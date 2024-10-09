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Великобритания Лондон

Великобритания - Лондон

СОБЫТИЯ


09.10.2024 После изгнания из США «Лаборатория Касперского» закрывает офис в Великобритании. Без работы останутся десятки человек.

ть свое присутствие на европейском рынке. По информации портала TechCrunch, она закроет свой офис в Лондоне (Великобритания) и уволит всех его сотрудников. Как сообщил порталу представитель «Ла
19.02.2024 Финансовая столица мира отказывается от Oracle

г. нашей эры и сформированным на базе древнеримского города Лондиниум, является историческим ядром Лондона. Масштабная миграция Причины, по которым администрация Лондонского Сити решила отказа
06.02.2024 Лондонский суд пытается установить личность таинственного создателя биткоина

Спор из-за авторского права на биткоин Высокий суд Лондона начал разбирательство по поводу права интеллектуальной собственности на криптовалюту

02.03.2023 Создатель революционной архитектуры ARM бьет под дых своей родине. IPO в Лондоне отменяется и переносится в Нью-Йрок

компании останется в Кембридже (Англия). По данным источника, возможность вторичного листинга ARM в Лондоне SoftBank полностью не исключает, однако это маловероятный сценарий. В SoftBank от ком
30.09.2022 Apple в срочном порядке вывозит сотрудников из России в Лондон, Дубай и Киргизию

2022 г. получили предложение перебраться в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). О том, были ли эти предложения приняты, информации нет. Также некоторые сотрудники имели возможность переехать в Лондон (Великобритания). Почему была выбрана именно эта страна, с учетом того, что она является одним из крупнейших «поставщиков» антироссийских санкций, неизвестно. Вполне вероятно, что Киргиз
09.08.2022 «Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже

Закрытие французской и британской доставок «Яндекса» Сервисы экспресс-доставки продуктов от «Яндекса» в Париже и Лондоне прекращают работу, пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Яндекс.лавке» и Yandex.Go. Французское подразделение уже ликвидируют, процесс завершится через два-три месяца. Покупа
18.02.2020 G-Core Labs запустил новый европейский хостинг в Лондоне

G-Core Labs, международный провайдер облачных и граничных (edge) решений, объявил об открытии 24 точки своего хостинга в Лондоне. Новая локация в столице Соединенного Королевства уже демонстрирует одну из лучших на местном рынке связностей со средним временем отклика в 19 мс (по данным независимой аналитической с
17.07.2019 Лондон и Сиэтл - первые города в Minecraft Earth

ами виртуальной реальности Minecraft Earth перешло в стадию закрытого бета-тестирования. Разработчики начали распространять бета-версию среди случайно выбранных зарегистрированных тестеров, живущих в Лондоне и Сиэтле. Тестеры других городов будут подключаться к проекту позже, по мере наполнения Minecraft Earth соответствующим контентом. В настоящее время бета-версия доступна для платформы i
27.11.2018 Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации

В ходе Российского-британского бизнес-форума в Лондоне состоялась европейская премьера системы виртуальной реальности ATTILAN компании «Моторика», которая служит для эффективной реабилитации пациентов с различными устройствами. Система помо
24.04.2018 Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка

ледней поездки на транспорте. Для сравнения, в Нью-Йорке такого мнения придерживаются только 29%, в Лондоне – 28%. По данным «Максимателеком», количество интернет-сессий в московском метро по и
24.01.2018 НИУ ВШЭ и Лондонский университет открывают бакалавриат «Цифровые инновации в управлении предприятием»

сов с «британскими». Со второго года обучения студенты изучают 12 дисциплин Лондонской школы экономики по направлению Management and Digital Innovation в точно таком же виде, в котором они читаются в Лондоне. Все методические материалы по курсам лондонской программы вместе с поддержкой через учебную онлайн-среду предоставляются коллегами из LSE. Для получения диплома Лондонского университет
24.01.2017 Лондонский стартап предлагает новый подход к использованию умственного труда

Многие современные пользователи привыкли, что можно арендовать квартиру, автомобиль, оборудование. Но лондонский стартап Pivigo предлагает арендовать программистов, которые занимаются анализом данных. Компания, в зависимости от требований и финансовых возможностей клиента, подбирает группы спец
27.09.2016 Туркам дали 2 месяца, чтобы отобрать у россиян крупнейшего оператора страны, или уйти самим

тного соглашения и передачи заложенных по кредиту 51% акций CTH. В 2012 г. Международный арбитраж в Лондоне признал правоту россиян, однако Cukurova получила право досрочно погасить кредит. Это
26.09.2016 Selectel установил прямое соединение с Лондоном и Франкфуртом

Selectel объявил о подключении к двум новым точкам обмена трафиком: DE-CIX во Франкфурте и LINX в Лондоне. Расширение пиринговой сети ускоряет доступ к размещенным на платформах провайдера ресурсам из любой точки планеты.Подключения к DE-CIX (German Internet Exchange) и LINX (London Interne
20.09.2016 Акционеры Ulmart будут выяснять отношения в Лондонском арбитраже

интернет-магазина Ulmart Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали иск в Международный арбитраж в Лондоне против основных акционеров магазина Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. Об этом со сс
26.08.2016 Юбилейный фестиваль Apple Music вернётся в Лондон

Юбилейный десятый музыкальный фестиваль Apple Music пройдёт в легедарном лондонском концертном зале Roundhouse, как уже было не раз. Об этом по просьбе устроителей фестиваля из компании Apple объявила ведущая лондонской радиостанции Beats 1 Джули Аденуга. Десятый фе
19.07.2016 EMC открыла новый центр для проведения клиентских брифингов в Лондоне

EMC Corporation открыла в Лондоне новейший Европейский брифинг-центр для руководителей (European Executive Briefing Centre — EBC). Новое подразделение создано, чтобы помочь заказчикам получать позитивный эффект от испол
07.06.2016 Лондон и Бристоль признаны самыми «умными» городами Великобритании

даря внедрению ряда новаторских идей для развития урбанистических структур. Среди успешных проектов Лондона — собственная схема платежей за пользование перегруженными участками дорог и другие т
21.12.2015 Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро

ine). Об этом CNews сообщили в Bentley Systems. Публичная критика перебоев пассажирских перевозок в Лондоне из-за долгосрочных подземных работ поставила перед руководством London Underground Li
20.01.2015 Лондонский аэропорт Гатвик внедрил облачный портал Amadeus A-CDM

Компания Amadeus, технологический партнер мировой туристической отрасли, и аэропорт Лондона Гатвик (LGW) объявили о внедрении облачного портала для оптимизации процесса совместного принятия решений A-CDM (от англ. Airport-Collaborative Decision Making Portal). Как сообщили CNe
31.07.2014 К 2020 году в Лондоне будет работать мобильная сеть 5G

Пока в мире только учатся пользоваться преимуществами скоростной передачи данных, которые дают четвёртое поколение сотовых сетей, мэр города Лондон Борис Джонсон готов осваивать плоды прогресса дальше. По его словам, к 2020 году в британской столице будут развёрнуты сети пятого поколения – и Лондон станет одним из первых горо
21.07.2014 В Лондоне состоится ежегодный iTunes Festival

я поклонников разыгрываются через магазин iTunes, а также с помощью ряда медиапартнёров, включая Global Radio и London Evening Standard. По данным Apple, с момента открытия первого фестиваля iTunes в лондонском Институте современного искусства в 2007 г. свыше 430 артистов выступили перед более чем 430 тыс. поклонников, а десятки миллионов зрителей посмотрели онлайн-трансляции концертов в ре
30.01.2014 Huawei и Имперский колледж Лондона открыли лабораторию исследования данных

Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, и Имперский колледж Лондона объявили о сотрудничестве и совместном инвестировании в лабораторию исследования данных. Инновационная лаборатория исследования данных объединит специалистов факультетов Имперского колл
02.09.2013 «Касперский» переносит офис в центр самого дорогого города Европы

исутствия в этом (западноевропейском - прим. CNews) регионе», а открытие европейского хаба именно в Лондоне подтверждает важность этого региона для компании. Станция метро Паддингтон в одноимен
02.09.2013 «Лаборатория Касперского» открывает новый европейский офис-хаб в Лондоне

– один из ключевых приоритетов для “Лаборатории Касперского”. И открытие европейского хаба именно в Лондоне подтверждает всю важность этого региона для нас. Мы уверены, что консолидация британс
08.07.2013 Глава правления Google покупает особняк в Лондоне за $44 млн

Эрик Шмидт (Eric Schmidt), председатель правления корпорации Google, планирует приобрести особняк в Лондоне стоимостью 30 млн фунтов (около $44 млн), сообщает Financial Times. Шмидт планирует к
24.04.2013 "Офис стартапов" Google в Лондоне привлек 10 тыс. человек

n), вице-президент Google в Европе. «Как коренной житель Лондона, я не сомневаюсь, что в Campus и в Лондоне происходят необыкновенные вещи, и мы очень рады, что можем в них участвовать», - гово
22.02.2013 Панорама Лондона заняла 320 гигапикселей

Компания 360Cities представила в интернете круговую панораму Лондона, снятую с телекоммуникационной башни BT Tower. Общий объём панорамы составил 320 гигапикселей. Она состоит из 48640 обработанных снимков, снятых четырьмя фотокамерами Canon EOS 7D с объ
16.11.2012 ИТ в столицах: Москва берет пример с Лондона и Нью-Йорка, Питер – с Токио и Сингапура

мер, нет таких проблем с транспортом, которые есть у нас - там их решили несколько иным образом - административно-организационно, а не с помощью ИТ-систем». По мнению главы ДИТ, ближе всех к Москве - Лондон: там большие проблемы с транспортом, он такой же разветвленный, близок по численности населения, имеет схожие вопросы по здравоохранению. По примеру этого города для Москвы берутся, в пе
06.11.2012 Новые огни старого Лондона

Вестминстерский городской совет одобрил проект по модернизации ночного освещения улиц центра Лондона, которое обойдётся казне в 3,25 миллиона фунтов. В ходе модернизации за четыре её года на улицах города будет сменено 14 тысяч фонарей. Новые фонари будут сложными интеллектуальными сис
22.10.2012 Топ-менеджер Facebook создаст «британскую Кремниевую долину»

с среди инвесторов Tech City, анонсированного в 2010 г. премьер-министром Дэвидом Камероном и мэром Лондона Борисом Джонсоном (Boris Johnson), есть такие компании, как Cisco, Facebook, Google,

07.09.2012 Лондонский суд разрешил ВТБ прибрать к рукам болгарского телеком-гиганта

Высокий суд Лондона одобрил схему реструктуризации долгов Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom), являющегося основным оператором фиксированной связи и третьим по величине сотов
31.08.2012 «Ростелеком» выпустил Android-приложение для Паралимпиады в Лондоне

В Лондоне открылись Паралимпийские игры. В них примут участие 4200 спортсменов из 164 стран, которые будут соревноваться в 20 дисциплинах и разыграют 503 комплекта наград. Российская сборная – од
08.08.2012 Виртуальный супермаркет Tesco в аэропорту Лондона

Британская торговая сеть Tesco открыла в лондонском аэропорту Гэтвик виртуальный продуктовый магазин. Витрины магазина сделаны в форме гигантских холодильников, передняя панель которых представляет сенсорный экран. На экране показан а
26.07.2012 На Олимпиаде в Лондоне запретили персональный Wi-Fi

Наряду с алкогольными напитками, огнестрельным оружием, взрывчатыми и токсичными веществами и медицинскими препаратами строгого учета на Летних Олимпийских играх в Лондоне под запрет попали персональные точки доступа Wi-Fi. Церемония открытия Олимпиады состоится 27 июля 2012 г. Запрещенные вещи будет нельзя проносить на территорию Олимпийской деревни, где
20.07.2012 CNews TV. Музей науки в Лондоне сросся с Интернетом

Наука и технологии способны вдохновлять людей. Именно эта идея легла в основу выставки, которую запущена в Интернете и Музее науки в Лондоне и демонстрирует удивительные возможности современной сети. Бета-версия проекта Web Lab представляет собой набор из пяти инсталляций, находящихся в Музее науки в Лондоне. Посетите
16.07.2012 В сервисе IP-телефонии YouMagic открыта нумерация Израиля и Лондона

всему миру с бесплатным номером YouMagic станут доступны на территории Израиля (в коде +972 77) и в Лондоне (в коде +4420). Поклонники британской столицы могут подключить себе прямой городской

11.07.2012 «Ростелеком» обеспечит прямые трансляции Олимпийских игр из Лондона на ТВ и в интернете

я пользователь сможет бесплатно подключиться к онлайн трансляции и поболеть за российскую сборную в Лондоне». Новый федеральный продукт «Интерактивное ТВ» был запущен в мае 2012 г. По всей Росс
05.07.2012 Олимпиада в Лондоне 2012 – самая сложная военная операция в мире

С 27 июля по 12 августа в столице Великобритании Лондоне состоятся летние Олимпийские игры. Чтобы оценить масштаб мероприятия, надо знать, что
29.06.2012 Говорит и показывает Лондон 2012

Олимпийская вещательная служба рассказала о технических деталях трансляции будущих Олимпийский игр в Лондоне. Всего на олимпийский объектах размешено 1000 камер, большая часть из которых поддерживают разрешение Full HD. Оставшиеся – установленные в местах проведения соревнований по гимнастике


Публикаций - 2432, упоминаний - 2656

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 159
Google LLC 12687 114
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 87
Apple Inc 13154 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 77
Samsung Electronics 11064 65
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 62
Yandex - Яндекс 9215 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 55
Softline - Софтлайн 3743 53
Ростелеком 10948 50
Meta Platforms - Facebook 4621 50
МегаФон 10742 49
Cisco Systems 5372 47
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 45
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 44
Sony 6739 40
Intel Corporation 12811 40
X Corp - Twitter 2938 38
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 36
Oracle Corporation 7074 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 35
Lenovo Motorola 3566 32
Ростелеком - Связьинвест 1719 31
Amazon Inc - Amazon.com 3277 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 30
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 29
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 29
Vodafone Group 1412 27
Microsoft - Activision Blizzard 511 27
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 27
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 27
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 26
HP Inc. 5883 26
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 24
Yahoo! 3726 24
Infinity Ward 86 23
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 23
VK - Mail.ru Group 3602 22
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 112
Альфа-Групп 745 49
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 47
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 36
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 27
Евросеть 1421 25
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
British Airways - British Midland International 127 21
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 19
Альфа-Банк 1979 18
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 16
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 16
eBay Inc 1640 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 15
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 15
Россети Ленэнерго 1699 15
Газпром ПАО 1493 15
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 14
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 14
Microsoft - LinkedIn 699 13
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 13
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 12
Alpari - Альпари 67 12
Uber 357 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 11
Barclays 122 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 11
Fellowes 32 11
Visa International 1993 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 122
Судебная власть - Judicial power 2500 44
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 31
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 29
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 29
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 25
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 17
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
Международный арбитраж 32 13
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 10
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
Федеральное казначейство России 1949 9
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 43
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
Демократическая политическая партия США 122 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 249
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 209
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 195
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 190
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 188
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 153
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 151
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 132
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 129
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 119
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 109
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 96
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 92
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 89
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 88
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 86
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 84
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 83
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 83
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 82
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 80
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 80
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 78
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 76
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 76
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 75
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 71
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 71
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 71
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 70
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 69
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 63
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 63
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 63
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 62
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 61
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 61
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 58
Google Android 15243 84
Microsoft Windows 2000 8678 73
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 52
Microsoft Windows 16882 50
Apple iPhone 6 4861 41
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 35
Apple iOS 8583 35
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 34
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 34
Linux OS 11533 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 27
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 26
Apple iPad 4011 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 23
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 23
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 19
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 18
Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Apple iTunes Store 1118 16
Nokia Symbian OS 1411 16
Microsoft Azure 1526 15
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 13
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 13
Microsoft Xbox Live 309 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Apple - App Store 3109 13
Apple iPod 1553 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Samsung Galaxy 1035 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 11
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 11
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 11
Microsoft Office 4170 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 9
Медведев Дмитрий 1665 18
Рейман Леонид 1065 17
Путин Владимир 3454 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 15
Боровиков Игорь 137 15
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 15
Евтушенков Владимир 217 14
Акаев Айдар 29 14
Касперский Евгений 337 13
Черноволенко Сергей 34 13
Усманов Алишер 311 10
Акаев Аскар 28 10
Дуров Павел 329 9
Фридман Михаил 146 9
Изосимов Александр 192 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 8
Авен Петр 67 8
Хан Герман 56 8
Власкин Андрей 18 8
Brown Gordon - Браун Гордон 23 8
McGee American - МакГи Американ 15 8
Сергунина Наталья 375 7
Свердлов Денис 201 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Кузьмичев Алексей 54 7
Рожецкин Леонид 48 7
Левин Борис 57 7
Истомин Максим 26 7
Pendry John - Пендри Джон 10 7
Мамут Александр 133 6
Белов Виктор 60 6
Котов Виталий 41 6
Кочетков Владислав 248 6
Johnson Boris - Джонсон Борис 14 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 6
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 6
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 6
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 6
Blair Tony - Блэр Тони 57 6
Россия - РФ - Российская федерация 166163 883
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 855
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 707
Европа 24962 559
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 461
США - Нью-Йорк 3180 318
Германия - Федеративная Республика 13220 222
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 214
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 168
Франция - Французская Республика 8176 155
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 146
Япония 13807 145
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 137
Нидерланды - Амстердам 630 136
Азия - Азиатский регион 5920 135
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 127
Япония - Токио 1020 123
Сингапур - Республика 1953 113
Земля - планета Солнечной системы 10865 110
Швеция - Стокгольм 410 101
Индия - Bharat 5869 96
Украина 7928 95
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 95
Италия - Итальянская Республика 4508 94
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 91
Нидерланды 3745 86
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 85
Канада 5081 82
Африка - Африканский регион 3640 80
Испания - Королевство 3839 79
Европа Восточная 3138 79
Германия - Берлин 732 73
Южная Корея - Республика 7051 72
Швеция - Королевство 3781 71
Ближний Восток 3154 67
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 66
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 65
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 63
Австралия - Сидней 276 61
США - Калифорния 4828 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 341
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 315
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 249
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 243
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 178
Английский язык 7030 150
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 143
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 126
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 114
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 95
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 95
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 91
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 91
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 88
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 80
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 78
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 78
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 77
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 75
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 74
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 74
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 74
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 73
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 72
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 71
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 60
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 60
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 60
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 58
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 58
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 58
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 55
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 53
Физика - Physics - область естествознания 2940 53
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 51
Зоология - наука о животных 2887 50
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 49
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 47
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 46
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 116
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 86
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 83
New Scientist 1448 56
The Register - The Register Hardware 1783 34
Bloomberg 1627 30
Nature 832 30
FT - Financial Times 1295 29
AP - Associated Press 2007 23
The Guardian - Британская газета 406 22
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 22
Phys.org 972 21
CNews RND - R&D.CNews 2274 20
Forbes - Форбс 1002 17
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 16
Total Telecom 613 16
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
NYT - The New York Times 1099 12
CNews - ZOOM.CNews 1866 12
Silicon 494 12
ScienceDaily 399 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
РИА Новости 1033 9
Silicon.com 364 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
Telegraph 199 8
Computer Weekly 376 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
Newsbytes News Network 379 7
PhysicsWeb 184 7
Times 661 7
Daily Mail 58 6
Ananova 250 6
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 6
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 6
The Verge - Издание 619 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 51
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 27
IDC - International Data Corporation 4975 26
Gartner - Гартнер 3658 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
comScore 379 7
Forrester Research 834 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
StartupBlink 5 4
Fortune Global 500 295 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Рустелеком ТК 305 3
Privacy International 16 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Nikkei Market Access (NMA) 53 3
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
IBM Research 111 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
Synergy Research Group 47 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Мишень 186 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
NPD DisplaySearch 285 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 2
e-TERM - European Training for Electronic Records Management 2 2
Juniper Research 131 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 133 94
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 65
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 33
University of Oxford - Оксфордский университет 211 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 16
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 12
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 12
РАН - Российская академия наук 2122 11
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 11
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 7
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 7
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 6
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 6
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 6
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 5
University of Bristol - Бристольский университет 86 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 7 5
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 5
British Library - Британская библиотека 30 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 4
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 4
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