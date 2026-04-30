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Роскосмос ЦЭНКИ ФГУП Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры
- ЦЭНКИ — современная и технологичная компания, в которую входят крупнейшие предприятия отрасли — НИИ стартовых комплексов В.П.Бармина, НИИ прикладной механики В.И.Кузнецова и Конструкторское бюро «Мотор», Научно-производственный центр компонентов ракетного топлива, космодром Байконур и новейший космодром Восточный, Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения
- Роскосмос
- ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 32 дела, на cумму 51 790 971 071 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 47
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|Перминов Анатолий 131 3
|Рахманов Максим 47 2
|Хайруллиев Шерали 2 2
|Teets Peter - Титс Питер 7 2
|Иванов Сергей 406 2
|Смирнов Игорь 20 2
|Шаккум Мартин 7 2
|Маюков Алексей 1 1
|Котов Олег 49 1
|Кромский Дмитрий 29 1
|Истомин Максим 26 1
|Юрасов Станислав 2 1
|Юрчихин Федор 37 1
|Мордачев Вячеслав 14 1
|Крикалев Сергей 26 1
|Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 1
|Петренко Анатолий 1 1
|Редькин Дмитрий 1 1
|Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
|Нишкунов Константин 1 1
|Фахрутдинов Тимур 17 1
|Anderson Clayton - Андерсон Клейтон 14 1
|Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
|Митева Татьяна 1 1
|Путин Владимир 3470 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Циолковский Константин 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.