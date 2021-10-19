Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Великобритания
Лондон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 815, упоминаний - 981
Великобритания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Чичваркин Евгений 82 6
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 5
|Свердлов Денис 163 4
|Волож Аркадий 181 3
|Путин Владимир 1820 3
|Изосимов Александр 87 3
|Ахметов Ринат 52 3
|Фирташ Дмитрий 8 3
|Худавердян Тигран 66 3
|Никитин Алексей 10 3
|Макаров Станислав 111 3
|Горбуненко Денис 5 3
|Чукарин Алексей 56 2
|Маевский Леонид 24 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
|Ликсутов Максим 32 2
|Рожецкин Леонид 17 2
|Чурсин Дмитрий 7 2
|Зенкин Денис 96 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Карачинский Анатолий 74 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Рейман Леонид 407 2
|Кулибаба Евгений 2 2
|Коноваленко Юрий 2 2
|Маевский Игорь 23 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Максимов Юрий 15 2
|Коваль Александр 2 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Абызов Михаил 64 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Касперский Евгений 218 1
|Собянин Сергей 211 1
|Лацанич Василь 92 1
|Корня Алексей 73 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658090.
Создано именных указателей - 46328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658090.
Создано именных указателей - 46328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru