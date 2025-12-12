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LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Лазер лазерные технологии усиление света посредством вынужденного излучения
СОБЫТИЯ
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|12.12.2025
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Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE разработал новый метод лазерной сварки стекла
вать технологию для передовых технологических производств. Вместо этого применяются коротковолновые лазерные источники, способные точно сваривать материалы в локализованной области в 30 мкм, об
|11.12.2025
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Hisense выпустила новый лазерный телевизор L9Q
Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, выпустила новый лазерный телевизор Hisense L9Q. Пиковая яркость Hisense L9Q достигает 5000 ANSI-люмен, а контрастность равна 5000:1. За счет такого сочетания характеристик яркость изображения превосходит ожида
|10.12.2025
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«Свеза» в Петербурге сокращает расход сырья благодаря лазерным технологиям
масштабу можно сравнить с сохранением березовой рощи. Об этом CNews сообщили представители «Свеза». Лазерный толщиномер — тонкий оптический прибор отечественного производства с использованием р
|21.11.2025
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США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры
информации в квантовых состояниях из одной точки в другую, а квантовая связь дает возможность передавать информацию в зашифрованном виде. Системы направленной энергии, такие как высокоэнергетические лазеры и мощное микроволновое оружие. Оружие направленной энергии определяется как электромагнитные системы, способные преобразовывать химическую или электрическую энергию в излучаемую энергию
|01.11.2025
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Никита Лопатин -
Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования
От общего сканирования — к конкретным продуктам CNews: Setl Group активно использует наземное лазерное сканирование. Какую главную задачу оно решает? Какие применяются инструменты? Никита
|10.10.2025
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Новая технология лазерного аэромониторинга повысит безопасность эксплуатации инфраструктуры
табно внедрять цифровые решения в транспортировку газа и повысит эффективность управления инфраструктурой». Павел Поздняков, генеральный директор «Пеленг»: «Основываясь на многолетнем опыте в области лазерных систем, наша компания совместно с партнерами создала технологию, полностью адаптированную под требования российской отрасли и отечественные промышленные платформы. Решение детектирован
|06.10.2025
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Ученые МГУ изучили, как слабая третья гармоника влияет на преобразование частоты лазерного излучения
еских систем, где важно учитывать даже слабые нелинейные взаимодействия. Они могут использоваться в лазерной физике, фотонике и в создании систем с управляемым преобразованием частоты. Работа б
|26.09.2025
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Производитель боевых БПЛА «Ланцет» создал лазерный комплекс для слежения за топливно-энергетической инфраструктурой
задач, о чем всегда информирует своих читателей CNews. По словам разработчиков, в 2025 г. воздушное лазерное сканирование — это самый эффективный метод получения геопространственных данных. В Т
|28.08.2025
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Роботизированный комплекс для лазерной сварки производителя лазерных решений VPG LaserONE включен в реестр российской промышленной продукции
Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщает о внесении своего многофункционального учебного комплекса для лазерной сварки в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестровый № 10688761). Об этом CNews сообщили представители Softline. Многофункциональный комплекс представляет собой комплект об
|14.08.2025
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Технологический кластер «СФ Тех» и компания Pokkels объявляют о стратегическом партнерстве
тратегического партнерства. Цель сотрудничества – совместное развитие и внедрение решений в области лазерных систем и автоматизированных комплексов, способных решать производственные задачи в к
|13.08.2025
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«Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием
ощью видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. Он обеспечивает лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения. О
|13.08.2025
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Оборудование производителя лазерных решений VPG LaserONE включено в реестр российской промышленной продукции
овый №10679530). YLR-500-U-R-SM — это самый компактный в отрасли непрерывный одномодовый волоконный лазер мощностью 500 Вт, объединяющий в себе последние достижения в мире лазерных технологий.
|13.08.2025
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Ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1 – теперь в России
Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представляет на российском рынке ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense PT1 представляет собой консоль без экрана с ультракороткофокусным лазером, способную прое
|07.08.2025
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Лазерный проектор 4K Hisense M2 Pro доступен российским потребителям
Компания Hisense представила на российском рынке лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro. Устройство сочетает инновационные ИИ-функции, гибко настраиваемый оптический зум и первоклассный звук в компактном форм-факторе. Об этом CNews сообщили пр
|18.06.2025
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Московские промышленники представили современные решения в области лазерной маркировки
оизводственной площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва», представила новинку – ультрафиолетовый лазерный гравировальный станок для холодной маркировки чувствительных материалов: пластика, с
|16.06.2025
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Россия тестирует лазеры для борьбы с БПЛА. Они станут частью системы ПВО
Тестирование средств защиты В России испытали лазерные системы противодействия дронам, сообщается на сайте Правительства России. Эти технол
|27.05.2025
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В России создан уникальный ультрафиолетовый лазер для производства микросхем на замену американскому
Сибирский импортозамещающий лазер Российская компания «Оптические технологии» из Новосибирска разработали отечественную л
|12.05.2025
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Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри
и запечатывают полимерными мембранами. Если поверх мембран нанести зеркала, то фонарь превратится в лазер, который излучает узконаправленный одноцветный световой пучок. Последнее ценно для фото
|22.04.2025
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В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали три новых технологических решения для металлообработки
вающей промышленности. Разработки включают ламинарную рабочую станцию, девятикиловаттный волоконный лазер и оптический стол с активной виброизоляцией. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по
|13.03.2025
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В МИФИ начался монтаж самого крупногабаритного оптического элемента лазерной установки «Эльф»
мощные лазеры, по своей конструкции состоят из последовательности усилительных каскадов. Первичный лазер (задающий генератор) имеет энергию всего в десятимиллиардную долю джоуля и размер пучка
|27.02.2025
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Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К
28 чипов обеспечивает чрезвычайно точную цветопередачу, а также глубину и реалистичность изображения. Яркость светового потока может достигать 3000 ANSI-люменов. Огромным преимуществом использования лазерного источника света является срок его службы. Он, по заверениям производителя, может составлять до 25 000 часов работы. Контрастность тоже на высоте, показатель обозначен в спецификациях
|31.01.2025
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При строительстве синхротрона СКИФ под Новосибирском использовалась российская технология лазерного сканирования зданий
ных требований и потенциальные строительные дефекты. Об этом CNews сообщили представители НИУ МГСУ. Лазерное сканирование обеспечивает формирование детализированного облака точек, создавая цифр
|28.01.2025
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МФТИ представил систему стабилизации лазеров на беспилотниках
Предложенное разработчиками из ЛФИ МФТИ решение в перспективе позволит устранить проблемы дрожания лазера. Это, в свою очередь, улучшит качество наведения и эксплуатационные характеристики дро
|22.01.2025
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Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии
Комбинат «Свезы» в Санкт-Петербурге модернизировал и запустил в работу самый точный в мире лазерный толщиномер шпона. Запуск новой технологии на всех трех линиях лущения позволит сэкон
|03.01.2025
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Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
нном цифровом мире данные часто кодируются в лазерном свете и передаются по оптоволоконным кабелям. Лазеры создают световые импульсы, которые проходят через тонкие стеклянные или пластиковые во
|06.12.2024
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Столичные производители наращивают выпуск лазерного оборудования
оизводстве лазерных систем, выпускает оборудование для очистки городских инфраструктурных объектов. Лазерная очистка позволяет сохранить поверхность без повреждений и удалить стойкие загрязнени
|02.12.2024
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В России создают лазеры на базе отечественных кристаллов для производства чипов и 3D-печати
ера, опубликованного 18 ноября 2024 г. Разрабатываемые материалы предназначены для использования при производстве лазерных полупроводниковых диодов для систем накачки мощных лазеров, оборудования для лазерной обработки металлов, в том числе аддитивного производства (3D-печать), лазерной медицинской техники, следует из техзадания. Это основа для лазеров с длиной волны в диапазоне 0,75
|25.11.2024
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В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML
Российские лазеры Минпромторг заказал разработку и освоение производства гелий-неоновых лазеров и фотопр
|21.11.2024
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Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр
е позволяет быстро и эффективно скорректировать трапецеидальные искажения. Изображение формируется лазерной системой собственной разработки Hisense – X-Fusion™. Яркость достигает весьма впеча
|19.11.2024
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В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера
альном исследовательском университете имени академика С. П. Королева (СГАУ) разработали миниатюрные лазерные «иглы» для высокоточной обработки материалов на наноуровне и придания им новых свойс
|18.10.2024
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Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox
Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представила мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma – C2 Ultra. Это новейшая модель в премиальной линейке C2, имеющая маркировку Designed for Xbox. Устройство гарантирует геймерам полное погружение в игровой п
|09.10.2024
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Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов
т его и повысит детализацию воспроизводимого контента до мельчайших элементов. В PL2SE используется лазерная технология X-Fusion™, которая обеспечивает еще большую четкость изображения и естест
|30.09.2024
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Hisense запускает массовое производство 150-дюймовых лазерных телевизоров
зличных отраслях, чтобы и дальше развивать экранные технологии и дарить зрителям новые впечатления. Лазерный дисплей Hisense может адаптироваться к выбранному режиму изображения, что позволяет
|26.09.2024
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Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны
Проводить тестирование будут сотрудники «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ), а сам лазер будет использоваться в составе литографа, первоначально рассчитанного на топологию 350
|10.09.2024
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Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Separator On Line Device в Европейской организации ядерных исследований (ISOLDE – CERN). Используя лазеры с точно настроенной частотой λ, физики контролировали вращательные состояния молекул м
|02.08.2024
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Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi
я реверс-инжиниринга и аппаратного взлома микросхем, пишет портал Wired. В основе конструкции лежит лазер, а ключевой особенностью RayV Lite является его сравнительная дешевизна. Компьютерная ч
|25.07.2024
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«Бюро 1440» успешно завершило программу тестирования межспутниковой лазерной связи в космосе
олее 1 тыс. км. Технология готова к масштабированию для построения целевой спутниковой группировки. Лазерная межспутниковая связь — одна из ключевых технологий целевой низкоорбитальной спутнико
|03.06.2024
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«Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи
Компания «Бюро 1440» успешно завершила первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Теперь космические аппараты обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей. Это позволяет достичь более высокой скорости пе
|27.04.2024
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Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра
а, то умные алгоритмы впишут полотно трансляции именно между интерьерными ограничителями. В целом, лазерная технология обеспечивает расширенный цветовой охват и более равномерную подсветку, де
|21.03.2024
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«Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX
троль над «ИКС холдингом» Антону Черепенникову, проект «Мегафон 1440» вошел в состав «ИКС холдинга» Лазерная связь Тестирование межспутниковой лазерной связи проводит с сентября 2020 г. америка
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