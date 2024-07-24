В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН

Подразделение УФСИН России по Вологодской области подало в арбитражный суд на «БСВ-Групп», поставщика компонентов для системы мониторинга осужденных к ограничению свободы. Причиной стала несостоявшаяся поставка зарубежных комплектующих, по причине западных санкций против компаний из КНР. Суд отказался взыскивать неустойку с поставщика.

От контракта до суда

ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ ЦИТОВ УФСИН) по Вологодской области 5 августа 2022 г. заключил госконтракт на сумму 1801800 руб. на поставку оборудования с компанией «БСВ-Групп». В августе 2022 г. ФКУ ЦИТОВ УФСИН по Вологодской области не получил от поставщика товар вовремя и отказался от сделки. «БСВ-Групп» назвала причиной произошедшего введение западными странами санкций в отношении китайских производителей. Это обстоятельство помешало покупке комплектующих для производства и поставки оборудования.

Следующим шагом подразделения УФСИН стало требование от «БСВ-Групп» поставки продукции и уплаты неустойки в размере 25225 руб. и штрафа в размере 180180 руб. Не добившись результата, ФКУ ЦИТОВ УФСИН по Вологодской области обратился в суд.

Закон встал на сторону «БСВ-Групп» в судах первой (7 февраля 2024 г.), аппеляционной (17 апреля 2024 г.) и кассационной (16 июля 2024 г.) инстанций.

Фото: «БСВ-Групп» Электронные комплектующие для мобильных контрольных устройств производятся в Китае

Компоненты из Китая

Предметом поставки были мобильные контрольные устройства (МКУ), изготовляемые компанией «БСВ-Групп» – электронные устройства, предназначенные для ношения вместе с электронным браслетом. МКУ используется в Федеральной государственной информационной системе «Система электронного мониторинга подконтрольных лиц» (ФГИС СЭМПЛ). Цель ФГИС СЭМПЛ – надзор за осужденными к ограничению свободы, контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения при домашнем аресте и за соблюдением наложенных на него судом запретов и ограничений.

Как отмечается в решении арбитражного суда первой инстанции от 7 февраля 2024 г., при том, что фактическая сборка МКУ производится на территории России электронные комплектующие (электронные платы, чипы и т.д.) производятся в КНР. При этом завод-изготовитель сам импортирует часть необходимых комплектующих из недружественных России стран, входящих в Евросоюз.

Сделали все что могли

«БСВ-Групп» в свое оправдание сослалась на западные санкции, направленные против компаний из КНР и помешавшие покупке электронных комплектующих. Санкции были введены в октябре 2022 г., когда контракт уже был заключен. В том же 2022 г. компания заключила свыше 30 аналогичных контрактов, часть из которых была выполнена до прекращения поставок из Китая, а неустойка по неисполненным и расторгнутым сделкам была списана.

В рамках принятия мер по выполнению обязательств компания «БСВ-Групп» заблаговременно договорилась о поставках комплектующих, однако сделка не состоялась. Другие контрагенты сообщили, что из-за санкций не смогут доставить продукцию в срок. Также «БСВ-Групп» известила ФКУ ЦИТОВ УФСИН по Вологодской области о трудностях с поставкой.

По мнению судей, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 июля 2018 г. №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», отсутствие письменных доказательств форс-мажора также не должно препятствовать списанию неустойки в таких случаях.

Помимо этого «БСВ-Групп» не была включена УФАС в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку за компанией не было замечено недобросовестного поведения.

В итоге все прошедшие суды отказались от взыскания неустойки с «БСВ-Групп».

Компания «БСВ-Групп» отказалась от комментариев по этому делу. CNews попросил прокомментировать ситуацию ФКУ ЦИТОВ УФСИН по Вологодской области, и готов опубликовать ответ.