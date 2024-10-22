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Экономическая безопасность Проверка контрагентов Оценка контрагентов выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями

Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями


22.10.2024 В SberCRM теперь можно обмениваться документами с контрагентами

ок» («СКБ Контур») — теперь их можно настроить без дополнительной разработки и помощи интеграторов. В результате пользователи SberCRM сейчас могут обмениваться юридическими и платёжными документами с контрагентами прямо внутри системы — переходить на другие платформы больше не нужно. Рабочее место легко настроить под себя с помощью встроенного конструктора, навыки программирования для этого
30.08.2024 «СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики

ак повод Что же касается причины расторжения договоров, то, как сообщили CNews в пресс-службе «СКБ Контур», «общей причиной расторжения договоров стало невыполнение договорных обязательств отдельными контрагентами». При этом предметом договора было не распространение токенов «Рутокен Лайт», а выполнение поручений от имени и за счет «СКБ Контур». CNews обратился к представителям некоторых ко
14.06.2024 Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами

ча новой функциональности — еще больше автоматизировать и оптимизировать работу оптовых магазинов с контрагентами и повысить тем самым качество клиентского опыта. На согласование документов, со
22.05.2024 В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подпис
21.03.2024 85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности

все данные сохранятся в периметре компании. В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%. Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респондент
27.02.2024 «Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
21.02.2024 «Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы

х. Для новых, ранее не задействованных на объектах холдинга, но устойчивых и перспективных компаний появилась возможность заявить о себе на высоком уровне. Предложить свои услуги смогут и иностранные контрагенты из дружественных стран», — сказал глава холдинга. В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев добавил, что сервис

25.01.2024 В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами

лировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного документа. Об этом CNews сообщили представители Directum. Иногда при обмене с контрагентами появляются документы, которые необходимо признать недействительными. Например, если они переданы ошибочно, или в них содержатся неточности. Обычно пользователи «отменяют» такие до
04.12.2023 «Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур»

) с сервисом проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Решение позволит заказчикам оптимизировать стандартные процессы и снизить трудозатраты при работе с контрагентами на CRM-платформе. В результате интеграции пользователи «Нота модус» смогут пользоваться возможностями «API Фокуса» из привычного интерфейса CRM. Это повысит эффективность рабочих

27.11.2023 В «Контур.фокусе» стало удобнее наблюдать за контрагентами

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
10.10.2023 API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф»

м CNews сообщили представители «Контура». Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизи
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы

Электронный документооборот с контрагентами Любой компании важно вести работу с документацией грамотно и, желательно, опера
17.04.2023 «Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов

ие для автоматической проверки контрагентов на платформе Lanit Document Management — LDM.Управление контрагентами. Возможности нового продукта позволяют автоматизировать проверку и вести единый
01.02.2023 Энергосетевая компания АО «БЭСК» решила задачу оптимизации электронного документооборота с контрагентами

енции рынка диктовали развитие ERP-системы в направлении цифровой трансформации поддерживающих бизнес-процессов. Приоритетным направлением развития был определен внешний электронный документооборот с контрагентами, который уже начал использоваться с применением сервиса электронного документооборота «Контур.диадок». Однако эксплуатация сервиса ЭДО выявила ряд проблем: отсутствовала возможнос
17.01.2023 В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов

к своему менеджеру. *** «Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.
16.12.2022 Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами

фейса интернет-банка. «Точка» будет доверенным оператором электронного документооборота с Налоговой службой, ФСС, ПФР и Росстатом. Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами. «Точка» — один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и

18.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов

стики (убыткам, задержкам, нередко – штрафам) и снижению удовлетворенности уровнем взаимодействия с контрагентами», – сказал Александр Меньшиков. Автоматизация путем внедрения программных робот
17.11.2022 Проверка контрагента стала проще: «Контур.фокус» научился распознавать хорошие и плохие новости о компаниях

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
14.09.2022 В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
25.08.2022 «БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами

ль продуктов финансового блока. Разработан ряд подсистем для обеспечения социального заказа, сервис проверки контрагентов, расширена функциональность подсистемы информационного взаимодействия.

28.06.2022 «Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
15.06.2022 «Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе

«Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В резуль
07.06.2022 «АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ

В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их у
07.04.2022 «Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус»

«СберКорус» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» реализовали возможность обмена электронными документами с контрагентами посредством системы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберК
03.08.2021 API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов

яет вести проверку на благонадежность по настраиваемым скоринговым моделям. С его помощью можно формировать отчеты, отслеживать изменения статуса партнеров, находить малейшие факторы риска в работе с контрагентами, чтобы оперативно на них реагировать. К преимуществу модуля можно отнести возможность работать автономно, так как он не зависит от информационной системы. Это готовое решение, поэ
14.01.2021 «Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24»

нтрагентов в популярной CRM Битрикс24. Компания IPG разработала приложение «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов». Решение моментально доставляет сведения о контрагенте сервиса «Контур
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»

позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, п
16.09.2020 Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая

Банк «Открытие» предложил предпринимателям – участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «П
21.05.2020 «Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны

Силенов, владелец продукта «Сервис проверки контрагентов» «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Раньше проверка контрагентов, зарегистрированных на территории других стран, была затруднительна, та
06.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов»

нсалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) расширила возможности сервиса проверки контрагентов («Проверка контрагентов»). Теперь все пользователи сервиса могут бесплатно подключить к нему до
20.08.2019 Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов

по работе с малым бизнесом. Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется во
27.02.2019 Банк «Открытие» запустил сервис проверки контрагентов «Светофор»

В интернет-банк для предпринимателей «Открытия» интегрирован популярный сервис проверки контрагентов «Светофор». Об этом сообщила пресс-служба банка. Услуга предоставляется клиентам бесплатно. «Светофор» — инструмент, который позволяет в наглядной форме показать информаци
04.12.2018 «Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива»

щего около 40 квадратных метров в офисе. Ранее бухгалтерия контролировала возврат документов от контрагентов с помощью дописанного модуля в «1С», вели реестры в программе. Но на сверки документации с контрагентами все равно тратилось много времени. Приходилось вручную искать документы в бумажном архиве. Руководство «Чистой воды Сибири» приняло решение об организации электронного архива. Из

27.04.2018 Промсвязьбанк добавил в мобильный банк новый сервис проверки контрагентов

введения реквизитов на оплату и снизит риск финансовых потерь от взаимодействия с неблагонадежными контрагентами», – сказал директор электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбан
07.07.2017 «Алмазэргиэнбанк» внедрил сервис проверки контрагентов «Светофор»

знес». Теперь прямо в интернет-банке клиенты могут проводить экспресс-проверку компаний при оплате и регулярный экспресс-мониторинг своих контрагентов в режиме онлайн.«Светофор» — это сервис экспресс-проверки контрагентов, созданный на основе продукта «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Сервис интегрируется с интернет-банком через API и позволяет предпринимателям выявлять актуальную ин
30.03.2017 Банк «Авангард» предложил клиентам онлайн-сервис проверки контрагентов «Светофор»

ован в том, чтобы интегрировать в систему ДБО услуги, которые позволят повысить качество обслуживания и расширят потребительский сервис для клиентов. По результатам исследований одна из таких услуг — проверка контрагентов.  Мы рады сообщить, что сервисом уже воспользовались более 6 тысяч клиентов, и нами получены положительные отзывы», — отметил Сергей Мокрышев, вице-президент банка «Аванга
23.11.2016 «Светофор» - новый сервис проверки контрагентов в ДБО от BSS

BSS объявил о расширении линейки транзакционных продуктов и реализации нового сервиса проверки контрагентов в интернет-банке. Как рассказали CNews в компании, сервис позволит корпоративным клиентам банка проводить анализ своих контрагентов на предмет банкротств, арбитражных дел,
24.10.2016 Банк «Санкт-Петербург» встроил в «Интернет-банк i2B» сервис проверки контрагентов

Банк «Санкт-Петербург» реализовал в «Интернет-банке i2B» онлайн-сервис проверки контрагентов, сообщили CNews в компании «СКБ Контур». Решение базируется на платформе для проверки контрагентов «Контур.Фокус» и интегрируется с интернет-банком через API. Серви
05.09.2016 УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов

или CNews в «СКБ Контур». Сервис получил название «Светофор», поскольку информация в интернет-банке Light отображается в виде сигналов светофора с необходимыми пояснениями. Например, если предприятие-контрагент находится на стадии банкротства, то система покажет предупредительный красный свет, если предприятию меньше полугода — желтый, если все в порядке — зеленый. Такая проверка позволит п
31.08.2016 Промсвязьбанк встроил в свой интернет-банк проверку контрагентов

г может узнать о крупном арбитражном производстве, которое появилось только на днях, или о том, что контрагент перестал рассчитываться по кредитным обязательствам перед банками. Такое может слу

Публикаций - 2034, упоминаний - 2239

Экономическая безопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1010 343
Microsoft Corporation 24555 129
SAP SE 5257 113
Directum - Директум 1076 95
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 999 67
Корус Консалтинг ГК 1206 67
Oracle Corporation 6667 65
Ростелеком 9609 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12311 51
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 217 50
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Google LLC 11718 31
ЭОС - Электронные офисные системы 1178 29
Telegram Group 1877 28
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МегаФон 8660 25
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VK - Mail.ru Group 3445 22
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3206 19
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1006 19
Cisco Systems 5105 19
Парус Корпорация 549 19
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2779 45
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НСПК - Национальная система платежных карт 807 24
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РЖД - Российские железные дороги 1891 23
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ПСБ - Промсвязьбанк 843 20
Лента - Сеть розничной торговли 2053 20
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Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 82 16
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Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 654 16
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 446 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 839 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2303 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 448 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 908 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1138 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 511 12
МКБ - Московский кредитный банк 553 12
Газпром ПАО 1340 12
Газпром нефть 610 12
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 25 11
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МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 471 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 11
Роснефть НК - нефтяная компания 511 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1292 10
Почта Банк 465 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 326 10
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X5 Group - Перекрёсток 537 9
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 5
FairSearch альянс 4 4
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 2
OWASP - Open Web Application Security Project 94 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 239 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 334 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 114 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 121 1
ЛДПР 105 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
Linux Foundation 184 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 100 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 127 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12404 944
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64871 895
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30302 753
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49566 590
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9994 423
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3782 397
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23885 270
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18697 269
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15522 249
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20860 242
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26844 230
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2294 222
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6712 221
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6584 220
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11529 212
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 304 206
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29352 204
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12404 197
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11793 168
Электронный документ - Electronic document 1439 163
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12807 162
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11184 150
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3757 143
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5227 143
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12649 141
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10975 135
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10810 132
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4153 120
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 308 116
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1249 109
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4445 108
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9954 107
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13868 104
Оповещение и уведомление - Notification 4511 100
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9277 99
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25087 98
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2334 96
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23904 95
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6718 95
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11895 93
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 265 121
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2254 108
СКБ Контур - Контур.Фокус 1023 103
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 936 71
Microsoft Office 3711 58
Google Android 13916 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5092 50
Microsoft Dynamics 1172 50
Microsoft Windows 15581 46
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2004 46
Apple iOS 7681 45
Linux OS 9844 44
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3187 42
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 441 38
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 449 38
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 921 38
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 305 37
Microsoft Windows 2000 8661 37
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 878 31
Microsoft SharePoint Products and Technologies 809 30
СКБ Контур - Контур.Толк 55 29
Google Play - Google Store - Android Market 3270 28
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 195 28
Microsoft SQL Server - MS SQL 1652 28
Microsoft SharePoint Server 703 27
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 24
Microsoft Office Excel 1188 24
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 547 23
Гэндальф - Скан-Архив 41 22
Directum СЭД - ECM-система 292 22
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 556 22
Microsoft Dynamics CRM 542 21
Oracle E-Business Suite - OEBS 582 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4344 20
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 19
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 18
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 245 18
1С:ERP Управление предприятием 539 18
Microsoft Azure 1402 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 661 18
Сродных Михаил 63 27
Катаева Елена 29 20
Скрипниченко Павел 35 18
Путин Владимир 3138 17
Вильде Святослав 60 14
Шадаев Максут 981 13
Соколов Кирилл 26 11
Сергунина Наталья 368 11
Прокопьев Василий 11 11
Добровольский Михаил 20 10
Бар-Бирюкова Мария 90 9
Мраморов Дмитрий 29 9
Козлов Константин 15 9
Немченкова Маргарита 9 8
Кишковский Эдуард 17 8
Лоевская Анна 47 7
Врацкий Андрей 134 7
Иванченко Евгений 15 7
Шифман Эдуард 17 7
Макаров Станислав 117 7
Ташлыков Константин 11 7
Бублик Илья 24 7
Курьянов Сергей 162 7
Ипатов Вадим 84 6
Яковлев Антон 13 6
Машурин Сергей 20 6
Хомутский Юрий 93 6
Воронин Павел 133 6
Чаркин Евгений 296 6
Емышев Владимир 12 6
Паршин Максим 315 6
Коптелов Павел 11 6
Шушкин Дмитрий 95 6
Андреев Владимир 96 6
Ахкямов Раис 9 6
Попов Геннадий 17 6
Истомин Константин 56 6
Коптелов Андрей 109 6
Рейман Леонид 1048 6
Смирнова Ольга 13 5
Россия - РФ - Российская федерация 142590 1278
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42845 269
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14075 131
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17218 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51920 96
Европа 21713 93
Казахстан - Республика 5495 73
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14150 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16874 64
Россия - УФО - Екатеринбург 3903 52
Беларусь - Белоруссия 5588 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7346 47
Украина 7582 40
Германия - Федеративная Республика 12645 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13292 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2918 30
Россия - СФО - Новосибирск 4253 27
Франция - Французская Республика 7825 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2907 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3068 22
Азия - Азиатский регион 5501 21
Европа Восточная 3070 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2227 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2699 19
Россия - УФО - Свердловская область 1470 17
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1451 16
Земля - планета Солнечной системы 10346 15
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1476 15
Узбекистан - Республика 1705 14
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1204 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1930 14
Япония 13252 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1453 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1555 13
Турция - Турецкая республика 2330 12
Нидерланды 3500 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2623 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3512 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2850 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2379 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47604 757
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50489 447
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5928 415
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23827 308
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6017 224
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10838 208
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14027 195
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5931 189
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18225 187
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7492 186
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13258 175
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6855 162
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8077 155
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28667 142
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5623 122
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16172 113
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7778 112
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6854 103
Кредитование - Сrediting - Заём 6651 101
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7962 100
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5340 92
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2361 90
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2095 87
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 361 77
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4102 77
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5942 76
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3637 76
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5269 73
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 868 72
Страхование - Страховое дело - Insurance 5772 72
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 392 70
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4815 69
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4944 66
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3070 63
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 667 61
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2753 60
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1321 59
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6853 59
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9657 59
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3382 58
Коммерсантъ - Издательский дом 1811 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11215 17
Ведомости 964 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 984 12
Forbes - Форбс 804 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 934 5
TAdviser - Центр выбора технологий 388 5
Bloomberg 1264 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5896 5
Известия ИД 616 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1275 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
BleepingComputer - Издание 330 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 39 2
Wikipedia - Википедия 486 2
Federal Register 7 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
Российская газета 269 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Variety 23 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
The Verge - Издание 549 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Мобильные системы 115 1
All Things Digital 167 1
Бизнес Online 11 1
Inquirer 463 1
Комсомольская правда ИД 66 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 270 1
The Washington Post 330 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 624 1
23ABC News 170 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 193 1
РИА Новости 904 1
The Register - The Register Hardware 1529 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8059 66
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3159 49
Gartner - Гартнер 3547 44
IDC - International Data Corporation 4903 28
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 674 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 315 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 5
Fortune Global 500 286 4
CNews Инновация года - награда 111 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 3
Juniper Research 522 3
Forrester Research 821 3
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
Markets&Markets Research 112 2
Mordor Intelligence 28 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 127 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 113 1
Moody's Investors Service 135 1
Mobile Research Group 79 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 14 1
B2B International 50 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 131 1
CNews Мишень 164 1
Cybersecurity Ventures 8 1
Market Research Future 8 1
Tolly Group 14 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 325 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Рустелеком ТК 303 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
ARC Advisory Group 20 1
Frost & Sullivan 203 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 821 20
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1011 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 326 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1489 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 900 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 157 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 433 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 364 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 70 3
РАН - Российская академия наук 1853 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 581 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 17 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 136 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 191 2
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 68 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 2
Роскосмос РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 4 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 529 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 323 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 182 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
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МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 139 1
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