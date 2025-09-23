Разделы

Россия СЗФО Мурманская область Североморск

Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Управляющим директором «Авито» по работе с людьми назначена Екатерина Немченко 1
19.03.2024 Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС» 1
26.09.2023 «Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области 1
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1
13.07.2018 Власти не дали построить «Безопасный город» за 1,5 миллиарда 1
15.01.2018 Чиновники отменили ИТ-тендер на 1,5 миллиарда из-за уже отозванной жалобы 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 3
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 3
21.07.2016 МТС в 4 раза расширила покрытие сети LTE-1800 в Мурманской области 1
28.09.2015 200 тыс. домохозяйств Мурманской области охвачены оптикой «Ростелекома» 1
22.12.2014 Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске 1
16.12.2014 МТС запустила первую в Апатитах сеть LTE 2
16.07.2014 Сеть 4G LTE МТС появилась на Кольском полуострове 2
28.03.2014 «Билайн Бизнес» объединит филиалы ЮФО Спецстроя России 1
23.03.2012 Нефтяное пятно в Кольском заливе видно из космоса 1
14.09.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами видеонаблюдения образовательные учреждения Североморска 1
19.06.2009 Большой противолодочный корабль "Североморск" прибыл к французским берегам 1
11.06.2009 ВМФ России примет участие в международных военных учениях "ФРУКУС-2009" 1
14.07.2008 ВМФ России возобновил патрулирование в районе острова Шпицберген 1
27.03.2008 «Почта России» выдаст кредиты в Мурманске 1
21.02.2008 Мурманский УФАС не нашёл нарушений в рекламе СЗТ 2
30.11.2007 В Мурманской области открывается государственный интернет-портал 1
16.11.2007 Североморское управление образования нуждается в ИТ-услугах 1
19.06.2007 СЗТ инвестировал в Мурманскую область 142 млн. руб. 1
28.05.2007 Tele2 пришел в Мурманск 1
06.02.2007 Администрация Североморска закупает оргтехнику 1
28.12.2006 Управление Северного флота объявило конкурс на эксплуатацию средств связи 1
23.10.2006 Школы Североморска закупают компьютерные классы 1
12.01.2005 "ВымпелКом" запустил EDGE-сеть в Заполярье 1
24.08.2004 В Мурманской области запущена сеть "Би Лайн GSM" 1
16.07.2004 "МегаФон" подключил 300 тыс. абонентов в Мурманской области 1
22.07.2002 "МегаФон": 50 тысяч абонентов в Мурманской области 1
10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06 1
05.06.2002 CBOSS внедрила интернет-систему удаленных продаж и обслуживания абонентов в Мурманском филиале МТС 1
29.05.2002 "Мобильные ТелеСистемы" начинают работать в Мурманске 2
04.03.2002 "Аквариус" подвел итоги работы партнерской сети в 2001 году 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13776 8
МегаФон 9622 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9062 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 4
Samsung Electronics 10495 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3043 2
LG Electronics 3657 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 935 1
Ростелеком 10131 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 1
Восход ФГБУ НИИ 669 1
AT&T Inc 1688 1
Apple Inc 12445 1
Microsoft Corporation 25059 1
Huawei 4117 1
Qualcomm Technologies 1875 1
ZTE Corporation 760 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 180 1
Fujitsu 2055 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 488 1
HTC Corporation 1501 1
Deutsche Telekom 913 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Инкома - Incoma 23 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 447 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 189 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
Huawei Technologies 400 1
NTT Com - NTT Communications 86 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Аэль-РТС инжиниринг 2 2
Почта России ПАО 2215 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Ford 419 1
Центргазстрой 1 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 360 1
Технопарк-В - Воронежский технопарк 2 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 11 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
ВИТЭК 3 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1178 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3085 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6202 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5152 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 109 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1173 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 724 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 414 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6344 4
NORDUnet - National research and education networks 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8995 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8516 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28641 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25269 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21597 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3873 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6618 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14249 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13245 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25207 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 379 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4805 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3436 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12567 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11067 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1244 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3903 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9587 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 603 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 241 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3331 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8028 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16723 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8799 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2555 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1812 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8382 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7124 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1800 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 793 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 967 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 323 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Apple iPhone 5 774 2
Apple iPad mini 423 2
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 21 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 2
CBOSS isp 6 2
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 2
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 17 2
Nokia Symbian OS 1402 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 1
Космодром Байконур 1070 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
Benefon Dragon 12 1
S8 Capital - Aquarius Professional 20 1
S8 Capital - Aquarius Standard 7 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 378 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 107 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3403 1
Apple iPhone 6 4861 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
ВымпелКом - Билайн Хайвей 11 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5082 1
IPS MasterPOS 2 1
1С:АЗС 5 1
Google Android 14500 1
Apple iOS 8131 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 1
Oracle Java - язык программирования 3287 1
Низомиддинов Олег 12 3
Евдокимов Сергей 4 2
Лавров Сергей 28 1
Елисеев Андрей 16 1
Шибанов Владимир 32 1
Высоцкий Владимир 25 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Куканов Александр 19 1
Ковтонюк Андрей 5 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Разживина Зинаида 2 1
Шаньгина Ольга 2 1
Семенов Роман 1 1
Чуйко Владимир 13 1
Лоншакова Ольга 3 1
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
Золотков Андрей 1 1
Немченко Екатерина 2 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 27
Россия - СЗФО - Мурманская область 707 23
Россия - РФ - Российская федерация 153420 16
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 26 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3182 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 18 7
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 633 6
Россия - Заполярье 126 6
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 55 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ковдор 13 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурмаши 8 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2591 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1368 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Алакуртти 4 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - ЗАТО Александровск - Гаджиево 6 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7951 3
Финляндия - Финляндская Республика 3643 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 3
Франция - Французская Республика 7944 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3301 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1542 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 681 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга 9 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13486 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 541 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3119 2
Атлантический океан - Атлантика 294 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1386 2
Россия - СЗФО - Псковская область 661 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 754 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 712 2
Россия - Александровск 6 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 748 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заозерск - Западная Лица 6 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 24 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4240 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6437 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8415 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 953 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6679 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5869 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5244 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 729 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6814 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5949 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7229 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4177 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 261 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8183 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6138 1
Английский язык 6827 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11299 1
Аренда 2546 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7718 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4857 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3714 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7823 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5916 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4261 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 486 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2550 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 1
Металлы - Никель - Nickel 343 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2142 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11368 1
Известия ИД 686 1
Moody's Investors Service 136 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 501 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
