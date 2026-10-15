От электроники до ИТ-инфраструктуры: что покажут на «Электронике России 2026»

24–26 ноября 2026 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», пройдет 5-я Международная выставка-форум «Электроника России». На протяжении пяти лет она становится ключевым отраслевым мероприятием для руководителей и специалистов рынка электроники, перед которыми стоят задачи импортозамещения, технической модернизации и автоматизации производственных процессов.

Главные темы выставки-форума

В этом году организаторы выделили пять фокусных разделов, которые будут поддержаны в экспозиции и треках деловой программы с участием отраслевых консорциумов. Первый и ключевой из них — электронная компонентная база (ЭКБ). Наталья Поплавская, директор выставки-форума «Электроника России» 2026: «ЭКБ является стратегическим элементом промышленной политики и технологической безопасности страны. Сегодня отечественные компоненты обеспечивают стабильную работу тысяч устройств, а для производителей оборудования переход на отечественную ЭКБ становится основой устойчивости и долгосрочного планирования».

В этом году организаторы выделили пять фокусных разделов

Также к фокусным темам выставки-форума «Электроника России 2026» относятся вычислительная техника, телекоммуникационное оборудование, промышленная автоматизация, системы безопасности. При этом выставка-форум охватит все ключевые направления электронной отрасли, включая системы хранения данных, навигационные системы, беспилотные технологии, робототехнику, оптоэлектронику и лазерные технологии, АСУ ТП, медицинское приборостроение, программное обеспечение и многое другое.

Работаем на своем

На выставке-форуме развернется интерактивная зона «Работаем на своём», где можно будет опробовать отечественные компьютеры и ноутбуки с предустановленными российскими операционными системами, мониторы, принтеры, сканеры, МФУ, периферийные устройства, светотехническое оборудование, мебель и ИТ-инфраструктура. Посетители смогут познакомиться с полностью оснащенными рабочими местами, созданными исключительно на базе российских решений.

На выставке-форуме развернется интерактивная зона «Работаем на своём»

Музей ретро-электроники

В пространстве выставки-форума будет работать экспозиция ретро-электроники, созданная на основе экспонатов «Кибер-музея» из Мурома. Посетители смогут увидеть редкие образцы советской и ранней российской вычислительной техники — от механических вычислительных устройств до персональных компьютеров, а также принять участие в интерактивной программе.

В пространстве выставки-форума будет работать экспозиция ретро-электроники

Основу экспозиции составят отечественные компьютеры разных поколений. В числе экспонатов — ПК «Криста», ПК «Апогей», УКНЦ, БК-0011М, советские шахматные машины, отечественные клоны ZX Spectrum, а также механические вычислительные устройства, созданные до появления электронных компьютеров. Таким образом, экспозиция позволит проследить всю историю развития вычислительной техники — от механических устройств начала XX века до массовых ПК.

Основу экспозиции составят отечественные компьютеры разных поколений

Всего на стенде планируется разместить порядка 40–50 экспонатов. Помимо собственно техники, музей готовит интерактивную программу. Главной её частью станут «загадки» — задания, связанные с историей компьютерной техники. Одна из них предложит посетителям определить по звукам различные устройства и компьютерную периферию времен 1990-х и начала 2000-х годов.

Всего на стенде планируется разместить порядка 40–50 экспонатов

Деловая программа

Важной частью выставки-форума «Электроники России 2026» станет масштабный Межотраслевой форум, на котором обсудят ключевые тенденции развития российской радиоэлектронной промышленности, меры государственной поддержки, технологический суверенитет, импортонезависимость и перспективы развития отрасли. Одной из главных тем Межотраслевого форума станет новая балльная система, регламентирующая включение изделий в реестр отечественной продукции. Также в этом году в рамках деловой программы будут раскрыты и новые направления, напрямую влияющие на разработку и продажи российской электроники — промышленный дизайн, проект «российская полка», актуальные вопросы развития автомобильных электронных приборов и телематики. Расширение тематических направлений связано с многократным увеличением рынка отечественных электронных приборов за последние годы.

Важной частью выставки-форума «Электроники России 2026» станет масштабный Межотраслевой форум

Запланировано участие в деловой программе заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Викторовича Шпака, директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Юрия Владимировича Плясунова, директора «Консорциума „Базис“» Арсения Валерьевича Брыкина и других ведущих представителей отрасли.

В 2026 году — еще масштабнее

Ожидается, что в этом году выставку посетят более 6000 специалистов. Участниками выставки станут более 150 компаний. Среди них — компании «Глобал Инжиниринг», ИРЗ «Тест», «Ключевой Компонент,» «Радиант-ЭК», «Инфостера», «Радиокомп», НПК «Контакт», «Кристаллит», «Савтэк», НПП «Контактмодуль», «Аэролайф», «Криосистемы», НПО «Арма», Placer, НПК «Технологический центр», Завод технических полимерных изделий, НПП «Метеор-Курс», Карачевский Завод «Электродеталь», завод «Элекон», завод «Атлант», завод «Копир» и многие другие российские производители.

Организатором выставки-форума выступает выставочная компания «МВК». Партнер — консорциум «Базис». Мероприятие проходит при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Полная версия деловой программы Межотраслевого форума представлена на сайте rus-elektronika.ru

Юбилейная, пятая Международная выставка-форум «Электроника России» пройдет 24–26 ноября 2026 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

Получить подробную информацию о выставке-форуме и бесплатно зарегистрироваться можно на официальном сайте rus-elektronika.ru по промокоду CNEWS.