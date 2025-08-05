Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ

Получите все материалы CNews по ключевому слову
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний Группы «Газпром межрегионгаз». Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги. Входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
|05.08.2025
|
«Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5
Решения российского производителя вычислительной техники «Гравитон» и российской компании-разработчика систем хранения данных «Рэйдикс» используются в «Газпром межрегионгаз Вологда». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 станет частью серверного кластерного решения, который позволит «Газпром межрегионгаз Вологда» значительно
|21.05.2025
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил возможности в сфере кибербезопасности для создания защищенных цифровых решений
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы безопасности
|29.04.2025
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» провел тестирование единой образовательной платформы для обучения сотрудников компаний Группы «Газпром межрегионгаз»
Научно-образовательный центр (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» завершил тестирование единой платформы для дистанционного об
|31.03.2025
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы по техническ
|12.02.2025
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица
Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизн
|10.10.2024
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский государственный морской технический ун
|10.10.2024
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатери
|04.07.2024
|
«МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз»
МТС сообщила о том, что электронный «Личный кабинет» абонента группы «Газпром межрегионгаз» получил бесшовную аутентификацию с помощью сервиса «МТС ID» — без необходимости вручную переносить информацию или вводить данные. Теперь клиенты любого мобильного оператор
|11.06.2024
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» подключил к системе налогового контроля еще 18 региональных компаний по реализации газа
Еще 18 региональных компаний по реализации газа группы «Газпром межрегионгаз» присоединились к новой форме налогового контроля — налоговому мониторин
|10.06.2024
|
«ВымпелКом» и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать unisim «умные счетчики» газа
«Вымпелком» (бренд билайн) и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать интеллектуальные приборы учета газа универсальными сим-картами со спецтарифом. Соответствующая предварительная договоренность достигнута в ходе переговоров
|06.06.2024
|
«МегаФон» и «Газпром межрегионгаз» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа
«МегаФон» предложит технические решения по передаче данных на общефедеральном уровне для нужд «Газпром межрегионгаз» — поставщика природного газа для потребителей всех категорий. Проект на
|13.05.2024
|
Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз»
Сервис интеллектуальной авторизации пользователей «Газпром ID» экосистемы «Газпром» теперь можно использовать для регистрации и входа в личный кабинет абонента – «Мой газ» – компании «Газпром межрегионгаз». Соответствующая активная кнопка появилась под строчками «логин» и «пароль» на сайте и в приложении для мобильных телефонов. «Интеграция сервиса «Газпром ID» в личный каби
|24.04.2024
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и крупный вуз Сибири договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации систем телеметрии
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и и
|15.04.2024
|
«Газпром межрегионгаз» продолжает работу по цифровизации поставок газа абонентам
Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Вадим Симдякин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели стратегическую сессию по внедрению и развитию Еди
|06.03.2024
|
«Газпром межрегионгаз» взаимодействует с производителями газового оборудования в рамках цифровизации систем учета газа
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» (входит в группу «Газпром межрегионгаз») обозначил ос
|16.01.2024
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» организовал практику для будущих ИТ-специалистов со средним профессиональным образованием
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили новые знания и навыки в «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионг
|13.12.2023
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» устанавливает оборудование в рамках реализации проекта по ко
|30.11.2023
|
Более 250 слушателей прошли обучение в Научно-образовательном центре «Газпром межрегионгаз инжиниринг» в осенний период
В сентябре-ноябре 2023 г. на курсах Научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошли обучение более 250 слушателей, что в 2,5 раза больше,
|25.08.2023
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова за
|16.02.2023
|
МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж»
провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обеспечил горячую линию для пользователей компании «Газпром межрегионгаз Воронеж» с выделением многоканального номера 8-800 и дальнейшим его техн
|06.02.2023
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения автотранспорта
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения авт
|11.01.2023
|
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке ПО проекта комплексной автоматизации балансовой зоны
В рамках утвержденного проекта комплексной автоматизации балансовой зоны в Вологодской области «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке программного модуля «ИУСЦИФРА. Реализация газа. Диспетчерское управление» на базе собственной информационно-управляющей системы ИУСЦИФРА.
|11.06.2021
|
Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»
Премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» получила новая биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и электронной торговой площадкой Газпромбанка. Запуск новой платформы прошел в августе 2020 года, регионом пилотного внедрения выступила Псковская область.
|24.12.2019
|
Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа»
для защиты от утечек данных и контроля информационных потоков Infowatch Traffic Monitor в компании «Газпром межрегионгаз Уфа». В результате внедрения обеспечена защита конфиденциальной информац
|30.01.2018
|
X-Com модернизировала ИТ-комплекс компании «Газпром межрегионгаз поставка»
Х-Com завершила проект модернизации комплекса ИТ-инфраструктуры компании «Газпром межрегионгаз поставка».Для реализации стратегии развития компании потребовалось масшт
|29.09.2016
|
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» с помощью банка «Россия» запустил услугу онлайн-оплаты природного газа без комиссии
Банк «Россия» и компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» совместно внедрили новую услугу — возможность оплаты природного газа на сайте www.peterburgregiongaz.ru без комиссии банковскими картами различных эмитенто
|25.04.2016
|
Банк «Россия» запустил собственный интернет-эквайринг для онлайн-платежей за газ
нный интернет-эквайринг для проведения онлайн-платежей за пользование природным газом для компании «Газпром межрегионгаз». Проект реализован на технической платформе «Национальной системы плате
|16.12.2011
|
Через CyberPlat теперь можно оплатить счета за газ по всей России
х регионов России теперь смогут совершать платежи за пользование природным газом в пользу компании «Газпром межрегионгаз» через сеть сбыта платежной системы CyberPlat («КиберПлат»). Как отмечае
|26.09.2011
|
«Яндекс.Деньгами» можно заплатить за газ от «Газпром межрегионгаза»
«Яндекс» объявила о том, что с 26 сентября счета за газ, поставляемый в российские дома компанией «Газпром межрегионгаз», можно будет оплатить «Яндекс.Деньгами». Сегодня это единственный спосо
|04.08.2011
|
Абоненты «Газпром межрегионгаз Волгоград» смогут оплачивать счета за газ с помощью платежного сервиса Qiwi
Абоненты компании «Газпром межрегионгаз Волгоград» получили возможность воспользоваться технологией «Умная ссылка» платежного сервиса Qiwi для оплаты счета за газ. В «Личном кабинете» абонента на сайте компании «
