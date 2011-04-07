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Ростелеком Урал Уралсвязьинформ

Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 138 дел, на cумму 204 629 301 ₽*

Судебные дела (138) на сумму 204 629 301 ₽*
в качестве истца (79) на сумму 4 394 634 ₽*
в качестве ответчика (29) на сумму 884 078 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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07.04.2011 СЭД «Уралсвязьинформа» преобразована в СЭД «Урал»

учений. Все документы, зарегистрированные до момента объединения, отнесены к документальному фонду «Уралсвязьинформа». Как отмечается, за все время работы в СЭД компании «Уралсвязьинформ» было

18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа»

телевидения IPTV для абонентов оператора телекоммуникационных услуг Уральского региона – компании «Уралсвязьинформ» (бренд Utel). В ноябре 2010 г. в «Уралсвязьинформе» была внедрена комплексна
25.02.2011 Александр Власов возглавил Пермский филиал «Уралсвязьинформа»

«Уралсвязьинформ». С 1998 г. – начальник управления сотовых технологий, телевидения и радиовещания «Уралсвязьинформа». В 2000-2002 гг. – заместитель директора по технической и инвестиционной по
07.02.2011 «Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций»

леком» приобрел 21,8% акций НТК, а также векселя компаний группы НТК на общую сумму 1 241 млн руб. «Уралсвязьинформ» и СЗТ приобрели в совокупности 50% акций НТК и векселя на общую сумму 2 446

21.01.2011 Акционеры «Уралсвязьинформа» избрали новый состав совета директоров

е. В соответствии с повесткой дня собрания досрочно прекращены полномочия членов совета директоров «Уралсвязьинформа», избранных 23 июня 2010 г. на годовом общем собрании акционеров, и избран н
21.12.2010 «Уралсвязьинформ» запускает в тестовую эксплуатацию IP-телевидение в формате 3D

1 каналов и 84 фильма) и 3D (12 фильмов). Сергей Фролов, первый заместитель генерального директора «Уралсвязьинформа», отмечает: «Спрос на Utel.TV высок: в настоящее время более 13000 клиентов

29.11.2010 Решение «Петер-Сервиса» позволит «Уралсвязьинформу» обслуживать абонентов четырех стандартов

Компании «Уралсвязьинформ» и «Петер-Сервис» продолжают сотрудничество в развитии и расширении возможнос
12.11.2010 «Уралсвязьинформ» направит на выплату промежуточных дивидендов более 1,5 млрд руб.

00000004675238% чистой прибыли на одну обыкновенную акцию. Таким образом, поскольку чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за девять месяцев 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалте
09.11.2010 «Уралсвязьинформ» досрочно погасил биржевые облигации серии БО-01

жевых облигаций серии БО-01 номинальным объемом 1 млрд руб. Как сообщалось ранее, совет директоров «Уралсвязьинформа» 30 сентября 2010 г. принял решение о досрочном погашении по усмотрению комп
29.10.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 105,6%

Компания «Уралсвязьинформ» представила неконсолидированные операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Выручка компании за отч
28.10.2010 «Уралсвязьинформ» инвестировал 248 млн руб. в строительство сети GPON в Челябинской области

сдано строительство «оптики в квартиру» в гг. Южноуральск и Троицк. Директор Челябинского филиала «Уралсвязьинформа» Сергей Трандин отметил: «В текущем году мы инвестировали в строительство се
15.09.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в первом полугодии по МСФО увеличилась на 127,1% до 3,765 млрд руб.

Компания «Уралсвязьинформ» представила консолидированные неаудированные финансовые результаты за первое полугодие 2010 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка
09.09.2010 «Уралсвязьинформ» завершил выкуп акций у акционеров, несогласных с реорганизацией компании

акцию типа А. Всего на выкуп акций направлено 700,9 млн руб. или 2,4% от стоимости чистых активов «Уралсвязьинформа» на дату принятия решения о реорганизации.
02.09.2010 В «Уралсвязьинформе» назначен ИТ-директор

На должность заместителя генерального директора – директора по информационным технологиям «Уралсвязьинформа» назначен Игорь Белобородов, кандидатура которого в установленном порядке бы
24.08.2010 Взломщик SIM-карт «Мегафона» и «Уралсвязьинформа» понес наказание

с клонированием SIM-карт, в России крайне бедна, - рассказал CNews Валерий Костарев, представитель «Уралсвязьинформа». - Наши специалисты не могут вспомнить реального приговора по таким делам н
09.08.2010 Суд абонента с «Уралсвязьинформ»: оператор считает, что SIM-карта могла быть клонирована

. Эти данные соответствующим образом были отражены в АСР», — рассказали в операторе. По информации «Уралсвязьинформа», в случае если абонент пользуется услугами связи в роуминге, то суммы начис
06.08.2010 Абонент готовит жалобу президенту на «Уралсвязьинформ»

дприниматель Сергей Макаренко намерен обратиться к Дмитрию Медведеву За прошедшее время на сторону «Уралсвязьинформа» встал и апелляционный суд, в который обратился предприниматель. В ходе разб
07.06.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» за 2009 г. по МСФО выросла на 44,1%

Компания «Уралсвязьинформ» – универсальный оператор связи Уральского федерального округа и Пермского края – представила аудированные консолидированные финансовые результаты за 2009 г. в соответствии с ме
01.06.2010 «Уралсвязьинформ» вводит «Социальный» тарифный план на интернет

С 1 июня 2010 г. компания «Уралсвязьинформ» вводит тарифный план «Социальный» на широкополосный доступ в интернет. Новый тариф вводится по инициативе министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щёголева и, как отмеча
28.05.2010 Анна Горковенко назначена директором по экономике и финансам «Уралсвязьинформа»

еского отдела компании «Интерлизинг». В апреле 2010 г. назначена советником генерального директора «Уралсвязьинформа». Ранее занимавший должность заместителя генерального директора – директора

17.05.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в первом квартале 2010 г. выросла более чем в 2 раза

Оператор связи «Уралсвязьинформ» представил неконсолидированные операционные и финансовые результаты за первый квартал 2010 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка комп
29.04.2010 «Энвижн Груп» построила единый центр обработки вызовов для «Уралсвязьинформа»

площадками осуществляется с помощью высокоскоростных IP/MPLS-магистралей. Центр обработки вызовов «Уралсвязьинформа» стал одним из крупнейших не только в России, но и в Европе. В настоящее вре
29.04.2010 «Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Уралсвязьинформа» до 40 Гбит/с

«Ростелеком» увеличил полосу пропускания каналов магистрального интернета для оператора «Уралсвязьинформ» до 40 Гбит/с в точках присоединения сетей компаний в Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Данное увеличение пропускной способности связано со стремительным ростом объемов интерне
22.04.2010 Совет директоров «Уралсвязьинформа» назначил годовое общее собрание акционеров на 23 июня 2010 г.

тавления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании. Годовое общее собрание акционеров «Уралсвязьинформа» состоится 23 июня 2010 г. в форме совместного присутствия акционеров по адр
15.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Уралсвязьинформа»

конкурса будет заключен при условии утверждения его аудитором на годовом общем собрании акционеров «Уралсвязьинформа».
12.04.2010 Сергей Фролов назначен первым заместителем генерального директора «Уралсвязьинформа»

стителем генерального директора – директором по экономике и финансам «Дальсвязи». Совет директоров «Уралсвязьинформа» также назначил Сергея Фролова членом правления компании. Ранее занимавший д
08.04.2010 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в 2009 г. увеличилась на 51,9%

Компания «Уралсвязьинформ» представила неконсолидированные аудированные финансовые результаты за 2009 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка компании в 2009 г. у
19.03.2010 «Уралсвязьинформ» сменил генерального директора

ора Анатолия Уфимкина и назначил на эту должность Сергея Лукаша. Полномочия генерального директора «Уралсвязьинформа» Анатолия Уфимкина досрочно прекращены на основании его заявления по собстве
17.03.2010 «Уралсвязьинформ» выплатил купонный доход и погасил 20% номинальной стоимости облигаций серии 07

16 марта 2010 г. «Уралсвязьинформ» выплатил очередной купонный доход по облигациям серии 07, а также осуществил
12.03.2010 «Уралсвязьинформ» выбрал агента по приобретению облигаций серии 08

«Уралсвязьинформ», оператор услуг фиксированной и мобильной связи Уральского региона сообщил о результатах открытого аукциона по отбору финансовых организаций для оказания услуг агента по приобр
01.03.2010 Александр Власов назначен директором межрегионального филиала сотовой связи «Уралсвязьинформа»

Совет директоров «Уралсвязьинформ» назначил Александра Власова заместителем генерального директора – директором межрегионального филиала сотовой связи, сообщает «Прайм-Тасс» со ссылкой на сообщение компании. Але
26.02.2010 ФАС подозревает «Уралсвязьинформ» в завышении стоимости доступа в интернет

10 г. возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении компании «Уралсвязьинформ». Признаки нарушения усматриваются в установлении различных тарифов на один и
24.02.2010 Россия: прорыв трубы оставил без интернета целую область

раля 2010 г., около 8 часов утра произошла авария в Екатеринбургском центре обработки данных (ЦОД) «Уралсвязьинформа». Последствия почувствовали на себе все абоненты «Уралсвязьинформа» в
16.02.2010 «Уралсвязьинформ» и Huawei создали опытную сеть All-IP

Компания Huawei и оператор связи «Уралсвязьинформ» подписали Меморандум о создании опытной сети All-IP (по технологии IMS). IP

15.02.2010 «Уралсвязьинформ» завершил внедрение единой биллинговой системы для абонентов фиксированной и мобильной связи

Завершены два этапа совместного проекта компаний «Уралсвязьинформ» и «Петер-Сервис» по внедрению биллинга нового поколения. В результате чего а
26.01.2010 Общая емкость ЦОДов «Уралсвязьинформа» превысила 1 петабайт

В 2009 г. компания «Уралсвязьинформ» (торговая марка Utel) завершила очередной этап развития собственных Центров обработки данных. Общая емкость дисковых массивов этих центров превысила 1 петабайт. Если судить по

28.08.2009 Zelax поставил гигабитные мультиплексоры для «Уралсвязьинформа»

Российский разработчик и производитель оборудования для сетей передачи данных Zelax организовал поставку десяти оптических гигабитных мультиплексоров ГМ-1GL оператору телекоммуникационных услуг «Уралсвязьинформ» в Ямало-Ненецкий автономный округ на сумму свыше 500 тыс. руб. «Уралсвязьинформ» приобрел мультиплексоры для реализации малых инвестиционных проектов, по одному из котор
07.08.2009 Чистая прибыль «Уралсвязьинформа» в 1-й половине 2009 г. выросла до 1,9 млрд руб.

Чистая прибыль оператора связи «Уралсвязьинформ» (бренд U-Tel) в 1-й половине 2009 г. выросла на 17,7% до 1,92 млрд руб по сравнению с 1,63 млрд руб. годом ранее, сообщает «Прайм-ТАСС». Выручка компании в 1-й половине текущег
20.07.2009 «Уралсвязьинформ» внедряет конвергентный биллинг: завершён первый этап

линговую систему от «Петер-Сервиса» переведены все абоненты мобильной связи стандарта GSM-900/1800 «Уралсвязьинформа». В ходе дальнейшей реализации проекта до конца текущего года в системе буду
03.04.2009 Выручка «Уралсвязьинформа» в 2008 г. увеличилась на 3,6%

ный период снизилась на 27,3% - с 3,685 млрд в 2007 г. до 2,677 млрд руб. в 2008 г. В целом доходы «Уралсвязьинформа» от услуг связи достигли 39 277,7 млн руб., что на 4,9% больше показателя за

Публикаций - 624, упоминаний - 1161

Ростелеком Урал и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 182
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 121
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 121
Ростелеком 10948 116
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 93
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 92
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 86
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 81
МегаФон 10742 79
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 79
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 54
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 44
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 38
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 33
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 32
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 31
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 29
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 23
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 23
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 22
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 19
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 26 18
Cisco Systems 5372 17
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 17
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ТюменьРуском 18 15
Oracle Corporation 7074 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 14
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 14
Открытые технологии 732 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 13
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 13
HP Inc. 5883 13
Связьинформ 88 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 29
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 23
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 10
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Газпром ПАО 1493 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Транснефть 335 7
Уралком 6 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Альфа-Банк 1979 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 4
EY - Эрнст энд Янг 81 4
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 4
Связной ГК 1401 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Евросеть 1421 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 4
ABN AMRO 100 3
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 3
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 3
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 23
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 7
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 4
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 82
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 163
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 159
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 119
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 43
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 22
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 20
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 18
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 13
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 12
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 23
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 14
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 12
Microsoft Windows 2000 8678 10
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft Office 4170 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
HPE Superdome - серия серверов 77 3
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 2
Cisco Outbound 2 2
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 2
Cisco ICM - Cisco Intelligent Contact Management 7 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 2
Oracle Hyperion 259 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 2
Dr.Web AV-Desk 148 2
Qtech QMO - Qtech QFR - Qtech QDSL - серия маршрутизаторов 10 2
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 2
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Уфимкин Анатолий 20 20
Рыбакин Владимир 25 18
Юрченко Евгений 133 16
Рейман Леонид 1065 14
Белобоков Андрей 11 11
Щеголев Игорь 699 11
Крымский Михаил 11 10
Путин Владимир 3454 10
Лукаш Сергей 14 9
Кузяев Сергей 9 9
Провоторов Александр 158 9
Яшин Валерий 80 6
Малофеев Константин 118 6
Греф Герман 485 6
Брюквин Юрий 300 6
Киселев Александр 115 6
Михайлов Олег 23 5
Люлин Владимир 18 5
Бутрин Михаил 18 5
Чернышев Валерий 5 5
Кочетков Владислав 248 5
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 5
Приданцев Сергей 149 4
Антонюк Борис 69 4
Фролов Сергей 36 4
Белов Вадим 23 4
Ромский Георгий 23 4
Лещенко Михаил 33 4
Манасов Марлен 22 4
Стоянов Виталий 4 4
Ефремов Олег 6 4
Лебедев Эдуард 4 4
Самойлов Дмитрий 11 4
Власов Александр 16 4
Родионов Иван 73 4
Колпаков Антон 57 4
Овчинников Борис 129 3
Менькова Татьяна 62 3
Дудченко Владимир 22 3
Баженова Елена 29 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 313
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 122
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 94
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 92
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 88
Россия - УФО - Челябинская область 1512 73
Россия - УФО - Свердловская область 1951 68
Россия - УФО - Курганская область 645 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 66
Россия - УФО - Тюменская область 1365 62
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 59
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 52
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 28
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Россия - СФО - Новосибирск 4876 20
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 20
Европа 24964 19
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 19
Украина 7928 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 17
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 16
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 15
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 14
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 108
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 100
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 95
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 93
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 74
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 58
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 53
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 43
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 33
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 21
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 15
Приватизация - форма преобразования собственности 543 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 14
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 12
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 10
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 155
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 10
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Известия ИД 770 3
Forbes - Форбс 1002 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Мобильные системы 118 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Intelligent Enterprise 27 1
Финансовые известия 33 1
Время новостей 31 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Компьютерра 45 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 27
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 25
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 9
Рустелеком ТК 305 6
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Harris Interactive 81 1
Current Analysis 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 6
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
Межшкольный учебный комбинат МБОУ г. Муравленко 1 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
Связь-Экспокомм 276 3
ИнтерОргтехника 3 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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