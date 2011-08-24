Индексная книга CNews*
РКК Энергия Прогресс ТГК транспортный грузовой космический корабль
Публикаций - 260, упоминаний - 490
РКК Энергия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Маленченко Юрий 58 20
|Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 6
|Котов Олег 49 6
|Калери Александр 17 6
|Дмитриева Екатерина 10 6
|Волков Сергей 66 6
|Кононенко Олег 39 6
|Юрчихин Федор 37 6
|Крикалев Сергей 26 5
|Токарев Валерий 19 5
|Виноградов Павел 31 5
|Горбунов Сергей 20 4
|Циолковский Константин 40 4
|Phillips Jon - Филлипс Джон 16 4
|Падалка Геннадий 22 4
|Тюрин Михаил 36 4
|Михайлов Владимир 30 4
|Fink Michael - Финк Майкл 33 3
|Лончаков Юрий 25 3
|Романенко Роман 17 3
|Латышев Всеволод 2 2
|Королев Сергей 38 2
|Chamitoff Gregory - Шэметофф Грегори 3 2
|Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 28 2
|Сураев Максим 19 2
|Шалманов Сергей 201 1
|Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 1
|Stott Nicole - Стотт Николь 14 1
|Краснов Алексей 6 1
|Коптев Юрий 27 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Перминов Анатолий 130 1
|Гидзенко Юрий 9 1
|Поповкин Владимир 23 1
|Кузнецов Александр 94 1
|Кондратьев Дмитрий 31 1
|500 Startups 14363 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 3
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219542, в очереди разбора - 880976.
Создано именных указателей - 111183.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219542, в очереди разбора - 880976.
Создано именных указателей - 111183.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.