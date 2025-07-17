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Екимова Ксения


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 «БФТ-Холдинг» и РЭУ им. Г.В. Плеханова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Топ-ИТ» и программы стажировок 1
09.04.2024 «Московская техническая школа» подготовила свыше 200 специалистов в области искусственного интеллекта 1
25.08.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Екимова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 1
Газпром ПАО 1377 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 246 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2622 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 408 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15695 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14046 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 443 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10867 1
Собянин Сергей 427 1
Степанова Дарья 4 1
Остроушко Павел 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44566 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30639 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6084 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 221 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1181 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 307 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372541, в очереди разбора - 749975.
Создано именных указателей - 178507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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