Приговор по делу о трагической экскурсии в московские коллекторы Мещанский районный суд Москвы вынес приговор гендиректору и совладельцу онлайн-сервиса бронирования экскурсий «Спутник» Александру Киму и организатору экскурсий в московские колле

с помощью решений системы iDБанк. Компания iDSystems предлагает банкам воспользоваться готовым проверенным решением системы iDБанк – модулем «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников » и выполнить данное требование законодательства в установленные сроки. Благодаря функционалу этого решения кредитные организации смогут получать запросы СПИ от ФССП России в электронн