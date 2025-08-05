Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ

«Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5 Решения российского производителя вычислительной техники «Гравитон» и российской компании-разработчика систем хранения данных «Рэйдикс» используются в «Газпром межрегионгаз Вологда». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 станет частью серверного кластерного решения, который позволит «Газпром межрегионгаз Вологда» значительно

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил возможности в сфере кибербезопасности для создания защищенных цифровых решений «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы безопасности

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» провел тестирование единой образовательной платформы для обучения сотрудников компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Научно-образовательный центр (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» завершил тестирование единой платформы для дистанционного об

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы по техническ

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизн

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский государственный морской технический ун

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатери

«МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз» МТС сообщила о том, что электронный «Личный кабинет» абонента группы «Газпром межрегионгаз» получил бесшовную аутентификацию с помощью сервиса «МТС ID» — без необходимости вручную переносить информацию или вводить данные. Теперь клиенты любого мобильного оператор

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» подключил к системе налогового контроля еще 18 региональных компаний по реализации газа Еще 18 региональных компаний по реализации газа группы «Газпром межрегионгаз» присоединились к новой форме налогового контроля — налоговому мониторин

«ВымпелКом» и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать unisim «умные счетчики» газа «Вымпелком» (бренд билайн) и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать интеллектуальные приборы учета газа универсальными сим-картами со спецтарифом. Соответствующая предварительная договоренность достигнута в ходе переговоров

«МегаФон» и «Газпром межрегионгаз» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа «МегаФон» предложит технические решения по передаче данных на общефедеральном уровне для нужд «Газпром межрегионгаз» — поставщика природного газа для потребителей всех категорий. Проект на

Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз» Сервис интеллектуальной авторизации пользователей «Газпром ID» экосистемы «Газпром» теперь можно использовать для регистрации и входа в личный кабинет абонента – «Мой газ» – компании «Газпром межрегионгаз». Соответствующая активная кнопка появилась под строчками «логин» и «пароль» на сайте и в приложении для мобильных телефонов. «Интеграция сервиса «Газпром ID» в личный каби

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и крупный вуз Сибири договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации систем телеметрии «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и и

«Газпром межрегионгаз» продолжает работу по цифровизации поставок газа абонентам Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Вадим Симдякин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели стратегическую сессию по внедрению и развитию Еди

«Газпром межрегионгаз» взаимодействует с производителями газового оборудования в рамках цифровизации систем учета газа «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (входит в группу «Газпром межрегионгаз») обозначил ос

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» организовал практику для будущих ИТ-специалистов со средним профессиональным образованием Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили новые знания и навыки в «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионг

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале «Газпром межрегионгаз инжиниринг» устанавливает оборудование в рамках реализации проекта по ко

Более 250 слушателей прошли обучение в Научно-образовательном центре «Газпром межрегионгаз инжиниринг» в осенний период В сентябре-ноябре 2023 г. на курсах Научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошли обучение более 250 слушателей, что в 2,5 раза больше,

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова за

МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж» провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обеспечил горячую линию для пользователей компании «Газпром межрегионгаз Воронеж» с выделением многоканального номера 8-800 и дальнейшим его техн

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения автотранспорта «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения авт

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке ПО проекта комплексной автоматизации балансовой зоны В рамках утвержденного проекта комплексной автоматизации балансовой зоны в Вологодской области «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке программного модуля «ИУСЦИФРА. Реализация газа. Диспетчерское управление» на базе собственной информационно-управляющей системы ИУСЦИФРА.

Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» Премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» получила новая биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и электронной торговой площадкой Газпромбанка. Запуск новой платформы прошел в августе 2020 года, регионом пилотного внедрения выступила Псковская область.

Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа» для защиты от утечек данных и контроля информационных потоков Infowatch Traffic Monitor в компании «Газпром межрегионгаз Уфа». В результате внедрения обеспечена защита конфиденциальной информац

X-Com модернизировала ИТ-комплекс компании «Газпром межрегионгаз поставка» Х-Com завершила проект модернизации комплекса ИТ-инфраструктуры компании «Газпром межрегионгаз поставка».Для реализации стратегии развития компании потребовалось масшт

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» с помощью банка «Россия» запустил услугу онлайн-оплаты природного газа без комиссии Банк «Россия» и компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» совместно внедрили новую услугу — возможность оплаты природного газа на сайте www.peterburgregiongaz.ru без комиссии банковскими картами различных эмитенто

Банк «Россия» запустил собственный интернет-эквайринг для онлайн-платежей за газ нный интернет-эквайринг для проведения онлайн-платежей за пользование природным газом для компании «Газпром межрегионгаз». Проект реализован на технической платформе «Национальной системы плате

Через CyberPlat теперь можно оплатить счета за газ по всей России х регионов России теперь смогут совершать платежи за пользование природным газом в пользу компании «Газпром межрегионгаз» через сеть сбыта платежной системы CyberPlat («КиберПлат»). Как отмечае

«Яндекс.Деньгами» можно заплатить за газ от «Газпром межрегионгаза» «Яндекс» объявила о том, что с 26 сентября счета за газ, поставляемый в российские дома компанией «Газпром межрегионгаз», можно будет оплатить «Яндекс.Деньгами». Сегодня это единственный спосо