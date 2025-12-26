Разделы

Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга

СОБЫТИЯ


26.12.2025 Жители поселка 19 километр Печенгского округа к Новому году впервые получили доступ к мобильной связи 1
24.09.2024 «МегаФон» ускорил интернет в самом северном районе Мурманской области 1
27.09.2022 В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 1
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 1
21.07.2016 МТС в 4 раза расширила покрытие сети LTE-1800 в Мурманской области 1
23.08.2010 Назначен новый директор департамента управления персоналом СЗТ 1
27.06.2008 В Мурманской области тестируют телемедицину 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

