Индексная книга CNews*
Hybrid Cloud Гибридное или конвергентное облако Hybrid Infrastructure Гибридные облачные решения
Публикаций - 418, упоминаний - 527
Hybrid Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|91Mobiles 1696 3
|Fortune 207 3
|Открытые системы ИД 173 2
|Мобильные системы 113 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 2
|GigaOM 63 2
|Ведомости 541 2
|Bloomberg 1109 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 295 2
|Forbes - Форбс 630 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11000 2
|InformationWeek 234 1
|InfoWorld 56 1
|За рулем 1 1
|GQ 20 1
|Cosmopolitan 25 1
|CRN 46 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
|IDG - International Data Group 99 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1223 1
|Wired - Издание 225 1
|N+1 - Издание 137 1
|Business Insider 206 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
|FT - Financial Times 1165 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.