Финансовый сектор Кредитование Коллекторское агентство долговое агентство


СОБЫТИЯ


29.04.2025 Создатель интернет-агрегатора экскурсий получил 5,5 лет тюрьмы из-за гибели бывшего топ-менеджера «Ланита»

Приговор по делу о трагической экскурсии в московские коллекторы Мещанский районный суд Москвы вынес приговор гендиректору и совладельцу онлайн-сервиса бронирования экскурсий «Спутник» Александру Киму и организатору экскурсий в московские колле
17.05.2022 Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ

с помощью решений системы iDБанк. Компания iDSystems предлагает банкам воспользоваться готовым проверенным решением системы iDБанк – модулем «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» и выполнить данное требование законодательства в установленные сроки. Благодаря функционалу этого решения кредитные организации смогут получать запросы СПИ от ФССП России в электронн
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов

Приставам упростят доступ к данным должников Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит право на основании исполнительных документов запрашивать сведения о должниках и взыскателях с использованием государственных инфор
15.04.2021 «Сбер»: 85% должников общались с роботом во время пандемии

с первых дней просрочки до стадий судебного и исполнительного производства. Сегодня робот общается с 350 тыс. клиентов «Сбера» в день (в конце 2019 г. — 55 тыс. клиентов). Кроме того, в 2021 г. робот-коллектор начал работать с клиентами малого и микробизнеса (если сумма просроченного долга не превышает 5 млн руб.). Как отметил Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегул
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян

ЕСИА в помощь коллекторам Профессиональные коллекторские агентства хотят получить доступ к персональным данным россиян через Единую сист
27.06.2018 ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников

Банк ВТБ завершил переход на многоступенчатую систему идентификации должников при исполнении запросов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) о наличии счетов. Реализованный проект позволит исключить случаи ошибочного списания денежных средств. Тепе
08.07.2015 Как подвигнуть клиентов на возврат долгов

граммному обеспечению, предназначенному для коммуникаций c должниками и консолидации информации для сотрудников коллекторских подразделений банков. Решение позволяет формировать или загружать реестры должников по таким параметрам, как персональная и контактная информация, типы договоров и срок просрочки по ним, консолидированная сумма задолженности в части каждого договора и общая задолженн
01.02.2013 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» для украинских пользователей

Компания «Фогсофт» представила обновленную версию системы электронных торгов по реализации имущества должников «iTender-Банкротство» для украинских пользователей. Теперь она полностью соответствует новой редакции закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»
07.06.2012 Заработала новая электронная площадка для продажи имущества должников по банкротству

Компания «ФогСофт» (FogSoft) сообщила о том, что электронная площадка для продажи имущества должников по делам о банкротстве «Альфалот» (Alfalot.ru), разработанная на платформе «iTender-Банкротство» от «ФогСофт», была признана Минэкономразвития соответствующей всем необходимым требова
23.05.2008 Псковских должников могут отключить от мобильной связи

авов ужесточит меры по борьбе с должниками. В ближайшее время приставы смогут отключать россиян, имеющих задолженности, от сотовой связи или кабельного телевидения, а также препятствовать перемещению должников на общественном транспорте. Псковская область лидирует в Северо-Западном федеральном округе по числу должников, в отношении которых вынесены постановления о временном ограничен
21.08.2007 Списки псковских должников не появятся в интернете

Псковские судебные приставы не будут размещать в интернете списки «невыездных» должников. Об этом официально заявил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Александр Овчаров. Напомним, что ФССП к 1 октября 2007 года планирует сфо
16.05.2000 Норвежская Telenor приобретет акции двух таиландских телекоммуникационных компаний-должников

Норвежская государственная телекоммуникационная компания Telenor заявила о намерении приобрести значительную часть акций двух таиландских телекоммуникационных компаний-должников. Таиландская United Communications Industry Plc. (UCOM) заявила, что согласна продать до 24.8% акций и 30% акций своего филиала - Total Access Communications Plc. (TAC). Глава Telenor

