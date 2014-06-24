Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Юрченко Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 90
Юрченко Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
|СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
|Oracle E-Business Suite - OEBS 269 1
|Стрелка - Транспортная карта 113 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
|ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
|Малофеев Константин 98 24
|Щеголев Игорь 676 22
|Провоторов Александр 146 14
|Рейман Леонид 412 9
|Путин Владимир 1826 9
|Родионов Иван 45 8
|Брюквин Юрий 196 7
|Семенов Вадим 51 5
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Мельников Алексей 10 4
|Приданцев Сергей 82 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Миклушевский Владимир 11 2
|Керимов Сулейман 20 2
|Катулевский Александр 8 2
|Калугин Сергей 162 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Ковальчук Юрий 30 2
|Страшнов Дмитрий 109 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Колпаков Антон 42 2
|Симаков Олег 106 2
|Задорнов Михаил 19 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Борисов Юрий 91 2
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Малис Олег 55 1
|Гуревич Дмитрий 12 1
|Мальянов Сергей 11 1
|Королев Сергей 10 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Куликов Сергей 21 1
|Иванов Олег 124 1
|Перцовский Александр 11 1
|Жаров Александр 165 1
|Попова Анна 10 1
|Зайцева Анна 62 1
|Катаева Елена 6 1
|Тюрина Мария 39 1
|Казарин Станислав 100 1
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764321, в очереди разбора - 668008.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764321, в очереди разбора - 668008.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru