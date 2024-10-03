2ГИС представил детальные 3D-модели семи кремлей ен этих семи сооружений превышает 10 км — это больше Великой Китайской стены. Мы уже работаем и над 3D-моделями других кремлей», — сказала главный инженер-технолог 2ГИС Наталья Теедемаа. 2ГИС 2

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер ов, высокотемпературных фотополимеров, подбирает режимы печати и отрабатывает технологию изготовления деталей из специализированных материалов. Кроме того, осуществляет реверс-инжиниринг и разработку 3D-моделей по чертежам заказчика», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D» Подтверждена совместимость операционной системой «МСВСфера» вендора «Инферит» с системой 3D-проектирования «Компас-3D». «Инферит» продолжает расширять список оборудования и программн

Ученые Пермского Политеха разработали технологию 3D печати сердечно-сосудистых стентов из биоразлагаемых полимерных материалов , на радиальную жесткость протеза – одного из важнейших для выбора рациональной конструкции параметра. Для исследования радиальной жесткости стентов из поли-ла-молочной кислоты, изготовленных методом трехмерной печати, мы провели серию механических испытаний на 4-точечный изгиб», – сказала магистрант кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Дарья Спорышева. Разработанная

YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» Удаление канала ИТ-компании Google удалил YouTube-канал компании «Аскон» — разработчика программы для трехмерного моделирования «Компас 3D». Как сообщил CNews руководитель департамента маркетинга «Аскона» Андрей Мохов, на момент удаления на канале было 28 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмо

Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга» льную техническую поддержку. Объединение технологий VDI и vGPU помогает решить задачу виртуализации 3D-графики: разделения графических ресурсов между несколькими виртуальными машинами или польз

Как в The Sims: ГК «А101» запустила интерактивный 3D-конструктор для подборки отделки, мебели и техники в будущую квартиру в Ленобласти в жилых районах «А101 Лаголово» и «А101 Всеволожск». Все желающие в интерактивном режиме смогут подобрать отделку, мебель и технику в свою будущую квартиру. Особенность сервиса – точные замеры сотен 3D-моделей различных квартир и самих предметов интерьера. Каждый клиент сможет установить понравившийся диван или телевизор с точностью до сантиметра в онлайн-режиме без необходимости ходить с

2ГИС представил реалистичные карты парков — с 3D-моделями аттракционов оложены там, где они находятся в реальной жизни. 2ГИС 2ГИС представил реалистичные карты парков — с 3D-моделями аттракционов Собираясь на прогулку, спортсмены могут посмотреть, какие площадки е

В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца тра I» в Переславле-Залесском. Эти и еще 40 зданий и памятников теперь можно рассмотреть на карте в 3D. Яндекс В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольц

«Аскон» выпустила «Компас-3D v23» дставила новую, 23 версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования «Компас-3D». Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей пр

«Ростех» запатентовал 3D-печать методом электронно-лучевой сварки лько в сложных приложениях в аэрокосмической, медицинской и автомобильной отраслях. Принцип работы 3D-печати методом электронно-лучевого плавления включает в себя следующие основные этапы. Подготовка 3D-модели - модель изделия оптимизирована для печати - толщина стенок, опоры, ориентация и т.д. Преобразование файла в .STL - геометрия изделия преобразуется в файл .STL с треугольными гранями.

C3D Viewer получил сертификат соответствия от Astra Linux Компания C3D Labs (входит в «Аскон») совместно с разработчиками операционной системы Astra Linux протестировали и сертифицировали работу приложения C3D Viewer — бесплатного инструмента просмотра 3D-моделей. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. Основной задачей тестирования была оценка работоспособности C3D Viewer на отечественной операционной системе и подтверждение его испол

Аналитика «Кельник»: 89,5% потенциальных покупателей выбирают для просмотра будущих квартир 3D-формат покупателей изучать информацию о квартире в два раза дольше, чем на сайте без виджетов. Кроме того, 3D-визуализация повышает конверсию на 13-15 %, подсчитали в интерактивном агентстве «Кельник»

Игровой 3D-движок резидента «Сколково» совместим с ОС Astra Linux ения VR Concept в среде ОС Astra Linux, включая кроссплатформенное создание, импорт и манипуляции с 3D-моделями, поддержку модуля физики, анимацию, корректность отображения интерфейса и взаимод

«БелАЗ» переводит конструкторские разработки на «Компас-3D» ы программного обеспечения «Аскон» и достаточный набор САПР-инструментов. Скорость загрузки сложных 3D-моделей и выполнения операций со сборками и чертежами выше, чем у используемых зарубежных

В МФТИ определили ограничения аддитивных методов для производства антенн 6G рхности на работу антенн 6G и определить требования к этой характеристике при аддитивном производстве удалось коллективу молодых ученых МФТИ. Исследование поможет масштабировать экономически выгодную 3D-технологию изготовления антенн. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Применяемые сегодня телекоммуникационными сетями радиоантенны обыкновенно производятся при помощи стандартных метод

В геосервисе 2ГИС появилась первая реалистичная 3D-модель аэропорта в России 2ГИС представил первую реалистичную 3D-модель аэропорта — Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова. Теперь в геосервисе

«Яндекс Карты» создали 3D-модели городских скверов и парков В «Яндекс Картах» появилось более 4 млн 3D-моделей деревьев. Реалистичные зеленые зоны теперь есть на карте Москвы в пределах МКАД и

Российская мультипликация спасена. Создан «первый российский» 3D-редактор. 3DMax и Maya больше не нужны димо выполнить в процесс создания трехмерного мультфильма. «Анимационная студия Воронеж» Работа над 3D-графикой В студии сообщили CNews, что редактор может работать в связке с облачными сервиса

Исследование ученых ТПУ поможет оптимизировать технологии 3D-биопечати зучение механизма осаждения частиц гидрогеля в поры наномембранного материала позволило составить более точную математическую модель для прогнозирования процесса формирования функционального слоя при трехмерной биопечати. Полученные данные позволяют оптимизировать технологии биопечати с использованием полимеров и микропроизводства биоматериалов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исс

В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом еталлом. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. На базе дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS будет создана новая лаборатория, задачей которой станет освоение и развитие технологий 3D-моделирования и SLM-печати. Индустриальным партнером НИЯУ МИФИ в данном проекте выступает компания 3DLAM – российский производитель 3D-принтеров для печати металлом по технологии SLM (селект

3D цифровые инфлюенсеры: запуск первого в России сервиса для генерации контента «СберМаркетинг» и центр технологий Метаверса Сбербанка (ранее Sber AR/VR Lab) презентовали первый в России онлайн-сервис для создания контента с 3D цифровыми инфлюенсерами — Studio.iVFX. Цифровые амбассадоры — один из важных трендов современного digital-маркетинга. Коллаборации с digital-блогерами проводят крупнейшие мировые бренды: Ama

Россияне разработали голографическую видеоконференцсвязь. Она уже доступна за рубежом, но не в России т видеопоток на HoloLive. На вопрос CNews, каким образом при помощи единственной камеры достигается 3D-эффект, представитель компании ответил, что в устройстве используется прозрачный 3D-экран

В России создали тренажер офисной безопасности в виртуальной реальности 3D-тренажер для безопасности в офисах Корпорация «Диполь», разрабатывающая 3D/VR-тренажеры и электронные учебные материалы, представила два новых 3D-тренажера. О

«Роббо» выпустила центр 3D-прототипирования Q-fab оте со станками с числовым программным управлением», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов. Благодаря Q-fab дети могут приобрести навыки и знания, необходимые для участия в конкурсах по 3D-моделированию, промышленному дизайну, производству собственных устройств, соревнованиях по робототехнике и различных олимпиадах. «Не менее важно то, что Q-fab полностью безопасен для них. Ег

Столичный производитель 3D-сканеров расширил рынок поставок продукции 30 секунд, после чего необходимо подождать одну минуту для создания цифровой трехмерной модели. Наш 3D-сканер полностью автоматизированный, его легко транспортировать и собирать. Стоит отметить

Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики ертацию геометрических моделей – для создания отечественного решения Technical Documentation Editor 3D (TDE 3D). Компоненты C3D Vision (включающий также функционал web-визуализации) и C3

Пользователи SberJazz XR смогут отправлять на видеовстречи своих 3D- аватаров «Сбер» расширил возможности сервиса SberJazz и представил видеовстречи в 3D-пространствах — SberJazz XR (Extended Reality, расширенная реальность). SberJazz XR позвол

2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор дставил новые возможности геосервиса: на картах теперь можно увидеть друзей, более 500 реалистичных 3D-моделей зданий, вести машину по трехмерным дорожным развязкам и строить маршрут до подъезд

Актуальная версия САПР «Компас-3D» совместима с ОС Astra Linux 1.7 жестве других отраслей. Его применение позволяет инженерам создавать новую технику, а также обеспечивать ее модернизацию и сопровождение. В актуальной версии продукта имеются развитые возможности для трехмерного моделирования, в том числе объектного, поверхностного, твердотельного и листового, поддерживаются прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-пакетами. Система зар

ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника огий и нативного взаимодействия с клиентом. Одним из цифровых инструментов, который позволит совершить качественный рывок в развитии рынка финансовых технологий, могут стать виртуальные инфлюенсеры — 3D-визуализация цифровых ассистентов, вступающих в диалог и имитирующих человеческое общение. Сегодня мы делаем первые шаги к тому, чтобы у голосового помощника ВТБ появился визуальный образ, д

АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения т на 31 дочернем предприятии АО «ОСК» используются десятки тысяч лицензий программных решений «Аскон» и консорциума «Развитие». Там, где есть потребность в создании собственных узкоспециализированных 3D-приложений, наши заказчики обращаются к инструментарию C3D Toolkit - единственному в России коммерческому геометрическому ядру и его компонентам, доступным для лицензирования. Решение, созда

В «Яндекс картах» появились 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга тр, Останкинскую башню, главное здание МГУ. Всего около двух десятков достопримечательностей. Среди 3D-моделей в Петербурге — Эрмитаж, музей истории и Петропавловская крепость, Александровская

В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат сзакупок. На нем в сентябре 2023 г. было опубликовано два тематических тендера. В них отмечается, что платы будут производиться путем послойного выращивания. Аддитивные технологии позволяют создавать трехмерные объекты и детали путем послойного добавления материала. Технология аддитивного изготовления многослойных печатных плат используется для быстрого прототипирования, пояснил CNews руков

Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D» », базируется на собственном геометрическом ядре и соответствует российским стандартам оформления конструкторской документации и электронной модели изделия. Ее современная версия содержит инструменты трехмерного твердотельного моделирования, каркасно-поверхностного и листового моделирования, прямого редактирования геометрии, подготовки чертежей и спецификаций, обмена данными с другими CAD-с

«Эталон» интегрирует ПО Tangl в собственную платформу контроля строительства тва группы «Эталон» запланирован на 2024 г. Наличие встроенного 3D-просмотрщика позволит работать с 3D-моделью объекта в браузере с планшета или даже смартфона непосредственно на стройке. Функц

«Росатом» и ИММИТ провели испытания технологии роботизированного высокоточного 3D-сканирования политехнического университета Петра Великого) успешно завершили испытания технологии высокоточного 3D-измерения. Технология представляет собой роботизированное высокоточное 3D-сканирова

Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS ции определения отметки с поверхности); добавлена ведомость пересечений сети. Модуль «Топоплан» – ядро программы, позволяющее создавать топографические планы, вести базу точек съемки проекта, строить трехмерную модель рельефа и производить анализ полученной поверхности. На основе построенной модели рельефа программа обеспечивает возможность решать целый ряд прикладных задач. Модуль «Генплан

В России создан первый отечественный промышленный томограф. Видео для исследования и контроля качества внутренней структуры устройств разного размера: от микросхем до индустриальных двигателей внутреннего сгорания. С помощью аппарата можно получить восстановленное трехмерное изображение объекта в высоком разрешении, сравнить с идеальной моделью на предмет соответствия состава, размеров, наличия трещин и других скрытых дефектов. Фото: Smart Engines В Росс