Индексная книга CNews*
Оптические технологии Optical technologies высокотехнологичная оптико-электронная техника high-tech optical and electronic equipment
Публикаций - 2377, упоминаний - 2963
Оптические технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 54
|DigiTimes - Издание 1284 29
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 8
|Forbes - Форбс 591 4
|РИА Новости 766 4
|FT - Financial Times 1118 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|The Register 1286 1
|Inquirer 462 1
|Cellular News 231 1
|РБК ТВ - телеканал 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.