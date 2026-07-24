Россия - СЗФО - Вологодская область

«МегаФон» обновил сеть в 2 крупнейших городах и 6 районах Вологодчины «МегаФон» улучшил качество связи для нескольких сотен тысяч жителей Вологодской области. Цифровые улучшения затронули Вологду, Череповец, а также Никольский, Устюженский, Чагодощенский, Шекснинский, Вытегорский и Кадуйский районы региона. С помощью инструментов

Вологодская область и «Аскон» заключили соглашение о развитии школьного инженерного образования Правительство Вологодской области, Вологодский государственный университет и разработчик инженерного програ

«Свеза» внедряет искусственный интеллект на комбинате в Вологодской области Лесопромышленная группа «Свеза» реализует на фанерном комбинате Вологодчины пилотный проект по установке машинного зрения. Решение собственной разработки компании позволит автоматизировать контроль качества шпона и поддержать операторов при сортировке. Об э

Подписан трехсторонний меморандум о развитии ИТ-образования в школах в Вологодской области Министерством образованием Вологодской области, Вологодским отделением Сбербанка и компанией «Алгоритмика» подписан трех

«МегаФон» запустил сеть в вологодском Устье тернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен жителям и гостям древнего села Устье на реке Кубена в Вологодской области. Инфраструктуру связи здесь построила техническая служба «МегаФона». Ново

МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Вологодской области МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в трех городах Вологодской области. Беспроводная сеть доступна для всех жителей и гостей региона. Специалисты запустили зоны бесплатного интернета в салонах связи в Вологде, Череповце и Соколе. Для подключени

В поселках Вологодской области связь «МегаФона» стала быстрее на 20% кую скорость интернета, что особенно актуально в сельской местности. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети. Поселок Кадуй — центр большой энергетики Вологодской области, расположенный в 56 километрах от Череповца. Он также широко известен своим вкладом в развитие и выращивание различных пород рыб и рыбопосадочного материала для зарыбления е

МТС улучшила связь в Вологодской области МТС сообщила о расширении LTE–покрытия на территории Вологодской области. Мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили жители еще 10 малых населенных пунктов. В их числе село Троицкое Вашкинского района, где находится один из историче

«МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Вологодской области авлениям Череповец — Белозерск — Липин Бор и на подъезде к Череповцу. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В декабре 2025 г. «МегаФон» провел работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Вологодской области. Изменения коснулись таких населенных пунктов, как село Антушево в Белозерском районе и поселка Тоншалово в Череповецком районе. Теперь более 4000 человек смогут пользоватьс

«МегаФон» подвел итоги строительства сети в Вологодской области енеры «МегаФона» в 2025 г. ускорили 4G-интернет и расширили зону покрытия для 77 населенных пунктов Вологодской области. Аналитики компании отмечают, что в результате рефарминга частот, строите

«МегаФон» улучшил качество связи на трассе М-8 в Вологодской области верждает и увеличившийся объем интернет-трафика на этих дорогах. Только за семь месяцев пользователи скачали на 18% больше данных, чем в прошлом году», — отметила Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области. Федеральная автомагистраль М-8 пролегает по территориям пяти областей страны. По вологодскому участку в среднем проезжает более 2000 машин в сутки, почти половину трафика с

В России начинается строительство завода полного цикла по выпуску печатных плат Завод полного цикла Подготовка к строительству завода по производству печатных плат в Вологодской области начнется осенью 2025 г., пишут РИА «Новости», ссылаясь на заявление регио

«МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М‑8 в Вологодской области клад в удобство путешественников и их безопасность», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области. На сегодняшний день скоростная автомагистраль М‑8 пролегает по территори

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«Свеза» внедряет машинное зрение на комбинате в Вологодской области Лесопромышленная группа «Свеза» внедряет машинное зрение на производственных линиях комбината в Вологодской области. Собственная разработка компании поможет отслеживать дефекты шпона в реал

Вологодская область возглавила рейтинг регионов по подключению лесной техники к «ЭРА-ГЛОНАСС» -ГЛОНАСС». На данный момент наибольшее количество транспортных средств такой категории подключено в Вологодской области — более 2,6 тыс. Второе место среди регионов занимает Новгородская област

«МегаФон» ускорил интернет в аэроузлах Вологодского региона кого аэропорта, расширив зону покрытия на несколько километров. После проведенной модернизации потребление интернет-трафика пассажирами выросло на 32%», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области. Востребованность услуг связи в залах ожидания воздушных гаваней региона подтверждают аналитики оператора. Ежемесячно улетающие и прилетающие пассажиры используют в аэропорт

T2 определил самые «качающие» малые населенные пункты Вологодской области сийский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в поселках и деревнях Вологодской области за девять месяцев 2024 г. Исследование проводилось на территории 41 малог

«МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Вологодской области ном качестве, для общения в соцсетях и мессенджерах», – сказал Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области. Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется в России с 2014

Вологодский колледж связи и информационных технологий оснастили комплексом симуляции квантового распределения ключей Компания «Инфотекс» поставила в АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» программно-аппаратный комплекс симуляц

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в поселке Кадуй Вологодской области Инженеры «МегаФона» завершили модернизацию телеком-оборудования в поселке Кадуй –центре энергетики Вологодской области. Более 11 тыс. жителей смогут воспользоваться мобильным интернетом на ско

В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН о обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ ЦИТОВ УФСИН) по Вологодской области 5 августа 2022 г. заключил госконтракт на сумму 1801800 руб. на поставку

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«МегаФон» ускорил интернет в рабочих поселках Вологодской области ут наслаждаться быстрым мобильным интернетом и отличной голосовой связью, включая технологию VoLTE, обеспечивающую мгновенное соединение и чистый звук», – сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

«Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области Группа компаний «Аквариус» и правительство Вологодской области подписали соглашение о сотрудничестве в области осуществления просветител

«МегаФон» ускорил интернет в шести поселках Вологодского района ырос на 12 % и составил более 11,5 тысяч ГБ в месяц», — сказала Алла Лебедева директор «МегаФона» в Вологодской области. *** «МегаФон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет напр

«МегаФон» увеличил скорости интернета в 55 деревнях и сёлах Вологодской области екущего года ускорили 4G-интернет и расширили зону покрытия для пятидесяти пяти деревень и поселков Вологодской области. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость моби

В России хакер оставил без электричества 38 сел. Ему грозит восемь лет. Дело ведет ФСБ авили в суд для рассмотрения по существу, сообщили агентству представители управления ФСБ России по Вологодской области. Фото: master1305 на Freepik Вологодскому хакеру грозит восемь лет колони

Ассортимент региональных витрин на Ozon достиг почти 1,7 млн товаров от местных брендов для автомобилей. На конец января 2024 г. посетители Ozon купили 125 тыс. товаров, представленных на вологодской витрине. Специализированный раздел Ханты-Мансийского автономного округа «Югра» ст

«Светец» обеспечил миграцию ПО «Системы-112» Вологодской области на отечественные ОС темы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Вологодской области» («Система-112»). Об этом CNews сообщили представители компании «Светец».

Цифровой гид МТС поможет туристам спланировать путешествие по Вологодской области Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя для гостей Вологодской области. Путешественники, приезжая в регион любым видом транспорта, будут получат

«Мегафон» усилил LTE в пяти городах Вологодской области «Мегафон» модернизировал инфраструктуру 4G в райцентрах Вологодской области — в Устюжне, Соколе, Бабаево, Харовске и Кадникове. Оператор увеличил зон

«Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области ировано входящим в «Швабе» Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ) и поддержано губернатором Вологодской области. Первым этапом пилотного проекта станет обучение в Вологодском государств

«Инфосистемы джет» модернизировала центр управления сетями энергетической компании в Вологодской области ния на сбои в электросети. Именно поэтому заказчик решил модернизировать центры управления сетями в Вологодской области и перевести их на цифровую платформу по диспетчерскому управлению энергос

Спрос на облачные решения у предпринимателей Вологодской области вырос в три раза условиях постоянных перемен. Это особенно актуально для промышленных и машиностроительных компаний Вологодской области: в облаке можно разместить систему управления предприятием, обрабатывать

Высокоскоростной интернет МТС появился на берегах древнего торгового пути чества голосовой связи и скорости мобильного интернета», – сказал Владимир Шевердин, директор МТС в Вологодской области. Ранее МТС модернизировала оборудование в ряде малых населенных пунктов Ч

ЦИТ Вологодской области перенес инфраструктуру в облако Selectel Москва: Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, дополнил инфраструктуру ЦИТ Вологодской области вычислительными ресурсами в облаке Selectel, где были развернуты регионал

МТС разогнала мобильный интернет в малых населенных пунктах Вологодской области бщила об усилении сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах Вологодской области. Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с впервые стал доступен в

Wildberries открыл новые логистические центры в Вологодской и Липецкой областях чественной продукции на маркетплейсе», – сказали представители Wildberries. Логоцентр Wildberries в Вологодской области площадью в 2,7 тыс. кв. м. открылся по адресу: г. Вологда, ул. Мудрова, д