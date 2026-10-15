От электроники до ИТ-инфраструктуры: что покажут на «Электронике России 2026»
24–26 ноября 2026 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», пройдет 5-я Международная выставка-форум «Электроника России». На протяжении пяти лет она становится ключевым отраслевым мероприятием для руководителей и специалистов рынка электроники, перед которыми стоят задачи импортозамещения, технической модернизации и автоматизации производственных процессов.
Главные темы выставки-форума
В этом году организаторы выделили пять фокусных разделов, которые будут поддержаны в экспозиции и треках деловой программы с участием отраслевых консорциумов. Первый и ключевой из них — электронная компонентная база (ЭКБ). Наталья Поплавская, директор выставки-форума «Электроника России» 2026: «ЭКБ является стратегическим элементом промышленной политики и технологической безопасности страны. Сегодня отечественные компоненты обеспечивают стабильную работу тысяч устройств, а для производителей оборудования переход на отечественную ЭКБ становится основой устойчивости и долгосрочного планирования».
Также к фокусным темам выставки-форума «Электроника России 2026» относятся вычислительная техника, телекоммуникационное оборудование, промышленная автоматизация, системы безопасности. При этом выставка-форум охватит все ключевые направления электронной отрасли, включая системы хранения данных, навигационные системы, беспилотные технологии, робототехнику, оптоэлектронику и лазерные технологии, АСУ ТП, медицинское приборостроение, программное обеспечение и многое другое.
Работаем на своем
На выставке-форуме развернется интерактивная зона «Работаем на своём», где можно будет опробовать отечественные компьютеры и ноутбуки с предустановленными российскими операционными системами, мониторы, принтеры, сканеры, МФУ, периферийные устройства, светотехническое оборудование, мебель и ИТ-инфраструктура. Посетители смогут познакомиться с полностью оснащенными рабочими местами, созданными исключительно на базе российских решений.
Музей ретро-электроники
В пространстве выставки-форума будет работать экспозиция ретро-электроники, созданная на основе экспонатов «Кибер-музея» из Мурома. Посетители смогут увидеть редкие образцы советской и ранней российской вычислительной техники — от механических вычислительных устройств до персональных компьютеров, а также принять участие в интерактивной программе.
Основу экспозиции составят отечественные компьютеры разных поколений. В числе экспонатов — ПК «Криста», ПК «Апогей», УКНЦ, БК-0011М, советские шахматные машины, отечественные клоны ZX Spectrum, а также механические вычислительные устройства, созданные до появления электронных компьютеров. Таким образом, экспозиция позволит проследить всю историю развития вычислительной техники — от механических устройств начала XX века до массовых ПК.
Всего на стенде планируется разместить порядка 40–50 экспонатов. Помимо собственно техники, музей готовит интерактивную программу. Главной её частью станут «загадки» — задания, связанные с историей компьютерной техники. Одна из них предложит посетителям определить по звукам различные устройства и компьютерную периферию времен 1990-х и начала 2000-х годов.
Деловая программа
Важной частью выставки-форума «Электроники России 2026» станет масштабный Межотраслевой форум, на котором обсудят ключевые тенденции развития российской радиоэлектронной промышленности, меры государственной поддержки, технологический суверенитет, импортонезависимость и перспективы развития отрасли. Одной из главных тем Межотраслевого форума станет новая балльная система, регламентирующая включение изделий в реестр отечественной продукции. Также в этом году в рамках деловой программы будут раскрыты и новые направления, напрямую влияющие на разработку и продажи российской электроники — промышленный дизайн, проект «российская полка», актуальные вопросы развития автомобильных электронных приборов и телематики. Расширение тематических направлений связано с многократным увеличением рынка отечественных электронных приборов за последние годы.
Запланировано участие в деловой программе заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Викторовича Шпака, директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Юрия Владимировича Плясунова, директора «Консорциума „Базис“» Арсения Валерьевича Брыкина и других ведущих представителей отрасли.
В 2026 году — еще масштабнее
Ожидается, что в этом году выставку посетят более 6000 специалистов. Участниками выставки станут более 150 компаний. Среди них — компании «Глобал Инжиниринг», ИРЗ «Тест», «Ключевой Компонент,» «Радиант-ЭК», «Инфостера», «Радиокомп», НПК «Контакт», «Кристаллит», «Савтэк», НПП «Контактмодуль», «Аэролайф», «Криосистемы», НПО «Арма», Placer, НПК «Технологический центр», Завод технических полимерных изделий, НПП «Метеор-Курс», Карачевский Завод «Электродеталь», завод «Элекон», завод «Атлант», завод «Копир» и многие другие российские производители.
Организатором выставки-форума выступает выставочная компания «МВК». Партнер — консорциум «Базис». Мероприятие проходит при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Полная версия деловой программы Межотраслевого форума представлена на сайте rus-elektronika.ru
Юбилейная, пятая Международная выставка-форум «Электроника России» пройдет 24–26 ноября 2026 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».
Получить подробную информацию о выставке-форуме и бесплатно зарегистрироваться можно на официальном сайте rus-elektronika.ru по промокоду CNEWS.