
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 703
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 702
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 696
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 676
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 658
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 657
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 647
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 644
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 638
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 637
Google Android 15243 451
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 386
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 344
Microsoft Windows 16882 309
Microsoft Windows 2000 8678 300
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 251
Apple iPhone 6 4861 218
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 187
Apple iOS 8583 180
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 180
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 175
Linux OS 11533 172
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 160
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 153
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 151
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 137
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 137
Samsung Galaxy 1035 133
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 132
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 131
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 129
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 128
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 126
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 123
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 122
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 120
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 117
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 113
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 113
Canon DIGIC - серия процессоров 199 112
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 111
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 110
Google YouTube - Видеохостинг 3002 107
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 106
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 105
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 103
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 101
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 99
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 99
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 96
Ксенин Алекс 311 109
Путин Владимир 3454 85
Никифоров Николай 1138 74
Исхизова Александра 100 59
Газаров Артур 77 52
Осеевский Михаил 350 47
Наумов Максим 100 43
Лаптева Марина 114 34
Кулаковский Дмитрий 67 31
Калугин Сергей 169 30
Барвинский Владимир 44 27
Медведев Дмитрий 1665 25
Принцевская Людмила 34 24
Сергеев Михаил 115 23
Лукошков Дмитрий 61 22
Ширшов Павел 76 22
Шпак Василий 279 21
Сергеев Иван 74 21
Макагонов Евгений 35 21
Щелгачев Дмитрий 35 20
Собянин Сергей 538 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 20
Логинов Александр 54 20
Брюквин Юрий 300 19
Слизень Виталий 244 19
Гордеева Анна 36 19
Пичугин Иван 36 19
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 19
Арлазаров Владимир 290 18
Мишустин Михаил 787 18
Ершов Андрей 52 18
Ермаков Валерий 140 18
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 18
Пучков Антон 33 18
Сапунов Алексей 38 17
Бровкин Дмитрий 55 17
Гарбузов Анатолий 167 17
Чернышенко Дмитрий 580 16
Дегтев Геннадий 271 16
Иванов Сергей 405 16
Россия - РФ - Российская федерация 166164 4296
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1485
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1388
Европа 24963 881
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 771
Япония 13807 706
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 564
Земля - планета Солнечной системы 10865 545
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 516
Германия - Федеративная Республика 13221 470
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 330
Южная Корея - Республика 7051 326
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 319
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 308
Франция - Французская Республика 8177 259
Азия - Азиатский регион 5920 254
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 249
Индия - Bharat 5869 237
Китай - Тайвань 4245 230
Россия - СФО - Новосибирск 4875 200
Канада 5081 195
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 187
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 174
Украина 7928 160
США - Калифорния 4829 159
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 154
Солнечная система - Solar system 2569 150
Израиль 2856 145
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 145
Италия - Итальянская Республика 4508 142
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 142
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 141
Финляндия - Финляндская Республика 3697 125
Беларусь - Белоруссия 6289 121
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 119
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 117
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 115
Казахстан - Республика 6047 109
Нидерланды 3745 107
Швеция - Королевство 3781 104
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1578
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 1117
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 925
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 664
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 626
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 625
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 447
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 430
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 374
Ergonomics - Эргономика 1755 364
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 360
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 359
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 344
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 330
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 329
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 327
Физика - Physics - область естествознания 2940 281
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 279
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 272
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 249
Видеокамера - Видеосъёмка 720 248
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 247
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 240
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 235
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 231
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 224
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 223
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 210
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 208
Энергетика - Energy - Energetically 5855 207
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 197
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 197
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 193
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 192
Металлы - Медь - Copper 862 192
Английский язык 7030 190
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 184
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 177
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 177
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 176
CNews - ZOOM.CNews 1866 300
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 152
CNews RND - R&D.CNews 2274 125
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 75
Phys.org 972 74
New Scientist 1448 70
Optics 143 57
Nature 832 56
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 51
DigiTimes - Издание 1331 50
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 48
PhysicsWeb 184 33
FT - Financial Times 1295 32
Space Daily 528 29
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 29
Bloomberg 1627 28
Physical Review Letters 164 28
Ведомости 1466 27
AP - Associated Press 2007 26
EurekAlert 291 26
DxOMark - Издание 36 22
CNET Networks - CNET News 1643 20
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 19
SPIE - Optics.org 29 17
Tom’s Hardware 600 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 16
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 16
Total Telecom 613 16
ScienceDaily 399 16
PhysicsWorld 90 16
The Verge - Издание 619 15
The Register - The Register Hardware 1784 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 15
NYT - The New York Times 1100 15
N+1 - Издание 188 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 15
РИА Новости 1033 14
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 13
Ars Technica 450 13
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 241
IDC - International Data Corporation 4975 75
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 53
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 30
Gartner - Гартнер 3658 24
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 23
Рустелеком ТК 305 20
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 13
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 13
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 10
Gartner - Dataquest 353 10
Thomson Financial - Thomson First Call 386 8
S&P 500 565 7
CNews Мишень 186 7
Markets&Markets Research 113 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
IBM Research 111 6
Internet Stock Report 994 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 5
Strategy Analytics 285 5
Informa - Ovum - Omdia 155 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 5
Dell'Oro Group 66 5
In-Stat 115 5
Fortune Global 500 295 5
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 4
Forrester Research 834 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
NPD DisplaySearch 285 4
TeleGeography Research 40 4
ITResearch 123 4
Moody's Investors Service 136 4
In-Stat/MDR 74 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
Frost & Sullivan 207 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
Synergy Research Group 48 3
РАН - Российская академия наук 2122 99
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 76
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 68
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 57
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 46
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 40
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 39
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 37
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 36
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 30
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 28
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 25
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 22
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 21
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 20
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 20
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 20
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 19
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 19
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 17
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 17
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 17
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 16
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 15
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 15
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 15
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 15
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 15
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 14
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 13
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 13
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 12
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 12
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 12
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 12
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 12
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 180
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 65
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 56
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 43
CeBIT 614 42
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 34
День молодёжи - 27 июня 1087 31
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 31
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 26
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 23
Intel Developer Forum - IDF 317 23
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 19
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 19
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 18
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 17
Связь-Экспокомм 276 17
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 16
Photokina 60 15
CNews AWARDS - награда 571 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
Единый день голосования 143 10
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 9
Samsung Unpacked 41 8
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 8
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 8
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 7
Фотофорум 48 7
ECOC Exhibition - European Conference on Optical Communication - Европейская конференция по оптической связи 7 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 7
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 7
Red Dot Design Award 57 6
Международный женский день - 8 марта 418 6
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 6
CEATEC 45 6
Высокие технологии XXI века 78 6
Cisco Expo 23 5
Docflow 148 5
Неогеография XXI - форум 65 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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