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Мастер связи ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций

СОБЫТИЯ


09.11.2026 В России создана ИТ-система для учета государственных наград 1
18.01.2024 Денис Зиновьев будет курировать проекты «Ростелекома» на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве 1
07.09.2021 В компании «Гарда Технологии» назначен генеральный директор 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
04.09.2018 Tele2 объявил о назначении Сергея Тимошина директором макрорегиона «Северо-Запад» 1
25.01.2017 Минкомсвязи предложило создать Комиссию по вопросам присвоения звания «Мастер связи» 1
30.09.2016 В России учреждают медаль «Мастер связи». Фото 1
19.01.2016 Назначен новый гендиректор «Гарс Телеком» 1
21.09.2015 Топ-менеджер «Акадо» назначен вице-президентом по стратегическому развитию «АМТ-Груп» 1
08.09.2015 Татьяна Олейникова назначена директором по персоналу МТТ 1
11.01.2013 Сергей Лавренюк возглавил Алтайский филиал «Ростелекома» 1
01.04.2011 Алексей Камышев назначен директором Воронежского филиала «Ростелекома» 1
23.08.2010 Назначен новый директор департамента управления персоналом СЗТ 1
16.02.2010 Назначен новый заместитель руководителя Россвязи 1
12.01.2010 В «Сибирьтелекоме» назначены два новых директора 1
20.08.2009 «МегаФон» назначил нового директора Сочинского регионального отделения 1
21.04.2009 В «ТТК-Южный Урал» новые назначения 1
18.12.2008 МГРС отметила юбилей 1
23.04.2007 В Кемеровском филиале "Сибирьтелекома" произошли перестановки 1
26.02.2007 Назначен новый глава Московского филиала "ЦентрТелекома" 1
16.10.2006 В СМАРТС завершается формирование новой системы управления 1
04.07.2006 В "Гипросвязи" новый гендиректор 1
27.05.2005 В "Сибирьтелекоме" назначен ИТ-директор 1
03.03.2005 В ЮТК назначен гендиректор 1
01.10.2002 Новые назначения в ЗАО "Компания ТрансТелеКом" 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Мастер связи и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
Ростелеком 11101 4
Электросвязь 268 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Алтайтелеком - Алтайская телефонно-телеграфная компания 15 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Связьинформ 88 2
МегаФон 11081 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16333 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2160 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 293 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
ВМТС - Владивостокская междугородная телефонная станция 3 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Воронежсвязьинформ 17 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 1
ЦИПРТ НП - Центр исследования проблем развития телекоммуникаций 8 1
Финансист 76 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3406 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 214 1
ИКС 589 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 163 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 878 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 601 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1140 1
AMT Group - АМТ-Груп 374 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Издательский дом Родионова 8 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Почта России ПАО 2407 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 155 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 133 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 123 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14156 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5010 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 794 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Международная академия связи - МАС 46 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 81 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23358 12
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3398 2
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 112 2
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Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга 15 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 862 2
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Металлы - Серебро - Silver 840 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 615 1
Профсоюз - Профессиональный союз 297 1
Федеральный закон 79-ФЗ - О государственной гражданской службе Российской Федерации 20 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5901 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4702 1
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 440 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 1
РИА Новости 1049 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2528 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 107 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 286 3
Минобороны РФ - УВВИУС - Ульяновское высшее военное инженерное училище связи 3 2
ММУ - Московский международный университет 12 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 149 2
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 11 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
СФУ - КГАСА, КрасГАСА - Красноярская государственная архитектурно-строительная академия 1 1
ВВГУ - Владивостокский государственный университет - ДВТИ - Дальневосточный технологический институт 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1755 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 58 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 62 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 151 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 209 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 88 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 19 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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