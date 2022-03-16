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Hybrid Cloud Гибридное или конвергентное облако Hybrid Infrastructure Гибридные облачные решения



16.03.2022 Эксперты MANGO OFFICE примут участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022»
05.08.2021 ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака
Зачем цифровому бизнесу гибридные облака: опыт «Ингосстраха»
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против»
01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure
30.09.2020 Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака
09.09.2020 Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако
12.08.2020 Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes
12.08.2020 M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса
29.04.2020 Red Hat совершенствует технологии открытого гибридного облака
24.10.2019 «SBI банк» перешел на гибридное облако «Крок»
25.09.2019 Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения
23.04.2019 Финансовые компании хотят гибридное облако, но боятся реорганизации ИТ
16.04.2019 HPE и Google Cloud будут поставлять гибридные облачные решения
29.11.2018 VMware расширила возможности платформы для гибридного облака
24.08.2017 Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков
05.06.2017 NetApp представила новые решения для гибридного облака
18.05.2017 Dell EMC представила новую облачную платформу для Microsoft Azure Stack
21.02.2017 Dell EMC представила гиперконвергентную инфраструктуру для упрощенного внедрения гибридного облака
13.12.2016 Доминирующей формой потребления ИТ будет гибридное облако
24.11.2016 IBM представила сервис объектного хранения Cloud Object Storage для гибридного облака
01.11.2016 NetApp представил решения для гибридных облаков
13.10.2016 Dell EMC расширит поддержку продуктов Microsoft
27.07.2016 Fujitsu Hybrid Cloud Connect упрощает подключение к сервисам на основе публичных «облаков»
20.07.2016 Освоение предприятиями облачных технологий
17.05.2016 EMC представила платформу Native Hybrid Cloud для разработки и доставки облачных приложений
25.04.2016 Teradata представила новые возможности «Гибридного облака»
06.11.2015 EMC рассказала о преимуществах облачных решений для бизнеса и государственных органов
07.09.2015 EMC обновила Federation Enterprise Hybrid Cloud и представила решение EMC Federation для конечных пользователей
27.11.2014 Гибридное облако Inoventica объединит вузы страны
05.11.2014 EMC выпустила Enterprise Hybrid Cloud
19.12.2013 Как выбрать архитектуру облачного решения
04.07.2013 Международный пиринг W-ix стал клиентом гибридного облака Inoventica
18.11.2011 Fujitsu запустила сервис «Гибридное облако» для пользователей Microsoft Windows Azure
15.08.2011 Inoventica построит «гибридное облако» федерального масштаба для ИТ-парка Татарстана

Публикаций - 418, упоминаний - 527

Hybrid Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23489 95
VMware 2132 92
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 711 54
Google LLC 10934 48
IBM - International Business Machines Corp 9192 47
NetApp - Network Appliance 627 44
Dell EMC 4913 42
Amazon Inc - Amazon.com 2801 40
Red Hat 1230 36
HPE - Hewlett Packard Enterprise 549 34
Oracle Corporation 6301 31
Крок - Croc 1705 29
SAP SE 4880 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9426 26
Softline - Софтлайн 2079 24
Veeam Software 293 24
6998 23
Cisco Systems 4873 23
1С-ИжТиСи 6315 21
Intel Corporation 11667 19
Dell Technologies - Dell Computer 1925 17
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10064 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6256 14
Commvault 168 13
HP Inc. 5518 13
Salesforce.com 388 13
Цифра ГК 2145 12
Lenovo Group 2168 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 12
Huawei 3502 11
Nutanix 86 11
Yandex - Яндекс 5664 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 10
Hitachi - Хитачи 1455 10
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 9
HP - Hewlett-Packard 3600 9
Stack Group - Стек Групп 137 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2640 8
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 310 8
Точка 3796 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6191 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5788 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 7
Альфа-Банк 1596 7
Лента - Сеть розничной торговли 1698 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 4
Uber 305 4
Segezha Group - Сегежа Групп 104 4
Инвитро - Invitro 65 3
РЖД - Российские железные дороги 1619 3
Почта России ПАО 1988 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 3
SBI Bank - Эс-Би-Ай - ЯР-Банк 14 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 3
Ингосстрах СПАО 333 3
Castorama - Касторама 29 3
101Hotels.com 703 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 186 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1183 3
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 62 3
X5 Group 813 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 42 3
Связной ГК 1336 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 112 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 113 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 45 2
Северсталь ПАО - Severstal 367 2
Airbnb 81 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
ГПБ - Газпромбанк 939 2
Восток-Запад - EWS Holding 40 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 110 2
Русагро Группа Компаний 199 2
РесурсТранс 16 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17955 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9093 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10375 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1200 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 271 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 2
Президент Российской Федерации 3710 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2505 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1391 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 2
Федеральное казначейство России 1548 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
Петербургский метрополитен ГУП 112 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 1
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 24 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 36 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 138 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 11 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 26 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Linux Foundation 174 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OIN - Open Invention Network 22 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
Free TON Community 5 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17187 388
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38926 179
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3880 34
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3453 31
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1900 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4259 28
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8277 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2461 22
Энергетика - Energy - Energetically 4202 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4244 21
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4472 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5000 18
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 199 18
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 272 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5852 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3132 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6863 16
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1313 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5661 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4017 15
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1684 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5199 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4197 12
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 418 11
91Mobiles 1696 3
Fortune 207 3
Открытые системы ИД 173 2
Мобильные системы 113 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 2
GigaOM 63 2
Ведомости 541 2
Bloomberg 1109 2
TAdviser - Центр выбора технологий 295 2
Forbes - Форбс 630 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11000 2
InformationWeek 234 1
InfoWorld 56 1
За рулем 1 1
GQ 20 1
Cosmopolitan 25 1
CRN 46 1
РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
IDG - International Data Group 99 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1223 1
Wired - Издание 225 1
N+1 - Издание 137 1
Business Insider 206 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
FT - Financial Times 1165 1
IDC - International Data Corporation 4849 67
Gartner - Гартнер 3474 47
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7457 19
500 Startups 14327 18
Forrester Research 812 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 9
Fortune Global 500 283 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2121 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 4
Mordor Intelligence 19 4
IDC Russia - IDC Россия 161 3
Vanson Bourne 48 3
IBM Institute for Business Value 23 3
CNews Рынок ИТ-услуг 113 3
Forbes Global 2000 32 3
Security Compute Rating 5 2
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
IHS Infonetics Research 90 2
Veeam Cloud Data Management Report 3 2
Juniper Research 502 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
Frost & Sullivan 200 2
IBM Research 107 2
CNews SaaS рейтинг 23 2
CNews IaaS рейтинг 15 2
IBM X-Force Red Team 3 1
CNews Облачные сервисы 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 1
Gartner Critical Capabilities for Operational Database Management Systems - Критические возможности операционных СУБД 3 1
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
Forbes Cloud 100 4 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
IBM Managed Security Services 8 1
Fortune Global 1000 50 1
IBM X-Force Security 2 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 19 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 132 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 714 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 285 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 6 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 1 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
University of California - Калифорнийский университет 80 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 43 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 22 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 44 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 1
РАН - Российская академия наук 1800 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11634 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 4
NetApp Directions 6 4
VMworld 29 4
NetApp Insight - конференция 7 3
VeeamON Forum 9 3
CNews AWARDS - награда 408 2
Microsoft Ignite 38 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 217 1
Docflow 132 1
Электронное государство XXI века 32 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 1
Information Management Forum 2 1
Dell EMC Forum 1 1
Международный женский день - 8 марта 273 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2067 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
NetApp Insight Digital 1 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
CeBIT 461 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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