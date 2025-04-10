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Hybrid Cloud Гибридное или конвергентное облако Hybrid Infrastructure Гибридные облачные решения
СОБЫТИЯ
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Зачем цифровому бизнесу гибридные облака: опыт «Ингосстраха»
конфигурации. Сделать это в ручном режиме в реальном времени практически невозможно. Таким образом, гибридное облако должно, с одной стороны, обеспечить оперативное выделение необходимых ресурс
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Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей
сегодняшнего дня. Вопрос лишь в том, как каждый заказчик представляет себе архитектуру перехода на гибридное облако. Мы со своей стороны помогаем нашим заказчикам избежать подводных камней и л
|10.04.2025
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Cloud.ru разработает гибридное облако с поддержкой искусственного интеллекта
и искусственного интеллекта в различных сценариях, где необходима обработка чувствительных данных. Гибридное облако делает инструменты для работы с AI и разработки AI-агентов доступными и удоб
|18.03.2025
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Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака
Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о выводе на рынок Cloud.ru Evolution Stack — продукта для создания частных и гибридных облаков в ИТ-ландшафте клиента. Модульная облачная платформа позволяет крупному бизнесу и государственным структурам построить частное облако в собственном дата-центре, а также развер
|20.12.2024
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Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру
овайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru назвал главные сценарии использования гибридного облака. Гибридное облако позволяет объединить существующую инфраструктуру заказчика c возможностями п
|11.10.2024
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Гибридные облака: ищем баланс между преимуществами облаков и стоимостью ИТ-инфраструктуры
бщили о росте расходов на ИТ. Ответом на рост расходов на ИТ стало использование гибридных облаков. Гибридное облако — это формат ИТ-инфраструктуры, который совмещает в себе несколько разных ви
|18.06.2024
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Itglobal.com выполнила проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для Ovision
вместно с Ovision были одними из первых в России, кто прошел сертификацию по 572-ФЗ. Созданное нами гибридное облако демонстрирует нашу способность сохранять гибкость и удобство работы даже для
|19.09.2023
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Константин Симонов -
Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день
ся целевыми для DataSpace сегодня? Константин Симонов: Сегодня ключевым сервисом DataSpace является гибридное облако. Публичное облако позволяет нашим клиентам гибко управлять количеством досту
|20.09.2023
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Александр Худяков -
Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации
Сценарии использования гибридного облака CNews: Расскажите, как устроено гибридное облако? Александр Худяков: Гибридное облако — это такой способ организации И
|28.11.2022
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Конвергентное решение Tele2 теперь доступно в 60 российских регионах
. Возможность подключить к мобильному тарифу цифровое телевидение и домашний интернет на высокой скорости стала очередным этапом совместного проекта Tele2 и компании «Ростелеком». На сегодняшний день конвергентное решение реализовано в Москве и 60 регионах страны. В октябре 2022 г. услуга появилась в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Красноярском и Алтайском
|16.03.2022
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Эксперты MANGO OFFICE примут участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022»
MANGO OFFICE на примере конкретных кейсов расскажут о том, как высокая экономическая эффективность гибридного облака позволяет компаниям масштабировать бизнес, сокращать капитальные затраты и
|10.12.2021
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Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность
ИТ-ландшафт усложняется за счет того, что публичных провайдеров может быть несколько. Таким образом гибридное облако превращается в мульти-облако, где собственные ресурсы взаимодействуют с мощн
|05.08.2021
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ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud
летворения своих потребностей в инфраструктуре тестовых и промышленных сред при поддержке T1 Cloud. Гибридное облако значительно ускоряет работу ИТ-инфраструктуры, в том числе благодаря тому, ч
|14.07.2021
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Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой
vice). Если собственной инфраструктуры недостаточно на базе VMware Cloud Foundation можно построить гибридное облако, разместив часть ресурсов в публичных облаках. Крупнейшие провайдеры публичн
|02.07.2021
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Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака
о класса. Предоставляя мощную основу для разработки и эксплуатации разнообразных рабочих нагрузок в гибридном облаке, решение помогает организациям ускорить создание современных облачных прилож
|09.04.2021
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Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против»
Kubernetes и гибридное облако Сам по себе оркестратор контейнеров с открытым кодом Kubernetes — это нечто
|01.03.2021
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Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей
изируется. В рамках этой инициативы Siemens Digital Industries Software будет использовать открытое гибридное облако IBM на основе Red Hat OpenShift, чтобы расширить гибкость развертывания сист
|18.02.2021
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Mango Office заработает в гибридном облаке
-аналитика, распознавание речи и другие. Звонки между сотрудниками могут не покидать корпоративную сеть заказчика, а звонки, проходящие через интернет, защищаются современными протоколами шифрования. Гибридное облако поддерживает работу с видеоконференциями и маркетинговой аналитикой Mango Office, позволяет произвести интеграцию коммуникационных инструментов с любыми прикладными информацион
|26.01.2021
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Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака
acle и Active Directory с помощью Metallic Database Backup; и расширен функционал для защиты данных гибридного облака за счет добавления в Metallic поддержки полностью интегрированного специали
|13.11.2020
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Бренд Ecco перенес бизнес-критичные сервисы в гибридное облако «Крок»
Бренд Ecco в России консолидировал большинство своих инфраструктурных и бизнес-критичных сервисов в гибридном облаке «Крок». Комбинация публичных ресурсов и colocation позволили добиться нужной гибкости, упростить администрирование ИТ и оптимизировать затраты на поддержку сервисов. Компания E
|30.10.2020
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Гибридные облака поддержат нефтегазовую отрасль в период кризиса
еменные цифровые технологии и использующие облачные вычисления, могут добиться устойчивого роста за счет повышения скорости и гибкости ИТ-систем Основные сферы приложения В частности, отмечается, что гибридные облака обеспечивают целый спектр необходимых технологических возможностей в особо чувствительных сферах. Некоторые из них упомянуты в открытой части отчета. Масштабирование общедоступ
|23.10.2020
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Yandex.Cloud и «Ланит» создадут гибридные облака для государственных и коммерческих заказчиков
вными системами хранения и обработки данных, а также с публичными облачными сервисами Yandex.Cloud. Гибридное облако расширяет возможности цифровой инфраструктуры заказчика и позволяет обеспечи
|20.10.2020
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Red Hat автоматизирует гибридные облака
ему нужно здесь и сейчас, и тем, что понадобится в будущем. В рамках интеграции двух выше указанными технологий Red Hat опирается на возможности Kubernetes-операторов для расширенной автоматизации в гибридном облаке. Операторы облегчат полномасштабный запуск приложений на кластерах OpenShift, где бы те ни находились, а с помощью Resource Operator for Red Hat Advanced Cluster Management воз
|15.10.2020
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Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака
грация с платформой VMware Horizon для предоставления виртуальных рабочих мест (VDI) и приложений в гибридном облаке (решение Hitachi является первой HCI платформой на VMware Horizon, которая б
|12.10.2020
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OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure
гического партнерства. В рамках соглашения OCS займется продвижением флагманского решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure, впервые представленного в конце 2018 г. Это мощная гиперконвергентная
|30.09.2020
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Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака
Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака. В то время как гибридное облако считается идеальной ИТ-моделью, отчет указывает на большие сложности с его и
|09.09.2020
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Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако
работы, необходимо иметь надежную, масштабируемую и гибкую ИТ-инфраструктуру, что делает «цельное» гибридное облако идеальным решением. Сотрудничество Nutanix с Microsoft по объединению частны
|12.08.2020
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Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes
рированную с AWS сеть, а также обеспечивающее унифицированные операции и переносимость лицензий между частным и публичным облаками, тем самым устраняя ключевые технические и эксплуатационные проблемы гибридного облака. Таким образом Nutanix создает гибридную облачную инфраструктуру, позволяющую ускорить цифровизацию и оптимизировать расходы, так как эти задачи стали еще более важны для орга
|12.08.2020
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M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса
уры для средних и крупных предприятий с определением правильного баланса между собственной инфраструктурой и облачной средой, используя расчет совокупной стоимости владения вычислительными ресурсами. Hybrid Infrastructure компании M1Cloud позволяет сбалансировать управление виртуальными машинами и собственной инфраструктурой для переноса не только второстепенных ИТ-сред, но и продуктивных,
|30.07.2020
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ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака
жние подходы оказали губительное влияние на бизнес, оказавшийся в непривычных условиях. Рынок шел в гибридные облака, но не был ими полностью доволен Рост популярности гибридного облака в Росси
|29.04.2020
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Red Hat совершенствует технологии открытого гибридного облака
rs, управление затратами для учета использования ресурсов по конкретному приложению, развернутому в гибридном облаке, и многое другое. Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – новое
|24.10.2019
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«SBI банк» перешел на гибридное облако «Крок»
«SBI банк» завершил миграцию 30 прикладных систем в адаптивную ИТ-инфраструктуру – гибридное облако «Крок» – для увеличения технических ресурсов. Это позволило оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру в четыре раза, а также сократить время запуска новых продуктов банка. «Н
|02.10.2019
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МТС развернет частные и гибридные облака в дата-центре «Авантаж»
МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером #CloudMTS услуг по созданию частных и гибридных облаков на базе дата-центра «Авантаж», одного из крупнейших в стране. Корпоративные клиенты смогут реализовывать масштабные ИТ-проекты, используя облачные решения провайдера и инфраст
|25.09.2019
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Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов
паний для перехода в облако. Благодаря новому партнерству клиенты смогут использовать стек VMware Cloud Foundation в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure для реализации своей стратегии гибридных облаков. С помощью нового решения клиенты получат возможность легко переносить рабочие нагрузки VMware vSphere в облачную инфраструктуру второго поколения Oracle Generation 2 Cloud In
|10.09.2019
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VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения
что упрощает процессы планирования, развертывания и эксплуатации в облаке и снижает общие расходы. Гибридное облако — это новый стандарт для предприятия. Почти две трети заказчиков облачных те
|23.04.2019
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Финансовые компании хотят гибридное облако, но боятся реорганизации ИТ
анимаются ее внедрением (это выше среднего мирового показателя, который составляет, по данным исследователей 18,5%). При этом 91% компаний сообщили, что для них «идеальной» ИТ-моделью является именно гибридное облако. В то же время 88% опрошенных респондентов, сообщивших об использовании гибридной модели, отметили тот факт, что, хотя они ожидали от подобного облака положительного влияния на
|16.04.2019
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HPE и Google Cloud будут поставлять гибридные облачные решения
льность. Сотрудничая с Google Cloud и используя контейнерный подход, HPE может предложить бесшовное гибридное облако с уникальной возможностью потребления по модели “как услуга”. Такой подход н
|07.02.2019
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Netapp и Cisco представили конвергентное решение для ЦОДов Flexpod AI
дин из лидеров рынка в области хранения данных в гибридном облаке, и Cisco представили Flexpod AI — конвергентное решение, построенное на широко масштабируемой высокопроизводительной флеш-инфра
|30.11.2018
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Red Hat приобрела поставщика систем управления данными в гибридном облаке NooBaa
хранилищами данных в гибридных и мультиоблачных средах. Технологии управления данными NooBaa расширят гибридное облачное предложение Red Hat и усилят позиции компании в сфере технологий для открытого гибридного облака. По мнению аналитиков Gartner, «акцент в использовании облачных технологий на предприятиях сместился в сторону гибридных и мультиоблачных сред. К 2020 г. 75 % организаций пере
|29.11.2018
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VMware расширила возможности платформы для гибридного облака
идных облачных средах. Сегодня, в эпоху мультиоблачных сред, организации выбирают для миграции либо гибридное облако, либо публичное облако. Оба подхода позволяют справиться с растущим количест
Hybrid Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Бочарникова Татьяна 83 16
|Березин Максим 144 13
|Шевченко Владимир 153 11
|Путин Владимир 3454 10
|Рыстенко Михаил 62 7
|Солонин Виталий 90 7
|Колбин Евгений 87 7
|Соловьев Владимир 108 7
|Kurian George - Джордж Кьюриан 12 7
|Cormier Paul - Пол Кормье 24 7
|Козлов Михаил 182 6
|Аншина Марина 79 6
|Чистов Александр 22 6
|Лобоцкий Михаил 44 6
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Чаркин Евгений 317 6
|Клепиков Алексей 121 6
|Ройфман Роман 16 6
|Бобровников Борис 104 6
|Ермолаев Артем 379 6
|Гольцов Александр 84 6
|McKay Peter - Маккей Питер 21 6
|Медведев Вячеслав 19 5
|Прохоров Фёдор 83 5
|Герасимов Александр 46 5
|Лебедев Павел 36 5
|Мотовилов Олег 71 5
|Михалев Евгений 98 5
|Нестеров Алексей 175 5
|Захаренко Максим 57 5
|Яхина Ирина 40 5
|Dell Michael - Делл Майкл 193 5
|Василенко Александр 99 4
|Елистратов Николай 90 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
|Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 4
|Largent Bill - Ларджент Билл 8 4
|Caswell Lee - Касвелл Ли 10 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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