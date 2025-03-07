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Индексная книга (каталог) CNews*
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Euronews телеканал

Euronews - телеканал

07.03.2025 В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ 1
10.09.2015 Власти России заблокировали сервисы Yahoo 1
21.03.2013 «Билайн» обновляет «Базовый» пакет для абонентов домашнего цифрового ТВ 1
06.02.2013 Каталог видео Zoomby стал доступен в приложении Online TV в телевизорах Philips Smart TV 1
16.01.2013 Euronews начал вещание в наземных телесетях Испании 1
20.11.2012 J&P: В ближайшие 5-7 лет будет наблюдаться взрывной рост альтернативных схем предоставления видеоконтента 1
12.10.2012 Обзор Panasonic VIERA TX-LR47WT50: лучший телевизор 2012 года 1
27.08.2012 Общественное телевидение Португалии станет частным 1
03.08.2012 Еврокомиссия спасла португальскую службу Euronews 1
17.07.2012 Euronews придет в Грецию, Африку и на Карибы 1
09.06.2012 Икона стиля: обзор "монолитного" телевизора Sony KDL-46HX853 1
27.03.2012 Европейская комиссия поможет Португалии оплачивать свою долю в Euronews 1
06.03.2012 Европейский союз сменил спутник для вещания своих официальных телеканалов 1
15.12.2011 Fujifilm может купить увязшую в скандале компанию Olympus 1
02.12.2011 Обзор телевизора Panasonic VIERA TХ-PR65VT30 1
20.07.2010 Panasonic VIERA TX-PR42G20: плазменный ТВ нового поколения 1
20.05.2010 МТС выпустила бесплатное приложение для просмотра ТВ на iPhone 1
30.01.2009 ArmA 2: No Comment 1
06.12.2008 VIERA Connect 1
19.09.2008 «Сибирьтелеком» запустит услугу «Твист» в Новосибирске 1
20.08.2008 Грузия : кабельное ТВ лишилось последнего русскоязычного канала 1
25.06.2008 Обзор Smart VIERA: каким должен быть идеальный телевизор 1
13.11.2007 YouTube заработал на русском языке 1
18.05.2007 Казань развертывает ИТ-инфраструктуру для проведения совета ЕБРР 1
23.01.2006 В Москве открывается 8-я Международная выставка и конференция CSTB 2006 1
12.01.2006 Connexion откроет интернет-ТВ для авиапассажиров 1
31.08.2005 Тестирование мобильного ТВ в Финляндии прошло успешно 1
08.07.2005 "Клипер": Европа выбирает российский многоразовик 1
08.07.2005 "Клипер": Европа выбирает российский многоразовик 1
17.05.2005 Пассажиры Boeing смогут смотреть ТВ во время полета 1
09.03.2005 Nokia запустила "живое" ТВ в мобильнике 1
07.02.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
04.02.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
02.02.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
31.01.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
28.01.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
26.01.2005 8 февраля стартует международная конференция CSTB 1
11.08.2003 Космическая свадьба состоялась 1
11.08.2003 Космическая свадьба состоялась 1
23.07.2003 В России создается круглосуточный информационный телеканал 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Euronews и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12169 9
Lenovo Motorola 3502 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 8
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
Irdeto Access B.V. 38 7
Cisco - Scientific Atlanta 56 7
Сателлит ЛТД 9 7
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 7
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 7
Контур-М 13 7
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 7
Профитт 8 7
Элогар 10 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 6
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 6
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 6
Космос ТВ 44 6
RIZ Transmitter Co 6 6
РуСат 59 6
Kudelski Group - Kudelski SA - Nagravision - Nagra Kudelski - Nagra 9 6
Meta Platforms - Facebook 4447 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
X Corp - Twitter 2851 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3975 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12847 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
Logitech 421 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 2
Elisa 33 2
Google LLC 11850 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 7
Hallmark 19 7
Телко Медиа 11 7
АФК Система - Система Масс-медиа 84 6
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 3
Boeing 1013 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Deutsche Lufthansa AG 118 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7404 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 483 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 7 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
All Nippon Airways 11 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
JetBlue Airways - авиакомпания 5 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов 1 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
ITC Investment Partners 1 1
Korean Air - Корейские авиалинии 10 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
Mobil - Мобил 52 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 36 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 8
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11780 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2766 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1534 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 7
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 7
ISF - Imaging Science Foundation 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9357 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16076 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7123 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6997 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13882 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3793 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13983 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24349 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4630 7
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 146 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3503 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7425 7
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 181 7
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9404 5
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2132 4
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Google Picasa Web Albums 156 5
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 5
Google Android 14098 4
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Apple iPhone - серия смартфонов 7117 3
Apple iOS 7862 2
Microsoft Windows 15758 2
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Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 40 2
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 193 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
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Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
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РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 2
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 2
Персидский язык - фарси 45 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 271 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 29 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1314 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29425 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9936 1
Металлы - Сплавы - Феррит - железо или сплав железа с объёмноцентрированной кубической кристаллической решёткой 16 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 8
National Geographic 95 8
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 8
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 6
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 653 6
РБК ТВ - телеканал 81 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 4
Bloomberg 1300 4
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 3
CineTrailer 3 3
ВГТРК РТР-Планета 10 3
RTP - Rádio e Televisão de Portugal 4 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 2
MSNBC - телеканал 89 2
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 2
FT - Financial Times 1226 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1283 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Mezzo - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Vnunet 224 1
RTVi - Russian Television International 11 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
France 24 12 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 987 1
In-Stat/MDR 70 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
CSTB Telecom & Media 58 7
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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