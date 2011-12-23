Федеральный арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко ным требованиям со стороны компании «Маршал Капитал» и группы компаний «Инфра инжиниринг», — сказал Евгений Юрченко. — Суд высшей инстанции окончательно подтвердил мое гражданское право говорит

Высший арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко в российской телекоммуникационной отрасли. «В очередной раз я удовлетворен решением суда, - говорит Евгений Юрченко – Суд высшей инстанции еще раз подтвердил, как мое право открыто высказывать

Суд отказал Marshall Capital Partners в удовлетворении иска к Евгению Юрченко х работ указанными подрядчиками выполнен не был. «Я полностью удовлетворен решением суда, - говорит Евгений Юрченко – Суд не только подтвердил мое право открыто высказывать свое мнение о правон

Арбитражный суд отклонил иск к Евгению Юрченко суд не только вынес справедливое решение, но и зафиксировал одно сенсационное заявление, - говорит Евгений Юрченко - На судебном слушании представители Marshall Capital Partners сообщили, что

Экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко создает инвестфонд Экс-глава холдинга «Связьинвест» Евгений Юрченко объявил о создании инвестиционного фонда имени А.С. Попова. Фонд создается для реализации инвестиционных проектов в российской телекоммуникационной отрасли, доверительного управ