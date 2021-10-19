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Великобритания
Лондон


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 2
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
17.09.2021 Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum 1
10.09.2021 Softline купила бизнес по лицензированию Squalio 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
13.08.2021 Власти придумали способы поддержки онлайн-образования 1
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 1
20.07.2021 Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов 1
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами 1
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций 1
18.06.2021 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 2
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 1
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 2
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 3
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
01.03.2021 Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда 1
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1
14.01.2021 Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей 1
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» 1
22.12.2020 Хакеры серьезно ограбили крупную лондонскую криптобиржу 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 2
26.11.2020 Group-IB совместно с Европолом предотвратили ущерб для банков на 40 млн евро 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 3
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн 1
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк 1

Публикаций - 815, упоминаний - 981

Великобритания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 33
Google LLC 7124 31
Samsung Electronics 5627 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 26
Yandex - Яндекс 4098 17
Apple Inc - Эппл Рус 7669 15
IBM 3524 13
VK - Mail.ru Group 2482 12
EA - Electronic Arts 903 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 12
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 10
SAP SE 3207 9
Ростелеком Связьинвест 692 9
Rambler Group - Рамблер ГК 483 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Facebook 3764 7
Синтерра - Synterra 562 7
McKinsey & Company 121 6
Cisco Systems 2035 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 6
Корус Консалтинг ГК 803 5
Oracle Corporation 3331 5
IT Vison 10 4
IT Vision 14 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
МКД 16 4
АФК Система ПАО 990 4
Питерская группа связистов 113 4
Yota - Скартел 623 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
Navicon - Навикон 197 3
SEC Consult Services 929 3
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
Акадо Телеком - Комкор 605 3
Ланит ГК 1154 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Uber Technologies 258 7
Uber 257 7
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 6
Альфа-Групп 318 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 5
Альфа-Банк 1122 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
KIA Motors 72 4
Hyundai Motor 144 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Метиз завод 10 4
Arrival Group - Charge R&D 13 4
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 3
UPS 36 3
Tesla Motors 241 3
Credit Suisse 68 3
System Capital Management (SCM) 23 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 3
Газпром ПАО 518 3
EPIC Telecom Invest 68 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Hyndai 12 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 2
TMT Investments 81 2
DST Global 165 2
ONE RETAIL 23 2
Яндекс.Такси 271 2
Deutsche Bank 126 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 2
Mars Incorporated 5 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 2
IPOC 27 2
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Правительство Москвы 649 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 2
Президент США 105 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Министерство юстиции Украины - Департамент государственной исполнительной службы - Государственная исполнительная служба Украины 1 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Парк Зарядье 14 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Администрация Ташкентской области 1 1
Вестминстерский магистратский суд - Westminster Magistrates' Court 1 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 3 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 15
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 11
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
OpenStack 347 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
Kubernetes 307 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
Google Android 10750 60
Apple iOS 5741 18
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 15
Microsoft Windows Phone OS 1472 12
Microsoft Windows 10 6602 9
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 7
Java - Язык программирования 1166 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Linux OS 4236 7
Google Nexus - Серия смартфонов 398 6
Microsoft Azure 1171 6
Microsoft DirectX 323 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 5
Nokia N - серия 236 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Symbian OS 755 5
Samsung Electronics TouchWiz 167 4
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 4
Apple iPhone 6 547 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 4
JavaScript - Язык программирования 625 4
Nvidia GeForce GTX 2048 4
Apple iPhone 5 710 4
МТТ YouMagic 33 4
LG G - серия смартфонов 120 3
Arrival Bus - электробус 6 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
WhatsApp Messenger 654 3
Apple iPad 3263 3
HTC One - серия смартфонов 137 3
Правительство Москвы - Наш город 48 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
IBM Watson 105 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
Медведев Дмитрий 1433 8
Чичваркин Евгений 82 6
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 5
Свердлов Денис 163 4
Волож Аркадий 181 3
Путин Владимир 1820 3
Изосимов Александр 87 3
Ахметов Ринат 52 3
Фирташ Дмитрий 8 3
Худавердян Тигран 66 3
Никитин Алексей 10 3
Макаров Станислав 111 3
Горбуненко Денис 5 3
Чукарин Алексей 56 2
Маевский Леонид 24 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
Ликсутов Максим 32 2
Рожецкин Леонид 17 2
Чурсин Дмитрий 7 2
Зенкин Денис 96 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Карачинский Анатолий 74 2
Гришин Дмитрий 148 2
Рейман Леонид 407 2
Кулибаба Евгений 2 2
Коноваленко Юрий 2 2
Маевский Игорь 23 2
Лысенко Эдуард 209 2
Фурсин Алексей 100 2
Максимов Юрий 15 2
Коваль Александр 2 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Абызов Михаил 64 1
Кулешов Сергей 35 1
Касперский Евгений 218 1
Собянин Сергей 211 1
Лацанич Василь 92 1
Корня Алексей 73 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 328
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 201
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 168
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 110
Германия - Федеративная Республика 3606 71
Россия - Санкт-Петербург 7056 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 44
Индия - Республика 2156 44
Франция - Французская Республика 2109 39
Украина 3344 38
Япония 2752 32
Восточная Европа 1667 29
США - Нью-Йорк 1084 23
Сингапур - Республика 808 17
Беларусь - Белоруссия 2079 16
Россия - Татарстан - Казань 1507 15
Казахстан - Республика 2618 14
Россия - Екатеринбург 2054 14
Европа 3725 14
Россия - Новосибирск 1954 14
Нидерланды - Амстердам 258 12
Нидерланды 969 12
Франция - Париж 364 11
Специальный административный район Гонконг 546 11
Азия - Азиатский регион 1510 9
Израиль 716 9
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 9
США - Кремниевая долина 397 8
Германия - Берлин 352 7
Австралия - Сидней 52 7
Япония - Токио 287 7
США - Лос-Анджелес 289 7
Южная Корея - Сеул 128 7
Италия - Итальянская Республика 1363 7
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 7
Финляндия - Финляндская Республика 811 6
Испания - Барселона 521 6
Бразилия - Федеративная Республика 1120 6
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
Русский язык 966 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
POI - points of interest 60 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
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Узбекистан - Сотовый рынок 1 1
Кибернетика 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Дед Мороз 58 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 1
Банковский сектор 21 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
Пиратство - Авторское право 200 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 7
Forbes - Форбс 441 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 5
CNews - ZOOM.CNews 1084 4
The Guardian - Британская газета 189 4
The Bell - Издание 34 4
NYT - The New York Times 505 4
РБК Инновации 36 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
FT - Financial Times 246 3
News Corp 90 2
CrunchBase 62 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
РИА Новости 654 2
The Verge - Издание 448 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Wikipedia - Википедия 272 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 2
WikiLeaks 106 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Интерфакс Казахстан 3 1
GigaOM 61 1
Мобильные системы 3 1
Компьютерра 11 1
GizmoChina 77 1
Telegraaf 1 1
Независимая газета 2 1
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
The Digitimes 12 1
Wired - Издание 119 1
The Wall Street Journal 709 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Register 337 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
CNews Analytics 1988 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
Markets&Markets Research 78 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
500 Startups 23 1
Frost & Sullivan 101 1
IoT Analytics 3 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
NPD DisplaySearch 194 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
University of Oxford - Оксфордский университет 26 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
McGill University - Университет Макгилла 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 26
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
Canon Expo 1 1
GESA - Global Edtech Startup Award 1 1
World Smart City Awards 1 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Global mobileGov Awards 5 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
FIC - Forum International de la Cybersécurité 1 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
Retail Business Technology Expo 1 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 1
Oracle OpenWorld 36 1
Black Hat - Конференция 41 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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