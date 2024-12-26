Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в столице выросло более чем в два раза

По итогам января-октября 2024 г. выпуск вычислительных машин, полупроводниковых приборов, печатных плат и других электронных и оптических изделий в Москве вырос более чем вдвое. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва – город развитой промышленности, где разрабатывают и производят самые современные решения. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно инвестирует в инновации и создает условия для развития предприятий высокотехнологичных отраслей. В результате эффективного взаимодействия, предприятия укрепляют позиции на рынке и наращивают производство. Так, в январе-октябре 2024 г. в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 108,9% увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий», – отметил Максим Ликсутов.

В частности, почти в восемь раз увеличилось производство ноутбуков, более чем в два раза – полупроводниковых приборов и их частей, а также электронных вычислительных машин, почти втрое вырос выпуск звуковых и видеоплат, печатных плат – на 8,8%.

«Сегодня производством компьютеров, электронных и оптических изделий в Москве занимаются около 370 технологичных компаний. Они выпускают востребованную продукцию, которая сегодня пользуется спросом в столичном регионе и по всей стране. Это подтверждается устойчивым ростом объемов отгрузки – компании поставили заказчикам товаров более чем на 547 млрд руб., что на 37,3% превышает показатели десяти месяцев 2023 г.», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Наиболее востребованными оказались компьютеры и периферийное оборудование столичного производства, контрольно-измерительные и навигационные приборы, а также коммуникационное оборудование.