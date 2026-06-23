Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра

«Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца Компания «Диасофт» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта до успешного прохождения аудита Банка России прошло четыре месяца – такая скорость реализ

Модульная архитектура разгоняет выручку ИТ-компаний в 10 раз ехнологический сектор столкнулся с парадоксом: при значительном спросе на искусственный интеллект и блокчейн-инфраструктуру, более 70% стартапов терпят неудачу из-за слишком быстрого масштабиро

Web3 Tech запускает обучение для компаний, планирующих работу с цифровыми активами Компания Web3 Tech, разработчик корпоративных блокчейн-решений и провайдер web3-сервисов, запускает программы обучения различным сценариям

Надежный доступ к популярным публичным сетям блокчейн обеспечит сервис Web3Gate Доступ россиян к популярным публичным сетям блокчейн, включая Ethereum и Bitcoin, станет комфортнее и безопаснее. Сбербанк и «Ростелеком» заключили соглашение о развитии Web3Gate — специального сервиса для работы с цифровыми валютами и т

Топ-5 технологических трендов автоматизации склада: от цифровых двойников до блокчейна ие товаров и планирование рабочих процессов, аналитика производительности, управление рисками и моделирование внештатных ситуаций, мониторинг работающего склада, тестирование ПО. Фото: ru.freepik.com Блокчейн используется для мониторинга грузовых перевозок, исключает влияние человеческого фактора «Очевиден отчетливый тренд — рост роли моделирования и цифровых двойников на этапе проектирован

В МФТИ объявили о создании метода цифровой подписи, устойчивой к квантовым атакам ервый в России прототип системы коллективной цифровой подписи, устойчивой к взлому с помощью квантовых компьютеров. Разработка предназначена для защиты критической инфраструктуры, банковских систем и блокчейн-платформ. Об этом CNews сообщил представитель вуза. До сих пор организации стояли перед сложным выбором: использовать проверенные, но уязвимые к квантовым атакам алгоритмы вроде RSA, и

Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий В Центре цифрового лидерства SAP открылась выставка технологий, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. На площади в 200

Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов Positive Technologies, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, договорились о совместной работе над повышением уровня защищенности распределенных информационных систем. Преимущественно сотрудничество будет направлено на обеспечение без

Neoflex и Web3 Tech объявляют о партнерстве в сфере внедрения российских блокчейн-решений для финансового сектора Компании Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, заключили стратегическое партнерство, направленное на совместную реализацию проектов по автоматизации жизненного цикла цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сооб

«Диасофт» расширил возможности защиты коммерческой информации в платформе Digital Q.Blockchain Компания «Диасофт» реализовала в составе платформы Digital Q.Blockchain специальную технологию для защиты коммерческой защиты информации без необходимости

Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн» нмониторинг) намерен до конца 2025 г. начать подключать российские банки к ИТ-платформе «Прозрачный блокчейн», рассказал РБК представитель ведомства. По его словам, проект на завершающей стадии

Федеральная нотариальная палата разворачивает узел блокчейн РЦИС подписано председателем Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андреем Кричевским и президентом ФНП Константином Корсиком. Участие в общественно-государственной блокчейн-инфраструктуре даст нотариусам доступ к большому массиву данных об интеллектуальных правах. На первом этапе это поможет нотариусам разыскивать авторские права, принадлежащие наследодат

Блокчейн для кизлярских мастеров гионов, где локализованы художественные традиции. Ну а зафиксировать права, заключить лицензионную сделку с ними или даже сконструировать собственную франшизу проще всего с помощью сервисов на основе блокчейн-сети РЦИС.РФ», — сказал он. Сотрудничество с РЦИС будет также включать образовательные и просветительские мероприятия, которые помогут чиновникам, учащимся и предпринимателям узнать об

Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его заставили отказаться власти США dation о том, что платформа TON станет эксклюзивным партнером Telegram в сфере блокчейна. TON будет блокчейн-инфраструктурой Telegram для токенов, платежей, интеграции мини-приложений и др. Дур

В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна новый метод хранения и управления файлами в облачном хранилище, в основе которого лежит технология блокчейн, сообщил Университет «ЛЭТИ» на своем сайте. Технология позволяет создать трехуровнев

В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году няют этот рост либерализацией отрасли, осуществляемой законодателями, а также трансформацией российского бизнеса. Они отмечают, что государственная поддержка и активное продвижение цифровых активов и блокчейн-технологий служат инструментом для смягчения санкционных ограничений, с которыми сталкиваются российские компании. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School. Исследова

Аудиторские компании и их клиенты смогут безопасно обмениваться документами на блокчейн-платформе Сбербанка Новый блокчейн-сервис Сбербанка «Документы» упростит взаимодействие между аудиторскими организациям

«Диасофт» автоматизирует ведение и хранение открытых данных регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг Компания «Диасофт» разработала новый продукт «Ведение и хранение открытых данных» на базе блокчейн-платформы Digital Q.BlockChain. Продукт предназначен для регистраторов и депозитарие

Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart и «ИнфоТеКС». ViPNet CryptoSmart – криптопровайдер, предназначенный для защиты распределенных реестров и смарт-контрактов при помощи криптографических алгоритмов ГОСТ и используемый для встраивания в блокчейн-платформы на базе Hyperledger Fabric. ViPNet CryptoSmart обеспечивает юридическую значимость транзакций и смарт-контрактов с использованием квалифицированной электронной подписи и инфр

Аспирант Московского Политеха разработал инструмент для защиты криптографических ключей от атак Плоткин, аспирант Московского Политеха, разработал инструмент для защиты криптографических ключей в блокчейн-системах от различных угроз и атак. Его разработка повышает безопасность и надежност

В СПбГУ создали блокчейн-платформу для безопасных инвестиций в недвижимость ть купить один, два, три квадратных метра, а лишь весь объект целиком. Сегодня благодаря технологии блокчейн и принятию закона, который регламентирует использование цифровых финансовых активов,

Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций слительной мощности заинтересованным иностранным покупателям для покрытия операционных расходов, а также накопление цифровых активов на балансе юридического лица, полученных от проведения собственных блокчейн-операций для их последующей продажи на экспорт. Данный подход является прецендентом осуществления деятельности по добыче цифровых активов юридическими лицами на территории России с рас

МТС проинвестирует до $5 млн в продукты на технологии блокчейн ПАО «МТС» сообщает о запуске блокчейн-акселератора. Компания ищет стартапы, разрабатывающие цифровые продукты, построенные

Просто и понятно о технологиях: как работает блокчейн в городских сервисах щего блока. Когда создается новый блок с информацией, он отправляется на компьютеры, поддерживающие блокчейн. При соответствии определенным правилам он добавляется в цепочку и синхронизируется

США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой» нкции против 13 компаний и двух физических лиц, работающих в сфере финансовых технологий (финтех) и блокчейн и якобы помогающих российским структурам обходить ранее введенные со стороны США сан

На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России» На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС Рос

Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли 7–10% и повысить скорость доставки на 15–20%. Ключевые инновации включают искусственный интеллект, блокчейн, облачные технологии, RPA и интернет вещей. 2. Отрасль ждет господдержки электронных

Web3 Tech расширяет продуктовый портфель за счет пилотирования новой платформы Econcrete нного интернета и больших данных. Начиная с этого года вендор будет специализироваться не только на блокчейн-решениях. Первым продуктом, применяющим несколько сквозных технологий одновременно,

Анатолий Лебедев, Андрей Кутырев, «Аладдин»: В вопросе применения технологии блокчейн для идентификации и аутентификации Китай сделал радикальный шаг вперед рых обменивается данными действующая ЕСИА и цифровые сервисы) пока Минцифры не видит. Отечественные блокчейн-платформы (на основе которых можно было бы реализовать децентрализованную систему ау

Positive Technologies назвала технологические тренды на 2024 г. утрачиваются вместе со средствами владельца. Кроме того, модернизировались и обновлялись известные блокчейн-платформы, такие как Bitcoin, Ethereum, Ethereum L2, EVM-совместимые сети, Solana, C

Новая функция блокчейна Ethereum помогла ограбить 99 тыс. жертв на $60 млн 99 тысяч известных жертв Злоумышленники воспользовались легитимной функцией блокчейна Ethereum Create2 для обхода защиты криптокошельков и успешно угнали криптовалют на общую сумму в $60 млн. Жертвами стали 99 тыс. пользователей. Группа Scam Sniffer, объединяющая специ

Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким об

В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз» Команда лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» разместила в репозитории Github открытый

Московскую систему предоставления мест на ярмарках выходного дня с применением технологии блокчейна отметили премией CNews исключить споры и разногласия, а также обеспечить прозрачность процедуры. Все заявки записываются в блокчейн-сеть и доступны для просмотра любому желающему, а сама технология гарантирует неизме

ПСБ: блокчейн заменит банки в будущем торые открывают большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, биометрия, блокчейн и другие инновации, которые позволяют не только сделать удобнее клиентский путь, но

Два часа вместо пяти дней: блокчейн-разработка СПбГУ ускорит морскую логистику право собственности на него. Платформа для электронного коносамента «Е-внештранс» является цифровой блокчейн-платформой документооборота для морских перевозок, которая позволяет ускорить обмен

В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием е технологической кооперации на рынке информационной безопасности России. Интеграционный проект по апробации цифровых продуктов на основе постквантового шифрования отечественного вендора QApp в новой блокчейн-платформе «Конфидент» от Web3 Tech успешно завершен и готов к пилотированию в ограниченных периметрах информационных систем. Вендоры уже активно работают по направлению практической ре

Первый в России факультет блокчейна и криптовалют появится в России ознакомиться с криптографией и принципами безопасности в данной области, разработкой и архитектурой блокчейн-приложений, а также программированием смарт-контрактов. Перечень учебных дисциплин,