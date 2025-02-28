Получите все материалы CNews по ключевому слову
UK Government Правительство Великобритании Кабинет министров Великобритании
СОБЫТИЯ
|28.02.2025
|
ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple
главный ключ к каким-либо нашим продуктам или услугам и никогда не будем этого делать», — заявили в Apple. Однако удаление Apple функции ADP из Великобритании не полностью удовлетворяет распоряжению правительства Великобритании. Сообщаемый спрос Великобритании на бэкдор-доступ к данным iCloud сохраняется, поскольку британские спецслужбы требуют бэкдор-доступ ко всем зашифрованным данным iC
|05.08.2024
|
Великобритания отменила миллиардные контракты на строительство суперкомпьютера и развитие ИИ
месяца. Этот уникальный суперкомпьютер является центральным элементом исследовательского ресурса ИИ правительства Великобритании и позволит таким организациям, как Институт безопасности ИИ, обу
|08.11.2012
|
Правительство Великобритании: открытое равно бесплатному
В начале ноября Кабинет министров Великобритании опубликовал документ под названием «Принципы открытых стандартов» (Open Standards Principles), в котором привел свой взгляд на это широко обсуждаемое понятие. Д
|17.06.2011
|
В Великобритании продолжается война за открытые стандарты
недопустимо требование о выплате роялти. На протяжении последних нескольких месяцев критика подхода британского правительства к открытым стандартам высказывалась как изнутри страны, так и из-за
|01.10.2010
|
Правительство Великобритании выпускает собственную свободную лицензию
дств (сейчас это проблема №1 в Британии) и стимулирование инновационного развития. Среди других мер британского правительства – сокращение среднего размера госконтрактов – крупные проекты с бюд
|28.06.2010
|
Сайты британского правительства обходятся дорого и чаще используют проприетарное ПО
формы. Обращает на себя внимание чрезвычайно низкий уровень использования систем управления контентом (CMS), хотя в более новых сайтах доля их использования немного выше. Неоправданно высокие расходы британского правительства прежде всего связаны с тем, что разработчики сайтов вновь и вновь реализуют те функции, которые давно доступны как в свободных, так и в проприетарных CMS-пакетах беспл
|29.10.2007
|
Ученые и правительство Великобритании решают судьбу барсуков
(БТ), который может передаваться человеку. Члены Национального союза фермеров Великобритании выражают свое беспокойство по этому поводу, призывая правительство принять меры. Главный научный советник британского правительства сэр Дэвид Кинг (David King) уже предложил выборочно уничтожать больных животных, пишет Guardian. Ответное сообщение Независимой правительственной группы (ISC) гласит,
|31.07.2006
|
Два украденных телефона обошлись МИД Великобритании в $1,1 млн.
огромные счета за переговоры. Однако, по данным национального аудиторского ведомства, ни руководители миссии британского МИД, ни органы полиции Ирака не придавали значения этим фактам. Представители МИД Великобритании подтвердили факт утраты телефонов. Министерство провело внутреннее расследование инцидента, после чего против виновных были приняты «дисциплинарные меры воздействия». Похищен
|31.07.2006
|
|04.06.2001
|
Microsoft монополизировал сайт британского правительства
Первый решительный шаг британского правительства по переводу всех правительственных структур в онлайн, увенчался тем, что доступ к этой глобальной информации получат только пользователи Microsoft. Сайт British Govern
|15.12.1998
|Министерство юстиции Великобритании обвинило английские телекоммуникационные компании в нарушении антимонопольного законодательства
