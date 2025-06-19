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DataDog

DataDog

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Дыру» в ядре Linux хакеры начали активно эксплуатировать через два года после обнаружения 1
21.04.2023 Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России 1
10.04.2023 Алексей Невский: Работа с крупнейшими компаниями США, Европы и Беларуси глазами айтишника 1
09.09.2022 Секреты инцидент-менеджмента: как компании могут повысить свою эффективность 1
09.03.2022 Как работает Kubernetes: история появления, принципы микросервисной архитектуры, прогноз развития рынка 1
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

DataDog и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11980 4
Broadcom - VMware 2411 2
Microsoft Corporation 24886 2
GitHub 883 2
Telegram Group 2252 2
Yandex - Яндекс 7810 2
Dell EMC 5054 1
Amazon Inc - Amazon.com 3054 1
Veeam Software 322 1
Intel Corporation 12327 1
AMD - Advanced Micro Devices 4323 1
Oracle Corporation 6763 1
Sony 6577 1
Canonical 208 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
Logitech 422 1
Dropbox 503 1
Nginx - Энджайникс 179 1
Adobe Systems 1561 1
PayPal 656 1
Salesforce 435 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Ampere Computing 53 1
Zabbix SIA - Заббикс 112 1
Dynatrace 56 1
CrowdStrike Holdings 44 1
Snowflake 21 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 26 1
Twilio 9 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
OpenText 211 1
StackRox 4 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4186 1
Snapchat 132 1
Playrix Holding 32 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Sequoia Capital 113 1
Block - Square 198 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Capital One 18 1
Berkshire Hathaway 34 1
Uber 333 1
Salesforce Ventures 6 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 298 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Adidas - Адидас 163 1
Coca-Cola Company 256 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1468 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 69 1
Новатэк Новафининвест 56 1
RTP Global 10 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Wheely Technologies - Вили - сервис для заказа премиальных авто с водителями 11 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 383 1
Linux Foundation 188 1
WIT - Women in Tech 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 998 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1123 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2908 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2792 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4206 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24965 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7707 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2414 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5042 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2005 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10855 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1625 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7617 2
Оповещение и уведомление - Notification 4935 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 818 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
DevOps - Development и Operations 952 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 371 1
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 37 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 298 1
SRE - Site Reliability Engineering 28 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 324 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5903 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1227 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9707 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9592 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26121 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16457 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 598 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1351 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1017 2
Apple iOS 7991 2
Oracle Java - язык программирования 3166 1
Google Android 14318 1
Intel x86 - архитектура процессора 1914 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 895 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 602 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 154 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 601 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 214 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 113 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 126 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 1
Jenkins 46 1
C/C++ - Язык программирования 793 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 57 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 159 1
MONQ AIOps-платформа 16 1
Nginx Plus 13 1
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
Ampere Altra 11 1
Canonical - Anbox Cloud 1 1
Oracle GraalVM 5 1
SUSE Rancher 23 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 539 1
Docker - Платформа распределённых приложений 374 1
Apple - App Store 2942 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 80 1
Pinterest 68 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 200 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1134 1
MONQ Community Edition 1 1
Яндекс.Клавиатура 10 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 6 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 57 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 212 1
Oracle Cloud Developer 5 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 2
Тимашев Ратмир 69 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 5 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Ганюшкин Николай 14 1
Miranda Tricia - Миранда Трейси 1 1
Дуров Павел 298 1
Потанин Владимир 67 1
Мельниченко Андрей 5 1
Богуславский Леонид 37 1
Михельсон Леонид 5 1
Усманов Алишер 301 1
Невский Алексей 1 1
Невская Валерия 1 1
Бухман Игорь 6 1
Russell Stuart - Рассел Стюарт 1 1
Shader Stuart - Шейдер Стюарт 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 4
Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
Европа 24414 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Греция - Греческая Республика 986 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Испания - Королевство 3738 1
США - Калифорния 4682 1
Беларусь - Минск 652 1
Азия - Азиатский регион 5626 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6310 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5268 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2822 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7653 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4785 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4533 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2547 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2211 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 553 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 56 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 54 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 706 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7430 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6093 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 870 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1284 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 711 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11164 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7996 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1446 1
Bloomberg 1327 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 207 1
Yahoo! Finance 120 1
Forbes - Форбс 866 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 50 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Fortune Global 500 286 1
Informa - Ovum - Omdia 136 1
Allied Market Research 21 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 559 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2494 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 336 1
Короткая ссылка
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