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Ростелеком Урал Уралсвязьинформ
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СОБЫТИЯ
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|07.04.2011
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СЭД «Уралсвязьинформа» преобразована в СЭД «Урал»
учений. Все документы, зарегистрированные до момента объединения, отнесены к документальному фонду «Уралсвязьинформа». Как отмечается, за все время работы в СЭД компании «Уралсвязьинформ» было
|18.03.2011
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«СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа»
телевидения IPTV для абонентов оператора телекоммуникационных услуг Уральского региона – компании «Уралсвязьинформ» (бренд Utel). В ноябре 2010 г. в «Уралсвязьинформе» была внедрена комплексна
|25.02.2011
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Александр Власов возглавил Пермский филиал «Уралсвязьинформа»
«Уралсвязьинформ». С 1998 г. – начальник управления сотовых технологий, телевидения и радиовещания «Уралсвязьинформа». В 2000-2002 гг. – заместитель директора по технической и инвестиционной по
|07.02.2011
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«Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций»
леком» приобрел 21,8% акций НТК, а также векселя компаний группы НТК на общую сумму 1 241 млн руб. «Уралсвязьинформ» и СЗТ приобрели в совокупности 50% акций НТК и векселя на общую сумму 2 446
|21.01.2011
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Акционеры «Уралсвязьинформа» избрали новый состав совета директоров
е. В соответствии с повесткой дня собрания досрочно прекращены полномочия членов совета директоров «Уралсвязьинформа», избранных 23 июня 2010 г. на годовом общем собрании акционеров, и избран н
|21.12.2010
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«Уралсвязьинформ» запускает в тестовую эксплуатацию IP-телевидение в формате 3D
1 каналов и 84 фильма) и 3D (12 фильмов). Сергей Фролов, первый заместитель генерального директора «Уралсвязьинформа», отмечает: «Спрос на Utel.TV высок: в настоящее время более 13000 клиентов
|29.11.2010
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Решение «Петер-Сервиса» позволит «Уралсвязьинформу» обслуживать абонентов четырех стандартов
Компании «Уралсвязьинформ» и «Петер-Сервис» продолжают сотрудничество в развитии и расширении возможнос
|12.11.2010
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«Уралсвязьинформ» направит на выплату промежуточных дивидендов более 1,5 млрд руб.
00000004675238% чистой прибыли на одну обыкновенную акцию. Таким образом, поскольку чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за девять месяцев 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалте
|09.11.2010
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«Уралсвязьинформ» досрочно погасил биржевые облигации серии БО-01
жевых облигаций серии БО-01 номинальным объемом 1 млрд руб. Как сообщалось ранее, совет директоров «Уралсвязьинформа» 30 сентября 2010 г. принял решение о досрочном погашении по усмотрению комп
|29.10.2010
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Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 105,6%
Компания «Уралсвязьинформ» представила неконсолидированные операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Выручка компании за отч
|28.10.2010
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«Уралсвязьинформ» инвестировал 248 млн руб. в строительство сети GPON в Челябинской области
сдано строительство «оптики в квартиру» в гг. Южноуральск и Троицк. Директор Челябинского филиала «Уралсвязьинформа» Сергей Трандин отметил: «В текущем году мы инвестировали в строительство се
|15.09.2010
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Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в первом полугодии по МСФО увеличилась на 127,1% до 3,765 млрд руб.
Компания «Уралсвязьинформ» представила консолидированные неаудированные финансовые результаты за первое полугодие 2010 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка
|09.09.2010
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«Уралсвязьинформ» завершил выкуп акций у акционеров, несогласных с реорганизацией компании
акцию типа А. Всего на выкуп акций направлено 700,9 млн руб. или 2,4% от стоимости чистых активов «Уралсвязьинформа» на дату принятия решения о реорганизации.
|02.09.2010
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В «Уралсвязьинформе» назначен ИТ-директор
На должность заместителя генерального директора – директора по информационным технологиям «Уралсвязьинформа» назначен Игорь Белобородов, кандидатура которого в установленном порядке бы
|24.08.2010
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Взломщик SIM-карт «Мегафона» и «Уралсвязьинформа» понес наказание
с клонированием SIM-карт, в России крайне бедна, - рассказал CNews Валерий Костарев, представитель «Уралсвязьинформа». - Наши специалисты не могут вспомнить реального приговора по таким делам н
|09.08.2010
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Суд абонента с «Уралсвязьинформ»: оператор считает, что SIM-карта могла быть клонирована
. Эти данные соответствующим образом были отражены в АСР», — рассказали в операторе. По информации «Уралсвязьинформа», в случае если абонент пользуется услугами связи в роуминге, то суммы начис
|06.08.2010
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Абонент готовит жалобу президенту на «Уралсвязьинформ»
дприниматель Сергей Макаренко намерен обратиться к Дмитрию Медведеву За прошедшее время на сторону «Уралсвязьинформа» встал и апелляционный суд, в который обратился предприниматель. В ходе разб
|07.06.2010
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Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за 2009 г. по МСФО выросла на 44,1%
Компания «Уралсвязьинформ» – универсальный оператор связи Уральского федерального округа и Пермского края – представила аудированные консолидированные финансовые результаты за 2009 г. в соответствии с ме
|01.06.2010
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«Уралсвязьинформ» вводит «Социальный» тарифный план на интернет
С 1 июня 2010 г. компания «Уралсвязьинформ» вводит тарифный план «Социальный» на широкополосный доступ в интернет. Новый тариф вводится по инициативе министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щёголева и, как отмеча
|28.05.2010
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Анна Горковенко назначена директором по экономике и финансам «Уралсвязьинформа»
еского отдела компании «Интерлизинг». В апреле 2010 г. назначена советником генерального директора «Уралсвязьинформа». Ранее занимавший должность заместителя генерального директора – директора
|17.05.2010
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Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в первом квартале 2010 г. выросла более чем в 2 раза
Оператор связи «Уралсвязьинформ» представил неконсолидированные операционные и финансовые результаты за первый квартал 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка комп
|29.04.2010
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«Энвижн Груп» построила единый центр обработки вызовов для «Уралсвязьинформа»
площадками осуществляется с помощью высокоскоростных IP/MPLS-магистралей. Центр обработки вызовов «Уралсвязьинформа» стал одним из крупнейших не только в России, но и в Европе. В настоящее вре
|29.04.2010
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«Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Уралсвязьинформа» до 40 Гбит/с
«Ростелеком» увеличил полосу пропускания каналов магистрального интернета для оператора «Уралсвязьинформ» до 40 Гбит/с в точках присоединения сетей компаний в Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Данное увеличение пропускной способности связано со стремительным ростом объемов интерне
|22.04.2010
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Совет директоров «Уралсвязьинформа» назначил годовое общее собрание акционеров на 23 июня 2010 г.
тавления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании. Годовое общее собрание акционеров «Уралсвязьинформа» состоится 23 июня 2010 г. в форме совместного присутствия акционеров по адр
|15.04.2010
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КПМГ проведет аудиторскую проверку «Уралсвязьинформа»
конкурса будет заключен при условии утверждения его аудитором на годовом общем собрании акционеров «Уралсвязьинформа».
|12.04.2010
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Сергей Фролов назначен первым заместителем генерального директора «Уралсвязьинформа»
стителем генерального директора – директором по экономике и финансам «Дальсвязи». Совет директоров «Уралсвязьинформа» также назначил Сергея Фролова членом правления компании. Ранее занимавший д
|08.04.2010
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Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в 2009 г. увеличилась на 51,9%
Компания «Уралсвязьинформ» представила неконсолидированные аудированные финансовые результаты за 2009 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании в 2009 г. у
|19.03.2010
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«Уралсвязьинформ» сменил генерального директора
ора Анатолия Уфимкина и назначил на эту должность Сергея Лукаша. Полномочия генерального директора «Уралсвязьинформа» Анатолия Уфимкина досрочно прекращены на основании его заявления по собстве
|17.03.2010
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«Уралсвязьинформ» выплатил купонный доход и погасил 20% номинальной стоимости облигаций серии 07
16 марта 2010 г. «Уралсвязьинформ» выплатил очередной купонный доход по облигациям серии 07, а также осуществил
|12.03.2010
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«Уралсвязьинформ» выбрал агента по приобретению облигаций серии 08
«Уралсвязьинформ», оператор услуг фиксированной и мобильной связи Уральского региона сообщил о результатах открытого аукциона по отбору финансовых организаций для оказания услуг агента по приобр
|01.03.2010
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Александр Власов назначен директором межрегионального филиала сотовой связи «Уралсвязьинформа»
Совет директоров «Уралсвязьинформ» назначил Александра Власова заместителем генерального директора – директором межрегионального филиала сотовой связи, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на сообщение компании. Але
|26.02.2010
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ФАС подозревает «Уралсвязьинформ» в завышении стоимости доступа в интернет
10 г. возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении компании «Уралсвязьинформ». Признаки нарушения усматриваются в установлении различных тарифов на один и
|24.02.2010
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Россия: прорыв трубы оставил без интернета целую область
раля 2010 г., около 8 часов утра произошла авария в Екатеринбургском центре обработки данных (ЦОД) «Уралсвязьинформа». Последствия почувствовали на себе все абоненты «Уралсвязьинформа» в
|16.02.2010
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«Уралсвязьинформ» и Huawei создали опытную сеть All-IP
Компания Huawei и оператор связи «Уралсвязьинформ» подписали Меморандум о создании опытной сети All-IP (по технологии IMS). IP
|15.02.2010
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«Уралсвязьинформ» завершил внедрение единой биллинговой системы для абонентов фиксированной и мобильной связи
Завершены два этапа совместного проекта компаний «Уралсвязьинформ» и «Петер-Сервис» по внедрению биллинга нового поколения. В результате чего а
|26.01.2010
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Общая емкость ЦОДов «Уралсвязьинформа» превысила 1 петабайт
В 2009 г. компания «Уралсвязьинформ» (торговая марка Utel) завершила очередной этап развития собственных Центров обработки данных. Общая емкость дисковых массивов этих центров превысила 1 петабайт. Если судить по
|28.08.2009
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Zelax поставил гигабитные мультиплексоры для «Уралсвязьинформа»
Российский разработчик и производитель оборудования для сетей передачи данных Zelax организовал поставку десяти оптических гигабитных мультиплексоров ГМ-1GL оператору телекоммуникационных услуг «Уралсвязьинформ» в Ямало-Ненецкий автономный округ на сумму свыше 500 тыс. руб. «Уралсвязьинформ» приобрел мультиплексоры для реализации малых инвестиционных проектов, по одному из котор
|07.08.2009
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Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в 1-й половине 2009 г. выросла до 1,9 млрд руб.
Чистая прибыль оператора связи «Уралсвязьинформ» (бренд U-Tel) в 1-й половине 2009 г. выросла на 17,7% до 1,92 млрд руб по сравнению с 1,63 млрд руб. годом ранее, сообщает «Прайм-ТАСС». Выручка компании в 1-й половине текущег
|20.07.2009
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«Уралсвязьинформ» внедряет конвергентный биллинг: завершён первый этап
линговую систему от «Петер-Сервиса» переведены все абоненты мобильной связи стандарта GSM-900/1800 «Уралсвязьинформа». В ходе дальнейшей реализации проекта до конца текущего года в системе буду
|03.04.2009
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Выручка «Уралсвязьинформа» в 2008 г. увеличилась на 3,6%
ный период снизилась на 27,3% - с 3,685 млрд в 2007 г. до 2,677 млрд руб. в 2008 г. В целом доходы «Уралсвязьинформа» от услуг связи достигли 39 277,7 млн руб., что на 4,9% больше показателя за
Ростелеком Урал и организации, системы, технологии, персоны:
|Уфимкин Анатолий 20 20
|Рыбакин Владимир 25 18
|Юрченко Евгений 133 16
|Рейман Леонид 1065 14
|Белобоков Андрей 11 11
|Щеголев Игорь 699 11
|Крымский Михаил 11 10
|Путин Владимир 3454 10
|Лукаш Сергей 14 9
|Кузяев Сергей 9 9
|Провоторов Александр 158 9
|Яшин Валерий 80 6
|Малофеев Константин 118 6
|Греф Герман 485 6
|Брюквин Юрий 300 6
|Киселев Александр 115 6
|Михайлов Олег 23 5
|Люлин Владимир 18 5
|Бутрин Михаил 18 5
|Чернышев Валерий 5 5
|Кочетков Владислав 248 5
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 5
|Приданцев Сергей 149 4
|Антонюк Борис 69 4
|Фролов Сергей 36 4
|Белов Вадим 23 4
|Ромский Георгий 23 4
|Лещенко Михаил 33 4
|Манасов Марлен 22 4
|Стоянов Виталий 4 4
|Ефремов Олег 6 4
|Лебедев Эдуард 4 4
|Самойлов Дмитрий 11 4
|Власов Александр 16 4
|Родионов Иван 73 4
|Колпаков Антон 57 4
|Овчинников Борис 129 3
|Менькова Татьяна 62 3
|Дудченко Владимир 22 3
|Баженова Елена 29 3
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