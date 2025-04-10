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Hybrid Cloud Гибридное или конвергентное облако Hybrid Infrastructure Гибридные облачные решения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


Зачем цифровому бизнесу гибридные облака: опыт «Ингосстраха»

конфигурации. Сделать это в ручном режиме в реальном времени практически невозможно. Таким образом, гибридное облако должно, с одной стороны, обеспечить оперативное выделение необходимых ресурс
Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей

сегодняшнего дня. Вопрос лишь в том, как каждый заказчик представляет себе архитектуру перехода на гибридное облако. Мы со своей стороны помогаем нашим заказчикам избежать подводных камней и л
10.04.2025 Cloud.ru разработает гибридное облако с поддержкой искусственного интеллекта

и искусственного интеллекта в различных сценариях, где необходима обработка чувствительных данных. Гибридное облако делает инструменты для работы с AI и разработки AI-агентов доступными и удоб
18.03.2025 Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о выводе на рынок Cloud.ru Evolution Stack — продукта для создания частных и гибридных облаков в ИТ-ландшафте клиента. Модульная облачная платформа позволяет крупному бизнесу и государственным структурам построить частное облако в собственном дата-центре, а также развер
20.12.2024 Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру

овайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru назвал главные сценарии использования гибридного облака. Гибридное облако позволяет объединить существующую инфраструктуру заказчика c возможностями п
11.10.2024 Гибридные облака: ищем баланс между преимуществами облаков и стоимостью ИТ-инфраструктуры

бщили о росте расходов на ИТ. Ответом на рост расходов на ИТ стало использование гибридных облаков. Гибридное облако — это формат ИТ-инфраструктуры, который совмещает в себе несколько разных ви
18.06.2024 Itglobal.com выполнила проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для Ovision

вместно с Ovision были одними из первых в России, кто прошел сертификацию по 572-ФЗ. Созданное нами гибридное облако демонстрирует нашу способность сохранять гибкость и удобство работы даже для
19.09.2023 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день

ся целевыми для DataSpace сегодня? Константин Симонов: Сегодня ключевым сервисом DataSpace является гибридное облако. Публичное облако позволяет нашим клиентам гибко управлять количеством досту
20.09.2023 Александр Худяков -

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации

Сценарии использования гибридного облака CNews: Расскажите, как устроено гибридное облако? Александр Худяков: Гибридное облако — это такой способ организации И
28.11.2022 Конвергентное решение Tele2 теперь доступно в 60 российских регионах

. Возможность подключить к мобильному тарифу цифровое телевидение и домашний интернет на высокой скорости стала очередным этапом совместного проекта Tele2 и компании «Ростелеком». На сегодняшний день конвергентное решение реализовано в Москве и 60 регионах страны. В октябре 2022 г. услуга появилась в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Красноярском и Алтайском

16.03.2022 Эксперты MANGO OFFICE примут участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022»

MANGO OFFICE на примере конкретных кейсов расскажут о том, как высокая экономическая эффективность гибридного облака позволяет компаниям масштабировать бизнес, сокращать капитальные затраты и

10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность

ИТ-ландшафт усложняется за счет того, что публичных провайдеров может быть несколько. Таким образом гибридное облако превращается в мульти-облако, где собственные ресурсы взаимодействуют с мощн
05.08.2021 ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud

летворения своих потребностей в инфраструктуре тестовых и промышленных сред при поддержке T1 Cloud. Гибридное облако значительно ускоряет работу ИТ-инфраструктуры, в том числе благодаря тому, ч
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой

vice). Если собственной инфраструктуры недостаточно на базе VMware Cloud Foundation можно построить гибридное облако, разместив часть ресурсов в публичных облаках. Крупнейшие провайдеры публичн
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака

о класса. Предоставляя мощную основу для разработки и эксплуатации разнообразных рабочих нагрузок в гибридном облаке, решение помогает организациям ускорить создание современных облачных прилож
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против»

Kubernetes и гибридное облако Сам по себе оркестратор контейнеров с открытым кодом Kubernetes — это нечто

01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей

изируется. В рамках этой инициативы Siemens Digital Industries Software будет использовать открытое гибридное облако IBM на основе Red Hat OpenShift, чтобы расширить гибкость развертывания сист
18.02.2021 Mango Office заработает в гибридном облаке

-аналитика, распознавание речи и другие. Звонки между сотрудниками могут не покидать корпоративную сеть заказчика, а звонки, проходящие через интернет, защищаются современными протоколами шифрования. Гибридное облако поддерживает работу с видеоконференциями и маркетинговой аналитикой Mango Office, позволяет произвести интеграцию коммуникационных инструментов с любыми прикладными информацион
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака

acle и Active Directory с помощью Metallic Database Backup; и расширен функционал для защиты данных гибридного облака за счет добавления в Metallic поддержки полностью интегрированного специали
13.11.2020 Бренд Ecco перенес бизнес-критичные сервисы в гибридное облако «Крок»

Бренд Ecco в России консолидировал большинство своих инфраструктурных и бизнес-критичных сервисов в гибридном облаке «Крок». Комбинация публичных ресурсов и colocation позволили добиться нужной гибкости, упростить администрирование ИТ и оптимизировать затраты на поддержку сервисов. Компания E
30.10.2020 Гибридные облака поддержат нефтегазовую отрасль в период кризиса

еменные цифровые технологии и использующие облачные вычисления, могут добиться устойчивого роста за счет повышения скорости и гибкости ИТ-систем Основные сферы приложения В частности, отмечается, что гибридные облака обеспечивают целый спектр необходимых технологических возможностей в особо чувствительных сферах. Некоторые из них упомянуты в открытой части отчета. Масштабирование общедоступ
23.10.2020 Yandex.Cloud и «Ланит» создадут гибридные облака для государственных и коммерческих заказчиков

вными системами хранения и обработки данных, а также с публичными облачными сервисами Yandex.Cloud. Гибридное облако расширяет возможности цифровой инфраструктуры заказчика и позволяет обеспечи
20.10.2020 Red Hat автоматизирует гибридные облака

ему нужно здесь и сейчас, и тем, что понадобится в будущем. В рамках интеграции двух выше указанными технологий Red Hat опирается на возможности Kubernetes-операторов для расширенной автоматизации в гибридном облаке. Операторы облегчат полномасштабный запуск приложений на кластерах OpenShift, где бы те ни находились, а с помощью Resource Operator for Red Hat Advanced Cluster Management воз
15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака

грация с платформой VMware Horizon для предоставления виртуальных рабочих мест (VDI) и приложений в гибридном облаке (решение Hitachi является первой HCI платформой на VMware Horizon, которая б
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure

гического партнерства. В рамках соглашения OCS займется продвижением флагманского решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure, впервые представленного в конце 2018 г. Это мощная гиперконвергентная

30.09.2020 Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака

Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака. В то время как гибридное облако считается идеальной ИТ-моделью, отчет указывает на большие сложности с его и
09.09.2020 Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако

работы, необходимо иметь надежную, масштабируемую и гибкую ИТ-инфраструктуру, что делает «цельное» гибридное облако идеальным решением. Сотрудничество Nutanix с Microsoft по объединению частны
12.08.2020 Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes

рированную с AWS сеть, а также обеспечивающее унифицированные операции и переносимость лицензий между частным и публичным облаками, тем самым устраняя ключевые технические и эксплуатационные проблемы гибридного облака. Таким образом Nutanix создает гибридную облачную инфраструктуру, позволяющую ускорить цифровизацию и оптимизировать расходы, так как эти задачи стали еще более важны для орга
12.08.2020 M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса

уры для средних и крупных предприятий с определением правильного баланса между собственной инфраструктурой и облачной средой, используя расчет совокупной стоимости владения вычислительными ресурсами. Hybrid Infrastructure компании M1Cloud позволяет сбалансировать управление виртуальными машинами и собственной инфраструктурой для переноса не только второстепенных ИТ-сред, но и продуктивных,

30.07.2020 ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака

жние подходы оказали губительное влияние на бизнес, оказавшийся в непривычных условиях. Рынок шел в гибридные облака, но не был ими полностью доволен Рост популярности гибридного облака в Росси
29.04.2020 Red Hat совершенствует технологии открытого гибридного облака

rs, управление затратами для учета использования ресурсов по конкретному приложению, развернутому в гибридном облаке, и многое другое. Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – новое
24.10.2019 «SBI банк» перешел на гибридное облако «Крок»

«SBI банк» завершил миграцию 30 прикладных систем в адаптивную ИТ-инфраструктуру – гибридное облако «Крок» – для увеличения технических ресурсов. Это позволило оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру в четыре раза, а также сократить время запуска новых продуктов банка. «Н
02.10.2019 МТС развернет частные и гибридные облака в дата-центре «Авантаж»

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером #CloudMTS услуг по созданию частных и гибридных облаков на базе дата-центра «Авантаж», одного из крупнейших в стране. Корпоративные клиенты смогут реализовывать масштабные ИТ-проекты, используя облачные решения провайдера и инфраст
25.09.2019 Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов

паний для перехода в облако. Благодаря новому партнерству клиенты смогут использовать стек VMware Cloud Foundation в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure для реализации своей стратегии гибридных облаков. С помощью нового решения клиенты получат возможность легко переносить рабочие нагрузки VMware vSphere в облачную инфраструктуру второго поколения Oracle Generation 2 Cloud In
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения

что упрощает процессы планирования, развертывания и эксплуатации в облаке и снижает общие расходы. Гибридное облако — это новый стандарт для предприятия. Почти две трети заказчиков облачных те
23.04.2019 Финансовые компании хотят гибридное облако, но боятся реорганизации ИТ

анимаются ее внедрением (это выше среднего мирового показателя, который составляет, по данным исследователей 18,5%). При этом 91% компаний сообщили, что для них «идеальной» ИТ-моделью является именно гибридное облако. В то же время 88% опрошенных респондентов, сообщивших об использовании гибридной модели, отметили тот факт, что, хотя они ожидали от подобного облака положительного влияния на
16.04.2019 HPE и Google Cloud будут поставлять гибридные облачные решения

льность. Сотрудничая с Google Cloud и используя контейнерный подход, HPE может предложить бесшовное гибридное облако с уникальной возможностью потребления по модели “как услуга”. Такой подход н
07.02.2019 Netapp и Cisco представили конвергентное решение для ЦОДов Flexpod AI

дин из лидеров рынка в области хранения данных в гибридном облаке, и Cisco представили Flexpod AI — конвергентное решение, построенное на широко масштабируемой высокопроизводительной флеш-инфра
30.11.2018 Red Hat приобрела поставщика систем управления данными в гибридном облаке NooBaa

хранилищами данных в гибридных и мультиоблачных средах. Технологии управления данными NooBaa расширят гибридное облачное предложение Red Hat и усилят позиции компании в сфере технологий для открытого гибридного облака. По мнению аналитиков Gartner, «акцент в использовании облачных технологий на предприятиях сместился в сторону гибридных и мультиоблачных сред. К 2020 г. 75 % организаций пере
29.11.2018 VMware расширила возможности платформы для гибридного облака

идных облачных средах. Сегодня, в эпоху мультиоблачных сред, организации выбирают для миграции либо гибридное облако, либо публичное облако. Оба подхода позволяют справиться с растущим количест

Публикаций - 841, упоминаний - 1087

Hybrid Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 153
Microsoft Corporation 25775 146
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 76
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 74
Google LLC 12688 71
Dell EMC 5180 70
IBM - International Business Machines Corp 9699 70
NetApp - Network Appliance 667 65
Oracle Corporation 7074 60
SAP SE 5601 59
Amazon Inc - Amazon.com 3277 58
Softline - Софтлайн 3743 55
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 53
Red Hat 1378 50
9594 49
Cisco Systems 5372 48
Крок - Croc 1964 43
Ростелеком 10948 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 38
Intel Corporation 12811 35
Huawei 4676 34
Veeam Software 345 33
Dell Technologies - Dell Computer 2219 33
МегаФон 10742 29
HP Inc. 5883 28
Yandex - Яндекс 9216 24
Hitachi - Хитачи 1501 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 22
Selectel - Селектел 544 22
Commvault 187 21
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 21
Lenovo Group 2446 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Citrix Systems 868 18
Salesforce 498 18
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 18
Samsung Electronics 11064 17
Nvidia Corp 4002 16
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Альфа-Банк 1979 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Ингосстрах СПАО 478 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 6
Uber 357 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
Связной ГК 1401 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Газпром нефть 725 5
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Русагро Группа Компаний 379 4
АльфаСтрахование СГ 394 4
Совкомбанк ПАО 316 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 4
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Free TON Community 6 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 6 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 654
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 526
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 525
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 385
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 308
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 241
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 236
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 221
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 221
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 196
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 193
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 171
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 169
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 165
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 157
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 154
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 150
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 135
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 119
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 117
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 114
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 112
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 106
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 103
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 102
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 102
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 101
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 101
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 100
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 100
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 98
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 96
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 93
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 89
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 87
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 82
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 78
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 73
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 73
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 71
Microsoft Azure 1526 127
Linux OS 11533 64
Microsoft Windows 16882 49
Microsoft Office 365 1042 44
Google Cloud Platform - GCP 383 37
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 35
Broadcom - VMware vSphere 614 33
Apple iPhone 6 4861 29
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 29
Red Hat OpenShift 169 28
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 27
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 27
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 26
Intel x86 - архитектура процессора 2151 25
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 25
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 25
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 24
Microsoft Office 4170 23
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 21
Docker - Платформа распределённых приложений 543 21
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 20
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 20
NetApp ONTAP 69 18
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 18
Depositphotos - фотобанк 405 18
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 17
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 17
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 17
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
Google Android 15243 16
HPE GreenLake 58 16
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 16
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 15
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 15
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 81 15
Apache Hadoop 470 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
Бочарникова Татьяна 83 16
Березин Максим 144 13
Шевченко Владимир 153 11
Путин Владимир 3454 10
Рыстенко Михаил 62 7
Солонин Виталий 90 7
Колбин Евгений 87 7
Соловьев Владимир 108 7
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 7
Cormier Paul - Пол Кормье 24 7
Козлов Михаил 182 6
Аншина Марина 79 6
Чистов Александр 22 6
Лобоцкий Михаил 44 6
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 6
Шадаев Максут 1210 6
Чаркин Евгений 317 6
Клепиков Алексей 121 6
Ройфман Роман 16 6
Бобровников Борис 104 6
Ермолаев Артем 379 6
Гольцов Александр 84 6
McKay Peter - Маккей Питер 21 6
Медведев Вячеслав 19 5
Прохоров Фёдор 83 5
Герасимов Александр 46 5
Лебедев Павел 36 5
Мотовилов Олег 71 5
Михалев Евгений 98 5
Нестеров Алексей 175 5
Захаренко Максим 57 5
Яхина Ирина 40 5
Dell Michael - Делл Майкл 193 5
Василенко Александр 99 4
Елистратов Николай 90 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 4
Largent Bill - Ларджент Билл 8 4
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 485
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 96
Европа 24964 88
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 43
Германия - Федеративная Республика 13221 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 40
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Европа Восточная 3138 23
Азия - Азиатский регион 5920 21
Казахстан - Республика 6048 20
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Африка - Африканский регион 3641 18
Япония 13807 17
Армения - Республика 2449 16
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Ближний Восток 3154 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 12
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 12
Украина 7928 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Швеция - Королевство 3782 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Грузия 1332 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Канада 5081 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 8
Испания - Королевство 3840 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 214
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 174
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 167
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 125
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 116
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 111
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 99
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 97
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 87
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 80
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 79
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 76
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 69
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 68
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 66
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 58
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 54
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 51
Аренда 2687 50
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 49
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 46
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 45
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 43
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 35
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 32
Энергетика - Energy - Energetically 5855 31
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 29
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 29
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 29
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 27
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 25
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Forbes - Форбс 1002 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 15
Forrester Research 834 12
Fortune Global 500 295 11
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Vanson Bourne 49 3
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Markets&Markets Research 113 3
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IDC Semiannual Software Tracker 5 2
Synergy Research Group 48 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Oxford Economics 14 2
Fortune Global 100 142 2
Forbes Cloud 100 6 2
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Evalueserve 3 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 2
Research and Markets 26 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Forrester Wave 45 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 6 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 5 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 1
Chapman University - Университет Чепмена - Чепменский университет 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 20
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
CNews AWARDS - награда 571 8
IT Elements 13 5
VMworld 29 4
NetApp Directions 6 4
Связь-Экспокомм 276 4
VeeamON Forum 10 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Hitachi Innovation Day 3 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CeBIT 614 3
CNews Баттл 69 3
Microsoft Ignite 44 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Dell Solutions Forum 4 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Fortinet Security Day 9 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Red Hat Forum 1 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Selectel TechDay 6 1
Check Point CPX 360 2 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
CNews APPWards 36 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Dell EMC Forum 1 1
Information Management Forum 2 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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