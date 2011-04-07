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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Урал
Уралсвязьинформ
Публикаций - 609, упоминаний - 1138
Ростелеком Урал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыбакин Владимир 23 17
|Уфимкин Анатолий 17 17
|Юрченко Евгений 131 16
|Рейман Леонид 1002 14
|Щеголев Игорь 684 10
|Путин Владимир 2452 9
|Белобоков Андрей 9 9
|Крымский Михаил 9 9
|Провоторов Александр 153 9
|Кузяев Сергей 9 9
|Лукаш Сергей 10 7
|Брюквин Юрий 280 6
|Киселев Александр 104 6
|Греф Герман 344 6
|Малофеев Константин 104 5
|Яшин Валерий 75 5
|Люлин Владимир 18 5
|Кочетков Владислав 247 5
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 5
|Чернышев Валерий 5 5
|Михайлов Олег 23 5
|Бутрин Михаил 17 5
|Родионов Иван 67 4
|Ромский Георгий 18 4
|Колпаков Антон 55 4
|Приданцев Сергей 143 4
|Манасов Марлен 22 4
|Стоянов Виталий 4 4
|Антонюк Борис 65 4
|Лещенко Михаил 32 4
|Самойлов Дмитрий 10 4
|Медведев Дмитрий 1593 3
|Зайцев Павел 44 3
|Овчинников Борис 126 3
|Семенов Вадим 62 3
|Дудченко Владимир 18 3
|Карманов Дмитрий 12 3
|Белов Вадим 18 3
|Менькова Татьяна 62 3
|Баженова Елена 29 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru