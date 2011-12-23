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Юрченко Евгений
СОБЫТИЯ
|23.12.2011
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Федеральный арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко
ным требованиям со стороны компании «Маршал Капитал» и группы компаний «Инфра инжиниринг», — сказал Евгений Юрченко. — Суд высшей инстанции окончательно подтвердил мое гражданское право говорит
|16.11.2011
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Высший арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко
в российской телекоммуникационной отрасли. «В очередной раз я удовлетворен решением суда, - говорит Евгений Юрченко – Суд высшей инстанции еще раз подтвердил, как мое право открыто высказывать
|02.09.2011
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Суд отказал Marshall Capital Partners в удовлетворении иска к Евгению Юрченко
х работ указанными подрядчиками выполнен не был. «Я полностью удовлетворен решением суда, - говорит Евгений Юрченко – Суд не только подтвердил мое право открыто высказывать свое мнение о правон
|18.05.2011
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Арбитражный суд отклонил иск к Евгению Юрченко
суд не только вынес справедливое решение, но и зафиксировал одно сенсационное заявление, - говорит Евгений Юрченко - На судебном слушании представители Marshall Capital Partners сообщили, что
|25.01.2011
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Экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко создает инвестфонд
Экс-глава холдинга «Связьинвест» Евгений Юрченко объявил о создании инвестиционного фонда имени А.С. Попова. Фонд создается для реализации инвестиционных проектов в российской телекоммуникационной отрасли, доверительного управ
|28.09.2010
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Компании группы «Инфра-Инжиниринг» подали иск против гендиректора «Связьинвеста» Евгения Юрченко на сумму 1 млрд руб.
ра-Инжиниринг») подали иск в арбитражный суд г. Москвы против генерального директора «Связьинвеста» Евгения Юрченко о признании распространенных сведений не соответствующими действительности и
Юрченко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 699 36
|Малофеев Константин 118 36
|Провоторов Александр 158 26
|Рейман Леонид 1065 23
|Семенов Вадим 65 20
|Родионов Иван 73 17
|Лещенко Михаил 33 14
|Путин Владимир 3454 14
|Савченко Виктор 30 13
|Репин Игорь 23 11
|Пшеничников Игорь 19 11
|Брюквин Юрий 300 11
|Куликов Денис 27 10
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Ряузов Никита 18 9
|Манасов Марлен 22 9
|Дудченко Владимир 22 8
|Ромский Георгий 23 8
|Бутрин Михаил 18 8
|Киселев Александр 115 8
|Бобин Максим 12 7
|Умнова Елена 12 7
|Королева Ольга 12 7
|Приданцев Сергей 149 6
|Забузова Елена 9 6
|Филиппова Надежда 11 6
|Локотков Алексей 13 6
|Кузнецов Сергей 163 6
|Шувалов Игорь 86 6
|Веремьянина Валентина 19 6
|Афанасьев Денис 77 6
|Колпаков Антон 57 6
|Яшин Валерий 80 5
|Заболотный Игорь 45 5
|Бондарик Владимир 22 5
|Белов Вадим 23 5
|Люлин Владимир 18 5
|Кудимов Юрий 21 5
|Федоров Олег 14 5
|Григорьева Алла 9 5
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