Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час

Oracle предоставляет инструменты, решения и поддержку для разработки приложений под ARM, чтобы обеспечить клиентам и разработчикам доступ к преимуществам технологий ARM. Новая вычислительная служба OCI Ampere A1 Compute, доступна в Oracle Cloud Infrastructure.

Теперь клиенты могут запускать облачные и универсальные рабочие нагрузки на инстансах ARM, достигая значительных преимуществ в соотношении цены и качества. Oracle - единственный крупный провайдер облачных услуг, предлагающий вычисления на базе ARM по цене всего 1 цент за ядро в час. Это самая привлекательная в отрасли стоимость использования виртуальных машин с возможностью гибкого масштабирования в пределах от 1 до 80 ядер и от 1 до 64 ГБ ОЗУ. В качестве альтернативы доступно использование серверов bare metal с количеством ядер до 160 и использованием до 1 ТБ памяти. Это позволит клиентам развертывать приложения, оптимизированные для ARM, в контейнерах, серверах без операционной системы и виртуальных машинах в публичном облаке Oracle или в частных регионах публичного облака Dedicated Region Cloud@Customer.

«Мы видим растущий спрос на вычисления на платформе ARM. Добавление инстансов ARM в наш обширный портфель предложений позволяет клиентам выбирать оптимальный вариант серверов для выполнения своих рабочих нагрузок, - отметил Клэй Магоуирк, исполнительный вице-президент Oracle Cloud Infrastructure, - Теперь клиенты, выбравшие платформу ARM для разработки, могут получить необходимую гибкость, масштабируемость и соотношение цены и качества. Мы также упрощаем разработчикам перенос своих приложений и разработку новых в Oracle Cloud Infrastructure».

«Инстансы Ampere в OCI - это прорыв для разработчиков. Широкие возможности бесплатного использования дают возможность разработчикам протестировать платформу OCI Ampere A1 и первый собственный облачный сервер и получить опыт работы с первым cloud-native процессором, обеспечивающий предсказуемую производительность, масштабируемость и необходимую мощность, - сказала Рене Джеймс, основатель, председатель и CEO Ampere Computing, - В Oracle Cloud есть все инструменты, необходимые разработчикам, чтобы опробовать новые технологии, получить впечатления от новых платформ и разрабатывать новые приложения».

«Обычно инфраструктура привязана к универсальному подходу к вычислениям, но в новой компьютерной эре базой станет безопасная и мощная модель специализированной обработки данных, - прокомментировал Крис Бергей, старший вице-президент и CEO подразделения Infrastructure Line of Business. ARM, - Выпуская на рынок инстансы OCI Ampere A1 Compute на базе ARM, Oracle предоставляет клиентам и разработчикам возможность выбора, обеспечивающего новый уровень соотношения цены и качества для дальнейшего внедрения инноваций в облаке».

Oracle инвестирует в экосистему ARM, предоставляя разработчикам расширенный выбор вычислительных инстансов и превосходное соотношение цены и производительности по сравнению с архитектурой x86. Разработчикам доступны три различных варианта использования OCI. С Oracle Cloud Free Tier, разработчики получают 300 долларов США в виде бесплатных бонусов на 30 дней. В бесплатные ресурсы Always Free включены четыре ядра Ampere A1 и 24 ГБ памяти - одно из самых привлекательных предложений в отрасли. Наконец, с помощью недавно запущенной программы ARM Accelerator разработчики проектов с открытым исходным кодом, партнеры ISV, клиенты и учебные заведения, реализующие проекты на базе ARM, которым требуется ресурсов больше, чем предоставляет лицензия Oracle Cloud Free Tier, могут подать заявку на получение дополнительных ресурсов в облаке на 12 месяцев.

Стек разработки Oracle доступен на инстансах Ampere A1 для ряда платформ, включая Oracle Linux, Java, MySQL, GraalVM и сервис Oracle Container Engine для Kubernetes (OKE). Чтобы упростить разработчикам запуск проекта, Oracle создала образ Oracle Linux Cloud Developer, который позволяет клиентам устанавливать, настраивать и запускать среду разработки, включающую клиентские инструменты OCI, утилиты и распространенные языки программирования, такие как Java, GraalVM, Python, PHP, Node.js, Go и C/C++. Образ разработчика легко доступен и может быть развернут из консоли OCI.

Чтобы помочь клиентам начать пользоваться новейшими технологиями ARM, Oracle тесно сотрудничает с большим количеством партнеров - технологических компаний и проектов с открытым исходным кодом, такими как GitLab, Jenkins, Rancher, Datadog, OnSpecta, NGINX и Genymobile. Чтобы способствовать развитию и обогащению экосистемы разработчиков приложений на платформе ARM, компания Oracle объявила о присоединении к сообществу Continuous Delivery Foundation (CDF), объединяющему тех, кто продвигает не зависящие от вендоров инициативы, для поддержки интенсивно развивающихся проектов CI/CD с открытым исходным кодом.

Архитектуру ARM отличает высокая эффективность, масштабируемость и гибкость, что делает процессоры с этой архитектурой универсальными. Они находят широкое применение - от смартфонов, устройств Интернета вещей, ПК, автомобильных и промышленных приложений до суперкомпьютеров и серверов. От фронта до облака - клиенты могут пользоваться широким спектром вычислительных возможностей Oracle, мощными серверами bare metal и одной из первых в отрасли гибкой виртуальной машиной на базе ARM, чтобы оптимизировать свои рабочие нагрузки. Теперь клиенты могут более точно сконфигурировать свои виртуальные машины в соответствии с требованиями рабочих нагрузок, чтобы получать максимальную производительность и оптимизировать затраты. Формы вычислений подходят для выполнения широкого спектра ресурсоемких рабочих нагрузок, включая.

Универсальные: OCI Ampere A1 Compute обеспечивает превосходное соотношение стоимости и производительности для рабочих нагрузок общего назначения, таких как веб-серверы, серверы приложений и контейнеры. Вычисления на базе Ampere A1 предлагают сбалансированную производительность и оптимальную стоимость для выполнения облачных горизонтально масштабируемых рабочих нагрузок, таких как NGINX и веб-приложения.

In-memory кэш и базы данных: От баз данных до аналитики - процессоры ARM обеспечивают предсказуемую производительность для таких баз, как Redis и MySQL. Рабочие нагрузки с большим объемом памяти и многопоточные приложения, такие как in-memory базы данных и хранилища ключей и значений, демонстрируют превосходную производительность в этой среде.

Разработку мобильных приложений: Большое количество ядер Ampere Altra (до 160) обеспечивает высокую плотность и масштабы, необходимые для разработки и тестирования мобильных приложений. Кроме того, разработка приложений на базе iOS или Android на OCI Ampere A1 Compute устраняет необходимость в эмуляторе или вложенной виртуализации, что обеспечивает превосходную производительность.

Приложения, требующие больших вычислительных ресурсов, и научные приложения: Процессоры ARM обеспечивают оптимальное сочетание цены и производительности, позволяющее использовать платформу для широкого круга высокопроизводительных, ресурсоемких и научных приложений, таких как логический вывод AI/ML, транскодирование мультимедиа и запуск стеков HPC, таких как CFD, WRF, OPENFAM, GROMACS, BLAST, BeeGFS и NAMD.

OCI Ampere A1 Compute с процессорами Ampere Altra - единственная в отрасли виртуальная машина на базе ARM со свободной конфигурацией, которую можно настроить в зависимости от требований к размеру памяти и количеству ядер. Это одно из первых в отрасли бюджетных решений со стоимостью использования всего 0,01 доллара за ядро в час и 0,0015 доллара за 1 ГБ ОЗУ в час. Возможность использования однопоточного ядра и постоянной максимальной частоты 3,0 ГГц позволяет организовать линейное масштабирование. Это означает, что производительность на ядро легко масштабируется по мере увеличения количества ядер, помогая клиентам получать именно то, за что они платят. Процессоры Ampere Altra могут работать в режиме максимальной частоты всех ядер, обеспечивая предсказуемую производительность каждого ядра. Кроме того, ядра полностью изолированы от воздействия других рабочих нагрузок, использующих тот же процессор. Каждое ядро однопоточно и использует собственный I-кеш L1 объемом 64 КБ, D-кеш L1 объемом 64 КБ и огромный D-кеш L2 объемом 1 МБ. Это помогает обеспечить максимально возможную изоляцию и гарантирует предсказуемую производительность. Однопоточная конструкция также гарантирует, что каждый поток использует собственное ядро и свои собственные ресурсы, что устраняет потенциальные проблемы безопасности потоков при совместном использовании ядра, которые были недавно выявлены. Пользователи могут пользоваться OCI Ampere A1 Compute как виртуальной машиной с числом ядер до 80, или как как bare metal сервером с числом ядер до 160.

Тестирование показало, что при выполнении рабочих нагрузок кодирования видео x264 на OCI Ampere A1, решение Oracle демонстрирует рост производительности до 10% и выигрыш в соотношении цена-производительность до 22% в сравнении с системами с архитектурой x86. Для рабочих нагрузок обратного прокси-сервера NGINX на OCI Ampere A1 Oracle удалось достичь роста производительности до 46% и до 62% прироста производительности в стоимостном исчислении по сравнению с системами на базе x86.

«В наших исследованиях необходим быстрый доступ к новейшим вычислительным технологиям, которые помогают решать сложные научные задачи с головокружительной скоростью. Благодаря Oracle Cloud Infrastructure мы одними из первых получили доступ к новейшим вычислениям на платформе Ampere A1 на базе ARM, что позволило достичь сочетания высокой производительности и энергоэффективности, необходимых для мгновенного масштабирования наших высокопроизводительных вычислительных рабочих нагрузок. Еще более интересны возможности нового сервиса с точки зрения производительности в стоимостном исчислении», - отметил Саймон Макинтош-Смит, руководитель исследовательской группы HPC, Департамент компьютерных наук, Бристольский университет.

«Гетерогенные вычисления - это следующий рубеж для провайдеров облачных услуг. По мере того как клиенты переходят к облачным решениям для развертывания своих вычислительных приложений, ставящих высокие требования к производительности, они наращивают инвестиции в инстансы ARM, предложенные провайдерами. Запуск Oracle инстансов ARM для OCI и Cloud@Customer - своевременный шаг, позволяющий привлечь внимание бизнеса в самом начале сражения за новый рубеж», - считает Ашиш Надкарни, GVP, Группа инфраструктурных систем, платформ и технологий, IDC.

«Сотрудничество Oracle и Ampere привело к созданию привлекательной платформы на базе ARM для разработчиков и бизнеса. Благодаря низкой начальной стоимости, переменному масштабу развертывания и возможностей развертывания в публичном облаке или локально, с помощью Cloud @ Customer, инстансы A1 Compute предлагают лучшее сочетание долгосрочной масштабируемости и доступности в ближайшем будущем. По мере того как экосистема ARM продолжит развитие, широта развертываний и вариантов использования будет только расти, обеспечивая дальнейшее развитие инфраструктуры на базе ARM. Инстансы A1 - важный для OCI шаг на пути к будущему», - прокомментировал Куба Столярски, директор по исследованиям группы инфраструктурных систем, платформ и технологий IDC.

«Необходимость оптимизировать приложения, чтобы они могли обеспечивать привлекательное сочетание стоимости, производительности и энергоэффективности, привела к тому, что основное внимание сегодня разработчики уделяют процессорам на базе ARM, а не чипам с архитектурой x86. Новая служба вычислений OCI с Ampere ARM предоставляет клиентам Oracle выбор вариантов использования, в том числе, с опцию «пожизненно бесплатно». Гибкость предложения Oracle идеальна с учетом практики разработки. Возможность использовать без оплаты до 4 ядер и до 24 ГБ ОЗУ дает разработчикам возможность бесплатно реализовывать сценарии обучения AI/ML», - сказал Рой Иллсли, главный аналитик Omdia.

«Мы в CDF считаем, что появление поддержки Jenkins в новой вычислительной службе Ampere A1 Compute в Oracle Cloud Infrastructure - важный шаг вперед. Поддержка автоматизации Jenkins для новой архитектуры ARM в OCI даст толчок развитию нативных приложений ARM и стимулирует инновации, - уверена Трейси Миранда, исполнительный директор Continuous Delivery Foundation, - Поддержка Jenkins в Oracle Cloud для Intel, AMD и ARM - отличный пример внимания Oracle к изменению требований клиентов».

«Платформа Ampere A1 Compute на базе OCI с Genymotion дает разработчикам возможность создавать, тестировать и развертывать все приложения на одной инфраструктуре. Она обеспечивает более высокую точность, производительность, покрытие кода и плотность виртуальных устройств на серверах. Мы настолько уверены в ценности предложения серверов на базе ARM, что портировали программное обеспечение Genymotion на ARM более года назад. Клиенты Genymotion, которые используют нашу платформу для продаж, демонстраций, виртуальных машинных интерфейсов, игр и социальных сетей, получат повышение производительности до 10 раз с использованием вычислительной службы Ampere A1 на базе OCI ARM», - отметил Тим Дэнфорд, CEO Genymobile.

«Мы воодушевлены появлением программного обеспечения для автоматизации Jenkins на платформе Ampere A1 Compute для создания, развертывания и автоматизации проектов в Oracle Cloud Infrastructure, - поделился Оливье Вернин, специалист по инфраструктуре Jenkins, - Теперь разработчики могут с помощью Jenkins создавать приложения следующего поколения на новейших процессорах на базе ARM в Oracle Cloud».

«Мы рады сообщить, что GitLab расширил и добавил поддержку CI/CD для ARM Ampere A1 Compute. Команды, использующие Oracle Cloud, теперь могут легко развертывать GitLab с помощью кнопки «Развернуть в Oracle Cloud», что позволяет разработчикам быстро создавать и развертывать приложения на платформах ARM и x86, - сказал Майанк Тахилрамани, директор по партнерским отношениям и альянсам GitLab, - Благодаря этой возможности и бесплатному использованию ARM на Oracle Cloud клиенты получают беспрепятственный доступ к облачной среде для создания, тестирования, непрерывной интеграции и развертывания приложений на базе ARM в течение неограниченного времени».

«Развертывание NGINX Plus на базе ARM заметно упростилось. Разработчики, использующие инстансы OCI Ampere A1 Compute, теперь могут быстро развернуть NGINX Plus на платформах ARM и x86, - уверен Стюарт Шейдер, старший менеджер по развитию бизнеса NGINX, - Благодаря этой возможности и бесплатному использованию ARM в OCI клиенты могут получить доступ к облачной среде для развертывания приложений на базе NGINX Plus ARM на любой период времени».

«GitHub Actions предоставляет разработчикам мощную, гибкую и безопасную автоматизацию прямо в GitHub. Работа с Oracle дает нам возможность предоставить разработчикам выбор и гарантированную поддержку GitHub Actions на платформе OCI Ampere A1 Compute. Сценарии GitHub Actions поддерживают архитектуру ARM, и мы воодушевлены тем, что наши партнеры, такие как Oracle, тестируют эту технологию, чтобы предоставить доступ к GitHub Actions широкому кругу разработчиков и команд», - сказал Джо Борн, директор по управлению продуктами GitHub.

«Наши клиенты все чаще нуждаются в поддержке нескольких архитектур в облачных средах - Oracle Cloud Infrastructure представляет инновации, направленные на решение этой задаче. Наша цель - расширить поддержку ARM с новым релизом SUSE Rancher, добавив поддержку инициализации многоархивных кластеров OKE. Мы поддерживаем любые варианты использования ARM, в том числе, в Oracle Cloud Infrastructure. Мы заинтересованы в разных сценариях - локального и периферийного использования в варианте гибридного облака Oracle», - заявил Кейт Бэзил, вице-президент по продуктам и нативной облачной инфраструктуре SUSE.

«OnSpecta предлагает механизм анализа программного обеспечения для глубокого обучения (DLS), который оптимизирует и ускоряет производительность клиентских инстансов Oracle Cloud Inference при развертывании на серверах Ampere Computing до 10 раз. Платформа Ampere A1 Compute отлично подходит для рабочих нагрузок логического вывода ИИ, поскольку ее архитектура на базе ARM обеспечивает превосходную производительность на ватт мощности, что приводит к значительному снижению общей стоимости владения. Облачные логические выводы Oracle на базе серверов Ampere Altra с механизмом логических выводов OnSpecta обеспечивают в 3 раза более высокую производительность по сравнению с Graviton и в 2 раза по сравнению с Intel x86», - сказал Индра Мохан, генеральный директор OnSpecta.

«Мы рады расширить поддержку Datadog для новых форм вычислений на базе Ampere A1 в Oracle Cloud Infrastructure. Мы видим, что все больше клиентов Datadog выбирают платформу ARM для повышения производительности приложений и снижения затрат, - отметил Джимми Капуто, директор по управлению продуктами Datadog, - С помощью агента Datadog для Ampere A1 в OCI клиенты Oracle могут использовать Datadog для определения оптимальных форм для своих рабочих нагрузок, отслеживания миграции с других вычислительных платформ и получения единого представления о работоспособности и производительности своей среды».

«Мы выбрали OCI Ampere A1 из-за огромной вычислительной мощности, которую может предоставить эта служба API AutoFlow, дающего возможность нашим клиентам запускать неограниченное количество микросервисов, преобразовывать данные в реальном времени и предоставлять их через пользовательские API-интерфейсы», - сказал Питер Юнг, директор по продуктам Interactor.

«Мы в Elotl воодушевлены тем, что компании смогут использовать экономичные вычислительные ресурсы любого нужного объема для приложений Kubernetes. Появление OCI Ampere A1 Compute на рынке облачных вычислений - важная новость! Ampere A1 Compute предоставляет фантастический, доступный и высокопроизводительный вариант массовых вычислений для наших клиентов, таких как Ronin. Мы с нетерпением ожидаем момента, когда мы сможем начать использовать эти возможности», - подчеркнул Мадхури Йечури, основатель CEO Elotl Inc.

«Компания Ronin ищет возможность повысить эффективность лечения рака с помощью данных. Чтобы этого достичь, мы используем все появляющиеся на рынке новые предложения в области IaaS и PaaS, имеющие потенциал к развитию здравоохранения. Мы с воодушевлением узнали о запуске Oracle более оперативных и доступных инстансов Ampere A1 и возможность использовать их через интерфейс Elotl», - сказал Денали Ламма, вице-президент по проектированию Project Ronin.

«Производительность и плотность облачного решения Canoncial Anbox выросли с запуском инстансов Oracle Cloud Infrastructure Ampere A1. Ubuntu теперь также доступен на инстансах Ampere A1. Мы рады, что Oracle принимает участие в расширении экосистемы разработчиков, так как запускать сотни контейнеров Android для сценариев автоматизации стало намного проще и экономичнее», - считает Регис Пакетт, вице-президент Global Alliance, Публичное облако и каналы, Canonical.