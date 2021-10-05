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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - СЗФО - Вологодская область


05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
03.06.2021 Правительство Вологодской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 3
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 6
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
07.04.2021 Система МТС будет мониторить показатели артериального давления пациентов вологодских поликлиник 3
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
20.11.2020 В России начали дистанционно контролировать охраняемые законом объекты 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 3
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1
24.08.2020 Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку 1
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 1
11.08.2020 Число пользователей приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе за год выросло в 1,6 раз 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
21.05.2020 Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux 8
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 1
31.03.2020 ЦИТ Вологодской области модернизировал систему управления сервисами на базе решения Naumen 4
13.01.2020 Муниципальные учреждения Вологодской области перешли на централизованный бюджетный учет 6
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 2
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 3
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
05.06.2019 «Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону» 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 3
29.03.2019 В Вологодской области завершена централизация учета в госсекторе 7
22.03.2019 НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета 1
12.03.2019 Региональный модуль ГАС «Управление» переведен на российское ПО 5

Публикаций - 329, упоминаний - 513

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 14
АйТи 771 13
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 11
Microsoft Corporation 11628 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 9
VK - Mail.ru Group 2508 8
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 8
3934 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 7
Ланит ГК 1185 7
Nokia Corporation 2546 7
Samsung Electronics 5878 7
Huawei 2750 6
Directum - Директум 693 6
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 5
Yota - Скартел 623 5
Polycom - Поликом Раша 304 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 5
Криста НПО 59 5
МТС Северо-Запад 45 5
Синтерра - Synterra 602 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 327 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 4
Citrix Systems 580 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 4
Элвис-Плюс 70 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 313 4
HDS - Hitachi Data Systems 295 4
Ericsson 899 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 4
Cisco Systems 2158 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 12
Почта России ПАО 1586 8
ВТБ Банк Москвы 379 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
Газпром нефть 384 5
X5 Group 601 5
X5 Group - Пятерочка 561 5
Роснефть НК 372 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 5
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 5
KupiVip 75 4
Утконос 99 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Citibank - Ситибанк 174 4
МДМ Банк 150 4
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 4
Обувь России 27 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 4
ЕС-лизинг 13 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Северсталь ПАО 206 3
Альфа-Банк 1135 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
Аэрофлот 496 3
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 3
Евросеть 939 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
Возрождение - Коммерческий банк 100 3
Ак Барс Банк 174 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
Транснефть 159 2
Русский стандарт Банк 307 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
ТНК-ВР Холдинг 155 2
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 4 2
Уралсиб Банк 391 2
Норникель - Норильский никель 180 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 53
Правительство РФ 2226 34
Федеральное казначейство России 766 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 24
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 17
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
Правительство Вологодской области 18 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Президент Российской Федерации 1447 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 12
Правительство Самарской области 48 12
Правительство Москвы 660 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 10
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 9
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 8
Правительство Чувашской Республики 15 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 8
Росимущество - Управления информационных технологий 11 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 6
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 5
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 269 1
РПЦ Вологодская епархия - Кирилло-Белозерский монастырь - Кириллов монастырь 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 35
3G - Стандарт мобильной связи 3835 32
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 13
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 12
Безопасный город 348 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 6
LTE-смартфон 138 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
УУС - Универсальные услуги связи 29 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 292 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 497 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 18
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 11
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 9
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 7
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 7
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 5
Microsoft Windows 10 6810 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Google Android 10752 4
Apple iOS 5744 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
АПК БГ - Безопасный город 42 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 3
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Криста НПО АС Смета 10 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Правительство Москвы - Наш город 48 2
Java - Язык программирования 1221 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 119 2
Microsoft Office 2004 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 2
VK - Mail.ru IoT Platform 2 2
Linux OS 4386 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
Никуличев Андрей 43 36
Гуральников Сергей 161 29
Козырев Алексей 270 29
Четвернин Алексей 652 29
Орловский Виктор 229 29
Фомичев Олег 107 27
Шадаев Максут 384 24
Авербах Владимир 121 24
Громов Иван 96 23
Евраев Михаил 222 21
Ермолаев Артем 340 20
Петрушин Андрей 64 20
Лысенко Эдуард 209 20
Дюбанов Анатолий 86 20
Казарин Станислав 100 19
Власов Сергей 76 18
Стрельцов Андрей 53 18
Лопаткин Герман 102 17
Нечепоренко Юрий 25 17
Елистратов Николай 90 16
Соколов Олег 51 15
Звягина Наталья 64 15
Клементьев Андрей 18 13
Прокошев Андрей 30 13
Кесельбренер Леонид 49 13
Бойко Елена 151 13
Матвеева Татьяна 83 12
Разумовский Дмитрий 70 12
Кувшинников Олег 12 12
Чучелов Андрей 44 11
Бутенко Юрий 64 11
Нестеренко Татьяна 36 11
Абызов Михаил 64 11
Холодняков Юрий 15 11
Опенышева Светлана 54 11
Скляр Алексей 49 11
Попов Алексей 319 10
Деянышев Вадим 19 9
Оголь Елена 24 9
Федулов Владислав 58 9
Россия - Российская федерация - РФ 58975 195
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 98
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 90
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 85
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 76
Россия - СЗФО - Псковская область 330 73
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 72
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 67
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 67
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 59
Россия - СФО - Новосибирская область 843 56
Россия - ЦФО - Калужская область 584 55
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 55
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 51
Россия - ЦФО - Костромская область 234 49
Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда 198 48
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 48
Россия - ЦФО - Тульская область 760 46
Россия - УФО - Челябинская область 674 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 43
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 42
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 42
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 41
Россия - СФО - Омская область 395 41
Россия - ЦФО - Курская область 342 40
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 40
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 39
Россия - УФО - Свердловская область 822 39
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 37
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 36
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 35
Россия - СФО - Иркутская область 565 34
Россия - СФО - Кемеровская область 496 32
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 31
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 31
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 31
Россия - УФО - Тюменская область 597 30
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 30
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 127 30
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 5
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 4
Федеральное законодательство 254 4
Региональное законодательство 45 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 4
Великая Отечественная война 130 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
Образование в России 381 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 44 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
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