Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167381
ИКТ 13041
Организации 10224
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3388
Системы 24985
Персоны 71237
География 2730
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2553
Мероприятия 842

Правительство Москвы ДИиПП Москва Московская техническая школа

Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа


20.01.2025 Анатолий Гарбузов: «Московская техническая школа» и НИТУ МИСИС запустили курс по квантовым технологиям 1
06.08.2024 «Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу 1
19.07.2024 «Московская техническая школа» запустила курсы по направлению «Беспилотный транспорт» 2
09.07.2024 Sitronics Group стала индустриальным партнером «Московской технической школы» для подготовки кадров в сфере промышленности по направлению «Информационная безопасность» 2
25.06.2024 «Московская техническая школа» открыла новые курсы по робототехнике и сенсорике» 1
17.06.2024 «Московская техническая школа» открыла три курса по направлению «Технологии связи» 1
20.05.2024 «Московская техническая школа» запустила новый образовательный курс по направлению «Беспилотный транспорт» 2
08.05.2024 Производство, программирование и эксплуатация: «Московская техническая школа» запустила пять курсов по беспилотному транспорту 1
15.04.2024 Столичных промышленников обучат работе с искусственным интеллектом 1
09.04.2024 «Московская техническая школа» подготовила свыше 200 специалистов в области искусственного интеллекта 3
08.02.2024 Владимир Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 22 млн раз 1
29.01.2024 В «Московской технической школе» открыли три курса по искусственному интеллекту в промышленности 1
14.12.2023 В «Московской технической школе» появился курс по направлению «Аддитивные технологии» 2
02.11.2023 «Московская техническая школа» открыла два новых курса повышения квалификации 1

Публикаций - 14, упоминаний - 20

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
ИИ-Технологии 108 1
Сенсорные Системы 65 1
Беспилотные авиационные системы 49 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 13
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 358 13
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 569 6
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13153 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1058 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2938 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 626 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5363 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3009 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1749 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2182 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5307 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20822 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 554 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16158 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 430 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1311 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1647 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 152 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 132 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 492 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 87 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 231 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1728 1
Стандартизация - Standardization 2134 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1081 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3856 1
Python - высокоуровневый язык программирования 936 1
Профессионалитет - Федеральный проект 10 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
Собянин Сергей 384 9
Овчинский Владислав 228 9
Ефимов Владимир 144 3
Гарбузов Анатолий 49 3
Иванов Иван 17 2
Лысенко Эдуард 308 1
Ликсутов Максим 116 1
Сурова Надежда 5 1
Стоянова Маргарита 2 1
Абрикосов Алексей 14 1
Петров Вадим 4 1
Глухов Олег 3 1
Запечников Сергей 2 1
Екимова Ксения 2 1
Степанова Дарья 4 1
Кожемякин Владислав 4 1
Остапенков Павел 1 1
Кубряк Олег 1 1
Терехов Иван 1 1
Чаруйская Марианна 1 1
Нежметдинов Рамиль 1 1
Воеводенко Александр 1 1
Лощинкина Маргарита 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 14
Россия - РФ - Российская федерация 144633 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2814 3
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 68 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 888 2
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 2
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 47 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 389 1
Образование в России 2204 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1629 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1076 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13539 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2928 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3129 1
Физика - Physics - область естествознания 2648 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5123 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 633 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Информатика - computer science - informatique 1055 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 372 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 378 2
МЭИ - Московский энергетический институт 143 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1052 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338091, в очереди разбора - 771527.
Создано именных указателей - 167381.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще