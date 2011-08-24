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РКК Энергия Прогресс ТГК транспортный грузовой космический корабль



24.08.2011 Вслед за спутником Россия потеряла транспортный корабль «Прогресс»
30.07.2010 Проведен анализ причин прекращения сближения "Прогресс М-06М" с РС МКС
16.07.2010 "Прогресс М-06М" скорректировал орбиту МКС
01.07.2010 Завершается полет корабля "Прогресс М-04М"
30.06.2010 Осуществлен успешный пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-06М"
30.06.2010 На Байконуре завершается подготовка к запуску корабля "Прогресс М-06М"
11.05.2010 "Прогресс М-04М" отстыкован от МКС
07.05.2010 "Прогресс М-04М" готовится к расстыковке
29.04.2010 С Байконура успешно запущен корабль "Прогресс М-05М"
28.04.2010 На Байконуре завершается подготовка к старту корабля "Прогресс М-05М"
23.04.2010 Орбиту МКС скорректирует "Прогресс М-04М"
23.04.2010 "Прогресс М-03М" покинул МКС
22.04.2010 "Прогресс М-03М" покидает МКС
23.03.2010 Орбиту МКС скорректирует корабль «Прогресс М-04М»
22.03.2010 На Байконур доставлены РН "Протон-М" и ТГК "Прогресс М-05М"
05.02.2010 "Прогресс М-04М" состыкован с МКС
03.02.2010 "Прогресс М-04М" летит на МКС
08.12.2009 Приборно-агрегатный отсек корабля-модуля "Прогресс М-МИМ2" завершил свою миссию
11.11.2009 С Байконура успешно запущен модуль «Поиск»
19.10.2009 Корабль "Прогресс М-03М" состыкован с МКС
15.10.2009 "Прогресс М-03М" пристыкуется к МКС утром 18 октября
13.10.2009 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску корабля "Прогресс М-03М"
28.09.2009 "Прогресс М-67" сведен с орбиты и затоплен в океане
21.09.2009 "Прогресс М-67" отстыковался от МКС
30.07.2009 Осуществлена стыковка грузового корабля "Прогресс М-67"с МКС
29.07.2009 ЦУП сегодня проведет прямую трансляцию стыковки "Прогресса М-67" с МКС
24.07.2009 Осуществлен успешный запуск ТГК "Прогресс М-67"
22.07.2009 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску корабля "Прогресс М-67"
14.07.2009 "Прогресс М-02М": полет завершен
13.07.2009 "Прогресс М-02М": эксперимент прошёл успешно
01.07.2009 "Прогресс М-02М" отстыкован от Международной космической станции
30.06.2009 Завершается полет «Прогресса М-02М» в составе МКС
24.06.2009 "Прогресс М-02М": расстыковка с МКС назначена на 30 июня
19.05.2009 Завершён полёт грузового корабля "Прогресс М-66"
18.05.2009 Завершается полет грузового корабля "Прогресс М-66"
13.05.2009 "Прогресс М-02М" состыковался с МКС
06.05.2009 «Прогресс М-02М» готовится сменить на МКС «Прогресс М-66»
21.04.2009 Скафандр "Орлан-МК" готовят к доставке на МКС
20.04.2009 На Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля "Прогресс М-02М"
13.02.2009 "Прогресс М-66" состыковался с МКС

Публикаций - 260, упоминаний - 490

РКК Энергия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1028 6
Орбита 279 6
Ростех - Автоматика Концерн 1492 5
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 5
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 4
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 211 1
Цифра ГК 2156 1
Восход ФГБУ НИИ 599 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 194 1
Globalstar - Глобалстар 167 1
SES Networks - Ciel Satellite Group 15 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6642 38
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 27
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 10
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 8
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 4
Звезда НПП имени Г.И. Северина 9 3
Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 5 2
Родник 85 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 2
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 292 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
РКК Энергия - ЗЭМ - Завод экспериментального машиностроения 3 1
101Hotels.com 706 1
Русский Страховой Центр 9 1
АльфаСтрахование СГ 271 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 39 1
Россети Ленэнерго 2351 1
Виктория - Сеть супермаркетов 174 1
Наукоград - технопарк 110 1
Boeing 987 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 1
Ингосстрах СПАО 335 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 121
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 39
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2347 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 3
МИК - Московский инновационный кластер 102 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1660 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 353 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26029 18
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6395 13
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 1176 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16090 10
Плазма - Plasma - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 147 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39130 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22280 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53468 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8779 4
Телеметрия - Телеметрические системы 181 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7369 3
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1522 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1407 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9149 3
Аналоговые технологии 2664 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3210 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1065 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10243 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1838 2
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 931 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10070 2
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Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4286 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2303 2
Компьютеризация - Комплектующие - Accessories 1054 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11918 2
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2357 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79336 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5272 2
Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры 69 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8463 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 841 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 642 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 337 1
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Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2271 1
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Microsoft Windows 2000 12690 6
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NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 84 3
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Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 799 1
500 Startups 14363 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 12
РАН - Российская академия наук 1802 5
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 2
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 3 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 31 1
РАН ИМБП - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 18
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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