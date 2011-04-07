Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ

СЭД «Уралсвязьинформа» преобразована в СЭД «Урал» учений. Все документы, зарегистрированные до момента объединения, отнесены к документальному фонду «Уралсвязьинформа». Как отмечается, за все время работы в СЭД компании «Уралсвязьинформ» было

«СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа» телевидения IPTV для абонентов оператора телекоммуникационных услуг Уральского региона – компании «Уралсвязьинформ» (бренд Utel). В ноябре 2010 г. в «Уралсвязьинформе» была внедрена комплексна

Александр Власов возглавил Пермский филиал «Уралсвязьинформа» «Уралсвязьинформ». С 1998 г. – начальник управления сотовых технологий, телевидения и радиовещания «Уралсвязьинформа». В 2000-2002 гг. – заместитель директора по технической и инвестиционной по

«Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций» леком» приобрел 21,8% акций НТК, а также векселя компаний группы НТК на общую сумму 1 241 млн руб. «Уралсвязьинформ» и СЗТ приобрели в совокупности 50% акций НТК и векселя на общую сумму 2 446

Акционеры «Уралсвязьинформа» избрали новый состав совета директоров е. В соответствии с повесткой дня собрания досрочно прекращены полномочия членов совета директоров «Уралсвязьинформа», избранных 23 июня 2010 г. на годовом общем собрании акционеров, и избран н

«Уралсвязьинформ» запускает в тестовую эксплуатацию IP-телевидение в формате 3D 1 каналов и 84 фильма) и 3D (12 фильмов). Сергей Фролов, первый заместитель генерального директора «Уралсвязьинформа», отмечает: «Спрос на Utel.TV высок: в настоящее время более 13000 клиентов

Решение «Петер-Сервиса» позволит «Уралсвязьинформу» обслуживать абонентов четырех стандартов Компании «Уралсвязьинформ» и «Петер-Сервис» продолжают сотрудничество в развитии и расширении возможнос

«Уралсвязьинформ» направит на выплату промежуточных дивидендов более 1,5 млрд руб. 00000004675238% чистой прибыли на одну обыкновенную акцию. Таким образом, поскольку чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за девять месяцев 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалте

«Уралсвязьинформ» досрочно погасил биржевые облигации серии БО-01 жевых облигаций серии БО-01 номинальным объемом 1 млрд руб. Как сообщалось ранее, совет директоров «Уралсвязьинформа» 30 сентября 2010 г. принял решение о досрочном погашении по усмотрению комп

Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 105,6% Компания «Уралсвязьинформ» представила неконсолидированные операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Выручка компании за отч

«Уралсвязьинформ» инвестировал 248 млн руб. в строительство сети GPON в Челябинской области сдано строительство «оптики в квартиру» в гг. Южноуральск и Троицк. Директор Челябинского филиала «Уралсвязьинформа» Сергей Трандин отметил: «В текущем году мы инвестировали в строительство се

Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в первом полугодии по МСФО увеличилась на 127,1% до 3,765 млрд руб. Компания «Уралсвязьинформ» представила консолидированные неаудированные финансовые результаты за первое полугодие 2010 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка

«Уралсвязьинформ» завершил выкуп акций у акционеров, несогласных с реорганизацией компании акцию типа А. Всего на выкуп акций направлено 700,9 млн руб. или 2,4% от стоимости чистых активов «Уралсвязьинформа» на дату принятия решения о реорганизации.

В «Уралсвязьинформе» назначен ИТ-директор На должность заместителя генерального директора – директора по информационным технологиям «Уралсвязьинформа» назначен Игорь Белобородов, кандидатура которого в установленном порядке бы

Взломщик SIM-карт «Мегафона» и «Уралсвязьинформа» понес наказание с клонированием SIM-карт, в России крайне бедна, - рассказал CNews Валерий Костарев, представитель «Уралсвязьинформа». - Наши специалисты не могут вспомнить реального приговора по таким делам н

Суд абонента с «Уралсвязьинформ»: оператор считает, что SIM-карта могла быть клонирована . Эти данные соответствующим образом были отражены в АСР», — рассказали в операторе. По информации «Уралсвязьинформа», в случае если абонент пользуется услугами связи в роуминге, то суммы начис

Абонент готовит жалобу президенту на «Уралсвязьинформ» дприниматель Сергей Макаренко намерен обратиться к Дмитрию Медведеву За прошедшее время на сторону «Уралсвязьинформа» встал и апелляционный суд, в который обратился предприниматель. В ходе разб

Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за 2009 г. по МСФО выросла на 44,1% Компания «Уралсвязьинформ» – универсальный оператор связи Уральского федерального округа и Пермского края – представила аудированные консолидированные финансовые результаты за 2009 г. в соответствии с ме

«Уралсвязьинформ» вводит «Социальный» тарифный план на интернет С 1 июня 2010 г. компания «Уралсвязьинформ» вводит тарифный план «Социальный» на широкополосный доступ в интернет. Новый тариф вводится по инициативе министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щёголева и, как отмеча

Анна Горковенко назначена директором по экономике и финансам «Уралсвязьинформа» еского отдела компании «Интерлизинг». В апреле 2010 г. назначена советником генерального директора «Уралсвязьинформа». Ранее занимавший должность заместителя генерального директора – директора

Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в первом квартале 2010 г. выросла более чем в 2 раза Оператор связи «Уралсвязьинформ» представил неконсолидированные операционные и финансовые результаты за первый квартал 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка комп

«Энвижн Груп» построила единый центр обработки вызовов для «Уралсвязьинформа» площадками осуществляется с помощью высокоскоростных IP/MPLS-магистралей. Центр обработки вызовов «Уралсвязьинформа» стал одним из крупнейших не только в России, но и в Европе. В настоящее вре

«Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Уралсвязьинформа» до 40 Гбит/с «Ростелеком» увеличил полосу пропускания каналов магистрального интернета для оператора «Уралсвязьинформ» до 40 Гбит/с в точках присоединения сетей компаний в Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Данное увеличение пропускной способности связано со стремительным ростом объемов интерне

Совет директоров «Уралсвязьинформа» назначил годовое общее собрание акционеров на 23 июня 2010 г. тавления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании. Годовое общее собрание акционеров «Уралсвязьинформа» состоится 23 июня 2010 г. в форме совместного присутствия акционеров по адр

КПМГ проведет аудиторскую проверку «Уралсвязьинформа» конкурса будет заключен при условии утверждения его аудитором на годовом общем собрании акционеров «Уралсвязьинформа».

Сергей Фролов назначен первым заместителем генерального директора «Уралсвязьинформа» стителем генерального директора – директором по экономике и финансам «Дальсвязи». Совет директоров «Уралсвязьинформа» также назначил Сергея Фролова членом правления компании. Ранее занимавший д

Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в 2009 г. увеличилась на 51,9% Компания «Уралсвязьинформ» представила неконсолидированные аудированные финансовые результаты за 2009 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании в 2009 г. у

«Уралсвязьинформ» сменил генерального директора ора Анатолия Уфимкина и назначил на эту должность Сергея Лукаша. Полномочия генерального директора «Уралсвязьинформа» Анатолия Уфимкина досрочно прекращены на основании его заявления по собстве

«Уралсвязьинформ» выплатил купонный доход и погасил 20% номинальной стоимости облигаций серии 07 16 марта 2010 г. «Уралсвязьинформ» выплатил очередной купонный доход по облигациям серии 07, а также осуществил

«Уралсвязьинформ» выбрал агента по приобретению облигаций серии 08 «Уралсвязьинформ», оператор услуг фиксированной и мобильной связи Уральского региона сообщил о результатах открытого аукциона по отбору финансовых организаций для оказания услуг агента по приобр

Александр Власов назначен директором межрегионального филиала сотовой связи «Уралсвязьинформа» Совет директоров «Уралсвязьинформ» назначил Александра Власова заместителем генерального директора – директором межрегионального филиала сотовой связи, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на сообщение компании. Але

ФАС подозревает «Уралсвязьинформ» в завышении стоимости доступа в интернет 10 г. возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении компании «Уралсвязьинформ». Признаки нарушения усматриваются в установлении различных тарифов на один и

Россия: прорыв трубы оставил без интернета целую область раля 2010 г., около 8 часов утра произошла авария в Екатеринбургском центре обработки данных (ЦОД) «Уралсвязьинформа». Последствия почувствовали на себе все абоненты «Уралсвязьинформа» в

«Уралсвязьинформ» и Huawei создали опытную сеть All-IP Компания Huawei и оператор связи «Уралсвязьинформ» подписали Меморандум о создании опытной сети All-IP (по технологии IMS). IP

«Уралсвязьинформ» завершил внедрение единой биллинговой системы для абонентов фиксированной и мобильной связи Завершены два этапа совместного проекта компаний «Уралсвязьинформ» и «Петер-Сервис» по внедрению биллинга нового поколения. В результате чего а

Общая емкость ЦОДов «Уралсвязьинформа» превысила 1 петабайт В 2009 г. компания «Уралсвязьинформ» (торговая марка Utel) завершила очередной этап развития собственных Центров обработки данных. Общая емкость дисковых массивов этих центров превысила 1 петабайт. Если судить по

Zelax поставил гигабитные мультиплексоры для «Уралсвязьинформа» Российский разработчик и производитель оборудования для сетей передачи данных Zelax организовал поставку десяти оптических гигабитных мультиплексоров ГМ-1GL оператору телекоммуникационных услуг «Уралсвязьинформ» в Ямало-Ненецкий автономный округ на сумму свыше 500 тыс. руб. «Уралсвязьинформ» приобрел мультиплексоры для реализации малых инвестиционных проектов, по одному из котор

Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в 1-й половине 2009 г. выросла до 1,9 млрд руб. Чистая прибыль оператора связи «Уралсвязьинформ» (бренд U-Tel) в 1-й половине 2009 г. выросла на 17,7% до 1,92 млрд руб по сравнению с 1,63 млрд руб. годом ранее, сообщает «Прайм-ТАСС». Выручка компании в 1-й половине текущег

«Уралсвязьинформ» внедряет конвергентный биллинг: завершён первый этап линговую систему от «Петер-Сервиса» переведены все абоненты мобильной связи стандарта GSM-900/1800 «Уралсвязьинформа». В ходе дальнейшей реализации проекта до конца текущего года в системе буду