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Юрченко Евгений

СОБЫТИЯ


23.12.2011 Федеральный арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко

ным требованиям со стороны компании «Маршал Капитал» и группы компаний «Инфра инжиниринг», — сказал Евгений Юрченко. — Суд высшей инстанции окончательно подтвердил мое гражданское право говорит
16.11.2011 Высший арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко

в российской телекоммуникационной отрасли. «В очередной раз я удовлетворен решением суда, - говорит Евгений Юрченко – Суд высшей инстанции еще раз подтвердил, как мое право открыто высказывать

02.09.2011 Суд отказал Marshall Capital Partners в удовлетворении иска к Евгению Юрченко

х работ указанными подрядчиками выполнен не был. «Я полностью удовлетворен решением суда, - говорит Евгений Юрченко – Суд не только подтвердил мое право открыто высказывать свое мнение о правон
18.05.2011 Арбитражный суд отклонил иск к Евгению Юрченко

суд не только вынес справедливое решение, но и зафиксировал одно сенсационное заявление, - говорит Евгений Юрченко - На судебном слушании представители Marshall Capital Partners сообщили, что

25.01.2011 Экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко создает инвестфонд

Экс-глава холдинга «Связьинвест» Евгений Юрченко объявил о создании инвестиционного фонда имени А.С. Попова. Фонд создается для реализации инвестиционных проектов в российской телекоммуникационной отрасли, доверительного управ
28.09.2010 Компании группы «Инфра-Инжиниринг» подали иск против гендиректора «Связьинвеста» Евгения Юрченко на сумму 1 млрд руб.

ра-Инжиниринг») подали иск в арбитражный суд г. Москвы против генерального директора «Связьинвеста» Евгения Юрченко о признании распространенных сведений не соответствующими действительности и


Публикаций - 133, упоминаний - 165

Юрченко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 124
Ростелеком 10948 81
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 21
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 21
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 19
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 18
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 16
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 16
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 16
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 15
МегаФон 10742 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 6
Мобител 66 6
ИНФРА Инжиниринг 16 5
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Компьюлинк ГК - Compulink 456 4
Открытые технологии 732 4
НТК - Национальные телекоммуникации 67 4
Ростелеком - Связьинвест - Связьинтек 9 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
МТ-Интеграция - GMCS 374 3
Amdocs 140 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Питерская группа связистов 441 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Ростелеком - Сахателеком 65 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
Ростелеком - Томсктелеком 13 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 33
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 19
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 11
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
ИНС - Институт национальной стратегии 31 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 6
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 6
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 5
EY - Эрнст энд Янг 81 5
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 6 5
Регионстрой 8 5
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Газпром ПАО 1493 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Альфа-Групп 745 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
Протон ООО 2 2
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Интерфинкапитал УК 2 2
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 2
Arbat Equity Arbitrage Fund Limited 2 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
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АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
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Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
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ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
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Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 19
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
Аудит - аудиторский услуги 1265 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 3
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 3
Опцион 108 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Информатика - computer science - informatique 1195 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 2
Приватизация - форма преобразования собственности 543 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Ведомости 1466 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Комсомольская правда ИД 83 1
AP - Associated Press 2007 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
Российская газета 290 1
Рустелеком ТК 305 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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