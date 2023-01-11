Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке ПО проекта комплексной автоматизации балансовой зоны

В рамках утвержденного проекта комплексной автоматизации балансовой зоны в Вологодской области «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке программного модуля «ИУСЦИФРА. Реализация газа. Диспетчерское управление» на базе собственной информационно-управляющей системы ИУСЦИФРА.

Реализация проекта позволит организовать полный телеметрический контроль за поставкой и реализацией газа потребителям всех категорий, а также обеспечит безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования за счет установки абонентам интеллектуальных систем учета газа и интегрированных с ними систем безопасного использования газа.

В качестве пилотной определена балансовая зона «Врагово», включающая 735 потребителей-физических лиц и 15 потребителей-юридических лиц. Реализация пилотного проекта даст практический опыт интеграции и решения технических, технологических, организационных и управленческих задач для последующего масштабирования проекта внедрения интеллектуальных счетчиков учета газа (ИСУГ) на территории Российской Федерации с использованием российских технологий.

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси»

Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще