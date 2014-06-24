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Юрченко Евгений


24.06.2014 На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция 1
14.05.2014 Cisco не может понять, куда делись ее деньги в России 1
17.12.2013 Топ-менеджер «Энвижн» стал вице-губернатором Воронежской области 1
15.11.2013 «Ростелеком» выкупил у друга экс-министра связи собственные акции за 25 млрд руб. 1
28.03.2013 «Ростелеком» приплатит несогласным акционерам 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
22.05.2012 Щеголев остается в команде Путина 1
23.12.2011 Федеральный арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко 1
19.12.2011 Новые лица: Составы ИКТ-комиссий правительства существенно изменились 1
16.11.2011 Высший арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко 1
18.10.2011 За «Связьинвестом» присмотрит «православный друг» министра связи 1
02.09.2011 Суд отказал Marshall Capital Partners в удовлетворении иска к Евгению Юрченко 1
25.07.2011 Ошибка «Связьинвеста» может обойтись государству в 100 млрд руб. 1
21.07.2011 Миноритарные акционеры инициировали переизбрание совета директоров «Ростелекома» 1
13.07.2011 Аудиторы назвали «любимых» поставщиков «Связьинвеста» и «Ростелекома» 1
18.05.2011 Арбитражный суд отклонил иск к Евгению Юрченко 1
13.04.2011 Экс-глава «Связьинвеста» купил космический корабль 2
21.02.2011 Экс-глава «Связьинвеста» проиграл дело о своем увольнении 1
16.02.2011 Чиновники не исполнили поручение Путина по «Связьинвесту» 2
01.02.2011 «Связьинвест» придет во все московские квартиры 2
26.01.2011 Экс-глава «Связьинвеста» решил объединить акционеров «Ростелекома» 2
25.01.2011 Экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко создает инвестфонд 2
21.01.2011 Акционеры «Уралсвязьинформа» избрали новый состав совета директоров 1
15.12.2010 Государству предложили сохранить контроль над «Ростелекомом» за 50 млрд руб 1
01.12.2010 Акционеры «Связьинвеста» 10 февраля 2011 г. рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров 1
23.11.2010 Суд отказал бывшему гендиректору «Связьинвеста» в удовлетворении иска о восстановлении на работе 1
11.11.2010 «Акадо» избавилась от президента 1
28.10.2010 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил трудовой договор с гендиректором Вадимом Семеновым 1
21.10.2010 Экс-глава «Связьинвеста» подал на холдинг в суд 1
14.10.2010 «Ростелеком» меняет устав, что выгодно одному из акционеров 1
30.09.2010 Правительство решилось на смену руководства «Связьинвеста» 1
27.09.2010 «Связьинвест» торгует трафиком через неизвестный «Телеком-актив» 1
24.09.2010 Юрченко: Владельцы NVision тормозят продажу компании «Связьинвесту» 1
22.09.2010 У опального главы «Связьинвеста» нашлись заступники 3
21.09.2010 Глава «Связьинвеста» продолжает битву за свое кресло 1
13.09.2010 Щеголев предложил назначить главой «Связьинвеста» однокурсника Медведева 1
10.09.2010 Глава "Связьинвеста" стал жертвой передела в российском телекоме 2
10.09.2010 Глава «Связьинвеста» неожиданно подал в отставку 1
10.09.2010 Гендиректор «Связьинвеста» подал в отставку 1

Публикаций - 75, упоминаний - 90

Юрченко Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком Связьинвест 699 58
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 52
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 8
Рустелеком ТК 197 7
Ростелеком Дальсвязь 207 6
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 6
Ростелеком Сибирьтелеком 306 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
АФК Система ПАО 995 4
Ростелеком ЦентрТелеком 194 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 4
Скай Линк - Skylink 503 4
Центел - Центральный телеграф 163 3
Мобител 47 3
НТК - Национальные телекоммуникации 61 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 3
НКС - Национальные кабельные сети 77 2
ВолгаТелеком 219 2
Мостелеком 36 2
Питерская группа связистов 114 2
Компьюлинк ГК - Compulink 210 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Открытые технологии 206 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
МТС Урал 15 1
Альфа-Групп - Altimo 228 1
Ренова-Медиа 17 1
Антарес 25 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Cisco Systems 2044 1
Optima - Оптима 50 1
Marshall Capital Partners 63 21
Газпромбанк - ГПБ 693 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
Газпром ПАО 523 3
МДМ Банк 150 3
Гипросвязь ПАО 44 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
ВТБ24 583 2
Deutsche Bank 126 2
UBS AG 119 2
Альфа-Групп 321 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 2
Почта России ПАО 1574 2
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
GM - General Motors 140 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Глобэкс банк 28 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
Северсталь ПАО 204 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Уралсиб Банк 390 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 11
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 3
Счётная палата РФ 460 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Федеральное казначейство России 766 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 34 1
Хамовнический районный суд города Москвы 3 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
Малофеев Константин 98 24
Щеголев Игорь 676 22
Провоторов Александр 146 14
Рейман Леонид 412 9
Путин Владимир 1826 9
Родионов Иван 45 8
Брюквин Юрий 196 7
Семенов Вадим 51 5
Медведев Дмитрий 1434 4
Мельников Алексей 10 4
Приданцев Сергей 82 3
Никифоров Николай 1126 3
Миклушевский Владимир 11 2
Керимов Сулейман 20 2
Катулевский Александр 8 2
Калугин Сергей 162 2
Ермолаев Артем 340 2
Ковальчук Юрий 30 2
Страшнов Дмитрий 109 2
Шувалов Игорь 64 2
Колпаков Антон 42 2
Симаков Олег 106 2
Задорнов Михаил 19 2
Кудрин Алексей 63 2
Борисов Юрий 91 2
Ротенберг Аркадий 42 2
Малис Олег 55 1
Гуревич Дмитрий 12 1
Мальянов Сергей 11 1
Королев Сергей 10 1
Сушкевич Антон 56 1
Куликов Сергей 21 1
Иванов Олег 124 1
Перцовский Александр 11 1
Жаров Александр 165 1
Попова Анна 10 1
Зайцева Анна 62 1
Катаева Елена 6 1
Тюрина Мария 39 1
Казарин Станислав 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 28
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Электросталь 35 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Республика Дагестан 264 1
Россия - Орловская область 133 1
Россия - Республика Алтай 686 1
Франция - Париж 372 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Воронеж 692 1
СССР - Ленинград 69 1
Россия - Курган 148 1
Россия - Рубцовск 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Красноярский край 666 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Пермь 740 1
Россия - Самарская область 562 1
Россия - Республика Коми 415 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
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США - Нью-Йорк 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Россия - Свердловская область 806 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
Ведомости 259 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
РИА Новости 654 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Associated Press 345 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Известия ИД 59 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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