Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188106
ИКТ 14554
Организации 11287
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81286
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Газпром межрегионгаз Газпром МРГ

Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний Группы «Газпром межрегионгаз». Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги. Входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.08.2025 «Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5

Решения российского производителя вычислительной техники «Гравитон» и российской компании-разработчика систем хранения данных «Рэйдикс» используются в «Газпром межрегионгаз Вологда». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 станет частью серверного кластерного решения, который позволит «Газпром межрегионгаз Вологда» значительно

21.05.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил возможности в сфере кибербезопасности для создания защищенных цифровых решений

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы безопасности
29.04.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» провел тестирование единой образовательной платформы для обучения сотрудников компаний Группы «Газпром межрегионгаз»

Научно-образовательный центр (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» завершил тестирование единой платформы для дистанционного об
31.03.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы по техническ
12.02.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица

Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизн
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский государственный морской технический ун
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатери
04.07.2024 «МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз»

МТС сообщила о том, что электронный «Личный кабинет» абонента группы «Газпром межрегионгаз» получил бесшовную аутентификацию с помощью сервиса «МТС ID» — без необходимости вручную переносить информацию или вводить данные. Теперь клиенты любого мобильного оператор
11.06.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» подключил к системе налогового контроля еще 18 региональных компаний по реализации газа

Еще 18 региональных компаний по реализации газа группы «Газпром межрегионгаз» присоединились к новой форме налогового контроля — налоговому мониторин
10.06.2024 «ВымпелКом» и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать unisim «умные счетчики» газа

«Вымпелком» (бренд билайн) и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать интеллектуальные приборы учета газа универсальными сим-картами со спецтарифом. Соответствующая предварительная договоренность достигнута в ходе переговоров
06.06.2024 «МегаФон» и «Газпром межрегионгаз» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа

«МегаФон» предложит технические решения по передаче данных на общефедеральном уровне для нужд «Газпром межрегионгаз» — поставщика природного газа для потребителей всех категорий. Проект на
13.05.2024 Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз»

Сервис интеллектуальной авторизации пользователей «Газпром ID» экосистемы «Газпром» теперь можно использовать для регистрации и входа в личный кабинет абонента – «Мой газ» – компании «Газпром межрегионгаз». Соответствующая активная кнопка появилась под строчками «логин» и «пароль» на сайте и в приложении для мобильных телефонов. «Интеграция сервиса «Газпром ID» в личный каби
24.04.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и крупный вуз Сибири договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации систем телеметрии

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и и
15.04.2024 «Газпром межрегионгаз» продолжает работу по цифровизации поставок газа абонентам

Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Вадим Симдякин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели стратегическую сессию по внедрению и развитию Еди
06.03.2024 «Газпром межрегионгаз» взаимодействует с производителями газового оборудования в рамках цифровизации систем учета газа

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» (входит в группу «Газпром межрегионгаз») обозначил ос
16.01.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» организовал практику для будущих ИТ-специалистов со средним профессиональным образованием

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили новые знания и навыки в «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионг
13.12.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» устанавливает оборудование в рамках реализации проекта по ко
30.11.2023 Более 250 слушателей прошли обучение в Научно-образовательном центре «Газпром межрегионгаз инжиниринг» в осенний период

В сентябре-ноябре 2023 г. на курсах Научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошли обучение более 250 слушателей, что в 2,5 раза больше,
25.08.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова за
16.02.2023 МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж»

провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обеспечил горячую линию для пользователей компании «Газпром межрегионгаз Воронеж» с выделением многоканального номера 8-800 и дальнейшим его техн
06.02.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения автотранспорта

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения авт
11.01.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке ПО проекта комплексной автоматизации балансовой зоны

В рамках утвержденного проекта комплексной автоматизации балансовой зоны в Вологодской области «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке программного модуля «ИУСЦИФРА. Реализация газа. Диспетчерское управление» на базе собственной информационно-управляющей системы ИУСЦИФРА.
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»

Премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» получила новая биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и электронной торговой площадкой Газпромбанка. Запуск новой платформы прошел в августе 2020 года, регионом пилотного внедрения выступила Псковская область.

24.12.2019 Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа»

для защиты от утечек данных и контроля информационных потоков Infowatch Traffic Monitor в компании «Газпром межрегионгаз Уфа». В результате внедрения обеспечена защита конфиденциальной информац
30.01.2018 X-Com модернизировала ИТ-комплекс компании «Газпром межрегионгаз поставка»

Х-Com завершила проект модернизации комплекса ИТ-инфраструктуры компании «Газпром межрегионгаз поставка».Для реализации стратегии развития компании потребовалось масшт
29.09.2016 «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» с помощью банка «Россия» запустил услугу онлайн-оплаты природного газа без комиссии

Банк «Россия» и компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» совместно внедрили новую услугу — возможность оплаты природного газа на сайте www.peterburgregiongaz.ru без комиссии банковскими картами различных эмитенто
25.04.2016 Банк «Россия» запустил собственный интернет-эквайринг для онлайн-платежей за газ

нный интернет-эквайринг для проведения онлайн-платежей за пользование природным газом для компании «Газпром межрегионгаз». Проект реализован на технической платформе «Национальной системы плате
16.12.2011 Через CyberPlat теперь можно оплатить счета за газ по всей России

х регионов России теперь смогут совершать платежи за пользование природным газом в пользу компании «Газпром межрегионгаз» через сеть сбыта платежной системы CyberPlat («КиберПлат»). Как отмечае
26.09.2011 «Яндекс.Деньгами» можно заплатить за газ от «Газпром межрегионгаза»

«Яндекс» объявила о том, что с 26 сентября счета за газ, поставляемый в российские дома компанией «Газпром межрегионгаз», можно будет оплатить «Яндекс.Деньгами». Сегодня это единственный спосо
04.08.2011 Абоненты «Газпром межрегионгаз Волгоград» смогут оплачивать счета за газ с помощью платежного сервиса Qiwi

Абоненты компании «Газпром межрегионгаз Волгоград» получили возможность воспользоваться технологией «Умная ссылка» платежного сервиса Qiwi для оплаты счета за газ. В «Личном кабинете» абонента на сайте компании «

Публикаций - 94, упоминаний - 167

Газпром межрегионгаз и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 13
9033 9
Ростелеком 10343 7
SAP SE 5440 7
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 651 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 4
Элбиус - Elbius 4 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1040 3
Сбер - Расчетные решения АО 28 3
SILA Union - СИЛА Юнион 20 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 3
МегаФон 9956 3
Yandex - Яндекс 8500 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 3
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 403 2
GEH Engineering - ГЭХ Инжиниринг - ГЭХ Теплостройпроект 4 2
Перемена-Липецк 2 2
Стрим лайн 3 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 175 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 19 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 44 2
Газпром ЦПС 33 2
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 40 2
Примо РПА 16 2
OpenText 215 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 2
Oracle Corporation 6882 2
Газпром информ - Информгаз 42 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
Softline - Софтлайн 3284 2
Крок - Croc 1815 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 319 2
Diasoft - Диасофт 1036 2
SimbirSoft - СимбирСофт 104 2
Naumen - Наумен 687 2
Газпром ПАО 1420 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 12
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 11
ГПБ - Газпромбанк 1182 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 7
Почта России ПАО 2253 6
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 5
NanduQ - Qiwi 1006 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 5
Веста - Vesta Trading 9 4
Восток-Сервис ГК 57 4
Газпром нефть 671 4
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 3
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 3
Amway - Амвэй 15 3
Газпром газификация 5 3
Ростех - Технодинамика - МПО имени И. Румянцева - Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева 6 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 349 3
ПСБ - Промсвязьбанк 903 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 3
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 3
Газпром газораспределение 20 3
Оренбургкоммунэлектросеть - ГУП коммунальных электрических сетей Оренбургской области 3 2
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 2
Visa International 1974 2
Ростех - Вертолеты России 175 2
Роснефть НК - нефтяная компания 529 2
Абсолют Банк 241 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 2
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 2
Газпром ПХГ 5 2
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 7
Федеральное казначейство России 1879 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3462 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 4
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 4
Мосгортранс ГУП 127 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3465 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6295 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5266 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 280 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 241 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 2
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 18 1
ЕРКЦ Уфа МУП 1 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1084 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 20
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 16
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31847 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 7
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 985 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1347 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 6
Газпром межрегионгаз - ИУСЦИФРА 5 5
Google Android 14730 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 4
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 4
Apple iOS 8270 3
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2886 3
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
Новые облачные технологии - МойОфис 900 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 138 2
Газпром - ОГГИС - Отраслевая геолого-геофизическая информационная система - ОИИУС - Отраслевая интегрированная информационно-управляющая система 6 2
Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID - Единая платформа взаимодействия ГИД 6 2
Абсолют Банк - Абсолют On-Line 13 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3441 2
Apple - App Store 3013 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 2
Apple macOS 2257 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 2
Atlassian - Confluence 155 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 314 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1326 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 2
Autodesk AutoCAD 361 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5863 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 1
Летограф Ансамбль 3 1
InterSystems Cache 138 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Платина КБ - CyberPlat ИСДП - Интегратор Систем Денежных Переводов 3 1
Haulmont - Тезис СЭД 90 1
Густов Сергей 9 7
Остроушко Павел 7 7
Иванов Сергей 398 7
Давыдов Олег 10 5
Албычев Александр 168 5
Мосягин Константин 20 5
Джанбаев Андрей 14 4
Степченко Евгений 4 4
Лукоянов Владимир 8 4
Селютин Александр 60 4
Антонов Александр 77 4
Корнилов Алексей 10 3
Затонских Александр 3 3
Федченко Александр 5 3
Войнов Андрей 8 3
Ерзамаев Дмитрий 6 3
Ласкин Иван 13 3
Чеботова Виктория 12 3
Шевченко Андрей 18 3
Зеленова Екатерина 6 3
Крюков Геннадий 3 3
Глазков Алексей 3 3
Лапушкин Иван 3 3
Кисляков Кирилл 7 3
Турчановский Дмитрий 13 3
Силкина Елена 15 3
Оголь Елена 24 3
Бородин Андрей 39 3
Герасимов Андрей 25 3
Катамадзе Анна 118 3
Романов Алексей 49 2
Макаров Станислав 117 2
Денисов Лев 3 2
Колмогоров Антон 21 2
Лобанов Максим 49 2
Ганин Виктор 11 2
Деверилин Павел 34 2
Засинец Игорь 8 2
Колпаков Иван 7 2
Харитонов Дмитрий 72 2
Россия - РФ - Российская федерация 157395 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2675 5
Россия - УФО - Тюменская область 1262 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 662 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2682 4
Россия - ПФО - Пензенская область 623 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3231 4
Россия - ПФО - Самарская область 1460 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1235 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 734 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 3
Европа 24652 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3216 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 922 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14508 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1251 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 691 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 552 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 8
Аудит - аудиторский услуги 3115 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5874 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1355 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11416 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 10
Gartner - Гартнер 3613 6
CNews Инновация года - награда 133 5
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 171 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 2
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 6
CNews FORUM Кейсы 280 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 2
ComNews Awards 8 1
Docflow 147 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410506, в очереди разбора - 731002.
Создано именных указателей - 188106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще