Индексная книга (каталог) CNews*
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University of Bristol Бристольский университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 86, упоминаний - 138
University of Bristol и организации, системы, технологии, персоны:
|New Scientist 1448 6
|Nature 828 4
|Phys.org 972 3
|ScienceDaily 399 3
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 3
|LiveScience 154 2
|Independent 111 2
|Чудо техники 60 2
|Physical Review Letters 161 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|Computer Weekly 376 1
|PhysicsWorld 90 1
|Times 658 1
|Ведомости 1438 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
|NYT - The New York Times 1099 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 548 1
|Комсомольская правда ИД 81 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|Daily Mail 58 1
|The Independent 32 1
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|Markets&Markets Research 113 1
|Informa - Ovum - Omdia 152 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.