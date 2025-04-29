Получите все материалы CNews по ключевому слову
Финансовый сектор Кредитование Коллекторское агентство долговое агентство
- Кредитование
- PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность
СОБЫТИЯ
|29.04.2025
|
Создатель интернет-агрегатора экскурсий получил 5,5 лет тюрьмы из-за гибели бывшего топ-менеджера «Ланита»
Приговор по делу о трагической экскурсии в московские коллекторы Мещанский районный суд Москвы вынес приговор гендиректору и совладельцу онлайн-сервиса бронирования экскурсий «Спутник» Александру Киму и организатору экскурсий в московские колле
|17.05.2022
|
Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ
с помощью решений системы iDБанк. Компания iDSystems предлагает банкам воспользоваться готовым проверенным решением системы iDБанк – модулем «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» и выполнить данное требование законодательства в установленные сроки. Благодаря функционалу этого решения кредитные организации смогут получать запросы СПИ от ФССП России в электронн
|13.05.2021
|
Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов
Приставам упростят доступ к данным должников Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит право на основании исполнительных документов запрашивать сведения о должниках и взыскателях с использованием государственных инфор
|15.04.2021
|
«Сбер»: 85% должников общались с роботом во время пандемии
с первых дней просрочки до стадий судебного и исполнительного производства. Сегодня робот общается с 350 тыс. клиентов «Сбера» в день (в конце 2019 г. — 55 тыс. клиентов). Кроме того, в 2021 г. робот-коллектор начал работать с клиентами малого и микробизнеса (если сумма просроченного долга не превышает 5 млн руб.). Как отметил Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегул
|06.03.2020
|
Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян
ЕСИА в помощь коллекторам Профессиональные коллекторские агентства хотят получить доступ к персональным данным россиян через Единую сист
|27.06.2018
|
ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников
Банк ВТБ завершил переход на многоступенчатую систему идентификации должников при исполнении запросов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) о наличии счетов. Реализованный проект позволит исключить случаи ошибочного списания денежных средств. Тепе
|08.07.2015
|
Как подвигнуть клиентов на возврат долгов
граммному обеспечению, предназначенному для коммуникаций c должниками и консолидации информации для сотрудников коллекторских подразделений банков. Решение позволяет формировать или загружать реестры должников по таким параметрам, как персональная и контактная информация, типы договоров и срок просрочки по ним, консолидированная сумма задолженности в части каждого договора и общая задолженн
|01.02.2013
|
«Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» для украинских пользователей
Компания «Фогсофт» представила обновленную версию системы электронных торгов по реализации имущества должников «iTender-Банкротство» для украинских пользователей. Теперь она полностью соответствует новой редакции закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»
|07.06.2012
|
Заработала новая электронная площадка для продажи имущества должников по банкротству
Компания «ФогСофт» (FogSoft) сообщила о том, что электронная площадка для продажи имущества должников по делам о банкротстве «Альфалот» (Alfalot.ru), разработанная на платформе «iTender-Банкротство» от «ФогСофт», была признана Минэкономразвития соответствующей всем необходимым требова
|23.05.2008
|
Псковских должников могут отключить от мобильной связи
авов ужесточит меры по борьбе с должниками. В ближайшее время приставы смогут отключать россиян, имеющих задолженности, от сотовой связи или кабельного телевидения, а также препятствовать перемещению должников на общественном транспорте. Псковская область лидирует в Северо-Западном федеральном округе по числу должников, в отношении которых вынесены постановления о временном ограничен
|21.08.2007
|
Списки псковских должников не появятся в интернете
Псковские судебные приставы не будут размещать в интернете списки «невыездных» должников. Об этом официально заявил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Александр Овчаров. Напомним, что ФССП к 1 октября 2007 года планирует сфо
|16.05.2000
|
Норвежская Telenor приобретет акции двух таиландских телекоммуникационных компаний-должников
Норвежская государственная телекоммуникационная компания Telenor заявила о намерении приобрести значительную часть акций двух таиландских телекоммуникационных компаний-должников. Таиландская United Communications Industry Plc. (UCOM) заявила, что согласна продать до 24.8% акций и 30% акций своего филиала - Total Access Communications Plc. (TAC). Глава Telenor
Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:
|Любимов Олег 51 10
|Путин Владимир 3352 6
|Парфенчиков Артур 13 6
|Хертек Экер 26 5
|Сысоева Евгения 99 5
|Бекиров Руслан 56 5
|Данилов Александр 20 4
|Семериков Андрей 37 4
|Брюквин Юрий 299 4
|Пахомов Александр 103 4
|Чекмарев Шамиль 31 3
|Бийчук Андрей 32 3
|Klaus George - Клаус Джордж 8 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Аксаков Анатолий 159 3
|Гольцов Александр 82 3
|Заяц Антон 9 3
|Усманов Алишер 304 3
|Огуряев Дмитрий 85 3
|Рубцова Ольга 33 3
|Габестро Сергей 28 3
|Фогилев Михаил 13 3
|Попов Сергей 149 3
|Киселев Сергей 69 3
|Березной Андрей 65 3
|Сахарова Наталья 75 3
|Матвиенко Андрей 45 3
|Бедрин Григорий 22 3
|Ахмадиев Олег 3 2
|Каппушев Расул 19 2
|Михайлова Анастасия 38 2
|Ивонина Екатерина 20 2
|Сенченков Алексей 3 2
|Гирич Петр 3 2
|Неустроев Прокопий 54 2
|Мамышев Александр 2 2
|Кабанов Марат 65 2
|Дроздов Владимир 24 2
|Hafez Walid - Хафез Валид 2 2
|Feng Milton - Фенг Милтон 7 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.