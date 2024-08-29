«СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики. Компания отбирает у должников токены для электронных подписей

Компания «СКБ Контур» возбудила девять судебных дел в Свердловской области из-за невыполнения договорных обязательств отдельными контрагентами. В числе прочего компания изымает у должников защищенные носители базового уровня для ключей усиленной квалифицированной электронной подписи «Рутокен Лайт».

Девять похожих дел в арбитражном суде

Против девяти компаний в Свердловской области АО «Производственная фирма «СКБ Контур» возбудила иски в арбитражном суде с целью взыскания дебиторской задолженности. Взыскание задолженностей сопровождается изъятием у должников токенов «Рутокен Лайт». Это разработанная компанией «Актив» линейка защищенных носителей базового уровня для ключей усиленной квалифицированной электронной подписи. Такие устройства обеспечивают двухфакторную аутентификацию в компьютерных системах безопасного использования квалифицированной электронной подписи и защиту от несанкционированного доступа.

Часть дел уже выиграна компанией «СКБ Контур» (дела против компаний ООО «Эксперт», ООО «Кодекс», ООО «Оптима», ООО «Сальдо»), часть находится в процессе судебного производства (против компаний ООО «Инновационные технологии ХХI века», ООО «Юрбизнесконсалт»), часть – уже завершена мировым соглашением (ООО «Развитие Бизнеса», ООО «Идея»).

Помимо региональной принадлежности ответчиков и того, что истцом во всех этих процессах выступает компания «СКБ Контур», у них есть еще дополнительные объединяющие моменты. Во всех случаях суммы исков небольшие, не превышающие несколько десятков тысяч рублей. Восемь из девяти исков были поданы 17 апреля 2024 г., и один – 18 апреля 2024 г.

Фото: «Рутокен» Токены – защищенные средства для хранения ключевой информации, в том числе ключей и сертификатов электронной подписи

В ряде судебных решений фигурируют невозврат носителей, а именно токенов «Рутокен Лайт», упоминается продажа их компаниями-ответчиками клиентам. Например, в определении о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения с ООО «Развитие Бизнеса» содержатся требования о взыскании с компании убытков в пользу «СКБ Контур» «в связи с не возвратом носителей (токенов «Рутокен Лайт» сертифицированный) в количестве 45 штук». Также речь в деле идет о возмещении стоимости 37 токенов и возвращении «СКБ Контур» восьми токенов «Рутокен Лайт» сертифицированный в количестве восьми штук.

Инструмент для хранения информации

Токен это флешка со специальным чипом внутри, куда впоследствии могут быть записаны ключи электронной подписи. Но по сути своей токен – пустой носитель, на котором ничего не записано. Такая флешка защищена специальными техническими средствами, которые гарантируют, что она не может быть расшифрована. Современные токены обладают криптографическими возможностями и являются защищенными средствами для хранения ключевой информации – в том числе ключей и сертификатов электронной подписи.

Компания-партнер «СКБ Контур», выполняя услуги сервисного центра, получает от «СКБ Контур» токены, и, обслуживая клиента, через информационную систему «СКБ Контур», записывает на токен ключи для электронной подписи. При этом важно отметить, что если сертификат-ключ был реализован, то токен переходит во владение конечного клиента и уже не может быть отозван.

Взыскание дебиторской задолженности по макрорегиону

«На данный момент проводится текущая работа по взысканию дебиторской задолженности в рамках договоров, по которым единообразно определена подсудность рассмотрения таких споров в Арбитражном суде Свердловской области. – Прокомментировали ситуацию CNews в пресс-служба «СКБ Контур». – Подсудность определена конкретным пунктом договора».

В пресс-службе компании охарактеризовали упомянутые выше дела в арбитражном суде как часть стандартного процесс по работе с задолженностью в макрорегионе Урал. Иски в арбитражном суде – часть планомерной работы по возвращению дебиторской задолженности. В том числе, эти иски были направлены на лишение контрагентов возможности распространять услуги «СКБ Контур», путем отзыва лежащих на складах нереализованных токенов.

Невыполнение договорных обязательств как повод

Что же касается причины расторжения договоров, то, как сообщили CNews в пресс-службе «СКБ Контур», «общей причиной расторжения договоров стало невыполнение договорных обязательств отдельными контрагентами». При этом предметом договора было не распространение токенов «Рутокен Лайт», а выполнение поручений от имени и за счет «СКБ Контур».

CNews обратился к представителям некоторых компаний, с которыми «СКБ Контур» расторг договоры, с просьбой прокомментировать ситуацию и готов опубликовать комментарии.