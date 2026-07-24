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Россия СЗФО Вологодская область

Россия - СЗФО - Вологодская область

СОБЫТИЯ


24.07.2026 «МегаФон» обновил сеть в 2 крупнейших городах и 6 районах Вологодчины

«МегаФон» улучшил качество связи для нескольких сотен тысяч жителей Вологодской области. Цифровые улучшения затронули Вологду, Череповец, а также Никольский, Устюженский, Чагодощенский, Шекснинский, Вытегорский и Кадуйский районы региона. С помощью инструментов
19.05.2026 Вологодская область и «Аскон» заключили соглашение о развитии школьного инженерного образования

Правительство Вологодской области, Вологодский государственный университет и разработчик инженерного програ
23.04.2026 «Свеза» внедряет искусственный интеллект на комбинате в Вологодской области

Лесопромышленная группа «Свеза» реализует на фанерном комбинате Вологодчины пилотный проект по установке машинного зрения. Решение собственной разработки компании позволит автоматизировать контроль качества шпона и поддержать операторов при сортировке. Об э
01.04.2026 Подписан трехсторонний меморандум о развитии ИТ-образования в школах в Вологодской области

Министерством образованием Вологодской области, Вологодским отделением Сбербанка и компанией «Алгоритмика» подписан трех
13.03.2026 «МегаФон» запустил сеть в вологодском Устье

тернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен жителям и гостям древнего села Устье на реке Кубена в Вологодской области. Инфраструктуру связи здесь построила техническая служба «МегаФона». Ново
12.02.2026 МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Вологодской области

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в трех городах Вологодской области. Беспроводная сеть доступна для всех жителей и гостей региона. Специалисты запустили зоны бесплатного интернета в салонах связи в Вологде, Череповце и Соколе. Для подключени
05.02.2026 В поселках Вологодской области связь «МегаФона» стала быстрее на 20%

кую скорость интернета, что особенно актуально в сельской местности. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети. Поселок Кадуй — центр большой энергетики Вологодской области, расположенный в 56 километрах от Череповца. Он также широко известен своим вкладом в развитие и выращивание различных пород рыб и рыбопосадочного материала для зарыбления е
05.02.2026 МТС улучшила связь в Вологодской области

МТС сообщила о расширении LTE–покрытия на территории Вологодской области. Мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили жители еще 10 малых населенных пунктов. В их числе село Троицкое Вашкинского района, где находится один из историче
23.01.2026 «МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Вологодской области

авлениям Череповец — Белозерск — Липин Бор и на подъезде к Череповцу. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В декабре 2025 г. «МегаФон» провел работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Вологодской области. Изменения коснулись таких населенных пунктов, как село Антушево в Белозерском районе и поселка Тоншалово в Череповецком районе. Теперь более 4000 человек смогут пользоватьс
19.12.2025 «МегаФон» подвел итоги строительства сети в Вологодской области

енеры «МегаФона» в 2025 г. ускорили 4G-интернет и расширили зону покрытия для 77 населенных пунктов Вологодской области. Аналитики компании отмечают, что в результате рефарминга частот, строите
15.08.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на трассе М-8 в Вологодской области

верждает и увеличившийся объем интернет-трафика на этих дорогах. Только за семь месяцев пользователи скачали на 18% больше данных, чем в прошлом году», — отметила Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области. Федеральная автомагистраль М-8 пролегает по территориям пяти областей страны. По вологодскому участку в среднем проезжает более 2000 машин в сутки, почти половину трафика с
21.07.2025 В России начинается строительство завода полного цикла по выпуску печатных плат

Завод полного цикла Подготовка к строительству завода по производству печатных плат в Вологодской области начнется осенью 2025 г., пишут РИА «Новости», ссылаясь на заявление регио
16.07.2025 «МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М‑8 в Вологодской области

клад в удобство путешественников и их безопасность», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области. На сегодняшний день скоростная автомагистраль М‑8 пролегает по территори
05.06.2025 Вологодский архив обновил технологии оцифровки с помощью «ЭларСкан» А2-800КС50

ьзования, мы выполняем большое количество заказов пользователей на выборочную оцифровку. Ранее процесс предоставления копий со страниц этих массивных книг вызывал для нас технические трудности». Элар Вологодский архив обновил технологии оцифровки с помощью «ЭларСкан» А2-800КС50 «ЭларСкан» А2-800КС50 предназначен для обработки документов формата А2+ с весом до 50 кг. Подъемный механизм с раз
21.05.2025 «Свеза» внедряет машинное зрение на комбинате в Вологодской области

Лесопромышленная группа «Свеза» внедряет машинное зрение на производственных линиях комбината в Вологодской области. Собственная разработка компании поможет отслеживать дефекты шпона в реал
13.02.2025 Вологодская область возглавила рейтинг регионов по подключению лесной техники к «ЭРА-ГЛОНАСС»

-ГЛОНАСС». На данный момент наибольшее количество транспортных средств такой категории подключено в Вологодской области — более 2,6 тыс. Второе место среди регионов занимает Новгородская област
05.02.2025 «МегаФон» ускорил интернет в аэроузлах Вологодского региона

кого аэропорта, расширив зону покрытия на несколько километров. После проведенной модернизации потребление интернет-трафика пассажирами выросло на 32%», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области. Востребованность услуг связи в залах ожидания воздушных гаваней региона подтверждают аналитики оператора. Ежемесячно улетающие и прилетающие пассажиры используют в аэропорт
02.10.2024 T2 определил самые «качающие» малые населенные пункты Вологодской области

сийский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в поселках и деревнях Вологодской области за девять месяцев 2024 г. Исследование проводилось на территории 41 малог
30.08.2024 «МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Вологодской области

ном качестве, для общения в соцсетях и мессенджерах», – сказал Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области. Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется в России с 2014
08.08.2024 Вологодский колледж связи и информационных технологий оснастили комплексом симуляции квантового распределения ключей

Компания «Инфотекс» поставила в АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» программно-аппаратный комплекс симуляц
24.07.2024 «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в поселке Кадуй Вологодской области

Инженеры «МегаФона» завершили модернизацию телеком-оборудования в поселке Кадуй –центре энергетики Вологодской области. Более 11 тыс. жителей смогут воспользоваться мобильным интернетом на ско
24.07.2024 В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН

о обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ ЦИТОВ УФСИН) по Вологодской области 5 августа 2022 г. заключил госконтракт на сумму 1801800 руб. на поставку

27.06.2024 4G от «МегаФона» впервые пришел в деревни на востоке Вологодчины

ся работы по ликвидации «белых пятен» в покрытии сети. Совместно с Департаментом цифрового развития Вологодской области был определен список населенных пунктов, которые требуется обеспечить кач
14.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет в рабочих поселках Вологодской области

ут наслаждаться быстрым мобильным интернетом и отличной голосовой связью, включая технологию VoLTE, обеспечивающую мгновенное соединение и чистый звук», – сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.
06.06.2024 «Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области

Группа компаний «Аквариус» и правительство Вологодской области подписали соглашение о сотрудничестве в области осуществления просветител
18.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в шести поселках Вологодского района

ырос на 12 % и составил более 11,5 тысяч ГБ в месяц», — сказала Алла Лебедева директор «МегаФона» в Вологодской области. *** «МегаФон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет напр
21.03.2024 «МегаФон» увеличил скорости интернета в 55 деревнях и сёлах Вологодской области

екущего года ускорили 4G-интернет и расширили зону покрытия для пятидесяти пяти деревень и поселков Вологодской области. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость моби
26.02.2024 В России хакер оставил без электричества 38 сел. Ему грозит восемь лет. Дело ведет ФСБ

авили в суд для рассмотрения по существу, сообщили агентству представители управления ФСБ России по Вологодской области. Фото: master1305 на Freepik Вологодскому хакеру грозит восемь лет колони
21.02.2024 Ассортимент региональных витрин на Ozon достиг почти 1,7 млн товаров от местных брендов

для автомобилей. На конец января 2024 г. посетители Ozon купили 125 тыс. товаров, представленных на вологодской витрине. Специализированный раздел Ханты-Мансийского автономного округа «Югра» ст
20.02.2024 «Светец» обеспечил миграцию ПО «Системы-112» Вологодской области на отечественные ОС

темы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Вологодской области» («Система-112»). Об этом CNews сообщили представители компании «Светец».
22.11.2023 Цифровой гид МТС поможет туристам спланировать путешествие по Вологодской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя для гостей Вологодской области. Путешественники, приезжая в регион любым видом транспорта, будут получат
26.09.2023 «Мегафон» усилил LTE в пяти городах Вологодской области

«Мегафон» модернизировал инфраструктуру 4G в райцентрах Вологодской области — в Устюжне, Соколе, Бабаево, Харовске и Кадникове. Оператор увеличил зон
30.08.2023 «Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области

ировано входящим в «Швабе» Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ) и поддержано губернатором Вологодской области. Первым этапом пилотного проекта станет обучение в Вологодском государств
04.04.2023 «Инфосистемы джет» модернизировала центр управления сетями энергетической компании в Вологодской области

ния на сбои в электросети. Именно поэтому заказчик решил модернизировать центры управления сетями в Вологодской области и перевести их на цифровую платформу по диспетчерскому управлению энергос
01.02.2023 Спрос на облачные решения у предпринимателей Вологодской области вырос в три раза

условиях постоянных перемен. Это особенно актуально для промышленных и машиностроительных компаний Вологодской области: в облаке можно разместить систему управления предприятием, обрабатывать

24.11.2022 Высокоскоростной интернет МТС появился на берегах древнего торгового пути

чества голосовой связи и скорости мобильного интернета», – сказал Владимир Шевердин, директор МТС в Вологодской области. Ранее МТС модернизировала оборудование в ряде малых населенных пунктов Ч
21.11.2022 ЦИТ Вологодской области перенес инфраструктуру в облако Selectel

Москва: Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, дополнил инфраструктуру ЦИТ Вологодской области вычислительными ресурсами в облаке Selectel, где были развернуты регионал
01.09.2022 МТС разогнала мобильный интернет в малых населенных пунктах Вологодской области

бщила об усилении сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах Вологодской области. Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с впервые стал доступен в

14.07.2022 Wildberries открыл новые логистические центры в Вологодской и Липецкой областях

чественной продукции на маркетплейсе», – сказали представители Wildberries. Логоцентр Wildberries в Вологодской области площадью в 2,7 тыс. кв. м. открылся по адресу: г. Вологда, ул. Мудрова, д
30.06.2022 МТС прокачала сеть на источниках «живой воды»

рении покрытия высокоскоростного интернета в популярных местах отдыха, дачных и коттеджных поселках Вологодской области. Интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен на территории крупных ко

Публикаций - 794, упоминаний - 1131

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 110
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 92
Ростелеком 10948 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 57
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 44
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 39
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 30
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 27
Microsoft Corporation 25775 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 14
АйТи 1519 14
9594 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 13
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 12
Росимущество - Управления информационных технологий 19 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Directum - Директум 1268 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 9
Cisco Systems 5372 9
VK - Mail.ru Group 3602 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 8
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 8
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 8
МегаФон - Мобиком 230 8
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 24
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 16
Россети Ленэнерго 1699 16
Почта России ПАО 2370 13
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 12
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 9
Газпром нефть 725 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Газпром ПАО 1493 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Альфа-Банк 1979 6
Visa International 1993 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
Ак Барс Банк 283 5
Транснефть 335 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
Музей-усадьба Архангельское 35 5
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 5
Русэнергосбыт 10 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 120
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 53
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 50
Федеральное казначейство России 1949 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 39
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 35
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 26
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 18
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 17
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 13
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 11
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 10
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 54
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Ассоциация самых красивых деревень и городков России 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 186
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 92
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 78
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
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Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 14
МегаФон - GSMЛайт 50 13
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 11
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 11
Apple iPhone 6 4861 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 9
FreePik 1841 9
Microsoft Windows 16882 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 7
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 7
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 7
Google Android 15243 7
Linux OS 11533 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 6
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 6
Microsoft Office 4170 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 5
Microsoft Windows BitLocker 942 5
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 5
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 5
Никуличев Андрей 43 43
Гуральников Сергей 164 35
Орловский Виктор 408 33
Козырев Алексей 328 33
Шадаев Максут 1210 31
Фомичев Олег 139 31
Авербах Владимир 127 31
Лебедева Алла 31 31
Евраев Михаил 266 28
Дюбанов Анатолий 95 27
Громов Иван 102 27
Лысенко Эдуард 317 25
Ермолаев Артем 379 25
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Петрушин Андрей 110 24
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Лопаткин Герман 104 21
Нечепоренко Юрий 27 21
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Прокошев Андрей 32 18
Бойко Елена 152 17
Соколов Олег 51 17
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Скляр Алексей 54 13
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Оголь Елена 24 12
Чучелов Андрей 44 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 259
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
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ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 3
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 3
Базальт СПО - Альт академия 38 3
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 2
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Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
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Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
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IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 2
Новотех УЦ 6 2
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