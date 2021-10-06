Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Собянин Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 211, упоминаний - 360
Собянин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 13
|Сурков Владислав 59 10
|Дворкович Аркадий 169 10
|Ермолаев Артем 340 7
|Путин Владимир 1820 7
|Волож Аркадий 181 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Шадаев Максут 384 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Акимов Максим 167 5
|Белоусов Андрей 53 5
|Силуанов Антон 52 4
|Песков Дмитрий 65 4
|Белозеров Андрей 35 4
|Колокольцев Владимир 8 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Чубайс Анатолий 105 3
|Ковнир Евгений 71 3
|Мантуров Денис 56 3
|Котюков Михаил 7 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Греф Герман 205 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Григоренко Дмитрий 7 3
|Носков Константин 201 3
|Бунина Елена 27 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Набиуллина Эльвира 56 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Орешкин Максим 17 2
|Вексельберг Виктор 96 2
|Шулика Виталий 8 2
|Васильева Ольга 15 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Горбатько Александр 90 2
|Голикова Татьяна 39 2
|Бобровников Борис 86 2
|Комар Евгений 20 2
|Левин Леонид 83 2
|CNews Analytics 1988 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Kelly Services 16 2
|IDTechEx 3 2
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756081, в очереди разбора - 659771.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756081, в очереди разбора - 659771.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru