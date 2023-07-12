Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра

IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве IBS и разработчик в сфере блокчейн-технологий Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому компании

«Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов вной цифровой трансформации крупнейших промышленных компаний, а также пилотировать и масштабировать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых финансовых активов. Сотрудни

Строится глобальная блокчейн-сеть для расчетов между финансовыми гигантами На плечах гигантов Финтех-компания Digital Asset собирается развернуть глобальную блокчейн-сеть вместе с корпорациями Microsoft, Deloitte, Goldman Sachs, S&P Global и др. Сеть под названием Canton Network должна будет обеспечить клиентам-организациям возможность использовать

Завершено тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric Команды лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» и благотворительного фонда поддержки слеп

«Мастерчейн» расширяет сеть дистрибьюторов и технологических партнеров еграторов и производителей программных продуктов. К сети дистрибьюторов и технологических партнеров блокчейн-платформы «Мастерчейн» присоединилась компания «Мы объединяем технологии» (МОТ), кот

7 профессий, связанных с технологией блокчейн т обороты во всем мире. В результате повышенного спроса количество рабочих мест в криптовалютных и блокчейн-компаниях увеличивается. Рассмотрим самые востребованные профессии, связанные с техн

Блокчейн-платформа «Мастерчейн» совместима с российской операционной системой «Альт сервер» ии «Мастерчейн» и «Базальт СПО» сообщают об успешном завершении испытаний совместимости одноименной блокчейн-платформы с операционной системой «Альт сервер» 10. Специалисты компаний провели сер

5 сфер, кроме криптовалюты, где используется блокчейн технологии много перспективных вариантов применения. Поговорим о сферах, в которых еще используется блокчейн. Блокчейн — это виртуальная цепочка блоков. Проще говоря, это маленькие пак

«Сбер» представил новые возможности своей блокчейн-платформы «Сбер» анонсировал новые возможности собственной открытой блокчейн-платформы. Платформа «Сбера» получит технологическую совместимость с крупнейшей в мире экосистемой децентрализованных финансов Ethereum, что позволит разработчикам свободно переносить

Сайдчейн — новый блокчейн? Мы еще не в полной мере адаптироваться к термину «блокчейн», как появилось уже новое понятие – «сайдчейн». Разберемся, что представляет собой с

МКБ запустил цифровые банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн» итный банк» (МКБ) присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» (ЦБГ), который работает на блокчейн-платформе «Мастерчейн». Решение на базе цифровых контрактов обеспечивает выпуск дост

Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» запустила пилотные проекты в области постквантовой криптографии Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» и разработчик программных решений кибербезопасности на основе

Создатель «идеального блокчейна» с рекордной скоростью провалил запуск проекта «Идеальный блокчейн» Криптопроект Aptos объявил о запуске своей основной сети (mainnet) — блокчейна перв

Экс-директор ИТ-департамента Банка России Максим Тищенко присоединился к команде «Мастерчейн» анке России, позволит компании "Мастерчейн" достигнуть поставленных целей в области государственных блокчейн-инициатив», – комментирует Максим Тищенко, заместитель генерального директора компан

Новая версия блокчейн-платформы «Мастерчейн 2.0»: рост производительности и совместимость с отечественными операционными системам я реализации высоконагруженных проектов со сложной логикой смарт-контрактов. Пропускная способность блокчейн-сети, реализованной на базе «Мастерчейн 2.0», при применении специальных архитектурн

6 основных проблем технологии блокчейн Какой бы многообещающей ни казалась глобализация технологии блокчейн, она не станет решением всех мировых проблем. Казалось бы, блокчейн готов вой

Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы 85 тыс. ETH или $99,3 млн Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из известной блокчейн-компании Harmony. Основная платформа Harmony, Horizon Bridge — это кроссчейн-мост, который позволяет переводить криптовалюты между разными блокчейнами. Злоумышленники воспользовались и

«Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе «Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В результате сотрудничест

Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития Казахстана Binance, блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры, объявила о подписании меморанд

ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн» й дом ВСК первым среди страховых компаний присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн», оператором которой является компания «Системы распределенног

Произошла крупнейшая в истории кража криптовалюты Ограбление века Из блокчейн-системы Ronin Networks, компании-оператора популярной игры Axie Infinity — Sky Mavis

ИТ в транспортной отрасли 2021 начались. В списке востребованных технологий электронный документооборот, искусственный интеллект, блокчейн. Читать полностью Леонид Сергеев аэропорт «Пулково» Леонид Сергеев, гендиректор «Пул

Андрей Рогозов присоединился к блокчейн-проекту TON зов, ранее руководивший социальной сетью «Вконтакте», присоединяется к созданному командой Telegram блокчейн-проекту The Open Network (TON). Рогозов станет одним из членов основной команды прое

ВТБ выдал «Ростелекому» банковскую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн» ВТБ и «Ростелеком» провели первую сделку на блокчейн-платформе «Мастерчейн» по выдаче банковской гарантии с участием представителей средн

Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн огнозу Grand View Research, рынок блокчейна будет ежегодно расти более чем на 80%. В ближайшие годы блокчейн-технологии распространятся на новые рынки и отрасли: медицину, СМИ, туризм, государс

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям й службы (ФНС) по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра блокчейн. ЭТП «ТЭК-Торг» стала единственной электронной площадкой, принявшей участие в экспер

Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами не контролирует криптовалюты Bitcoin или Ethereum. Twitter создает подразделение работы блокчейном «Блокчейн — одна из самых передовых и обсуждаемых технологий, чей потенциал до конца не исслед

Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain мире появляются все новые проекты с интересными идеями. Один из таких проектов — DecimalChain. Это блокчейн и конструктор криптовалют, который позволяет легко и быстро создавать собственные мо

В России разработали первый в мире индустриальный блокчейн с применением методов формальной верификации живает операции по нескольким процессам — от заправки воздушных судов до оплаты ЖКУ. Индустриальный блокчейн разработан специалистами Университета Иннополис, которые уже используют его в работе

Китай разрабатывает госстандарт блокчейна. Он будет экспортирован за границу окчейна и его внедрение в корпоративной среде и госорганах: текущий пятилетний план развития ставит блокчейн в один ряд с искусственным интеллектом, большими данными и облачными вычислениями. П

Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна Jaguar Land Rover использует технологию блокчейн, чтобы оценить углеродный след в цепочке производства и поставки кожи. Партнерами автоконцерна в этом проекте стали блокчейн-компания Circulor, британский производитель кожи Bri

Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна В новом блокчейн-сервисе Brightside Academy Ohio поощряет достижения преподавателей и специалистов по

В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии а «Россетей», создаст систему для оптимизации работы розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн-технологий. Система позволит автоматически регистрироваться новым клиентам, заключат

Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату Art4Climate. DigitalArt4Climate это инициатива по борьбе с изменением климата. Unique Network — это блокчейн для невзаимозаменяемых токенов (NFT), обладающий огромным спектром возможностей в ук

МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin о закрытии сделки по приобретению 51% уставного капитала ООО «Факторин» за 867 миллионов рублей, из которых 350 миллионов – инвестиции в развитие компании. ООО «Факторин» владеет высокотехнологичной блокчейн-платформой Factorin для торгового финансирования. Сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых B2B-сервисов группы МТС. Factorin — одна из ведущих блокчейн-систем для тор

Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора тель председателя правления ВТБ Вадим Кулик избран председателем совета директоров первого в России блокчейн-оператора – компании «Системы распределенного реестра». ВТБ совместно с другими член

Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 18 г. было заложено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Данная инфраструктура должна работать на базе технологии распределенных реестров (блокчейн). На соответствующие цели из внебюджетных источников планировалось потратить 800 млн руб. В 2019 г. Минкомсвязи (предшественник Минцифры) подготовило проект указа Президента о создании

ВХЗ.31 создает блокчейн-платформу для фиксации выбросов CO₂ ки все индустрии — от сельского хозяйства до повышения энергоэффективности производства и перехода на чистые источники энергии. В России же только в этом году стала активно звучать тема использования блокчейн-технологий для торговли углеродными единицами. Холдинг ВХЗ.31 одним из первых приступил к разработке цифровой платформы для низкоуглеродной деятельности, благодаря которой, бизнес и ча

«Сбер» открывает разработчикам доступ к своей блокчейн-платформе «Сбер» представил свою блокчейн-платформу, которая теперь станет доступной для всего сообщества разработчиков. Им стали доступны как полнофункциональный API для разработки, так и библиотека для работы с токенами, кот