Правительство Москвы ДИиПП Москва Московская техническая школа
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
|ИИ-Технологии 108 1
|Сенсорные Системы 65 1
|Беспилотные авиационные системы 49 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 936 1
|Профессионалитет - Федеральный проект 10 1
|Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
|Собянин Сергей 384 9
|Овчинский Владислав 228 9
|Ефимов Владимир 144 3
|Гарбузов Анатолий 49 3
|Иванов Иван 17 2
|Лысенко Эдуард 308 1
|Ликсутов Максим 116 1
|Сурова Надежда 5 1
|Стоянова Маргарита 2 1
|Абрикосов Алексей 14 1
|Петров Вадим 4 1
|Глухов Олег 3 1
|Запечников Сергей 2 1
|Екимова Ксения 2 1
|Степанова Дарья 4 1
|Кожемякин Владислав 4 1
|Остапенков Павел 1 1
|Кубряк Олег 1 1
|Терехов Иван 1 1
|Чаруйская Марианна 1 1
|Нежметдинов Рамиль 1 1
|Воеводенко Александр 1 1
|Лощинкина Маргарита 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 14
|Россия - РФ - Российская федерация 144633 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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