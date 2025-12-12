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LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Лазер лазерные технологии усиление света посредством вынужденного излучения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.12.2025 Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE разработал новый метод лазерной сварки стекла

вать технологию для передовых технологических производств. Вместо этого применяются коротковолновые лазерные источники, способные точно сваривать материалы в локализованной области в 30 мкм, об
11.12.2025 Hisense выпустила новый лазерный телевизор L9Q

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, выпустила новый лазерный телевизор Hisense L9Q. Пиковая яркость Hisense L9Q достигает 5000 ANSI-люмен, а контрастность равна 5000:1. За счет такого сочетания характеристик яркость изображения превосходит ожида
10.12.2025 «Свеза» в Петербурге сокращает расход сырья благодаря лазерным технологиям

масштабу можно сравнить с сохранением березовой рощи. Об этом CNews сообщили представители «Свеза». Лазерный толщиномер — тонкий оптический прибор отечественного производства с использованием р
21.11.2025 США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

информации в квантовых состояниях из одной точки в другую, а квантовая связь дает возможность передавать информацию в зашифрованном виде. Системы направленной энергии, такие как высокоэнергетические лазеры и мощное микроволновое оружие. Оружие направленной энергии определяется как электромагнитные системы, способные преобразовывать химическую или электрическую энергию в излучаемую энергию

01.11.2025 Никита Лопатин -

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

От общего сканирования — к конкретным продуктам CNews: Setl Group активно использует наземное лазерное сканирование. Какую главную задачу оно решает? Какие применяются инструменты? Никита
10.10.2025 Новая технология лазерного аэромониторинга повысит безопасность эксплуатации инфраструктуры

табно внедрять цифровые решения в транспортировку газа и повысит эффективность управления инфраструктурой». Павел Поздняков, генеральный директор «Пеленг»: «Основываясь на многолетнем опыте в области лазерных систем, наша компания совместно с партнерами создала технологию, полностью адаптированную под требования российской отрасли и отечественные промышленные платформы. Решение детектирован
06.10.2025 Ученые МГУ изучили, как слабая третья гармоника влияет на преобразование частоты лазерного излучения

еских систем, где важно учитывать даже слабые нелинейные взаимодействия. Они могут использоваться в лазерной физике, фотонике и в создании систем с управляемым преобразованием частоты. Работа б
26.09.2025 Производитель боевых БПЛА «Ланцет» создал лазерный комплекс для слежения за топливно-энергетической инфраструктурой

задач, о чем всегда информирует своих читателей CNews. По словам разработчиков, в 2025 г. воздушное лазерное сканирование — это самый эффективный метод получения геопространственных данных. В Т
28.08.2025 Роботизированный комплекс для лазерной сварки производителя лазерных решений VPG LaserONE включен в реестр российской промышленной продукции

Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщает о внесении своего многофункционального учебного комплекса для лазерной сварки в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестровый № 10688761). Об этом CNews сообщили представители Softline. Многофункциональный комплекс представляет собой комплект об
14.08.2025 Технологический кластер «СФ Тех» и компания Pokkels объявляют о стратегическом партнерстве

тратегического партнерства. Цель сотрудничества – совместное развитие и внедрение решений в области лазерных систем и автоматизированных комплексов, способных решать производственные задачи в к
13.08.2025 «Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием

ощью видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. Он обеспечивает лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения. О
13.08.2025 Оборудование производителя лазерных решений VPG LaserONE включено в реестр российской промышленной продукции

овый №10679530). YLR-500-U-R-SM — это самый компактный в отрасли непрерывный одномодовый волоконный лазер мощностью 500 Вт, объединяющий в себе последние достижения в мире лазерных технологий.

13.08.2025 Ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1 – теперь в России

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представляет на российском рынке ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense PT1 представляет собой консоль без экрана с ультракороткофокусным лазером, способную прое
07.08.2025 Лазерный проектор 4K Hisense M2 Pro доступен российским потребителям

Компания Hisense представила на российском рынке лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro. Устройство сочетает инновационные ИИ-функции, гибко настраиваемый оптический зум и первоклассный звук в компактном форм-факторе. Об этом CNews сообщили пр
18.06.2025 Московские промышленники представили современные решения в области лазерной маркировки

оизводственной площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва», представила новинку – ультрафиолетовый лазерный гравировальный станок для холодной маркировки чувствительных материалов: пластика, с
16.06.2025 Россия тестирует лазеры для борьбы с БПЛА. Они станут частью системы ПВО

Тестирование средств защиты В России испытали лазерные системы противодействия дронам, сообщается на сайте Правительства России. Эти технол
27.05.2025 В России создан уникальный ультрафиолетовый лазер для производства микросхем на замену американскому

Сибирский импортозамещающий лазер Российская компания «Оптические технологии» из Новосибирска разработали отечественную л
12.05.2025 Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри

и запечатывают полимерными мембранами. Если поверх мембран нанести зеркала, то фонарь превратится в лазер, который излучает узконаправленный одноцветный световой пучок. Последнее ценно для фото
22.04.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали три новых технологических решения для металлообработки

вающей промышленности. Разработки включают ламинарную рабочую станцию, девятикиловаттный волоконный лазер и оптический стол с активной виброизоляцией. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по
13.03.2025 В МИФИ начался монтаж самого крупногабаритного оптического элемента лазерной установки «Эльф»

мощные лазеры, по своей конструкции состоят из последовательности усилительных каскадов. Первичный лазер (задающий генератор) имеет энергию всего в десятимиллиардную долю джоуля и размер пучка
27.02.2025 Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

28 чипов обеспечивает чрезвычайно точную цветопередачу, а также глубину и реалистичность изображения. Яркость светового потока может достигать 3000 ANSI-люменов. Огромным преимуществом использования лазерного источника света является срок его службы. Он, по заверениям производителя, может составлять до 25 000 часов работы.  Контрастность тоже на высоте, показатель обозначен в спецификациях
31.01.2025 При строительстве синхротрона СКИФ под Новосибирском использовалась российская технология лазерного сканирования зданий

ных требований и потенциальные строительные дефекты. Об этом CNews сообщили представители НИУ МГСУ. Лазерное сканирование обеспечивает формирование детализированного облака точек, создавая цифр
28.01.2025 МФТИ представил систему стабилизации лазеров на беспилотниках 

Предложенное разработчиками из ЛФИ МФТИ решение в перспективе позволит устранить проблемы дрожания лазера. Это, в свою очередь, улучшит качество наведения и эксплуатационные характеристики дро
22.01.2025 Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии

Комбинат «Свезы» в Санкт-Петербурге модернизировал и запустил в работу самый точный в мире лазерный толщиномер шпона. Запуск новой технологии на всех трех линиях лущения позволит сэкон
03.01.2025 Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз

нном цифровом мире данные часто кодируются в лазерном свете и передаются по оптоволоконным кабелям. Лазеры создают световые импульсы, которые проходят через тонкие стеклянные или пластиковые во
06.12.2024 Столичные производители наращивают выпуск лазерного оборудования

оизводстве лазерных систем, выпускает оборудование для очистки городских инфраструктурных объектов. Лазерная очистка позволяет сохранить поверхность без повреждений и удалить стойкие загрязнени
02.12.2024 В России создают лазеры на базе отечественных кристаллов для производства чипов и 3D-печати

ера, опубликованного 18 ноября 2024 г. Разрабатываемые материалы предназначены для использования при производстве лазерных полупроводниковых диодов для систем накачки мощных лазеров, оборудования для лазерной обработки металлов, в том числе аддитивного производства (3D-печать), лазерной медицинской техники, следует из техзадания. Это основа для лазеров с длиной волны в диапазоне 0,75
25.11.2024 В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML

Российские лазеры Минпромторг заказал разработку и освоение производства гелий-неоновых лазеров и фотопр
21.11.2024 Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

е позволяет быстро и эффективно скорректировать трапецеидальные искажения.  Изображение формируется лазерной системой собственной разработки Hisense –  X-Fusion™. Яркость достигает весьма впеча
19.11.2024 В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера

альном исследовательском университете имени академика С. П. Королева (СГАУ) разработали миниатюрные лазерные «иглы» для высокоточной обработки материалов на наноуровне и придания им новых свойс
18.10.2024 Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представила мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma – C2 Ultra. Это новейшая модель в премиальной линейке C2, имеющая маркировку Designed for Xbox. Устройство гарантирует геймерам полное погружение в игровой п
09.10.2024 Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов

т его и повысит детализацию воспроизводимого контента до мельчайших элементов. В PL2SE используется лазерная технология X-Fusion™, которая обеспечивает еще большую четкость изображения и естест
30.09.2024 Hisense запускает массовое производство 150-дюймовых лазерных телевизоров

зличных отраслях, чтобы и дальше развивать экранные технологии и дарить зрителям новые впечатления. Лазерный дисплей Hisense может адаптироваться к выбранному режиму изображения, что позволяет

26.09.2024 Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны

Проводить тестирование будут сотрудники «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ), а сам лазер будет использоваться в составе литографа, первоначально рассчитанного на топологию 350

10.09.2024 Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Separator On Line Device в Европейской организации ядерных исследований (ISOLDE – CERN). Используя лазеры с точно настроенной частотой λ, физики контролировали вращательные состояния молекул м
02.08.2024 Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi

я реверс-инжиниринга и аппаратного взлома микросхем, пишет портал Wired. В основе конструкции лежит лазер, а ключевой особенностью RayV Lite является его сравнительная дешевизна. Компьютерная ч
25.07.2024 «Бюро 1440» успешно завершило программу тестирования межспутниковой лазерной связи в космосе

олее 1 тыс. км. Технология готова к масштабированию для построения целевой спутниковой группировки. Лазерная межспутниковая связь — одна из ключевых технологий целевой низкоорбитальной спутнико
03.06.2024 «Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи

Компания «Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Теперь космические аппараты обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей. Это позволяет достичь более высокой скорости пе
27.04.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра

а, то умные алгоритмы впишут полотно трансляции именно между интерьерными ограничителями.  В целом, лазерная технология обеспечивает расширенный цветовой охват и более равномерную подсветку, де
21.03.2024 «Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX

троль над «ИКС холдингом» Антону Черепенникову, проект «Мегафон 1440» вошел в состав «ИКС холдинга» Лазерная связь Тестирование межспутниковой лазерной связи проводит с сентября 2020 г. америка

Публикаций - 3665, упоминаний - 5766

LASER и организации, системы, технологии, персоны:

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HP Inc. 5883 170
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Seiko Epson Corporation 908 126
Xerox - The Haloid Company 1168 125
Canon 1439 125
Intel Corporation 12811 103
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Microsoft Corporation 25775 87
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Hitachi - Хитачи 1501 32
Lenovo Motorola 3566 32
Seagate Technology 766 31
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Dell EMC 5180 30
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 30
Logitech 437 30
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Lockheed Martin 777 41
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Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 34
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EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
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WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
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AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
HD DVD Promotion Group 10 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 771
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 563
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 404
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 333
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 333
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 306
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 305
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 304
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 276
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 275
Оцифровка - Digitization 5185 275
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 264
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 258
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 256
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 251
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 250
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 247
Принтер струйный - Inkjet printer 739 241
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 236
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 235
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 234
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 224
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 221
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 212
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 207
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 206
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 204
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 203
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 201
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 194
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 194
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 191
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 188
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 184
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 184
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 179
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 178
Принтер - скорость печати 590 170
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 168
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 162
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 156
Google Android 15243 138
Microsoft Windows 2000 8678 113
Microsoft Windows 16882 95
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 80
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 66
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 62
Apple iOS 8583 60
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 60
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 48
Linux OS 11533 47
Apple iPhone 6 4861 46
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 45
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 39
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 38
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 37
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 34
FreePik 1841 31
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 30
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 30
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 29
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 29
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 28
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 27
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 27
Adobe PostScript 117 26
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 26
Seiko Epson Stylus 149 25
Microsoft Office 4170 25
Huawei Mate - серия смартфонов 453 24
Dolby Vision 282 24
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 24
Apple macOS 2419 23
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 23
Canon i-SENSYS - МФУ 42 23
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 22
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 22
LG G - серия смартфонов 140 22
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 29
Макаренков Константин 42 27
Путин Владимир 3454 19
Гарбузов Анатолий 167 15
Левкевич Михаил 59 14
Буров Олег 25 12
Овчинский Владислав 230 12
Ускова Ольга 174 11
Лаптева Марина 114 10
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 10
Голощапов Александр 15 10
Евтушенко Олег 145 10
Гапонцев Валентин 13 9
Собянин Сергей 538 9
Дегтев Геннадий 271 9
Антонов Андрей 21 8
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 8
Ликсутов Максим 245 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Рахманов Максим 47 7
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 7
Евтихиев Николай 11 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Шпак Василий 279 7
Сивцев Илья 174 7
Ковалев Анатолий 18 6
Хеммер Филипп 6 6
Мишустин Михаил 787 6
Чубайс Анатолий 222 6
Фролов Денис 73 6
Бойко Алексей 138 5
Ксенин Алекс 311 5
Ратникова Оксана 6 5
Солонин Виталий 90 5
Сергеев Иван 74 5
Ширшов Павел 76 5
Белов Исмаил 9 5
Jalali Bahram - Джалали Бахрам 6 5
Цыганцова Анна 5 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1273
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 846
Земля - планета Солнечной системы 10865 356
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 313
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 286
Европа 24964 270
Япония 13807 240
Германия - Федеративная Республика 13221 195
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 153
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 147
США - Калифорния 4829 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 127
Франция - Французская Республика 8177 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 95
Южная Корея - Республика 7052 82
Индия - Bharat 5869 80
Солнечная система - Solar system 2569 78
Китай - Тайвань 4245 64
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 62
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 61
Израиль 2856 60
Азия - Азиатский регион 5920 56
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 56
Канада 5081 55
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 54
Украина 7928 52
Нидерланды 3746 50
Беларусь - Белоруссия 6289 48
Италия - Итальянская Республика 4508 46
Россия - СФО - Новосибирск 4876 46
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 45
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 40
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 37
Африка - Африканский регион 3641 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 35
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 31
США - Колумбия - Вашингтон 1487 30
Ирак - Республика 709 30
Швеция - Королевство 3782 29
США - Нью-Йорк 3180 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 563
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 353
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 326
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 279
Физика - Physics - область естествознания 2940 234
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 220
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 217
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 182
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 176
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 159
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 156
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 150
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 125
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 115
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 114
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 110
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 110
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 109
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 103
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 100
Энергетика - Energy - Energetically 5855 96
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 93
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 91
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 90
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 90
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 87
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 83
Молекула - Molecula 1102 81
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 79
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 77
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 77
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 74
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 74
Зоология - наука о животных 2887 72
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 71
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 65
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 64
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 59
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 59
Галлий - Gallium - химический элемент 363 57
CNews RND - R&D.CNews 2274 116
CNews - ZOOM.CNews 1866 81
New Scientist 1448 72
Nature 832 57
Phys.org 972 56
Optics 143 54
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 54
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 28
EurekAlert 291 25
PhysicsWeb 184 24
Space Daily 528 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
PhysicsWorld 90 21
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 21
Physical Review Letters 164 19
SPIE - Optics.org 29 15
Ведомости 1466 14
Tom’s Hardware 600 12
DigiTimes - Издание 1331 12
ScienceDaily 399 10
CNews Орудия Апокалипсиса 35 10
CERN Courier 28 10
Applied Physics Letters 39 10
Defensetech 47 10
The Register - The Register Hardware 1784 10
РИА Новости 1033 10
NYT - The New York Times 1100 9
South China Morning Post 93 9
Space War 75 8
Inquirer 463 8
AP - Associated Press 2007 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 8
NE Asia Online 313 7
Times 661 7
Bloomberg 1627 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
Ars Technica 450 7
Известия ИД 770 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 85
IDC - International Data Corporation 4975 80
IDC Russia - IDC Россия 183 20
ITResearch 123 17
CNews Мишень 186 17
Gartner - Гартнер 3658 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
SpencerLab 9 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
In-Stat 115 4
In-Stat/MDR 74 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
ABI Research 236 4
TrendForce 187 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Market Strategies International 8 4
Photizo Group 9 4
NPD DisplaySearch 285 3
Gartner - Dataquest 353 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 3
Markets&Markets Research 113 3
CNews Инновация года - награда 155 3
Buyers Laboratory 15 3
NPD Group 140 2
Internet Stock Report 994 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Torrey Pines Research 2 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Microsoft Research 144 2
IBM Research 111 2
Strategy Analytics 285 2
EMEA InfoTrends Supplies Recycling Study 2 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
РАН - Российская академия наук 2122 52
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 47
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 46
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 43
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 36
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 32
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 32
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 26
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 22
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 21
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 20
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 20
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 20
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 18
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 17
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 17
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 17
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 15
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 14
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 13
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 13
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 13
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 12
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 12
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 12
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 12
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 11
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 11
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 11
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 11
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 11
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 10
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 10
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 20 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 10
University of Oxford - Оксфордский университет 211 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 49
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 34
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 18
CeBIT 614 14
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itSMF - IT Service Management Forum 40 2
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Black Hat - Конференция 120 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Microsoft Ignite 44 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Red Dot Design Award 57 2
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Embedded World 10 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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