Зачем цифровому бизнесу гибридные облака: опыт «Ингосстраха» конфигурации. Сделать это в ручном режиме в реальном времени практически невозможно. Таким образом, гибридное облако должно, с одной стороны, обеспечить оперативное выделение необходимых ресурс

Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей сегодняшнего дня. Вопрос лишь в том, как каждый заказчик представляет себе архитектуру перехода на гибридное облако. Мы со своей стороны помогаем нашим заказчикам избежать подводных камней и л

Cloud.ru разработает гибридное облако с поддержкой искусственного интеллекта и искусственного интеллекта в различных сценариях, где необходима обработка чувствительных данных. Гибридное облако делает инструменты для работы с AI и разработки AI-агентов доступными и удоб

Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о выводе на рынок Cloud.ru Evolution Stack — продукта для создания частных и гибридных облаков в ИТ-ландшафте клиента. Модульная облачная платформа позволяет крупному бизнесу и государственным структурам построить частное облако в собственном дата-центре, а также развер

Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру овайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru назвал главные сценарии использования гибридного облака. Гибридное облако позволяет объединить существующую инфраструктуру заказчика c возможностями п

Гибридные облака: ищем баланс между преимуществами облаков и стоимостью ИТ-инфраструктуры бщили о росте расходов на ИТ. Ответом на рост расходов на ИТ стало использование гибридных облаков. Гибридное облако — это формат ИТ-инфраструктуры, который совмещает в себе несколько разных ви

Itglobal.com выполнила проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для Ovision вместно с Ovision были одними из первых в России, кто прошел сертификацию по 572-ФЗ. Созданное нами гибридное облако демонстрирует нашу способность сохранять гибкость и удобство работы даже для

Константин Симонов - Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день ся целевыми для DataSpace сегодня? Константин Симонов: Сегодня ключевым сервисом DataSpace является гибридное облако. Публичное облако позволяет нашим клиентам гибко управлять количеством досту

Александр Худяков - Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации Сценарии использования гибридного облака CNews: Расскажите, как устроено гибридное облако? Александр Худяков: Гибридное облако — это такой способ организации И

Конвергентное решение Tele2 теперь доступно в 60 российских регионах . Возможность подключить к мобильному тарифу цифровое телевидение и домашний интернет на высокой скорости стала очередным этапом совместного проекта Tele2 и компании «Ростелеком». На сегодняшний день конвергентное решение реализовано в Москве и 60 регионах страны. В октябре 2022 г. услуга появилась в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Красноярском и Алтайском

Эксперты MANGO OFFICE примут участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022» MANGO OFFICE на примере конкретных кейсов расскажут о том, как высокая экономическая эффективность гибридного облака позволяет компаниям масштабировать бизнес, сокращать капитальные затраты и

Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность ИТ-ландшафт усложняется за счет того, что публичных провайдеров может быть несколько. Таким образом гибридное облако превращается в мульти-облако, где собственные ресурсы взаимодействуют с мощн

ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud летворения своих потребностей в инфраструктуре тестовых и промышленных сред при поддержке T1 Cloud. Гибридное облако значительно ускоряет работу ИТ-инфраструктуры, в том числе благодаря тому, ч

Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой vice). Если собственной инфраструктуры недостаточно на базе VMware Cloud Foundation можно построить гибридное облако, разместив часть ресурсов в публичных облаках. Крупнейшие провайдеры публичн

Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака о класса. Предоставляя мощную основу для разработки и эксплуатации разнообразных рабочих нагрузок в гибридном облаке, решение помогает организациям ускорить создание современных облачных прилож

Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против» Kubernetes и гибридное облако Сам по себе оркестратор контейнеров с открытым кодом Kubernetes — это нечто

Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей изируется. В рамках этой инициативы Siemens Digital Industries Software будет использовать открытое гибридное облако IBM на основе Red Hat OpenShift, чтобы расширить гибкость развертывания сист

Mango Office заработает в гибридном облаке -аналитика, распознавание речи и другие. Звонки между сотрудниками могут не покидать корпоративную сеть заказчика, а звонки, проходящие через интернет, защищаются современными протоколами шифрования. Гибридное облако поддерживает работу с видеоконференциями и маркетинговой аналитикой Mango Office, позволяет произвести интеграцию коммуникационных инструментов с любыми прикладными информацион

Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака acle и Active Directory с помощью Metallic Database Backup; и расширен функционал для защиты данных гибридного облака за счет добавления в Metallic поддержки полностью интегрированного специали

Бренд Ecco перенес бизнес-критичные сервисы в гибридное облако «Крок» Бренд Ecco в России консолидировал большинство своих инфраструктурных и бизнес-критичных сервисов в гибридном облаке «Крок». Комбинация публичных ресурсов и colocation позволили добиться нужной гибкости, упростить администрирование ИТ и оптимизировать затраты на поддержку сервисов. Компания E

Гибридные облака поддержат нефтегазовую отрасль в период кризиса еменные цифровые технологии и использующие облачные вычисления, могут добиться устойчивого роста за счет повышения скорости и гибкости ИТ-систем Основные сферы приложения В частности, отмечается, что гибридные облака обеспечивают целый спектр необходимых технологических возможностей в особо чувствительных сферах. Некоторые из них упомянуты в открытой части отчета. Масштабирование общедоступ

Yandex.Cloud и «Ланит» создадут гибридные облака для государственных и коммерческих заказчиков вными системами хранения и обработки данных, а также с публичными облачными сервисами Yandex.Cloud. Гибридное облако расширяет возможности цифровой инфраструктуры заказчика и позволяет обеспечи

Red Hat автоматизирует гибридные облака ему нужно здесь и сейчас, и тем, что понадобится в будущем. В рамках интеграции двух выше указанными технологий Red Hat опирается на возможности Kubernetes-операторов для расширенной автоматизации в гибридном облаке. Операторы облегчат полномасштабный запуск приложений на кластерах OpenShift, где бы те ни находились, а с помощью Resource Operator for Red Hat Advanced Cluster Management воз

Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака грация с платформой VMware Horizon для предоставления виртуальных рабочих мест (VDI) и приложений в гибридном облаке (решение Hitachi является первой HCI платформой на VMware Horizon, которая б

OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure гического партнерства. В рамках соглашения OCS займется продвижением флагманского решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure, впервые представленного в конце 2018 г. Это мощная гиперконвергентная

Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака. В то время как гибридное облако считается идеальной ИТ-моделью, отчет указывает на большие сложности с его и

Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако работы, необходимо иметь надежную, масштабируемую и гибкую ИТ-инфраструктуру, что делает «цельное» гибридное облако идеальным решением. Сотрудничество Nutanix с Microsoft по объединению частны

Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes рированную с AWS сеть, а также обеспечивающее унифицированные операции и переносимость лицензий между частным и публичным облаками, тем самым устраняя ключевые технические и эксплуатационные проблемы гибридного облака. Таким образом Nutanix создает гибридную облачную инфраструктуру, позволяющую ускорить цифровизацию и оптимизировать расходы, так как эти задачи стали еще более важны для орга

M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса уры для средних и крупных предприятий с определением правильного баланса между собственной инфраструктурой и облачной средой, используя расчет совокупной стоимости владения вычислительными ресурсами. Hybrid Infrastructure компании M1Cloud позволяет сбалансировать управление виртуальными машинами и собственной инфраструктурой для переноса не только второстепенных ИТ-сред, но и продуктивных,

ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака жние подходы оказали губительное влияние на бизнес, оказавшийся в непривычных условиях. Рынок шел в гибридные облака, но не был ими полностью доволен Рост популярности гибридного облака в Росси

Red Hat совершенствует технологии открытого гибридного облака rs, управление затратами для учета использования ресурсов по конкретному приложению, развернутому в гибридном облаке, и многое другое. Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – новое

«SBI банк» перешел на гибридное облако «Крок» «SBI банк» завершил миграцию 30 прикладных систем в адаптивную ИТ-инфраструктуру – гибридное облако «Крок» – для увеличения технических ресурсов. Это позволило оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру в четыре раза, а также сократить время запуска новых продуктов банка. «Н

МТС развернет частные и гибридные облака в дата-центре «Авантаж» МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером #CloudMTS услуг по созданию частных и гибридных облаков на базе дата-центра «Авантаж», одного из крупнейших в стране. Корпоративные клиенты смогут реализовывать масштабные ИТ-проекты, используя облачные решения провайдера и инфраст

Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов паний для перехода в облако. Благодаря новому партнерству клиенты смогут использовать стек VMware Cloud Foundation в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure для реализации своей стратегии гибридных облаков. С помощью нового решения клиенты получат возможность легко переносить рабочие нагрузки VMware vSphere в облачную инфраструктуру второго поколения Oracle Generation 2 Cloud In

VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения что упрощает процессы планирования, развертывания и эксплуатации в облаке и снижает общие расходы. Гибридное облако — это новый стандарт для предприятия. Почти две трети заказчиков облачных те

Финансовые компании хотят гибридное облако, но боятся реорганизации ИТ анимаются ее внедрением (это выше среднего мирового показателя, который составляет, по данным исследователей 18,5%). При этом 91% компаний сообщили, что для них «идеальной» ИТ-моделью является именно гибридное облако. В то же время 88% опрошенных респондентов, сообщивших об использовании гибридной модели, отметили тот факт, что, хотя они ожидали от подобного облака положительного влияния на

HPE и Google Cloud будут поставлять гибридные облачные решения льность. Сотрудничая с Google Cloud и используя контейнерный подход, HPE может предложить бесшовное гибридное облако с уникальной возможностью потребления по модели “как услуга”. Такой подход н

Netapp и Cisco представили конвергентное решение для ЦОДов Flexpod AI дин из лидеров рынка в области хранения данных в гибридном облаке, и Cisco представили Flexpod AI — конвергентное решение, построенное на широко масштабируемой высокопроизводительной флеш-инфра

Red Hat приобрела поставщика систем управления данными в гибридном облаке NooBaa хранилищами данных в гибридных и мультиоблачных средах. Технологии управления данными NooBaa расширят гибридное облачное предложение Red Hat и усилят позиции компании в сфере технологий для открытого гибридного облака. По мнению аналитиков Gartner, «акцент в использовании облачных технологий на предприятиях сместился в сторону гибридных и мультиоблачных сред. К 2020 г. 75 % организаций пере