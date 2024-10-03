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3D технологии трехмерные технологии 3-dimensional 3D-моделирование 3D-проектирование 3D-дизайн 3D-сканирование



03.10.2024 2ГИС представил детальные 3D-модели семи кремлей

ен этих семи сооружений превышает 10 км — это больше Великой Китайской стены. Мы уже работаем и над 3D-моделями других кремлей», — сказала главный инженер-технолог 2ГИС Наталья Теедемаа. 2ГИС 2
27.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер

ов, высокотемпературных фотополимеров, подбирает режимы печати и отрабатывает технологию изготовления деталей из специализированных материалов. Кроме того, осуществляет реверс-инжиниринг и разработку 3D-моделей по чертежам заказчика», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.
19.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D»

Подтверждена совместимость операционной системой «МСВСфера» вендора «Инферит» с системой 3D-проектирования «Компас-3D». «Инферит» продолжает расширять список оборудования и программн
22.08.2024 Ученые Пермского Политеха разработали технологию 3D печати сердечно-сосудистых стентов из биоразлагаемых полимерных материалов

, на радиальную жесткость протеза – одного из важнейших для выбора рациональной конструкции параметра. Для исследования радиальной жесткости стентов из поли-ла-молочной кислоты, изготовленных методом трехмерной печати, мы провели серию механических испытаний на 4-точечный изгиб», – сказала магистрант кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Дарья Спорышева. Разработанная

16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D»

Удаление канала ИТ-компании Google удалил YouTube-канал компании «Аскон» — разработчика программы для трехмерного моделирования «Компас 3D». Как сообщил CNews руководитель департамента маркетинга «Аскона» Андрей Мохов, на момент удаления на канале было 28 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмо
09.08.2024 Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга»

льную техническую поддержку. Объединение технологий VDI и vGPU помогает решить задачу виртуализации 3D-графики: разделения графических ресурсов между несколькими виртуальными машинами или польз
07.08.2024 Как в The Sims: ГК «А101» запустила интерактивный 3D-конструктор для подборки отделки, мебели и техники в будущую квартиру в Ленобласти

в жилых районах «А101 Лаголово» и «А101 Всеволожск». Все желающие в интерактивном режиме смогут подобрать отделку, мебель и технику в свою будущую квартиру. Особенность сервиса – точные замеры сотен 3D-моделей различных квартир и самих предметов интерьера. Каждый клиент сможет установить понравившийся диван или телевизор с точностью до сантиметра в онлайн-режиме без необходимости ходить с

01.08.2024 2ГИС представил реалистичные карты парков — с 3D-моделями аттракционов

оложены там, где они находятся в реальной жизни. 2ГИС 2ГИС представил реалистичные карты парков — с 3D-моделями аттракционов Собираясь на прогулку, спортсмены могут посмотреть, какие площадки е
09.07.2024 В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца

тра I» в Переславле-Залесском. Эти и еще 40 зданий и памятников теперь можно рассмотреть на карте в 3D. Яндекс В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольц
04.07.2024 «Аскон» выпустила «Компас-3D v23»

дставила новую, 23 версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования «Компас-3D». Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей пр
20.06.2024 «Ростех» запатентовал 3D-печать методом электронно-лучевой сварки

лько в сложных приложениях в аэрокосмической, медицинской и автомобильной отраслях. Принцип работы 3D-печати методом электронно-лучевого плавления включает в себя следующие основные этапы. Подготовка 3D-модели - модель изделия оптимизирована для печати - толщина стенок, опоры, ориентация и т.д. Преобразование файла в .STL - геометрия изделия преобразуется в файл .STL с треугольными гранями.
18.06.2024 C3D Viewer получил сертификат соответствия от Astra Linux

Компания C3D Labs (входит в «Аскон») совместно с разработчиками операционной системы Astra Linux протестировали и сертифицировали работу приложения C3D Viewer — бесплатного инструмента просмотра 3D-моделей. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. Основной задачей тестирования была оценка работоспособности C3D Viewer на отечественной операционной системе и подтверждение его испол
14.06.2024 Аналитика «Кельник»: 89,5% потенциальных покупателей выбирают для просмотра будущих квартир 3D-формат

покупателей изучать информацию о квартире в два раза дольше, чем на сайте без виджетов. Кроме того, 3D-визуализация повышает конверсию на 13-15 %, подсчитали в интерактивном агентстве «Кельник»
11.06.2024 Игровой 3D-движок резидента «Сколково» совместим с ОС Astra Linux

ения VR Concept в среде ОС Astra Linux, включая кроссплатформенное создание, импорт и манипуляции с 3D-моделями, поддержку модуля физики, анимацию, корректность отображения интерфейса и взаимод
06.06.2024 «БелАЗ» переводит конструкторские разработки на «Компас-3D»

ы программного обеспечения «Аскон» и достаточный набор САПР-инструментов. Скорость загрузки сложных 3D-моделей и выполнения операций со сборками и чертежами выше, чем у используемых зарубежных

05.06.2024 В МФТИ определили  ограничения аддитивных методов для производства антенн 6G

рхности на работу антенн 6G и определить требования к этой характеристике при аддитивном производстве удалось коллективу молодых ученых МФТИ. Исследование поможет масштабировать экономически выгодную 3D-технологию изготовления антенн. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Применяемые сегодня телекоммуникационными сетями радиоантенны обыкновенно производятся при помощи стандартных метод
22.04.2024 В геосервисе 2ГИС появилась первая реалистичная 3D-модель аэропорта в России

2ГИС представил первую реалистичную 3D-модель аэропорта — Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова. Теперь в геосервисе

19.04.2024 «Яндекс Карты» создали 3D-модели городских скверов и парков

В «Яндекс Картах» появилось более 4 млн 3D-моделей деревьев. Реалистичные зеленые зоны теперь есть на карте Москвы в пределах МКАД и

08.04.2024 Российская мультипликация спасена. Создан «первый российский» 3D-редактор. 3DMax и Maya больше не нужны

димо выполнить в процесс создания трехмерного мультфильма. «Анимационная студия Воронеж» Работа над 3D-графикой В студии сообщили CNews, что редактор может работать в связке с облачными сервиса
02.04.2024 Исследование ученых ТПУ поможет оптимизировать технологии 3D-биопечати

зучение механизма осаждения частиц гидрогеля в поры наномембранного материала позволило составить более точную математическую модель для прогнозирования процесса формирования функционального слоя при трехмерной биопечати. Полученные данные позволяют оптимизировать технологии биопечати с использованием полимеров и микропроизводства биоматериалов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исс
27.03.2024 В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом

еталлом. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. На базе дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS будет создана новая лаборатория, задачей которой станет освоение и развитие технологий 3D-моделирования и SLM-печати. Индустриальным партнером НИЯУ МИФИ в данном проекте выступает компания 3DLAM – российский производитель 3D-принтеров для печати металлом по технологии SLM (селект
16.02.2024 3D цифровые инфлюенсеры: запуск первого в России сервиса для генерации контента

«СберМаркетинг» и центр технологий Метаверса Сбербанка (ранее Sber AR/VR Lab) презентовали первый в России онлайн-сервис для создания контента с 3D цифровыми инфлюенсерами — Studio.iVFX. Цифровые амбассадоры — один из важных трендов современного digital-маркетинга. Коллаборации с digital-блогерами проводят крупнейшие мировые бренды: Ama
05.02.2024 Россияне разработали голографическую видеоконференцсвязь. Она уже доступна за рубежом, но не в России

т видеопоток на HoloLive. На вопрос CNews, каким образом при помощи единственной камеры достигается 3D-эффект, представитель компании ответил, что в устройстве используется прозрачный 3D-экран

03.01.2024 В России создали тренажер офисной безопасности в виртуальной реальности

3D-тренажер для безопасности в офисах Корпорация «Диполь», разрабатывающая 3D/VR-тренажеры и электронные учебные материалы, представила два новых 3D-тренажера. О
26.12.2023 «Роббо» выпустила центр 3D-прототипирования Q-fab

оте со станками с числовым программным управлением», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов. Благодаря Q-fab дети могут приобрести навыки и знания, необходимые для участия в конкурсах по 3D-моделированию, промышленному дизайну, производству собственных устройств, соревнованиях по робототехнике и различных олимпиадах. «Не менее важно то, что Q-fab полностью безопасен для них. Ег
29.11.2023 Столичный производитель 3D-сканеров расширил рынок поставок продукции

30 секунд, после чего необходимо подождать одну минуту для создания цифровой трехмерной модели. Наш 3D-сканер полностью автоматизированный, его легко транспортировать и собирать. Стоит отметить
28.11.2023 Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики

ертацию геометрических моделей – для создания отечественного решения Technical Documentation Editor 3D (TDE 3D). Компоненты C3D Vision (включающий также функционал web-визуализации) и C3
27.11.2023 Пользователи SberJazz XR смогут отправлять на видеовстречи своих 3D- аватаров

«Сбер» расширил возможности сервиса SberJazz и представил видеовстречи в 3D-пространствах — SberJazz XR (Extended Reality, расширенная реальность). SberJazz XR позвол
23.11.2023 2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор

дставил новые возможности геосервиса: на картах теперь можно увидеть друзей, более 500 реалистичных 3D-моделей зданий, вести машину по трехмерным дорожным развязкам и строить маршрут до подъезд
15.11.2023 Актуальная версия САПР «Компас-3D» совместима с ОС Astra Linux 1.7

жестве других отраслей. Его применение позволяет инженерам создавать новую технику, а также обеспечивать ее модернизацию и сопровождение. В актуальной версии продукта имеются развитые возможности для трехмерного моделирования, в том числе объектного, поверхностного, твердотельного и листового, поддерживаются прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-пакетами. Система зар
08.11.2023 ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника

огий и нативного взаимодействия с клиентом. Одним из цифровых инструментов, который позволит совершить качественный рывок в развитии рынка финансовых технологий, могут стать виртуальные инфлюенсеры — 3D-визуализация цифровых ассистентов, вступающих в диалог и имитирующих человеческое общение. Сегодня мы делаем первые шаги к тому, чтобы у голосового помощника ВТБ появился визуальный образ, д
18.10.2023 АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения

т на 31 дочернем предприятии АО «ОСК» используются десятки тысяч лицензий программных решений «Аскон» и консорциума «Развитие». Там, где есть потребность в создании собственных узкоспециализированных 3D-приложений, наши заказчики обращаются к инструментарию C3D Toolkit - единственному в России коммерческому геометрическому ядру и его компонентам, доступным для лицензирования. Решение, созда
17.10.2023 В «Яндекс картах» появились 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга

тр, Останкинскую башню, главное здание МГУ. Всего около двух десятков достопримечательностей. Среди 3D-моделей в Петербурге — Эрмитаж, музей истории и Петропавловская крепость, Александровская

27.09.2023 В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат

сзакупок. На нем в сентябре 2023 г. было опубликовано два тематических тендера. В них отмечается, что платы будут производиться путем послойного выращивания. Аддитивные технологии позволяют создавать трехмерные объекты и детали путем послойного добавления материала. Технология аддитивного изготовления многослойных печатных плат используется для быстрого прототипирования, пояснил CNews руков
21.08.2023 Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D»

», базируется на собственном геометрическом ядре и соответствует российским стандартам оформления конструкторской документации и электронной модели изделия. Ее современная версия содержит инструменты трехмерного твердотельного моделирования, каркасно-поверхностного и листового моделирования, прямого редактирования геометрии, подготовки чертежей и спецификаций, обмена данными с другими CAD-с
10.08.2023 «Эталон» интегрирует ПО Tangl в собственную платформу контроля строительства

тва группы «Эталон» запланирован на 2024 г. Наличие встроенного 3D-просмотрщика позволит работать с 3D-моделью объекта в браузере с планшета или даже смартфона непосредственно на стройке. Функц
28.07.2023 «Росатом» и ИММИТ провели испытания технологии роботизированного высокоточного 3D-сканирования

политехнического университета Петра Великого) успешно завершили испытания технологии высокоточного 3D-измерения. Технология представляет собой роботизированное высокоточное 3D-сканирова
24.07.2023 Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS

ции определения отметки с поверхности); добавлена ведомость пересечений сети. Модуль «Топоплан» – ядро программы, позволяющее создавать топографические планы, вести базу точек съемки проекта, строить трехмерную модель рельефа и производить анализ полученной поверхности. На основе построенной модели рельефа программа обеспечивает возможность решать целый ряд прикладных задач. Модуль «Генплан
13.07.2023 В России создан первый отечественный промышленный томограф. Видео

для исследования и контроля качества внутренней структуры устройств разного размера: от микросхем до индустриальных двигателей внутреннего сгорания. С помощью аппарата можно получить восстановленное трехмерное изображение объекта в высоком разрешении, сравнить с идеальной моделью на предмет соответствия состава, размеров, наличия трещин и других скрытых дефектов. Фото: Smart Engines В Росс
03.07.2023 Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений

электрооборудования. С помощью встроенного 3D-окна «Конструктор трасс» можно быстро создать единую 3D-модель конструкций трасс и оборудования, включая узлы кабельных конструкций. Внутренняя ин

Публикаций - 4547, упоминаний - 6273

3D технологии и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 24473 382
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Google LLC 11668 273
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 170
AMD - Advanced Micro Devices 4151 166
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ASUS - AsusTek Computer Inc 2031 118
IBM - International Business Machines Corp 9409 117
Yandex - Яндекс 7084 110
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Philips 2046 98
AMD Graphics Product Group - ATI 940 98
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2246 47
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 38
Лента - Сеть розничной торговли 2034 34
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Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 29
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Bentley Motors 70 26
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Boeing 1008 25
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Магнит - Тандер - сеть магазинов 827 22
Carl Zeiss AG 293 19
Геометрия НПО 139 19
X5 Group - Перекрёсток 530 19
Royal Dutch Shell - Шелл 208 19
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 654 18
Visa International 1941 18
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2760 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 424 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 996 17
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Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 334 16
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 638 15
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2824 13
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 605 12
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 61
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1421 48
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 22
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 243 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 640 10
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 302 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 712 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 206 5
ISF - Imaging Science Foundation 9 5
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 5
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 3
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 107 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
United States Chess Federation - Федерация шахмат США - Шахматная федерация США 2 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48721 1219
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20527 1084
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23683 942
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63774 813
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16872 790
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12372 723
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23700 707
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12662 639
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24821 612
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9869 585
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5155 583
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5934 571
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12376 545
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14208 544
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7021 535
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9130 515
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13599 501
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3645 488
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15995 462
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12053 458
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9462 443
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 659 420
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5982 414
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2865 414
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3599 410
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3747 395
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29879 381
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20598 377
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29044 377
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12298 376
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7065 375
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10642 371
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11653 365
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18165 351
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5631 350
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5999 350
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7648 338
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6333 338
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9253 330
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 10001 315
Google Android 13840 362
Microsoft Windows 15481 344
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 262
Linux OS 9708 194
Apple iOS 7628 178
Apple iPhone - серия смартфонов 7023 173
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1288 144
Apple iPad 3845 128
Microsoft Windows 2000 8660 123
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4005 121
Google YouTube - Видеохостинг 2695 120
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 834 118
Google Play - Google Store - Android Market 3252 111
Microsoft Skype 2053 109
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 201 107
Apple iPhone 6 4861 107
Autodesk AutoCAD 329 102
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1331 100
Intel Core - Семейство процессоров 1191 97
Google Earth - Google Планета Земля 455 93
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 270 93
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 91
Apple Mac - Apple Macintosh 2964 84
Microsoft DirectX 707 81
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 78
Microsoft Windows 7 1969 73
Apple - App Store 2851 72
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1328 69
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2693 68
Oracle Java - язык программирования 3000 64
Microsoft Office 3688 64
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 621 60
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1533 59
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1984 57
Adobe Photoshop 760 57
Microsoft Windows 10 1727 57
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 54
Intel Core i - Cерия процессоров 511 54
Dassault Systemes - 3DExperience 70 53
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 52
Ксенин Алекс 311 40
Путин Владимир 3110 36
Фролов Павел 83 24
Сергунина Наталья 366 23
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 16
Медведев Дмитрий 1652 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 13
Дегтев Геннадий 248 13
Овчинский Владислав 227 12
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 19 11
Морозова Анастасия 35 11
Собянин Сергей 366 11
Зыков Олег 15 11
Ханспал Амар 17 10
Арлазаров Владимир 223 10
Новикова Елена 84 9
Фурсин Алексей 157 9
Тасев Александр 14 8
Лысенко Эдуард 306 8
Захаркин Денис 8 8
Левкевич Михаил 60 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 310 8
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 170 8
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 7
Оснач Дмитрий 14 7
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 565 7
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 7
Гришин Дмитрий 208 7
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 7
Боровиков Игорь 126 7
Каспаров Гарри 56 7
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 96 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 377 7
Rowan Paul - Рован Пол 11 6
Еремченко Евгений 17 6
Богданов Максим 32 6
Калинин Александр 152 6
Мишустин Михаил 650 6
Богачев Игорь 180 6
Чернышенко Дмитрий 558 6
Россия - РФ - Российская федерация 140972 2020
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51751 814
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42537 515
Европа 21654 384
Япония 13234 357
Земля - планета Солнечной системы 10313 322
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16728 307
Германия - Федеративная Республика 12613 232
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14112 226
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14024 214
Южная Корея - Республика 6596 212
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17097 206
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13270 181
Солнце - звезда Солнечной системы 5125 167
Франция - Французская Республика 7797 129
США - Калифорния 4582 111
Азия - Азиатский регион 5441 92
Солнечная система - Solar system 2508 79
Канада 4852 76
Италия - Итальянская Республика 4331 74
Китай - Тайвань 3932 73
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2847 73
Украина 7560 70
Индия - Bharat 5381 69
Финляндия - Финляндская Республика 3583 68
Америка Северная - Североамериканский регион 3316 64
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7271 62
Беларусь - Белоруссия 5553 60
Луна - спутник Земли 1469 60
Африка - Африканский регион 3439 59
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3507 58
Швеция - Королевство 3609 55
Израиль 2711 55
Великобритания - Лондон 2385 54
США - Нью-Йорк 3086 53
Россия - СФО - Новосибирск 4218 51
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2476 49
Нидерланды 3485 49
Испания - Королевство 3696 49
Казахстан - Республика 5460 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28322 767
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49921 498
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17990 364
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47120 330
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23542 301
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4848 277
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9555 259
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13749 251
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5200 251
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10819 240
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8407 212
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8567 207
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2856 199
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5579 185
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16033 183
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5628 179
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13055 179
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4953 164
Английский язык 6518 164
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5631 157
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5906 139
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4978 135
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4664 133
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5388 131
Ergonomics - Эргономика 1578 122
Физика - Physics - область естествознания 2609 122
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7774 121
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3926 120
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3889 118
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10742 113
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3689 108
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4280 107
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2703 106
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9778 106
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3337 99
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1232 96
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4768 95
Энергетика - Energy - Energetically 4967 93
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2558 92
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6690 89
CNews - ZOOM.CNews 1845 169
CNews RND - R&D.CNews 2273 74
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2693 41
New Scientist 1448 35
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 30
Phys.org 972 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11191 29
Nature 808 24
ScienceDaily 400 24
Bloomberg 1246 20
AP - Associated Press 2003 20
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 266 17
Wikipedia - Википедия 478 16
Silicon 482 15
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 472 15
The Verge - Издание 543 13
Tom’s Hardware 365 12
The Register - The Register Hardware 1515 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1764 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 11
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 9
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 9
DigiTimes - Издание 1309 9
Ведомости 931 9
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 9
CNET Networks - CNET News 1643 8
Inquirer 463 8
9to5Mac 70 8
EurekAlert 287 8
PhysicsWeb 180 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 7
Ars Technica 416 7
Euronews - телеканал 46 7
Engadget - Блог о технологиях 422 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 7
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1205 7
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 619 6
SpaceDaily - Space Daily 187 6
SlashGear 134 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7966 105
IDC - International Data Corporation 4899 50
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3121 38
NPD DisplaySearch 284 33
Gartner - Гартнер 3539 31
IHS iSuppli 397 18
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 969 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 597 8
Microsoft Research 139 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 7
Cinebench 27 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 7
CNews Мишень 164 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 6
Forrester Research 821 5
Markets&Markets Research 112 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 4
IBM Research 107 4
Frost & Sullivan 203 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 4
Consumer Reports 38 3
NPD Group 140 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 3
Gartner - Dataquest 347 3
Jon Peddie Research 38 3
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 3
Mordor Intelligence 27 3
TrendForce 109 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
Juniper Research 520 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 2
CNews Рынок ИТ-услуг 163 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 2
Synergy Research Group 42 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Research and Markets 24 2
Tractica 7 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 2
РАН - Российская академия наук 1839 40
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 37
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1473 35
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 26
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 877 24
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 22
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 17
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 809 16
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 244 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 977 16
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 281 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 359 14
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 426 13
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 12
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 12
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 11
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 150 11
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 359 10
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 9
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 9
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 199 9
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 8
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 159 8
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 8
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 8
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 7
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2373 48
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 38
День молодёжи - 27 июня 861 33
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CeBIT 611 22
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 16
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 14
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 14
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Photokina 59 5
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Samsung Forum 14 4
CNews FORUM Кейсы 221 4
МТС Телеком Идея 52 4
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VMworld 29 3
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 3
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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