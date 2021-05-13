Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов

Приставам упростят доступ к данным должников

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит право на основании исполнительных документов запрашивать сведения о должниках и взыскателях с использованием государственных информационных систем (ГИС), а также у операторов связи. Предоставление таких полномочий ведомству предусмотрено в правительственном законопроекте о цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов, принятым Госдумой в первом чтении 12 мая 2021 г.

Согласно документу, приставы могут получить доступ к страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), а также серии и номеру паспорта. В перечень общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в исполнительном производстве, планируется включить ИНН должника-организации. В целях уведомления должника и взыскателя у операторов связи могут запрашиваться номера телефонов должника и взыскателя.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, наличие возможности получить такого рода информацию позволит приставам избегать ошибок, связанных с идентификацией должника.

В настоящее время, по данным ФССП, около 50% исполнительных документов, поступающих в ведомство, не содержат однозначного уникального идентификатора должника – к таковым можно причислить вышеупомянутые СНИЛС, ИНН, номер и серию паспорта. Таким образом, существует вероятность того, что «под раздачу» попадет непричастный гражданин – в случае совпадения его имени, даты и места рождения с таковыми лица, в отношении которого действительно ведется исполнительное производство.



Приставам облегчат доступ к данным должников

Для уточнения данных приставы сегодня вынуждены обращаться в налоговые и другие органы, располагающие необходимой информацией, это существенно увеличивает сроки исполнительного производства, говорится в документе. В случае одобрения законопроекта Федеральным собранием и Президентом информация по таким запросам ФССП будет предоставляться в течение суток, следует из текста законопроекта.

Связь законопроекта с суперсервисом «Цифровое исполнительное производство»

Помимо исключения ошибочной идентификации в установлении должника, законопроект направлен на устранение правовых ограничений, которые связаны с электронным взаимодействием с ФССП с другими участниками исполнительного производства с помощью различных электронных каналов взаимодействия, таких как система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и портал госуслуг.

Законопроектом также предусмотрена возможность автоматического принятия решений по вопросам возбуждения и окончания, приостановления, прекращения исполнительного производства; взыскания исполнительского сбора, установления и отмены установленных для должника ограничений, запретов, наложения и снятия арестов; предоставления на основании акта отсрочки или рассрочки исполнения требований исполнительного документа; обращения и отмены взыскания на денежные средства должника, а также заработную плату и иные доходы должника.

Авторы законопроекта считают, что его реализация поспособствует повышению эффективности принудительного исполнения судебных актов, сокращению затрат бюджетных средств, связанных с вынесением судебными приставами процессуальных документов, а также обеспечению прав граждан на своевременное исполнение требований исполнительного документа.

Законопроект о цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов разработан ФССП для реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

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Суперсервисом, напомним, называется комплекс связанных между собой электронных госуслуг, которые предоставляются пользователю в конкретной жизненной ситуации. Прототип «Цифрового исполнительного производства» на базе портала госуслуг был впервые представлен в 2019 г.

В апреле 2021 г. Минцифры совместно с ФССП запустило пилотный проект по информированию взыскателей и должников по различным аспектам исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала госуслуг. Сейчас на «госуслугах» доступны такие базовые сервисы, связанные с исполнительным производством как информирование о ходе исполнительного производства, ходатайства и цифровые уведомления.

Какие суперсервисы доступны россиянам

Перечень приоритетных жизненных ситуаций, для разрешения которых необходимы суперсервисы, был утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 г.

В начале ноября 2019 г. в тестовом режиме был запущен первый суперсервис «Европротокол онлайн».

Также следует отметить услугу «Поступление в вуз онлайн», которая позволяет абитуриентам из любых регионов России подавать документы удаленно.

Кроме того, пользователям портала госуслуг доступы сервисы «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

В апреле 2021 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал, что до конца года на портале госуслуг заработают еще шесть суперсервисов, в том числе «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», а также «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».