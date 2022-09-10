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LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Лазер лазерные технологии усиление света посредством вынужденного излучения



10.09.2022 Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
30.08.2022 «Ростех» создал лазерный комплекс для изготовления деталей перспективных авиадвигателей
30.08.2022 Самые экономичные принтеры: выбор ZOOM
30.04.2022 Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса
29.12.2021 Портальные решения, «облако» для контента, пикосекундный лазер: какие инновации создают в Москве
01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с
25.08.2021 Acer представила в России профессиональный лазерный проектор PL7510
06.08.2021 Хакеры научились воровать данные из чипов посредством лазера
22.06.2021 Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой
07.06.2021 «Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью
28.04.2021 Стартап ФИОП РОСНАНО создал пикосекундный лазер для резки сапфиров и кремния
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?
20.01.2021 LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото
29.10.2020 Skymec представила сверхточное лазерное устройство DJI лидар Zenmuse L1
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото
09.10.2020 Bosch представила лазерный нивелир Atino со встроенной рулеткой
01.09.2020 LG выпустила новый лазерный проектор CineBeam. Фото
25.08.2020 «Росэлектроника» представила комплекс «Рать» для борьбы с дронами с системой направленного лазерного уничтожения
26.06.2020 «Швабе» разработал лазерный дальномер для квадрокоптеров
06.11.2019 Google Home, Amazon Echo и Facebook Portal можно взломать лучом лазерной указки через окно
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM
26.07.2019 «Швабе» создал противотуманный лазерный светофор
08.07.2019 «Ростех» и «Термолазер» представили мобильный роботизированный комплекс лазерной обработки металлов
30.05.2019 HP объявил о выпуске первого в мире лазерного принтера без картриджа. Фото
16.05.2018 Робот-насекомое выполняет первые полеты
06.04.2018 Canon представила лазерный инсталляционный проектор LX MU500Z
06.02.2018 Epson представила новые лазерные проекторы начального уровня
11.09.2017 Лазер вместо телевизора
05.09.2017 Epson представила ультракороткофокусный лазерный проектор для дома
26.06.2017 NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов
14.03.2017 «Ростех» создаст лазерные системы преобразования солнечной энергии
09.02.2017 NEC Display представила лазерные инсталляционные проекторы PA803UL и PA653UL
11.01.2017 Mitsubishi Electric представила мощный 639-нм лазерный диод для проекторов
16.09.2016 HP привезла в Россию принтеры нового типа: не лазерные, и не струйные
20.07.2016 Российские физики создали прототип керамического лазерного скальпеля
20.06.2016 Лазерная спинтроника ускорит СХД в 20 раз
04.04.2016 Землю можно спрятать от инопланетян с помощью лазера
01.03.2016 Petcube. Лазер вместо клубка
01.12.2015 Российские ученые создают систему беспроводной передачи энергии в космосе
10.08.2015 Новинки от Xerox: лазерные принтеры Xerox Phaser 3020 и Xerox Phaser 6022

Публикаций - 2868, упоминаний - 4272

LASER упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9715 151
HP Inc. 5514 129
Sony 6480 128
Xerox 1119 106
Canon 1375 103
Seiko Epson Corporation 885 102
Intel Corporation 11657 89
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6252 82
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 76
Microsoft Corporation 23470 73
Toshiba Corporation 2887 73
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 70
LG Electronics 3537 68
Apple Inc 11169 67
HP - Hewlett-Packard 3599 66
Google LLC 10922 61
РТИ Микрон - Micron 1228 58
Philips 2050 56
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 51
Lexmark Int 287 50
IBM - International Business Machines Corp 9186 49
Brother 187 41
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 39
6986 37
Huawei 3495 36
Lenovo Group 2165 35
Pioneer Corporation 421 34
1С-ИжТиСи 6303 34
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 31
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 1940 30
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 29
Sharp Corporation 1042 28
Lenovo Motorola 3503 28
Xiaomi 1286 27
Hitachi - Хитачи 1455 27
Галактика - Корпорация 1413 26
Dell EMC 4908 25
Цифра ГК 2142 24
Ростех - Автоматика Концерн 1481 24
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 281
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 93
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 84
Точка 3794 78
Boeing 987 63
Lockheed Martin 750 39
Россети Ленэнерго 2341 38
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 36
Northrop Grumman 201 28
Геокосмос 37 28
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 75 27
Лента - Сеть розничной торговли 1694 26
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 871 15
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 14
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 651 13
BMW Group 412 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 11
BAE Systems 169 11
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 11
Резонанс НПП 342 11
Walt Disney Company 572 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 10
Volkswagen Audi Group 196 10
Carl Zeiss 299 9
101Hotels.com 702 9
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 9
Газпром ПАО 1150 8
ЕКА Топливная компания 139 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 8
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 8
Warner Bros. International Television Distribution 272 7
Volvo Cars 249 7
РВК - Российская венчурная компания 536 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 7
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 6
Yamaha - Ямаха 102 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 118
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 117
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 82
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 55
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 49
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 32
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 316 30
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 26
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 17
Правительство Москвы 1987 17
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 17
Президент Российской Федерации 3701 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1739 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 10
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 8
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 518 7
Федеральное казначейство России 1548 6
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 6
Судебная власть - Judicial power 2086 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1205 5
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 274 5
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 27
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 12
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 7
DVD Forum 23 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 6
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 6
8K Association - Ассоциация 8K 159 4
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
San Antonio Astronomical Association - Астрономическая ассоциация Сан-Антонио 1 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 185 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 50
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2500 43
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Xerox Phaser - серия принтеров 66 33
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 27
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Apple Mac - Apple Macintosh 2865 23
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 21
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LG G - серия смартфонов 139 18
Microsoft Windows XP 2361 18
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 472 18
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 398 17
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Microsoft Office 3431 17
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Франция - Французская Республика 7081 76
Солнечная система - Solar system 2450 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 69
Южная Корея - Республика 6279 64
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3425 58
Индия - Республика 5063 56
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1271 55
Израиль 2603 55
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 50
Канада 4708 47
Китай - Тайвань 3682 45
Луна - спутник Земли 1316 42
Италия - Итальянская Республика 4218 40
Азия - Азиатский регион 4652 36
Нидерланды 3300 35
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 34
Африка - Африканский регион 3266 32
Украина 7258 31
Россия - СФО - Новосибирск 3692 29
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 609 28
Россия - УФО - Екатеринбург 3306 27
Ирак - Республика 695 26
Швеция - Королевство 3456 25
США - Нью-Мексико 242 25
Беларусь - Белоруссия 4233 24
Испания - Королевство 3599 21
Великобритания - Лондон 2364 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 365
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9381 315
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 256
Физика - Physics - область естествознания 2431 185
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 173
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15013 170
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4926 168
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3411 140
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4045 138
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8261 120
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 108
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 105
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3126 92
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4407 91
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 88
Кремний - Silicium - химический элемент 1441 81
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4176 80
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1235 79
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3403 79
Молекула - Molecula 1039 77
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10224 72
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9913 71
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1142 69
Энергетика - Energy - Energetically 4192 69
Homo Sapiens - Человек разумный 2720 69
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2634 68
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3568 66
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3060 62
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 690 61
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица 444 59
Зоология - наука о животных 2307 54
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 53
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3938 52
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6012 51
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3557 51
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5210 49
Галлий - Gallium - химический элемент 264 48
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1124 48
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4981 45
Английский язык 6155 44
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Nature 795 54
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 52
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PhysicsWeb 180 22
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Space Daily 528 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 19
PhysicsWorld 90 19
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 39
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 34
РАН - Российская академия наук 1795 33
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 29
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 23
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 21
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 20
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 19
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 17
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 14
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 12
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 12
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 12
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 12
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 12
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 11
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 11
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 10
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 10
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 9
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 9
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 188 9
Princeton University - Принстонский университет 140 9
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 8
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 8
University of Oxford - Оксфордский университет 192 8
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 7
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 134 7
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 10 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 7
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 6
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 15 6
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11604 88
Nobel Prize - Нобелевская премия 257 27
CeBIT 461 11
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 9
День молодёжи - 27 июня 689 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 5
Intel Developer Forum - IDF 274 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2064 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 4
CEATEC 49 4
Армия - Международный военно-технический форум 36 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1720 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Инновации в образовании 7 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow 18 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 23 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 2
Электрические сети - международный форум 94 2
CNews AWARDS - награда 407 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 2
ISE - Integrated Systems Europe 45 2
Microsoft Ignite 38 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
Росатом Инновационный форум 7 1
U.S. Department of Defense - DARPA Virtual Robotics Challengе 2 1
Школьные Харитоновские чтения 2 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
MacWorld Expo 35 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 20 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 52 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
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