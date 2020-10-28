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Гибридные облака поддержат нефтегазовую отрасль в период кризиса

HPE

По мнению аналитической компании Frost & Sullivan, архитектура ИТ-систем на основе концепции гибридного облака позволит компаниям нефтегазовой отрасли смягчить последствия надвигающегося кризиса.

Облако как ответ на возможный кризис

Сегодня нефтегазовая промышленность переживает сложный период. Пандемия привела к резкому падению спроса на углеводороды по всем миру. Соответственно снизились и доходы отраслевых предприятий. В этой ситуации облачные вычисления являются одной из наиболее важных ИТ-технологий, поскольку они способны обеспечить достаточную гибкость и надежность.

В недавнем отчете аналитической компании Frost & Sullivan «Почему COVID-19 ускоряет внедрение облаков и новых технологий в нефтегазовой отрасли» (Why COVID-19 is Accelerating Cloud and New Technology Adoption in the O&G Industry) анализируются актуальные предпосылки внедрения гибридных облачных технологий. «Нефтегазовые компании, которые придерживаются современных цифровых трендов и используют облачные вычисления, могут добиться устойчивого роста за счет повышения скорости и гибкости программного обеспечения, а также получения выгод от разработки облачных приложений», — пояснил Чираг Рати (Chirag Rathi), директор по консалтингу Frost & Sullivan в энергетическом секторе.

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Компании, внедряющие современные цифровые технологии и использующие облачные вычисления, могут добиться устойчивого роста за счет повышения скорости и гибкости ИТ-систем

Основные сферы приложения

В частности, отмечается, что гибридные облака обеспечивают целый спектр необходимых технологических возможностей в особо чувствительных сферах. Некоторые из них упомянуты в открытой части отчета. Масштабирование общедоступных облаков для динамических рабочих нагрузок позволяет гибко реагировать на изменения требований к объему ресурсов. В свою очередь моделирование коллекторов обеспечивает возможность гибкого использования вычислительных ресурсов, которую дают облака. Кроме того, платформа данных о недрах решает задачу по четкому разделению конфиденциальных и общедоступных данных, которое может предоставить гибридная облачная инфраструктура. При этом облако является удобной платформой для реализации системы внедрения смарт-контрактов с поставщиками на основе блокчейн, что положительно влияет на построение цепочек поставок. Периферийные вычисления позволяют упростить контейнеризацию устаревших сервисов для взаимодействия с современным программным обеспечением.

Для решения задачи по сокращению объемов инвестиций в инфраструктуру одним из вариантов может быть создание внутреннего облака для ИТ. Это связано с защитой информации, которая так актуальна для нефтегазовой промышленности. HPE GreenLake позволяет создать частное облако, расположенного в ЦОД компании и решить, как задачу конфиденциальности данных, так и гибкости для использования современных приложений и стыковок с различными сетями.



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