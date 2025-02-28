Разделы

UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании

UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании

СОБЫТИЯ


28.02.2025 ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple

главный ключ к каким-либо нашим продуктам или услугам и никогда не будем этого делать», — заявили в Apple. Однако удаление Apple функции ADP из Великобритании не полностью удовлетворяет распоряжению правительства Великобритании. Сообщаемый спрос Великобритании на бэкдор-доступ к данным iCloud сохраняется, поскольку британские спецслужбы требуют бэкдор-доступ ко всем зашифрованным данным iC
05.08.2024 Великобритания отменила миллиардные контракты на строительство суперкомпьютера и развитие ИИ

месяца. Этот уникальный суперкомпьютер является центральным элементом исследовательского ресурса ИИ правительства Великобритании и позволит таким организациям, как Институт безопасности ИИ, обу
08.11.2012 Правительство Великобритании: открытое равно бесплатному

В начале ноября Кабинет министров Великобритании опубликовал документ под названием «Принципы открытых стандартов» (Open Standards Principles), в котором привел свой взгляд на это широко обсуждаемое понятие. Д
17.06.2011 В Великобритании продолжается война за открытые стандарты

недопустимо требование о выплате роялти. На протяжении последних нескольких месяцев критика подхода британского правительства к открытым стандартам высказывалась как изнутри страны, так и из-за
01.10.2010 Правительство Великобритании выпускает собственную свободную лицензию

дств (сейчас это проблема №1 в Британии) и стимулирование инновационного развития. Среди других мер британского правительства – сокращение среднего размера госконтрактов – крупные проекты с бюд
28.06.2010 Сайты британского правительства обходятся дорого и чаще используют проприетарное ПО

формы. Обращает на себя внимание чрезвычайно низкий уровень использования систем управления контентом (CMS), хотя в более новых сайтах доля их использования немного выше. Неоправданно высокие расходы британского правительства прежде всего связаны с тем, что разработчики сайтов вновь и вновь реализуют те функции, которые давно доступны как в свободных, так и в проприетарных CMS-пакетах беспл
29.10.2007 Ученые и правительство Великобритании решают судьбу барсуков

(БТ), который может передаваться человеку. Члены Национального союза фермеров Великобритании выражают свое беспокойство по этому поводу, призывая правительство принять меры. Главный научный советник британского правительства сэр Дэвид Кинг (David King) уже предложил выборочно уничтожать больных животных, пишет Guardian. Ответное сообщение Независимой правительственной группы (ISC) гласит,

огромные счета за переговоры. Однако, по данным национального аудиторского ведомства, ни руководители миссии британского МИД, ни органы полиции Ирака не придавали значения этим фактам. Представители МИД Великобритании подтвердили факт утраты телефонов. Министерство провело внутреннее расследование инцидента, после чего против виновных были приняты «дисциплинарные меры воздействия». Похищен
огромные счета за переговоры. Однако, по данным национального аудиторского ведомства, ни руководители миссии британского МИД, ни органы полиции Ирака не придавали значения этим фактам. Представители МИД Великобритании подтвердили факт утраты телефонов. Министерство провело внутреннее расследование инцидента, после чего против виновных были приняты «дисциплинарные меры воздействия». Похищен
04.06.2001 Microsoft монополизировал сайт британского правительства

Первый решительный шаг британского правительства по переводу всех правительственных структур в онлайн, увенчался тем, что доступ к этой глобальной информации получат только пользователи Microsoft. Сайт British Govern
15.12.1998 Министерство юстиции Великобритании обвинило английские телекоммуникационные компании в нарушении антимонопольного законодательства

Публикаций - 215, упоминаний - 241

UK Government и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25249 29
Intel Corporation 12545 16
IBM - International Business Machines Corp 9551 14
HP Inc. 5763 10
Google LLC 12274 9
Seagate Technology 755 9
Nvidia Corp 3737 9
Fujitsu 2066 8
Western Digital Corporation - WDC 574 8
Apple Inc 12643 8
Toshiba Corporation 2957 8
Samsung Electronics 10634 7
Cisco Systems 5224 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 7
HP - Hewlett-Packard 3644 7
Huawei 4225 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1592 6
Amazon Inc - Amazon.com 3139 6
Philips 2076 6
Meta Platforms - Facebook 4535 6
Xerox - The Haloid Company 1154 6
Canon 1422 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 6
Seiko Epson Corporation 902 6
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 6
HP 3Com 680 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 6
Microchip Technology - Adaptec 120 6
Эримекс - Erimex 98 6
Brunen IT Group - Belinea 85 6
Московский метрополитен ИВЦ - Главный вычислительный центр Метрополитена 5 5
СПб ММТ - Санкт-Петербургский ММТ - Санкт-Петербургский междугородный международный телефон 11 5
Visioneer Inc 20 5
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 5
WFM Generators 6 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 5
Dell EMC 5096 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4538 5
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 5
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 90 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 8
Северсталь ПАО - Severstal 563 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 7
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 6
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 7 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 6
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 6
Петровский народный банк 11 6
SoftBank Group 272 5
Post Office 12 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 4
Альфа-Групп 731 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1483 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
Газпром ПАО 1418 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 110 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 3
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 45 2
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
РЖД - Российские железные дороги 2006 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 2
Лента - Сеть розничной торговли 2273 2
DST Global - Digital Sky Technologies 227 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Chevrolet 41 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 120 1
Солидарность 0 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 22
Федеральное казначейство России 1879 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 9
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 72 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5247 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 7
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 111 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3531 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 4
Судебная власть - Judicial power 2412 3
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 656 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 40 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
MPSA - Mobile Payment Services Association - Ассоциация услуг мобильных платежей 1 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 7
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 7
Microsoft Windows 2000 8663 6
Linux OS 10924 5
Microsoft Windows 16345 5
Eaton Powerware ИБП 67 5
FreePik 1450 4
Intel x86 - архитектура процессора 1985 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 3
ByteDance - TikTok 320 3
Microsoft Windows XP 2420 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 3
Statista 254 3
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 3
Google YouTube - Видеохостинг 2893 3
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
Microsoft Streets & Trips - Microsoft AutoRoute 7 2
SSTL - DMCii - Disaster Monitoring Constellation for International Imaging, DMC Disaster Monitoring Constellation - ALSat 15 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 2
BeCloud G-Cloud 16 2
Red Hat Linux 205 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 89 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7377 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3051 2
Apple - App Store 3010 2
Microsoft Azure 1462 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1780 2
Microsoft Office 2003 124 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 2
GeoEye IKONOS 110 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
IBM eLiza 18 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 2
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 8 1
Fortinet FortiDDoS 4 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 14 5
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 4
Blair Tony - Блэр Тони 57 4
Евтушенков Владимир 212 4
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 611 4
Kyle Peter - Кайл Питер 4 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 3
Вексельберг Виктор 154 3
Фридман Михаил 143 3
Hutton John - Хаттон Джон 4 2
Шленов Юрий 3 2
Robinson Pamela - Робинсон Памела 2 2
Maude Francis - Мод Фрэнсис 7 2
Ashton Catherine - Эштон Кэтрин 2 2
King David - Кинг Дэвид 10 2
Smithers Alan - Смитерс Алан 2 2
Clarke Charles - Кларки Чарльз 7 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 2
Шадаев Максут 1150 2
Фурсенко Андрей 128 2
Шалманов Сергей 201 2
Путин Владимир 3354 2
Водясов Алексей 222 2
Чубайс Анатолий 217 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 2
Мордашов Алексей 59 2
Шохин Александр 34 2
Николаев Вячеслав 103 2
Кузьмичев Алексей 51 2
Авен Петр 64 2
Osborne George - Осборн Джордж 4 2
Хан Герман 53 2
Косогов Андрей 30 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 2
Брауде-Золотарев Михаил 23 2
Segars Simon - Сигарс Саймон 3 1
Евдикимов Андрей 1 1
Alexander Douglas - Александр Дуглас 5 1
Гландин Сергей 3 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 194
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 79
Россия - РФ - Российская федерация 157147 76
Европа 24649 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18243 22
Япония 13556 22
Великобритания - Лондон 2409 22
Германия - Федеративная Республика 12943 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 17
Нидерланды 3634 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 10
Индия - Bharat 5705 10
Ирландия - Республика 1025 10
Дания - Королевство 1318 7
Азия - Азиатский регион 5754 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 6
Великобритания - Шотландия 340 6
Великобритания - Северная Ирландия 62 6
Франция - Французская Республика 7979 6
Италия - Итальянская Республика 4430 6
Канада 4985 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2663 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 6
Украина 7796 6
США - Калифорния 4775 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 6
Великобритания - Кембридж 261 6
Швеция - Королевство 3716 5
Земля - планета Солнечной системы 10662 5
Южная Корея - Республика 6865 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 5
США - Мэриленд - Балтимор 178 5
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 4
Турция - Турецкая республика 2493 4
Африка - Африканский регион 3572 4
Европа Восточная 3122 4
Израиль 2785 4
Швейцария - Женева 327 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 104
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 15
Английский язык 6878 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 7
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 7
Физика - Physics - область естествознания 2836 7
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 7
Энергетика - Energy - Energetically 5531 6
Паспорт - Паспортные данные 2737 6
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 6
Аудит - аудиторский услуги 3115 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 15
The Register - The Register Hardware 1700 13
The Guardian - Британская газета 384 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 8
Silicon 490 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 4
FT - Financial Times 1259 4
Sunday Times 25 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 3
Computer Weekly 376 3
The Verge - Издание 592 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 3
Bloomberg 1419 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 3
Telegraph 196 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 2
Forbes - Форбс 914 2
ZDnet 662 2
Ведомости 1244 2
РИА Новости 985 2
The Washington Post 342 2
AP - Associated Press 2006 2
Daily Mail 56 2
The Independent 32 2
Sky News - Телеканал 30 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
The Observer 40 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
NYT - The New York Times 1088 1
New Scientist 1448 1
Vnunet 224 1
РС Рro 91 1
The Times 74 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Reddit 358 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 10
IDC - International Data Corporation 4943 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
Gartner - Гартнер 3612 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
IBM Research 108 2
Moody's Investors Service 136 1
CCS Insight 22 1
Net Applications 127 1
Forrester Research 828 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 3
University of Oxford - Оксфордский университет 206 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 61 2
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 2
Pearson VUE 55 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 2
University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
МГУ - Открытый экологический университет 1 1
UK STFC - Science and Technology Facilities Council - Rutherford Appleton Laboratory, RAL - Лаборатория Резерфорда-Эплтона - Chilbolton Observatory 6 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 52 1
JCVI - J. Craig Venter Institute - Институт Дж. Крейга Вентера 10 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 397 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
День молодёжи - 27 июня 1001 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
CeBIT 612 1
Венчурная ярмарка 25 1
Data Science Challenge 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
