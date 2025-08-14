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Собянин Сергей

СОБЫТИЯ


14.08.2025 Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы

План развития Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил стратегические планы развития инновационной системы города до 2030 г.
30.05.2025 Собянин: В Москве видеонаблюдение активно используется для безопасности и комфорта жителей и гостей города

высоко оценили потенциал внедрения национального стандарта по видеонаблюдению для решения задач в сфере городского хозяйства. Об утверждении стандарта ранее в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин: «Чтобы столичные практики могли помочь другим регионам страны, по инициативе Москвы утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач, который закрепля
17.11.2023 Долгожданное импортозамещение в действии. В Москве заработали первые отечественные банкоматы

в особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, к настоящему моменту первые отечественные банкоматы получ
16.05.2022 Собянин планирует выпускать электромобили «Москвич» на бывшем заводе «Рено»

Электромобили «Москвич» вместо Renault Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ему жаль тысяч людей, которые останутся без работы

06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад

ию мэра Москвы Сергея Собянина, платформа уже создана к настоящему моменту. Так, 12 августа 2021 г. Собянин подписал постановление № 1257-ПП о создании ЕЦП ГД и в этот же день объявил в своем T
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки

Москве в период с 27 по 31 января 2021 г. Дата начала опроса выбрана не случайно – именно 27 января Сергей Собянин отменил обязательное требование, подразумевавшее обязательный перевод на работ
16.10.2020 Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс

ссоциации «Руссофт», АПКИТ и АРПП «Отечественный софт». Они недовольны тем фактом, что своим указом Сергей Собянин обязал работодателей с 12 октября 2020 г. предоставлять мэрии персональные дан
15.10.2020 Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах

Послабления для работодателей Мэр Москвы Сергей Собянин освободил столичных работодателей от обязанности еженедельно отчитываться о со
13.10.2020 ИТ-компании: Сбор персональных данных по указу Собянина нарушает закон

эти условия. О сборе персональных данных с сотрудников на удаленной работе распорядился мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно его указу, с 12 октября 2020 г. работодателям нужно раскрывать сведе
10.06.2019 Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы

нологий (ДИТ) Москвы появилось три новых заместителя. Ими стали Алексей Михайлович Анисимов, Дмитрий Игоревич Дереляк и Андрей Алексеевич Гугуев. Распоряжения об их назначении за подписью мэра Москвы Сергея Собянина были опубликованы на официальном сайте мэра Москвы. С каждым из трех заместителей был заключен контракт сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы. На мом
10.01.2019 Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина

круга — Югры. ХМАО входит в состав Тюменской области, губернатором которой с 2001 г. по 2005 г. был Собянин. До этого в 1994-2001 гг. нынешний мэр Москвы занимал пост председателя Думы ХМАО. На
09.06.2016 Мэр Москвы Сергей Собянин посетил офисный комплекс компании «Крок»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил «зеленый офис», новое здание, расположенное на территории офисного ком
01.08.2013 Собянин: Банки не спешат подключаться к СМЭВ

ания президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России Сергей Собянин, врио столичного градоначальника, заявил о том, что на сегодняшний день больши
19.07.2013 Собянин высказался за увеличение числа КОИБов на выборах мэра Москвы

Врио столичного градоначальника, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин полагает, что на грядущих выборах 8 сентября комплексы обработки избирательных
04.02.2013 Как мэр Москвы использует ИТ-сервисы

О том, какими ИТ-сервисами пользуется в своей повседневной работе мэр Москвы Сергей Собянин, CNews рассказал руководитель столичного департамента ИТ (ДИТ) Артем Ермолаев.
28.01.2013 Собянин и Никифоров обсудили, как сделать Москву столицей ИТ-стартапов

вне министерства, но должна параллельно вестись и на уровне городов и конкретных учебных заведений. Сергей Собянин по итогам встречи отметил, что для дальнейшего обсуждения и проработки высказа
11.07.2012 Собянин распорядился перевести все управы Москвы на электронный документооборот до конца 2012 г.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился перевести все управы районов столицы на систему электронного документооборота до конца текущего года, сообщает «Прайм». В середине июня департамент информационных те
15.02.2012 Власти Москвы планируют договориться с владельцами платежных систем о беспроцентном принятии оплаты ЖКХ

го, подчеркнул мэр, банкам приходится брать комиссию за операцию, что делает стоимость услуги выше. Сергей Собянин отметил, что городские власти должны сделать так, чтобы коммунальные услуги мо
09.02.2012 Собянин: В Москве создадут глобальную систему слежения

анам выйти на новый уровень борьбы с преступностью. С таким заявлением выступил сегодня мэр столицы Сергей Собянин на расширенном заседании коллегии главного следственного управления Следственн
25.03.2011 Собянин потребовал убрать из московских школ старые компьютеры

В ходе оперативного совещания в столичной мэрии Сергей Собянин, мэр Москвы, потребовал избавить школы от старых компьютеров. По его словам, м
08.02.2011 Сергей Собянин: на обеспечение ИБ Москвы в 2011 г. выделят 1,5 млрд руб.

ности Москвы в 2011 г. будет выделено 1,5 млрд руб. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании коллегии главного следственного управления Следственного комитета
15.11.2010 Собянин: программа «Электронная Москва» будет пересмотрена и реально заработает в течение года

интернет будет пересмотрена и реально заработает в течение года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на оперативном совещании, посвященном этому вопросу, передает «Прайм-Тасс». «Н
26.10.2010 Собянин сменил ИТ-директора Москвы

м Алешин сообщил CNews, что будет «передавать обязанности» и от дальнейших комментариев отказался. «Собянин хорошо знает отрасль ИТ и лично Артема Ермолаева по работе в правительственных комисс
18.10.2010 Собянин предлагает назначить Щеголева на свое место в правительстве

рганов исполнительной власти и других. «Игоря Щеголева хотел бы видеть на освобождающемся посту сам Сергей Собянин», - говорит Станислав Белковский. Такая комбинация, по мнению эксперта, устраи
30.03.2010 Собянин не пустил Минздрав к федеральным электронным картам

В Москве под председательством вице-премьера правительства России Сергея Собянина состоялось заседание комиссии по внедрению информационных технологий в органа
10.02.2010 Путин создал комиссию по ИТ в госорганах. Главный - Собянин

ссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления. Председателем комиссии стал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Сергей Собянин, заместителем председателя – министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. Комиссия будет обеспечивать согласование действий федеральных и региональных властей «по выра
16.09.2009 Собянин Медведеву: Электронный документооборот заработает 1 июля 2010 г.

июля 2010 г. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Сергей Собянин президенту Дмитрию Медведеву. «До конца этого года проект будет реализован по


Публикаций - 538, упоминаний - 692

Собянин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 28
Ростелеком 10948 25
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 21
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
МегаФон 10742 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 11
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 10
Cisco Systems 5372 10
X Corp - Twitter 2938 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Telegram Group 2940 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Microsoft Corporation 25775 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 6
Google LLC 12688 6
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 6
Technored - Техноред - Технорэд 29 6
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 23 6
Samsung Electronics 11064 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
9594 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Крок - Croc 1964 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Apple Inc 13154 5
Intel Corporation 12811 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 5
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 4
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 27
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 21
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 12
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 15 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Почта России ПАО 2370 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 5
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 5
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 5
Сбер - СберТройка 17 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
Велобайк 13 4
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 4
КМЗ - Карачаровский механический завод 16 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
BMW Group 482 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 3
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Альфа-Групп 745 2
Renault Groupe 166 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 358
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 319
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 115
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 103
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 91
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 88
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 60
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 28
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Мосгортранс ГУП 139 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
Мосгордума - Московская городская Дума 148 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 21 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 11
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 9
МИК - Московский инновационный кластер 185 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Электрокабель 13 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 113
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 112
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 89
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 63
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 17
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
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