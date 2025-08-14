Собянин Сергей

Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы План развития Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил стратегические планы развития инновационной системы города до 2030 г.

Собянин: В Москве видеонаблюдение активно используется для безопасности и комфорта жителей и гостей города высоко оценили потенциал внедрения национального стандарта по видеонаблюдению для решения задач в сфере городского хозяйства. Об утверждении стандарта ранее в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин: «Чтобы столичные практики могли помочь другим регионам страны, по инициативе Москвы утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач, который закрепля

Долгожданное импортозамещение в действии. В Москве заработали первые отечественные банкоматы в особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, к настоящему моменту первые отечественные банкоматы получ

Собянин планирует выпускать электромобили «Москвич» на бывшем заводе «Рено» Электромобили «Москвич» вместо Renault Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ему жаль тысяч людей, которые останутся без работы

В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад ию мэра Москвы Сергея Собянина, платформа уже создана к настоящему моменту. Так, 12 августа 2021 г. Собянин подписал постановление № 1257-ПП о создании ЕЦП ГД и в этот же день объявил в своем T

Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки Москве в период с 27 по 31 января 2021 г. Дата начала опроса выбрана не случайно – именно 27 января Сергей Собянин отменил обязательное требование, подразумевавшее обязательный перевод на работ

Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс ссоциации «Руссофт», АПКИТ и АРПП «Отечественный софт». Они недовольны тем фактом, что своим указом Сергей Собянин обязал работодателей с 12 октября 2020 г. предоставлять мэрии персональные дан

Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах Послабления для работодателей Мэр Москвы Сергей Собянин освободил столичных работодателей от обязанности еженедельно отчитываться о со

ИТ-компании: Сбор персональных данных по указу Собянина нарушает закон эти условия. О сборе персональных данных с сотрудников на удаленной работе распорядился мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно его указу, с 12 октября 2020 г. работодателям нужно раскрывать сведе

Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы нологий (ДИТ) Москвы появилось три новых заместителя. Ими стали Алексей Михайлович Анисимов, Дмитрий Игоревич Дереляк и Андрей Алексеевич Гугуев. Распоряжения об их назначении за подписью мэра Москвы Сергея Собянина были опубликованы на официальном сайте мэра Москвы. С каждым из трех заместителей был заключен контракт сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы. На мом

Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина круга — Югры. ХМАО входит в состав Тюменской области, губернатором которой с 2001 г. по 2005 г. был Собянин. До этого в 1994-2001 гг. нынешний мэр Москвы занимал пост председателя Думы ХМАО. На

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил офисный комплекс компании «Крок» Мэр Москвы Сергей Собянин посетил «зеленый офис», новое здание, расположенное на территории офисного ком

Собянин: Банки не спешат подключаться к СМЭВ ания президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России Сергей Собянин, врио столичного градоначальника, заявил о том, что на сегодняшний день больши

Собянин высказался за увеличение числа КОИБов на выборах мэра Москвы Врио столичного градоначальника, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин полагает, что на грядущих выборах 8 сентября комплексы обработки избирательных

Как мэр Москвы использует ИТ-сервисы О том, какими ИТ-сервисами пользуется в своей повседневной работе мэр Москвы Сергей Собянин, CNews рассказал руководитель столичного департамента ИТ (ДИТ) Артем Ермолаев.

Собянин и Никифоров обсудили, как сделать Москву столицей ИТ-стартапов вне министерства, но должна параллельно вестись и на уровне городов и конкретных учебных заведений. Сергей Собянин по итогам встречи отметил, что для дальнейшего обсуждения и проработки высказа

Собянин распорядился перевести все управы Москвы на электронный документооборот до конца 2012 г. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился перевести все управы районов столицы на систему электронного документооборота до конца текущего года, сообщает «Прайм». В середине июня департамент информационных те

Власти Москвы планируют договориться с владельцами платежных систем о беспроцентном принятии оплаты ЖКХ го, подчеркнул мэр, банкам приходится брать комиссию за операцию, что делает стоимость услуги выше. Сергей Собянин отметил, что городские власти должны сделать так, чтобы коммунальные услуги мо

Собянин: В Москве создадут глобальную систему слежения анам выйти на новый уровень борьбы с преступностью. С таким заявлением выступил сегодня мэр столицы Сергей Собянин на расширенном заседании коллегии главного следственного управления Следственн

Собянин потребовал убрать из московских школ старые компьютеры В ходе оперативного совещания в столичной мэрии Сергей Собянин, мэр Москвы, потребовал избавить школы от старых компьютеров. По его словам, м

Сергей Собянин: на обеспечение ИБ Москвы в 2011 г. выделят 1,5 млрд руб. ности Москвы в 2011 г. будет выделено 1,5 млрд руб. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании коллегии главного следственного управления Следственного комитета

Собянин: программа «Электронная Москва» будет пересмотрена и реально заработает в течение года интернет будет пересмотрена и реально заработает в течение года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на оперативном совещании, посвященном этому вопросу, передает «Прайм-Тасс». «Н

Собянин сменил ИТ-директора Москвы м Алешин сообщил CNews, что будет «передавать обязанности» и от дальнейших комментариев отказался. «Собянин хорошо знает отрасль ИТ и лично Артема Ермолаева по работе в правительственных комисс

Собянин предлагает назначить Щеголева на свое место в правительстве рганов исполнительной власти и других. «Игоря Щеголева хотел бы видеть на освобождающемся посту сам Сергей Собянин», - говорит Станислав Белковский. Такая комбинация, по мнению эксперта, устраи

Собянин не пустил Минздрав к федеральным электронным картам В Москве под председательством вице-премьера правительства России Сергея Собянина состоялось заседание комиссии по внедрению информационных технологий в органа

Путин создал комиссию по ИТ в госорганах. Главный - Собянин ссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления. Председателем комиссии стал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Сергей Собянин, заместителем председателя – министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. Комиссия будет обеспечивать согласование действий федеральных и региональных властей «по выра