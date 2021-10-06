Собянин Сергей

1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1

В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей 1

Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 5

Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 3

В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу 1

В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1

В России появилось первое производство гибкой электроники 3

Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 1

МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей 2

Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы 1