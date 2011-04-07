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Ростелеком Урал
Уралсвязьинформ

Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ


07.04.2011 СЭД «Уралсвязьинформа» преобразована в СЭД «Урал»
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа»
25.02.2011 Александр Власов возглавил Пермский филиал «Уралсвязьинформа»
07.02.2011 «Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций»
21.01.2011 Акционеры «Уралсвязьинформа» избрали новый состав совета директоров
21.12.2010 «Уралсвязьинформ» запускает в тестовую эксплуатацию IP-телевидение в формате 3D
29.11.2010 Решение «Петер-Сервиса» позволит «Уралсвязьинформу» обслуживать абонентов четырех стандартов
12.11.2010 «Уралсвязьинформ» направит на выплату промежуточных дивидендов более 1,5 млрд руб.
09.11.2010 «Уралсвязьинформ» досрочно погасил биржевые облигации серии БО-01
29.10.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 105,6%
28.10.2010 «Уралсвязьинформ» инвестировал 248 млн руб. в строительство сети GPON в Челябинской области
15.09.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в первом полугодии по МСФО увеличилась на 127,1% до 3,765 млрд руб.
09.09.2010 «Уралсвязьинформ» завершил выкуп акций у акционеров, несогласных с реорганизацией компании
02.09.2010 В «Уралсвязьинформе» назначен ИТ-директор
24.08.2010 Взломщик SIM-карт «Мегафона» и «Уралсвязьинформа» понес наказание
09.08.2010 Суд абонента с «Уралсвязьинформ»: оператор считает, что SIM-карта могла быть клонирована
06.08.2010 Абонент готовит жалобу президенту на «Уралсвязьинформ»
07.06.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за 2009 г. по МСФО выросла на 44,1%
01.06.2010 «Уралсвязьинформ» вводит «Социальный» тарифный план на интернет
28.05.2010 Анна Горковенко назначена директором по экономике и финансам «Уралсвязьинформа»
17.05.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в первом квартале 2010 г. выросла более чем в 2 раза
29.04.2010 «Энвижн Груп» построила единый центр обработки вызовов для «Уралсвязьинформа»
29.04.2010 «Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Уралсвязьинформа» до 40 Гбит/с
22.04.2010 Совет директоров «Уралсвязьинформа» назначил годовое общее собрание акционеров на 23 июня 2010 г.
15.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Уралсвязьинформа»
12.04.2010 Сергей Фролов назначен первым заместителем генерального директора «Уралсвязьинформа»
08.04.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в 2009 г. увеличилась на 51,9%
19.03.2010 «Уралсвязьинформ» сменил генерального директора
17.03.2010 «Уралсвязьинформ» выплатил купонный доход и погасил 20% номинальной стоимости облигаций серии 07
12.03.2010 «Уралсвязьинформ» выбрал агента по приобретению облигаций серии 08
01.03.2010 Александр Власов назначен директором межрегионального филиала сотовой связи «Уралсвязьинформа»
26.02.2010 ФАС подозревает «Уралсвязьинформ» в завышении стоимости доступа в интернет
24.02.2010 Россия: прорыв трубы оставил без интернета целую область
16.02.2010 «Уралсвязьинформ» и Huawei создали опытную сеть All-IP
15.02.2010 «Уралсвязьинформ» завершил внедрение единой биллинговой системы для абонентов фиксированной и мобильной связи
26.01.2010 Общая емкость ЦОДов «Уралсвязьинформа» превысила 1 петабайт
28.08.2009 Zelax поставил гигабитные мультиплексоры для «Уралсвязьинформа»
07.08.2009 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в 1-й половине 2009 г. выросла до 1,9 млрд руб.
20.07.2009 «Уралсвязьинформ» внедряет конвергентный биллинг: завершён первый этап
03.04.2009 Выручка «Уралсвязьинформа» в 2008 г. увеличилась на 3,6%

Публикаций - 609, упоминаний - 1138

Ростелеком Урал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1658 170
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 709 119
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 509 112
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7877 106
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7561 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 87
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 87
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 77
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 442 77
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 72
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 70
СМАРТС Компания 508 48
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 187 33
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 24
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 23
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 23
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 22
Центел - Центральный телеграф 366 21
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 0 21
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 87 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 19
Cisco Systems 4651 17
АФК Система ПАО 1633 16
Мотив - Екатеринбург-2000 133 15
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 14
Открытые технологии 490 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 13
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 733 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 0 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1415 12
Oracle Corporation 5828 12
Связьинформ 50 12
HP Inc. 5116 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 696 10
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 10
Microsoft Corporation 21285 10
Синтерра - Synterra 772 9
Ericsson 2329 9
Ситроникс - Sitronics 882 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 15
РТС - Фондовая биржа 326 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 10
Гипросвязь ПАО 70 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 118 9
Газпром ПАО 845 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 6
ГПБ - Газпромбанк 806 6
Marshall Capital Partners 65 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 5
Норникель - Норильский никель 264 4
Евросеть 1366 4
Транснефть 216 4
МДМ Банк 195 4
Сургутнефтегаз - СНГ 163 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 395 4
Альфа-Банк 1328 4
Атон Инвестиционная компания 64 3
Альфа-Групп 592 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 90 3
Dixis - Диксис 343 3
Банк Зенит 195 3
Цифроград 155 3
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 1 3
Связной ГК 1101 3
Связь-банк 103 3
Лукойл Пермь 21 3
Интер РАО ПАО 269 3
Ford 357 2
Татнефть 169 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 370 2
Открытие ФК - Росгосстрах 254 2
Лукойл Информ 75 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 2
Bank of America - Банк Америки 209 2
Почта России ПАО 1806 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 50 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1789 18
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 16
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2078 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2449 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3718 6
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 142 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1208 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 755 5
Президент Российской Федерации 2144 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 5
Правительство РФ 3966 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 446 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 516 4
Счётная палата РФ 566 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 532 3
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2050 3
Правительство Москвы 1204 2
Администрация Ленинградской области 16 2
Верховный суд Российской Федерации 413 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1766 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 105 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2851 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 2
ФТС РФ - Уральское таможенное управление 5 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 1
Администрация Омска 11 1
Законодательное собрание Пермского края 1 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 39 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 25
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 9
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 387 1
АРБ - Ассоциация российских банков 175 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 825 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12421 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18108 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2321 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3079 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3740 9
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 769 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10164 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2566 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2888 6
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 278 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 918 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 743 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 500 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1150 4
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1017 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1612 4
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3130 4
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 90 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2869 3
ЦОВ - Центр обработки вызовов 164 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 3
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 98 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 638 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4077 3
QWERTY-клавиатура 634 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5953 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 515 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4186 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4052 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2079 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 11
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
OpenText Documentum 342 5
Microsoft Office 3051 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1275 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 3
HPE Superdome - серия серверов 75 3
Oracle Hyperion 148 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
Тройка - транспортная карта 64 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 259 2
Dr.Web AV-Desk 132 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 418 2
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE 73 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Citrix XenServer 90 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 602 1
Kaspersky Total Space Security 43 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 232 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 1
IBM Informix СУБД 132 1
Huawei OptiX 8 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
Avaya Definity 17 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 62 1
VMware vSphere 315 1
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 1
Panda Antivirus 30 1
Nortel Networks Succession 11 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 18 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 3 1
Huawei IMS 4 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Oracle - Sun Solaris OS 152 1
Рыбакин Владимир 23 17
Уфимкин Анатолий 17 17
Юрченко Евгений 131 16
Рейман Леонид 1002 14
Щеголев Игорь 684 10
Путин Владимир 2452 9
Белобоков Андрей 9 9
Крымский Михаил 9 9
Провоторов Александр 153 9
Кузяев Сергей 9 9
Лукаш Сергей 10 7
Брюквин Юрий 280 6
Киселев Александр 104 6
Греф Герман 344 6
Малофеев Константин 104 5
Яшин Валерий 75 5
Люлин Владимир 18 5
Кочетков Владислав 247 5
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 5
Чернышев Валерий 5 5
Михайлов Олег 23 5
Бутрин Михаил 17 5
Родионов Иван 67 4
Ромский Георгий 18 4
Колпаков Антон 55 4
Приданцев Сергей 143 4
Манасов Марлен 22 4
Стоянов Виталий 4 4
Антонюк Борис 65 4
Лещенко Михаил 32 4
Самойлов Дмитрий 10 4
Медведев Дмитрий 1593 3
Зайцев Павел 44 3
Овчинников Борис 126 3
Семенов Вадим 62 3
Дудченко Владимир 18 3
Карманов Дмитрий 12 3
Белов Вадим 18 3
Менькова Татьяна 62 3
Баженова Елена 29 3
Россия - Российская федерация - РФ 90449 217
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1859 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28502 97
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 880 81
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 79
Россия - УФО - Челябинская область 862 66
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 62
Россия - УФО - Свердловская область 1041 62
Россия - УФО - Курганская область 356 57
Россия - УФО - Тюменская область 759 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11702 55
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1024 48
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1086 40
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 546 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35873 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1959 18
Россия - СФО - Новосибирск 3011 17
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 888 17
Россия - Сибирь 1400 17
Россия - УФО - Курганская область - Курган 183 17
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 174 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1569 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4344 14
Украина 5604 13
Беларусь - Белоруссия 3241 12
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 428 11
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 818 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 538 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1807 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11796 10
Германия - Федеративная Республика 7863 9
Россия - Западная Сибирь 188 9
Таджикистан - Республика 716 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 259 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1397 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 34
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 419 31
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 837 13
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 13
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 12
Образование в России 956 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3670 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 7
Абонентская база 298 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 638 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 457 5
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 319 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 179 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5098 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5089 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 404 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 559 2
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 56 2
Резерв универсального обслуживания 41 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 95 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2770 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 108 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 46 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Страхование - Страховое дело 240 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
Информационное общество - Государственная программа 779 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 48 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 266 1
Человеческий фактор 360 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 153
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 14
Thomson Reuters - Рейтер 5694 10
Прайм - Агентство экономической информации 639 7
ComNews - Медиа-бизнес 88 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 3
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
Коммерсантъ - Издательский дом 802 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 2
Известия ИД 222 2
Intelligent Enterprise 26 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
Компьютерра 31 1
Independent Media - Индепендент Медиа 15 1
Пятый канал - Телеканал 44 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 340 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
FT - Financial Times 1098 1
Forbes - Форбс 567 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 22
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 18
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 9
S&P - Standard and Poor’s 468 8
Dow Jones & Company - Доу Джонс 125 3
Gartner 3208 2
Harris Interactive 78 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 82 1
Moody's Investors Service 134 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
Gartner Dataquest 329 1
Current Analysis 24 1
IDC - International Data Corporation 4552 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 615 1
Forrester Research 790 1
Juniper Research 429 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 522 4
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 70 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1083 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 81 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
ТГУ - Томский государственный университет 85 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 87 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 44 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
УрГУ - Уральский государственный университет 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 731 2
Олимпийские игры - Olympic Games 528 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
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