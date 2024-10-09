После изгнания из США «Лаборатория Касперского» закрывает офис в Великобритании. Без работы останутся десятки человек. ть свое присутствие на европейском рынке. По информации портала TechCrunch, она закроет свой офис в Лондоне (Великобритания) и уволит всех его сотрудников. Как сообщил порталу представитель «Ла

Финансовая столица мира отказывается от Oracle г. нашей эры и сформированным на базе древнеримского города Лондиниум, является историческим ядром Лондона. Масштабная миграция Причины, по которым администрация Лондонского Сити решила отказа

Лондонский суд пытается установить личность таинственного создателя биткоина Спор из-за авторского права на биткоин Высокий суд Лондона начал разбирательство по поводу права интеллектуальной собственности на криптовалюту

Создатель революционной архитектуры ARM бьет под дых своей родине. IPO в Лондоне отменяется и переносится в Нью-Йрок компании останется в Кембридже (Англия). По данным источника, возможность вторичного листинга ARM в Лондоне SoftBank полностью не исключает, однако это маловероятный сценарий. В SoftBank от ком

Apple в срочном порядке вывозит сотрудников из России в Лондон, Дубай и Киргизию 2022 г. получили предложение перебраться в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). О том, были ли эти предложения приняты, информации нет. Также некоторые сотрудники имели возможность переехать в Лондон (Великобритания). Почему была выбрана именно эта страна, с учетом того, что она является одним из крупнейших «поставщиков» антироссийских санкций, неизвестно. Вполне вероятно, что Киргиз

«Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже Закрытие французской и британской доставок «Яндекса» Сервисы экспресс-доставки продуктов от «Яндекса» в Париже и Лондоне прекращают работу, пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Яндекс.лавке» и Yandex.Go. Французское подразделение уже ликвидируют, процесс завершится через два-три месяца. Покупа

G-Core Labs запустил новый европейский хостинг в Лондоне G-Core Labs, международный провайдер облачных и граничных (edge) решений, объявил об открытии 24 точки своего хостинга в Лондоне. Новая локация в столице Соединенного Королевства уже демонстрирует одну из лучших на местном рынке связностей со средним временем отклика в 19 мс (по данным независимой аналитической с

Лондон и Сиэтл - первые города в Minecraft Earth ами виртуальной реальности Minecraft Earth перешло в стадию закрытого бета-тестирования. Разработчики начали распространять бета-версию среди случайно выбранных зарегистрированных тестеров, живущих в Лондоне и Сиэтле. Тестеры других городов будут подключаться к проекту позже, по мере наполнения Minecraft Earth соответствующим контентом. В настоящее время бета-версия доступна для платформы i

Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации В ходе Российского-британского бизнес-форума в Лондоне состоялась европейская премьера системы виртуальной реальности ATTILAN компании «Моторика», которая служит для эффективной реабилитации пациентов с различными устройствами. Система помо

Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка ледней поездки на транспорте. Для сравнения, в Нью-Йорке такого мнения придерживаются только 29%, в Лондоне – 28%. По данным «Максимателеком», количество интернет-сессий в московском метро по и

НИУ ВШЭ и Лондонский университет открывают бакалавриат «Цифровые инновации в управлении предприятием» сов с «британскими». Со второго года обучения студенты изучают 12 дисциплин Лондонской школы экономики по направлению Management and Digital Innovation в точно таком же виде, в котором они читаются в Лондоне. Все методические материалы по курсам лондонской программы вместе с поддержкой через учебную онлайн-среду предоставляются коллегами из LSE. Для получения диплома Лондонского университет

Лондонский стартап предлагает новый подход к использованию умственного труда Многие современные пользователи привыкли, что можно арендовать квартиру, автомобиль, оборудование. Но лондонский стартап Pivigo предлагает арендовать программистов, которые занимаются анализом данных. Компания, в зависимости от требований и финансовых возможностей клиента, подбирает группы спец

Туркам дали 2 месяца, чтобы отобрать у россиян крупнейшего оператора страны, или уйти самим тного соглашения и передачи заложенных по кредиту 51% акций CTH. В 2012 г. Международный арбитраж в Лондоне признал правоту россиян, однако Cukurova получила право досрочно погасить кредит. Это

Selectel установил прямое соединение с Лондоном и Франкфуртом Selectel объявил о подключении к двум новым точкам обмена трафиком: DE-CIX во Франкфурте и LINX в Лондоне. Расширение пиринговой сети ускоряет доступ к размещенным на платформах провайдера ресурсам из любой точки планеты.Подключения к DE-CIX (German Internet Exchange) и LINX (London Interne

Акционеры Ulmart будут выяснять отношения в Лондонском арбитраже интернет-магазина Ulmart Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали иск в Международный арбитраж в Лондоне против основных акционеров магазина Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. Об этом со сс

Юбилейный фестиваль Apple Music вернётся в Лондон Юбилейный десятый музыкальный фестиваль Apple Music пройдёт в легедарном лондонском концертном зале Roundhouse, как уже было не раз. Об этом по просьбе устроителей фестиваля из компании Apple объявила ведущая лондонской радиостанции Beats 1 Джули Аденуга. Десятый фе

EMC открыла новый центр для проведения клиентских брифингов в Лондоне EMC Corporation открыла в Лондоне новейший Европейский брифинг-центр для руководителей (European Executive Briefing Centre — EBC). Новое подразделение создано, чтобы помочь заказчикам получать позитивный эффект от испол

Лондон и Бристоль признаны самыми «умными» городами Великобритании даря внедрению ряда новаторских идей для развития урбанистических структур. Среди успешных проектов Лондона — собственная схема платежей за пользование перегруженными участками дорог и другие т

Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро ine). Об этом CNews сообщили в Bentley Systems. Публичная критика перебоев пассажирских перевозок в Лондоне из-за долгосрочных подземных работ поставила перед руководством London Underground Li

Лондонский аэропорт Гатвик внедрил облачный портал Amadeus A-CDM Компания Amadeus, технологический партнер мировой туристической отрасли, и аэропорт Лондона Гатвик (LGW) объявили о внедрении облачного портала для оптимизации процесса совместного принятия решений A-CDM (от англ. Airport-Collaborative Decision Making Portal). Как сообщили CNe

К 2020 году в Лондоне будет работать мобильная сеть 5G Пока в мире только учатся пользоваться преимуществами скоростной передачи данных, которые дают четвёртое поколение сотовых сетей, мэр города Лондон Борис Джонсон готов осваивать плоды прогресса дальше. По его словам, к 2020 году в британской столице будут развёрнуты сети пятого поколения – и Лондон станет одним из первых горо

В Лондоне состоится ежегодный iTunes Festival я поклонников разыгрываются через магазин iTunes, а также с помощью ряда медиапартнёров, включая Global Radio и London Evening Standard. По данным Apple, с момента открытия первого фестиваля iTunes в лондонском Институте современного искусства в 2007 г. свыше 430 артистов выступили перед более чем 430 тыс. поклонников, а десятки миллионов зрителей посмотрели онлайн-трансляции концертов в ре

Huawei и Имперский колледж Лондона открыли лабораторию исследования данных Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, и Имперский колледж Лондона объявили о сотрудничестве и совместном инвестировании в лабораторию исследования данных. Инновационная лаборатория исследования данных объединит специалистов факультетов Имперского колл

«Касперский» переносит офис в центр самого дорогого города Европы исутствия в этом (западноевропейском - прим. CNews) регионе», а открытие европейского хаба именно в Лондоне подтверждает важность этого региона для компании. Станция метро Паддингтон в одноимен

«Лаборатория Касперского» открывает новый европейский офис-хаб в Лондоне – один из ключевых приоритетов для “Лаборатории Касперского”. И открытие европейского хаба именно в Лондоне подтверждает всю важность этого региона для нас. Мы уверены, что консолидация британс

Глава правления Google покупает особняк в Лондоне за $44 млн Эрик Шмидт (Eric Schmidt), председатель правления корпорации Google, планирует приобрести особняк в Лондоне стоимостью 30 млн фунтов (около $44 млн), сообщает Financial Times. Шмидт планирует к

"Офис стартапов" Google в Лондоне привлек 10 тыс. человек n), вице-президент Google в Европе. «Как коренной житель Лондона, я не сомневаюсь, что в Campus и в Лондоне происходят необыкновенные вещи, и мы очень рады, что можем в них участвовать», - гово

Панорама Лондона заняла 320 гигапикселей Компания 360Cities представила в интернете круговую панораму Лондона, снятую с телекоммуникационной башни BT Tower. Общий объём панорамы составил 320 гигапикселей. Она состоит из 48640 обработанных снимков, снятых четырьмя фотокамерами Canon EOS 7D с объ

ИТ в столицах: Москва берет пример с Лондона и Нью-Йорка, Питер – с Токио и Сингапура мер, нет таких проблем с транспортом, которые есть у нас - там их решили несколько иным образом - административно-организационно, а не с помощью ИТ-систем». По мнению главы ДИТ, ближе всех к Москве - Лондон: там большие проблемы с транспортом, он такой же разветвленный, близок по численности населения, имеет схожие вопросы по здравоохранению. По примеру этого города для Москвы берутся, в пе

Новые огни старого Лондона Вестминстерский городской совет одобрил проект по модернизации ночного освещения улиц центра Лондона, которое обойдётся казне в 3,25 миллиона фунтов. В ходе модернизации за четыре её года на улицах города будет сменено 14 тысяч фонарей. Новые фонари будут сложными интеллектуальными сис

Топ-менеджер Facebook создаст «британскую Кремниевую долину» с среди инвесторов Tech City, анонсированного в 2010 г. премьер-министром Дэвидом Камероном и мэром Лондона Борисом Джонсоном (Boris Johnson), есть такие компании, как Cisco, Facebook, Google,

Лондонский суд разрешил ВТБ прибрать к рукам болгарского телеком-гиганта Высокий суд Лондона одобрил схему реструктуризации долгов Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom), являющегося основным оператором фиксированной связи и третьим по величине сотов

«Ростелеком» выпустил Android-приложение для Паралимпиады в Лондоне В Лондоне открылись Паралимпийские игры. В них примут участие 4200 спортсменов из 164 стран, которые будут соревноваться в 20 дисциплинах и разыграют 503 комплекта наград. Российская сборная – од

Виртуальный супермаркет Tesco в аэропорту Лондона Британская торговая сеть Tesco открыла в лондонском аэропорту Гэтвик виртуальный продуктовый магазин. Витрины магазина сделаны в форме гигантских холодильников, передняя панель которых представляет сенсорный экран. На экране показан а

На Олимпиаде в Лондоне запретили персональный Wi-Fi Наряду с алкогольными напитками, огнестрельным оружием, взрывчатыми и токсичными веществами и медицинскими препаратами строгого учета на Летних Олимпийских играх в Лондоне под запрет попали персональные точки доступа Wi-Fi. Церемония открытия Олимпиады состоится 27 июля 2012 г. Запрещенные вещи будет нельзя проносить на территорию Олимпийской деревни, где

CNews TV. Музей науки в Лондоне сросся с Интернетом Наука и технологии способны вдохновлять людей. Именно эта идея легла в основу выставки, которую запущена в Интернете и Музее науки в Лондоне и демонстрирует удивительные возможности современной сети. Бета-версия проекта Web Lab представляет собой набор из пяти инсталляций, находящихся в Музее науки в Лондоне. Посетите

В сервисе IP-телефонии YouMagic открыта нумерация Израиля и Лондона всему миру с бесплатным номером YouMagic станут доступны на территории Израиля (в коде +972 77) и в Лондоне (в коде +4420). Поклонники британской столицы могут подключить себе прямой городской

«Ростелеком» обеспечит прямые трансляции Олимпийских игр из Лондона на ТВ и в интернете я пользователь сможет бесплатно подключиться к онлайн трансляции и поболеть за российскую сборную в Лондоне». Новый федеральный продукт «Интерактивное ТВ» был запущен в мае 2012 г. По всей Росс

Олимпиада в Лондоне 2012 – самая сложная военная операция в мире С 27 июля по 12 августа в столице Великобритании Лондоне состоятся летние Олимпийские игры. Чтобы оценить масштаб мероприятия, надо знать, что