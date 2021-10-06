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Собянин Сергей


06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 4
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 1
23.08.2021 В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей 1
03.08.2021 Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве 1
04.06.2021 В Москве будет создан первый индустриальный 5G-полигон с участием «Ростелекома» 1
17.05.2021 Разработанная «Крок» система «Стройкадры» будет введена в эксплуатацию к концу 2021 года 1
15.04.2021 «Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу 2
07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 2
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы 1
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 5
17.12.2020 Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры 1
15.12.2020 В России создана нейросеть для диагностики COVID-19 3
25.11.2020 Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 3
22.10.2020 Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго 1
16.10.2020 Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс 9
15.10.2020 Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах 9
13.10.2020 ИТ-компании: Сбор персональных данных по указу Собянина нарушает закон 8
21.07.2020 Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд 4
15.06.2020 Экс-глава ДИТ Москвы занялся прокатом электросамокатов 3
13.04.2020 В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 1
24.03.2020 «КРОК» предоставила заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
23.03.2020 «Крок» предоставил заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 3
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 2
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 2
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 2
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия 1
18.11.2019 В «Яндексе» радикально меняется структура управления. Сбербанк теряет «золотую акцию» 1
14.11.2019 График правкомиссии по цифровому развитию не выполняется. Частота заседаний достигла исторического минимума 1
08.11.2019 Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц 1
30.10.2019 Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 1
30.10.2019 МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей 2
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
10.06.2019 Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы 1
13.03.2019 Инновационный кластер Москвы станет пилотной площадкой для нацпроектов 1
04.02.2019 Сервис «Мои достижения» для подготовки к ЕГЭ рекомендован мэром Москвы 1

Публикаций - 211, упоминаний - 360

Собянин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 18
Yandex - Яндекс 4099 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 8
Microsoft Corporation 11017 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
Samsung Electronics 5633 5
Крок 1219 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 5
Акадо Телеком - Комкор 606 4
Cisco Systems 2037 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
NtechLab - НтехЛаб 78 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 3
АФК Система ПАО 991 3
VisionLabs - ВижнЛабс 101 3
Broadcom Inc 197 2
Прогноз 195 2
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 2
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 2
АйТи 749 2
Nvidia Corp 2011 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 2
Acronis - Акронис 364 2
Intel Corporation 4152 2
FlexEnable 2 2
РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 2 2
Holst Centre 3 2
Инфокомпас 14 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Artek Electronics - Артек Электроникc 1 1
Agfa Gevaert 9 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 1
РосКомпьютинг 1 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 104 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
М2М телематика 165 1
Google LLC 7128 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Почта России ПАО 1570 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
Альфа-Групп 318 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 14 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Россети ПАО 168 2
Газпром нефть 380 1
Технопарк-Мордовия 11 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 1
Danone - Данон 44 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Бинбанк 184 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Фонд развития детско-юношеского футбола "Пас в Будущее" 1 1
Ward Howell 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Роснефть НК 367 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
LinkedIn 520 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Аэрофлот 492 1
Газпром ПАО 518 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 10
Президент Российской Федерации 1439 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Правительство Москвы 649 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Правительство РФ 2200 4
Роснано 456 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 3
Мэр города Москвы 13 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Счётная палата РФ 460 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 2
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Мосгордума - Московская городская Дума 53 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Центр стратегий совершенствования управления транспортным комплексом АНО 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Парк Зарядье 14 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Бесконтактный датчик - Сенсорный выключатель - Proximity sensor 6 2
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 2
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 104 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 1
НИР - Научно-исследовательская работа 112 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 1
Смартизация 177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 1
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 6
Apple macOS 922 3
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 2
Intel Xeon Silver 6 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Microsoft Windows 10 6612 2
Linux OS 4243 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 190 1
KakaoTalk - Мессенджер 3 1
Cryptocean - блокчейн экосистема 1 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
ДИТ Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
Минцифры РФ Госуслуги стоп коронавирус 1 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
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Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
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Медуза - Meduza 18 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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