Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Вологодская область
Публикаций - 329, упоминаний - 513
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никуличев Андрей 43 36
|Гуральников Сергей 161 29
|Козырев Алексей 270 29
|Четвернин Алексей 652 29
|Орловский Виктор 229 29
|Фомичев Олег 107 27
|Шадаев Максут 384 24
|Авербах Владимир 121 24
|Громов Иван 96 23
|Евраев Михаил 222 21
|Ермолаев Артем 340 20
|Петрушин Андрей 64 20
|Лысенко Эдуард 209 20
|Дюбанов Анатолий 86 20
|Казарин Станислав 100 19
|Власов Сергей 76 18
|Стрельцов Андрей 53 18
|Лопаткин Герман 102 17
|Нечепоренко Юрий 25 17
|Елистратов Николай 90 16
|Соколов Олег 51 15
|Звягина Наталья 64 15
|Клементьев Андрей 18 13
|Прокошев Андрей 30 13
|Кесельбренер Леонид 49 13
|Бойко Елена 151 13
|Матвеева Татьяна 83 12
|Разумовский Дмитрий 70 12
|Кувшинников Олег 12 12
|Чучелов Андрей 44 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Нестеренко Татьяна 36 11
|Абызов Михаил 64 11
|Холодняков Юрий 15 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Скляр Алексей 49 11
|Попов Алексей 319 10
|Деянышев Вадим 19 9
|Оголь Елена 24 9
|Федулов Владислав 58 9
|Gartner 2230 5
|IDC - International Data Corporation 2797 4
|CNews Analytics 2006 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 2
|Juniper Research 280 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786117, в очереди разбора - 689793.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786117, в очереди разбора - 689793.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru