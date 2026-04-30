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Роскосмос ЦЭНКИ ФГУП Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 32 дела, на cумму 51 790 971 071 ₽*

Судебные дела (32) на сумму 51 790 971 071 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 51 552 088 996 ₽*
в качестве ответчика (25) на сумму 235 160 775 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.04.2026 В России в несколько раз вырос интерес к космическому туризму и образованию 1
08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 2
01.12.2016 «Ланит-Партнер» и «Ростелеком» запустили сеть GPON в г. Циолковском Амурской области 2
06.07.2016 ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов 4
02.06.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2016 года 2
20.12.2013 «Борлас» создал прототип системы управления электронной эксплуатационной документацией для стартового комплекса «Союз» 1
19.09.2013 Решение «Глобус-Телекома» будет использовано в единой системе телеком-обеспечения и связи космодрома «Восточный» 1
14.01.2013 Украинский рынок спутникового телевидения: все только начинается 1
07.03.2012 Украина пристроится к Eutelsat 1
24.01.2012 Мониторинг перевозок жидкого ракетного топлива осуществляют с помощью ГЛОНАСС-технологий 2
27.04.2011 Beeline запустил услугу ШПД на Байконуре 2
24.03.2010 В ЦЭНКИ состоится конференция по наземной космической инфраструктуре 1
25.08.2009 Роскосмос: начинается структурная перестройка 1
14.01.2009 Спутник Telstar-11N доставлен на технический комплекс для подготовки 1
23.12.2008 Из Санкт-Петербурга отправился корабль с оборудованием в Гвианский космический центр 2
12.12.2008 Роскосмос дал отповедь Талгату Мусабаеву 1
27.11.2008 Определено место строительства нового российского космодрома в Амурской области 1
12.11.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс М-01М" 1
09.04.2008 На Байконуре готовятся к запуску европейского спутника GIOVE-В 2
03.08.2007 "Прогресс М-61" выведен на заданную орбиту 2
01.08.2007 Запуск космического грузовика "Прогресс М-61" состоится завтра 2
14.04.2006 Рост аварийности российских ракет пугает страховщиков 1
14.04.2006 Рост аварийности российских ракет пугает страховщиков 1
15.04.2005 "Союзы" успешно стартовали к МКС 1
12.04.2005 «Голуби в погонах» рвутся в космос 1
12.04.2005 «Голуби в погонах» рвутся в космос 1
12.04.2005 Роскосмос подписал контракт на строительство РКК в Куру 2
22.12.2003 "ТрансТелеКом" продолжает опутывать сетями "Росавиакосмос" 2
10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06 1
06.06.2002 В Сети можно будет увидеть запуск «Протона» 1
06.06.2002 В интернете будет транслироваться запуск ракеты-носителя "Протон" 1
06.06.2002 Новый спутник связи и вещания "Экспресс-А1R" готовится к запуску 1

Публикаций - 33, упоминаний - 47

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 8
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 5
Ростелеком 11035 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Ростелеком - Глобус-телеком 235 3
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 2
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 2
МегаФон 10935 2
Huawei 4717 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 2
Код Безопасности 823 2
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Nippon Information Technology Consulting Co (NTC) 2 1
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 39 1
Verizon - WorldCom 501 1
RealNetworks Products and Services 355 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 193 1
MCI 177 1
J-Phone 98 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 1
Mobilcom 93 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 1
KPN - KPNQwest 53 1
Tyco International 85 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 89 1
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 1
NTT West - Nippon Telegraph and Telephone West Corp 24 1
Стек Софт 32 1
Qualcomm Wingcast 6 1
Telia Company - TeliaSonera International Carrier Russia - Сонера Рус 12 1
Starsem - Старсем 20 1
АйДи Солюшен - ID Solution 2 1
Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions 42 1
VelaTel Global Communications - CMN - CM Telecom - China Motion Telecom International 4 1
Samsung Electronics 11140 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 9
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 397 7
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Arianespace 87 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 203 2
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 2
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 2
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 2
Boeing 1032 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Турбонасос 1 1
Русский Страховой Центр 9 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
СХЗ - Салаватский химический завод 1 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Корпорация СПУ-ЦКБ ТМ - Корпорация Стратегические пункты управления 4 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 446 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Ford 437 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6683 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5822 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3724 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1614 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5023 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33907 2
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7748 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4552 2
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 211 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 809 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 403 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18503 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 542 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4787 1
Кибербезопасность - ТЗИ - Техническая защита информации - Технические средства защиты 57 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16663 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6611 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13366 1
Космодром Байконур 1072 18
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 8
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 4
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 39 4
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 3
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 3
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 53 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 2
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
ArabSat - Hellas Sat Consortium 8 2
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 11 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 145 2
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
Benefon Dragon 12 1
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 110 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
ParallelGraphics Cortona3D 3 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS isp 6 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Стек Софт - Onyma Billing - Onyma OSS - Onyma CRM 8 1
ТТК - МЦСС - Магистральная цифровая сеть связи Российских железных дорог 19 1
IAI - Amos - израильский телекоммуникационный спутник связи серии Амос 31 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1051 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 1
Nokia Symbian OS 1411 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 1
Перминов Анатолий 131 3
Рахманов Максим 47 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Teets Peter - Титс Питер 7 2
Иванов Сергей 406 2
Смирнов Игорь 20 2
Шаккум Мартин 7 2
Маюков Алексей 1 1
Котов Олег 49 1
Кромский Дмитрий 29 1
Истомин Максим 26 1
Юрасов Станислав 2 1
Юрчихин Федор 37 1
Мордачев Вячеслав 14 1
Крикалев Сергей 26 1
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 1
Петренко Анатолий 1 1
Редькин Дмитрий 1 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Нишкунов Константин 1 1
Фахрутдинов Тимур 17 1
Anderson Clayton - Андерсон Клейтон 14 1
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
Митева Татьяна 1 1
Путин Владимир 3470 1
Сергеев Сергей 179 1
Ким Дмитрий 73 1
Циолковский Константин 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 168294 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 13
Франция - Французская Республика 8201 7
Казахстан - Республика 6109 6
Европа 25026 5
Земля - планета Солнечной системы 10903 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14858 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55062 4
Россия - ДФО - Амурская область 979 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19356 3
Украина 7956 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1712 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1681 3
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 3
Индийский океан 162 2
Африка Западная 67 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск 37 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 2
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19757 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8681 2
Индия - Bharat 5908 2
Европа Восточная 3140 2
Америка Южная 885 2
Канада 5094 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3072 2
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