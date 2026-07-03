Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197164
ИКТ 15211
Организации 11688
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26966
Персоны 85955
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

University of Bristol Бристольский университет

University of Bristol - Бристольский университет

СОБЫТИЯ


03.07.2026 «Роботизированная копия птицы»: на Западе испытали небольшие дроны, летающие при порывистом ветре 1
10.04.2025 Потанин вложил миллиард в российского создателя производства алмазных пластин для чипов, которые заменят кремниевые 1
05.12.2024 Создана первая в мире алмазная батарея, способная проработать тысячи лет 2
19.08.2024 Семнадцатилетний студент в лаборатории колледжа собрал термоядерный реактор 2
05.08.2024 Великобритания отменила миллиардные контракты на строительство суперкомпьютера и развитие ИИ 1
06.10.2022 Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира 4
27.12.2021 Сколько радиации излучает смартфон на самом деле? 3
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
02.03.2021 Создан аккумулятор, способный работать без подзарядки сотни лет 2
04.05.2020 Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной 1
30.12.2019 Впервые в мире проведена квантовая телепортация 6
10.06.2019 «АМТ-Груп» назначила председателя совета директоров компании 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
22.08.2018 Избирательность в еде не мешает детям расти и набирать вес 3
07.06.2016 Лондон и Бристоль признаны самыми «умными» городами Великобритании 1
25.02.2013 Почему у динозавров самые длинные шеи 1
30.11.2012 Расшифрован генетический код пшеницы 1
28.11.2012 Ледяное озеро 2800 лет скрывало жизнь 1
13.11.2012 Как превратить любой материал в стекло? Новая технология 1
08.11.2012 Фотон показал, как он стал и волной, и частицей 1
24.10.2012 Рыбья оптика: чешуя отражает, но не поляризует свет 3
25.06.2012 Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад 2
23.04.2012 70-летняя тайна грибов раскрыта 2
19.04.2012 Жизнь без воды: эксперимент против теории 1
17.04.2012 Растения умеют говорить 2
08.02.2012 Серенада Юрского периода: древние сверчки пели "басом" 2
24.01.2012 Магнитное мыло обещает революцию в индустрии чистящих средств 3
27.10.2011 Марихуана провоцирует хаос мозга 1
21.09.2011 Углеродный цикл захватывает глубины земных недр 1
12.09.2011 Все золото Земли прилетело из космоса 2
09.06.2011 Танки-зебры станут королями камуфляжа 1
07.06.2011 Поставщики правительства Великобритании саботируют открытый код? 2
19.05.2011 Динозавров хотят сократить 2
06.12.2010 Искусственный разум будет брать управление на себя при катастрофах в Англии 1
30.11.2010 Углекислота повысит добычу нефти 3
22.09.2010 Особенности птичьего зрения: грач красивее, чем павлин 1
16.08.2010 Шумы в океане сбивают рыб с толку 2
28.05.2010 Достигнут важный результат в гомоморфной криптографии 1
09.03.2010 Криптозащита распространится на спутники 1

Публикаций - 86, упоминаний - 138

University of Bristol и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12777 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Nano Diamond Battery 6 3
JVC Kenwood 421 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 2
Rambus 246 2
MiTAC 83 2
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 2
ГЕРЦ 1 2
Samsung Electronics 11006 2
Microsoft Corporation 25699 2
IBM - International Business Machines Corp 9680 2
HP Inc. 5872 2
9511 2
Toshiba Corporation 2979 2
Acer Group - Acer Inc 2758 2
Sony 6721 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 2
Sharp Corporation 1062 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
ИИ-Технологии 300 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
BAE Systems 178 1
DataDog 15 1
Siemens AG - Siemens Group 2666 1
Graphene Manufacturing Group 1 1
Современные компьютерные технологии 13 1
New Diamond Technology - НДТ - Нью Даймонд Технолоджи 5 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
Восход ФГБУ НИИ 717 1
Huawei 4502 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15580 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Oracle Corporation 7057 1
Microsoft Corporation - GitHub 1056 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 1
Canonical 220 1
KPMG 277 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Белый Ветер 365 2
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Arthur Andersen 63 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 16 1
Institute of Internal Auditors - Институт внутренних аудиторов 1 1
Millhouse Capital - Миллхаус Кэпитал ю.кей лимитед 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
Газпром ПАО 1482 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Роснефть НК - нефтяная компания 557 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Транснефть 335 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Merrill Lynch 454 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
International Petroleum Limited 2 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5930 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 391 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7352 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1564 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22433 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16919 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15952 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13167 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11462 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21787 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64281 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 682 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8689 5
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 540 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7362 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4989 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17863 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27171 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8449 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4530 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13769 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14699 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1676 3
Композит - композитный материал - композиционный материал 393 3
Микроскоп - Microscope 342 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34407 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28047 3
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1574 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13096 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6819 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10587 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6377 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 871 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1083 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1935 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 868 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Panasonic DVD-проигрыватель 8 2
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 2
Rover - RoverBook 156 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
Rover - RoverBook Partner 19 2
Microsoft Works Suite 38 2
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 25 2
FreePik 1800 2
Toshiba Portege 98 2
Linux OS 11433 2
Microsoft Windows 16803 2
Microsoft Windows XP 2430 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Intel Pentium III 782 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5227 2
Ampere Altra 11 1
Canonical - Anbox Cloud 1 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
Oracle GraalVM 7 1
SUSE Rancher 25 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 563 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1263 1
Google Android 15165 1
Apple iOS 8541 1
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1000 1
Oracle Java - язык программирования 3451 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5637 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 217 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 221 1
Franks Nigel - Фрэнкс Найджел 3 3
Bindschadler Bob - Биндшадлер Боб 2 2
Hollander Antony - Холландер Энтони 2 2
Donoghue Philip - Донохью Филип 2 2
Melhuish Chris - Мелуиш Крис 2 2
Payne Anthony - Пейн Энтони 2 2
Низовский Григорий 36 2
Falcon-Lang Howard - Фэлькон-Лэнг Говард 1 1
Саркисов Руслан 14 1
Nutt David - Натт Дэвид 2 1
Овсянников Виктор 3 1
Yoshino Akira - Есино Акира 1 1
Popescu Sandu - Попеску Санду 1 1
Stolarski Kuba - Столарски Куба 9 1
Henshaw Dennis - Хеншоу Дэнис 1 1
Miranda Tricia - Миранда Трейси 1 1
Shader Stuart - Шейдер Стюарт 1 1
Greaves Stuart - Гривз Стюарт 1 1
Taylor Michael - Тейлор Майкл 2 1
Mencarini Cesare - Менкарини Чезаре 1 1
Willetts David - Уиллетс Дэвид 4 1
Колядин Александр 2 1
Koizumi Satoshi - Коидзуми Сатоши 1 1
Колядин Роман 1 1
Хихинашвили Николай 1 1
Хихинашвили Теймураз 1 1
Frank Charles - Франк Чарльз 5 1
Вайзи Эд - Vaizey Ed 2 1
Kyle Peter - Кайл Питер 4 1
Clifford Matt - Клиффорд Мэтт 2 1
Clark Sarah - Кларк Сара 1 1
Taylor Mark - Тейлор Марк 7 1
Taylor Mark - Тэйлор Марк 3 1
Корня Алексей 80 1
Евтушенков Феликс 29 1
Катков Алексей 43 1
Потанин Владимир 90 1
Теодос Антонио Антониос 3 1
Антонио Антониос 1 1
Юмашев Валентин 10 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54477 21
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 12
Европа 24907 12
Земля - планета Солнечной системы 10831 8
Россия - РФ - Российская федерация 164760 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18979 5
Япония 13762 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 5
Великобритания - Лондон 2427 5
Мировой океан - World Ocean 528 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5459 4
Германия - Федеративная Республика 13159 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 779 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 3
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 2
Азия - Азиатский регион 5889 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19394 2
Америка - Американский регион 2204 2
Африка - Африканский регион 3631 2
Ближний Восток 3138 2
Франция - Французская Республика 8142 2
Бразилия - Федеративная Республика 2505 2
Китай - Тайвань 4232 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 2
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 2
Великобритания - Уэльс 117 2
Ливия 153 1
Мексика - Мехико 78 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Дания - Гренландия 145 1
Антарктида - Антарктика Восточная 10 1
Африка - Сахара - пустыня 93 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 40 1
Африка Центральная 41 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33423 31
Зоология - наука о животных 2868 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3010 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5462 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10215 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1367 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 7
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 236 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57194 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10822 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1283 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4957 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2254 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4603 5
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 889 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 5
Металлы - Никель - Nickel 357 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1338 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4478 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1707 5
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3808 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 4
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 838 4
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 724 4
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 139 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 782 4
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 4
Молекула - Molecula 1099 4
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 4
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 4
Физика - Physics - область естествознания 2920 3
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1701 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7419 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1993 3
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 533 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 578 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6666 3
New Scientist 1448 6
Nature 828 4
Phys.org 972 3
ScienceDaily 399 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 3
LiveScience 154 2
Independent 111 2
Чудо техники 60 2
Physical Review Letters 161 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Computer Weekly 376 1
PhysicsWorld 90 1
Times 658 1
Ведомости 1438 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
NYT - The New York Times 1099 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 548 1
Комсомольская правда ИД 81 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Daily Mail 58 1
The Independent 32 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Markets&Markets Research 113 1
Informa - Ovum - Omdia 152 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
Paul Scherrer Institute - Институт Пауля Шеррера 13 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 457 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 115 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 95 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Charles Darwin University - Университет Чарльза Дарвина - Университет Северной Австралии 2 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
UK Research and Innovation, UKRI - Biotechnology and Biological Sciences Research Council, BBSRC 1 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
University of Innsbruck - Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 13 1
Victoria University of Wellington - Университет Виктории в Веллингтоне 4 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1719 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1195 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 305 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще