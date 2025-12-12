Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE разработал новый метод лазерной сварки стекла вать технологию для передовых технологических производств. Вместо этого применяются коротковолновые лазерные источники, способные точно сваривать материалы в локализованной области в 30 мкм, об

Hisense выпустила новый лазерный телевизор L9Q Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, выпустила новый лазерный телевизор Hisense L9Q. Пиковая яркость Hisense L9Q достигает 5000 ANSI-люмен, а контрастность равна 5000:1. За счет такого сочетания характеристик яркость изображения превосходит ожида

«Свеза» в Петербурге сокращает расход сырья благодаря лазерным технологиям масштабу можно сравнить с сохранением березовой рощи. Об этом CNews сообщили представители «Свеза». Лазерный толщиномер — тонкий оптический прибор отечественного производства с использованием р

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры информации в квантовых состояниях из одной точки в другую, а квантовая связь дает возможность передавать информацию в зашифрованном виде. Системы направленной энергии, такие как высокоэнергетические лазеры и мощное микроволновое оружие. Оружие направленной энергии определяется как электромагнитные системы, способные преобразовывать химическую или электрическую энергию в излучаемую энергию

Никита Лопатин - Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования От общего сканирования — к конкретным продуктам CNews: Setl Group активно использует наземное лазерное сканирование. Какую главную задачу оно решает? Какие применяются инструменты? Никита

Новая технология лазерного аэромониторинга повысит безопасность эксплуатации инфраструктуры табно внедрять цифровые решения в транспортировку газа и повысит эффективность управления инфраструктурой». Павел Поздняков, генеральный директор «Пеленг»: «Основываясь на многолетнем опыте в области лазерных систем, наша компания совместно с партнерами создала технологию, полностью адаптированную под требования российской отрасли и отечественные промышленные платформы. Решение детектирован

Ученые МГУ изучили, как слабая третья гармоника влияет на преобразование частоты лазерного излучения еских систем, где важно учитывать даже слабые нелинейные взаимодействия. Они могут использоваться в лазерной физике, фотонике и в создании систем с управляемым преобразованием частоты. Работа б

Производитель боевых БПЛА «Ланцет» создал лазерный комплекс для слежения за топливно-энергетической инфраструктурой задач, о чем всегда информирует своих читателей CNews. По словам разработчиков, в 2025 г. воздушное лазерное сканирование — это самый эффективный метод получения геопространственных данных. В Т

Роботизированный комплекс для лазерной сварки производителя лазерных решений VPG LaserONE включен в реестр российской промышленной продукции Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщает о внесении своего многофункционального учебного комплекса для лазерной сварки в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестровый № 10688761). Об этом CNews сообщили представители Softline. Многофункциональный комплекс представляет собой комплект об

Технологический кластер «СФ Тех» и компания Pokkels объявляют о стратегическом партнерстве тратегического партнерства. Цель сотрудничества – совместное развитие и внедрение решений в области лазерных систем и автоматизированных комплексов, способных решать производственные задачи в к

«Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием ощью видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. Он обеспечивает лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения. О

Оборудование производителя лазерных решений VPG LaserONE включено в реестр российской промышленной продукции овый №10679530). YLR-500-U-R-SM — это самый компактный в отрасли непрерывный одномодовый волоконный лазер мощностью 500 Вт, объединяющий в себе последние достижения в мире лазерных технологий.

Ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1 – теперь в России Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представляет на российском рынке ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense PT1 представляет собой консоль без экрана с ультракороткофокусным лазером, способную прое

Лазерный проектор 4K Hisense M2 Pro доступен российским потребителям Компания Hisense представила на российском рынке лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro. Устройство сочетает инновационные ИИ-функции, гибко настраиваемый оптический зум и первоклассный звук в компактном форм-факторе. Об этом CNews сообщили пр

Московские промышленники представили современные решения в области лазерной маркировки оизводственной площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва», представила новинку – ультрафиолетовый лазерный гравировальный станок для холодной маркировки чувствительных материалов: пластика, с

Россия тестирует лазеры для борьбы с БПЛА. Они станут частью системы ПВО Тестирование средств защиты В России испытали лазерные системы противодействия дронам, сообщается на сайте Правительства России. Эти технол

В России создан уникальный ультрафиолетовый лазер для производства микросхем на замену американскому Сибирский импортозамещающий лазер Российская компания «Оптические технологии» из Новосибирска разработали отечественную л

Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри и запечатывают полимерными мембранами. Если поверх мембран нанести зеркала, то фонарь превратится в лазер, который излучает узконаправленный одноцветный световой пучок. Последнее ценно для фото

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали три новых технологических решения для металлообработки вающей промышленности. Разработки включают ламинарную рабочую станцию, девятикиловаттный волоконный лазер и оптический стол с активной виброизоляцией. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по

В МИФИ начался монтаж самого крупногабаритного оптического элемента лазерной установки «Эльф» мощные лазеры, по своей конструкции состоят из последовательности усилительных каскадов. Первичный лазер (задающий генератор) имеет энергию всего в десятимиллиардную долю джоуля и размер пучка

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К 28 чипов обеспечивает чрезвычайно точную цветопередачу, а также глубину и реалистичность изображения. Яркость светового потока может достигать 3000 ANSI-люменов. Огромным преимуществом использования лазерного источника света является срок его службы. Он, по заверениям производителя, может составлять до 25 000 часов работы. Контрастность тоже на высоте, показатель обозначен в спецификациях

При строительстве синхротрона СКИФ под Новосибирском использовалась российская технология лазерного сканирования зданий ных требований и потенциальные строительные дефекты. Об этом CNews сообщили представители НИУ МГСУ. Лазерное сканирование обеспечивает формирование детализированного облака точек, создавая цифр

МФТИ представил систему стабилизации лазеров на беспилотниках Предложенное разработчиками из ЛФИ МФТИ решение в перспективе позволит устранить проблемы дрожания лазера. Это, в свою очередь, улучшит качество наведения и эксплуатационные характеристики дро

Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии Комбинат «Свезы» в Санкт-Петербурге модернизировал и запустил в работу самый точный в мире лазерный толщиномер шпона. Запуск новой технологии на всех трех линиях лущения позволит сэкон

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз нном цифровом мире данные часто кодируются в лазерном свете и передаются по оптоволоконным кабелям. Лазеры создают световые импульсы, которые проходят через тонкие стеклянные или пластиковые во

Столичные производители наращивают выпуск лазерного оборудования оизводстве лазерных систем, выпускает оборудование для очистки городских инфраструктурных объектов. Лазерная очистка позволяет сохранить поверхность без повреждений и удалить стойкие загрязнени

В России создают лазеры на базе отечественных кристаллов для производства чипов и 3D-печати ера, опубликованного 18 ноября 2024 г. Разрабатываемые материалы предназначены для использования при производстве лазерных полупроводниковых диодов для систем накачки мощных лазеров, оборудования для лазерной обработки металлов, в том числе аддитивного производства (3D-печать), лазерной медицинской техники, следует из техзадания. Это основа для лазеров с длиной волны в диапазоне 0,75

В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML Российские лазеры Минпромторг заказал разработку и освоение производства гелий-неоновых лазеров и фотопр

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр е позволяет быстро и эффективно скорректировать трапецеидальные искажения. Изображение формируется лазерной системой собственной разработки Hisense – X-Fusion™. Яркость достигает весьма впеча

В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера альном исследовательском университете имени академика С. П. Королева (СГАУ) разработали миниатюрные лазерные «иглы» для высокоточной обработки материалов на наноуровне и придания им новых свойс

Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представила мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma – C2 Ultra. Это новейшая модель в премиальной линейке C2, имеющая маркировку Designed for Xbox. Устройство гарантирует геймерам полное погружение в игровой п

Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов т его и повысит детализацию воспроизводимого контента до мельчайших элементов. В PL2SE используется лазерная технология X-Fusion™, которая обеспечивает еще большую четкость изображения и естест

Hisense запускает массовое производство 150-дюймовых лазерных телевизоров зличных отраслях, чтобы и дальше развивать экранные технологии и дарить зрителям новые впечатления. Лазерный дисплей Hisense может адаптироваться к выбранному режиму изображения, что позволяет

Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны Проводить тестирование будут сотрудники «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ), а сам лазер будет использоваться в составе литографа, первоначально рассчитанного на топологию 350

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной Separator On Line Device в Европейской организации ядерных исследований (ISOLDE – CERN). Используя лазеры с точно настроенной частотой λ, физики контролировали вращательные состояния молекул м

Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi я реверс-инжиниринга и аппаратного взлома микросхем, пишет портал Wired. В основе конструкции лежит лазер, а ключевой особенностью RayV Lite является его сравнительная дешевизна. Компьютерная ч

«Бюро 1440» успешно завершило программу тестирования межспутниковой лазерной связи в космосе олее 1 тыс. км. Технология готова к масштабированию для построения целевой спутниковой группировки. Лазерная межспутниковая связь — одна из ключевых технологий целевой низкоорбитальной спутнико

«Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи Компания «Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Теперь космические аппараты обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей. Это позволяет достичь более высокой скорости пе

Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра а, то умные алгоритмы впишут полотно трансляции именно между интерьерными ограничителями. В целом, лазерная технология обеспечивает расширенный цветовой охват и более равномерную подсветку, де