Индексная книга (каталог) CNews*
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Мастер связи ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 25
Мастер связи и организации, системы, технологии, персоны:
|Лавренюк Сергей 6 2
|Шинкарев Александр 33 1
|Приданцев Сергей 149 1
|Гирев Андрей 77 1
|Клишин Виталий 16 1
|Кудрявцев Сергей 23 1
|Чечельницкий Евгений 19 1
|Куприянов Юрий 22 1
|Максименка Николай 17 1
|Ромский Георгий 23 1
|Гореньков Павел 17 1
|Терентьев Юрий 16 1
|Иванюк Вячеслав 15 1
|Скворцов Борис 17 1
|Гриб Анатолий 10 1
|Шелихов Владимир 9 1
|Костачев Дмитрий 3 1
|Девяткина Людмила 3 1
|Камышев Алексей 3 1
|Кулешов Андрей 2 1
|Лошаков Дмитрий 1 1
|Абрамович Александр 2 1
|Игнатенко Иван 6 1
|Олейникова Татьяна 4 1
|Лепихов Юрий 2 1
|Аджемов Александр 2 1
|Сандомирский Александр 2 1
|Большаков Евгений 5 1
|Курашова Валентина 1 1
|Бок Лидия 1 1
|Чарковский Вячеслав 1 1
|Хаустович Александр 3 1
|Усатов Алексей 46 1
|Ширшиков Олег 1 1
|Клейкин Валерий 13 1
|Зиновьев Денис 12 1
|Байдалин Александр 2 1
|Пятачков Вадим 1 1
|Sparkman Lee - Спаркман Ли 5 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 1
|РИА Новости 1049 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2528 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.