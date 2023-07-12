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Blockchain Блокчейн Реплицированная распределённая база данных DLT Distributed Ledger Technology Технологии распределенного реестра

Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра

Блокчейн — это набор блоков данных, которые хранят информацию обо всех участниках транзакции. Он является полностью децентрализованной системой, представляя собой распределенную базу данных. Блокчейн распределен между множеством вычислительных ресурсов, объединенных в единую сеть при помощи интернета и специального программного обеспечения. Каждый узел такой сети содержит один или несколько блоков данных, в которых хранится информация о других участниках. Каждому блоку присваивается уникальный ID, по которому его можно однозначно идентифицировать в сети. Список идентификаторов помещается в специальный реестр, доступный всем участникам. Информация, хранимая в блоках, шифруется и после этого становится неизменяемой. Такой метод гарантирует надежность и актуальность данных, хранимых в блокчейнах.

 


12.07.2023 IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве

IBS и разработчик в сфере блокчейн-технологий Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому компании
02.06.2023 «Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов

вной цифровой трансформации крупнейших промышленных компаний, а также пилотировать и масштабировать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых финансовых активов. Сотрудни
11.05.2023 Строится глобальная блокчейн-сеть для расчетов между финансовыми гигантами

На плечах гигантов Финтех-компания Digital Asset собирается развернуть глобальную блокчейн-сеть вместе с корпорациями Microsoft, Deloitte, Goldman Sachs, S&P Global и др. Сеть под названием Canton Network должна будет обеспечить клиентам-организациям возможность использовать
15.02.2023 Завершено тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric

Команды лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» и благотворительного фонда поддержки слеп
26.01.2023 «Мастерчейн» расширяет сеть дистрибьюторов и технологических партнеров

еграторов и производителей программных продуктов. К сети дистрибьюторов и технологических партнеров блокчейн-платформы «Мастерчейн» присоединилась компания «Мы объединяем технологии» (МОТ), кот
25.12.2022 7 профессий, связанных с технологией блокчейн

т обороты во всем мире. В результате повышенного спроса количество рабочих мест в криптовалютных и  блокчейн-компаниях увеличивается. Рассмотрим самые востребованные профессии, связанные с техн
22.12.2022 Блокчейн-платформа «Мастерчейн» совместима с российской операционной системой «Альт сервер»

ии «Мастерчейн» и «Базальт СПО» сообщают об успешном завершении испытаний совместимости одноименной блокчейн-платформы с операционной системой «Альт сервер» 10. Специалисты компаний провели сер
07.12.2022 5 сфер, кроме криптовалюты, где используется блокчейн

технологии много перспективных вариантов применения. Поговорим о сферах, в которых еще используется блокчейн.   Блокчейн — это виртуальная цепочка блоков. Проще говоря, это маленькие пак
30.11.2022 «Сбер» представил новые возможности своей блокчейн-платформы

«Сбер» анонсировал новые возможности собственной открытой блокчейн-платформы. Платформа «Сбера» получит технологическую совместимость с крупнейшей в мире экосистемой децентрализованных финансов Ethereum, что позволит разработчикам свободно переносить

30.11.2022 Сайдчейн —  новый блокчейн?

Мы еще не в полной мере адаптироваться к термину «блокчейн», как появилось уже новое понятие – «сайдчейн». Разберемся, что представляет собой с
28.11.2022 МКБ запустил цифровые банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

итный банк» (МКБ) присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» (ЦБГ), который работает на блокчейн-платформе «Мастерчейн». Решение на базе цифровых контрактов обеспечивает выпуск дост
10.11.2022 Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» запустила пилотные проекты в области постквантовой криптографии

Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» и разработчик программных решений кибербезопасности на основе
02.11.2022 Создатель «идеального блокчейна» с рекордной скоростью провалил запуск проекта

«Идеальный блокчейн» Криптопроект Aptos объявил о запуске своей основной сети (mainnet) — блокчейна перв
04.10.2022 Экс-директор ИТ-департамента Банка России Максим Тищенко присоединился к команде «Мастерчейн»

анке России, позволит компании "Мастерчейн" достигнуть поставленных целей в области государственных блокчейн-инициатив», – комментирует Максим Тищенко, заместитель генерального директора компан
01.09.2022 Новая версия блокчейн-платформы «Мастерчейн 2.0»: рост производительности и совместимость с отечественными операционными системам

я реализации высоконагруженных проектов со сложной логикой смарт-контрактов. Пропускная способность блокчейн-сети, реализованной на базе «Мастерчейн 2.0», при применении специальных архитектурн
29.06.2022 6 основных проблем технологии блокчейн

Какой бы многообещающей ни казалась глобализация технологии блокчейн, она не станет решением всех мировых проблем. Казалось бы, блокчейн готов вой
28.06.2022 Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы

85 тыс. ETH или $99,3 млн Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из известной блокчейн-компании Harmony. Основная платформа Harmony, Horizon Bridge — это кроссчейн-мост, который позволяет переводить криптовалюты между разными блокчейнами. Злоумышленники воспользовались и
15.06.2022 «Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе

«Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В результате сотрудничест
25.05.2022 Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития Казахстана

Binance, блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры, объявила о подписании меморанд
18.05.2022 ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

й дом ВСК первым среди страховых компаний присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн», оператором которой является компания «Системы распределенног
04.04.2022 Произошла крупнейшая в истории кража криптовалюты

Ограбление века Из блокчейн-системы Ronin Networks, компании-оператора популярной игры Axie Infinity — Sky Mavis
ИТ в транспортной отрасли 2021

начались. В списке востребованных технологий электронный документооборот, искусственный интеллект, блокчейн. Читать полностью Леонид Сергеев аэропорт «Пулково» Леонид Сергеев, гендиректор «Пул
21.01.2022 Андрей Рогозов присоединился к блокчейн-проекту TON

зов, ранее руководивший социальной сетью «Вконтакте», присоединяется к созданному командой Telegram блокчейн-проекту The Open Network (TON). Рогозов станет одним из членов основной команды прое
11.01.2022 ВТБ выдал «Ростелекому» банковскую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

ВТБ и «Ростелеком» провели первую сделку на блокчейн-платформе «Мастерчейн» по выдаче банковской гарантии с участием представителей средн
24.12.2021 Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн

огнозу Grand View Research, рынок блокчейна будет ежегодно расти более чем на 80%. В ближайшие годы блокчейн-технологии распространятся на новые рынки и отрасли: медицину, СМИ, туризм, государс
23.11.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям

й службы (ФНС) по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра блокчейн. ЭТП «ТЭК-Торг» стала единственной электронной площадкой, принявшей участие в экспер
16.11.2021 Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами

не контролирует криптовалюты Bitcoin или Ethereum. Twitter создает подразделение работы блокчейном «Блокчейн — одна из самых передовых и обсуждаемых технологий, чей потенциал до конца не исслед
11.11.2021 Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain

мире появляются все новые проекты с интересными идеями. Один из таких проектов — DecimalChain. Это блокчейн и конструктор криптовалют, который позволяет легко и быстро создавать собственные мо
09.11.2021 В России разработали первый в мире индустриальный блокчейн с применением методов формальной верификации

живает операции по нескольким процессам — от заправки воздушных судов до оплаты ЖКУ. Индустриальный блокчейн разработан специалистами Университета Иннополис, которые уже используют его в работе
29.10.2021 Китай разрабатывает госстандарт блокчейна. Он будет экспортирован за границу

окчейна и его внедрение в корпоративной среде и госорганах: текущий пятилетний план развития ставит блокчейн в один ряд с искусственным интеллектом, большими данными и облачными вычислениями. П
13.10.2021 Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна

Jaguar Land Rover использует технологию блокчейн, чтобы оценить углеродный след в цепочке производства и поставки кожи. Партнерами автоконцерна в этом проекте стали блокчейн-компания Circulor, британский производитель кожи Bri
08.10.2021 Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна

В новом блокчейн-сервисе Brightside Academy Ohio поощряет достижения преподавателей и специалистов по
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии

а «Россетей», создаст систему для оптимизации работы розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн-технологий. Система позволит автоматически регистрироваться новым клиентам, заключат
13.08.2021 Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату

Art4Climate. DigitalArt4Climate это инициатива по борьбе с изменением климата. Unique Network — это блокчейн для невзаимозаменяемых токенов (NFT), обладающий огромным спектром возможностей в ук
27.07.2021 МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin

о закрытии сделки по приобретению 51% уставного капитала ООО «Факторин» за 867 миллионов рублей, из которых 350 миллионов – инвестиции в развитие компании. ООО «Факторин» владеет высокотехнологичной блокчейн-платформой Factorin для торгового финансирования. Сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых B2B-сервисов группы МТС. Factorin — одна из ведущих блокчейн-систем для тор
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора

тель председателя правления ВТБ Вадим Кулик избран председателем совета директоров первого в России блокчейн-оператора – компании «Системы распределенного реестра». ВТБ совместно с другими член
30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна

18 г. было заложено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Данная инфраструктура должна работать на базе технологии распределенных реестров (блокчейн). На соответствующие цели из внебюджетных источников планировалось потратить 800 млн руб. В 2019 г. Минкомсвязи (предшественник Минцифры) подготовило проект указа Президента о создании
21.06.2021 ВХЗ.31 создает блокчейн-платформу для фиксации выбросов CO₂

ки все индустрии — от сельского хозяйства до повышения энергоэффективности производства и перехода на чистые источники энергии. В России же только в этом году стала активно звучать тема использования блокчейн-технологий для торговли углеродными единицами. Холдинг ВХЗ.31 одним из первых приступил к разработке цифровой платформы для низкоуглеродной деятельности, благодаря которой, бизнес и ча
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам доступ к своей блокчейн-платформе

«Сбер» представил свою блокчейн-платформу, которая теперь станет доступной для всего сообщества разработчиков. Им стали доступны как полнофункциональный API для разработки, так и библиотека для работы с токенами, кот
14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox

руется платформа на Ethereum. Доступ к ней предоставляется по модели blockchain-as-a-service (BaaS, блокчейн как сервис). Microsoft прекращает поддержку Azure Blockchain Согласно информации, оп

Публикаций - 1244, упоминаний - 1669

Blockchain упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23785 88
SAP SE 4988 83
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10334 82
IBM - International Business Machines Corp 9267 78
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2891 65
Oracle Corporation 6403 57
5nine Software 1844 56
Google LLC 11145 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7257 48
Meta Platforms - Facebook 4356 44
VK - Mail.ru Group 3242 40
Yandex - Яндекс 6004 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4321 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9919 39
Telegram Group 1241 38
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1159 37
7279 36
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 35
1С-ИЖТИСИ 31 34
Крок - Croc 1731 33
Amazon Inc - Amazon.com 2842 30
X Corp - Twitter 2759 28
Intel Corporation 11760 27
ИКС 282 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2941 26
Apple Inc 11408 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1902 25
Bitfury Group 25 23
GitHub 606 23
Samsung Electronics 9842 22
Cisco Systems 4940 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1377 20
Binance - криптовалютная биржа 49 19
Hyperledger - Open Ledger Project 20 19
Accenture plc 649 18
Цифра ГК 2194 18
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Waves Enterprise 22 18
Сбер - Цифровая Платформа 1 18
Acronis - Акронис 440 18
SAP CIS - САП СНГ 839 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6131 165
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2505 77
Альфа-Банк 1628 64
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 49
РЖД - Российские железные дороги 1677 43
ГПБ - Газпромбанк 968 39
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 36
РВК - Российская венчурная компания 539 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1277 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 32
Почта России ПАО 2053 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6722 27
Societe Generale - Росбанк АКБ 537 26
X5 Group 863 25
МКБ - Московский кредитный банк 459 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1909 23
Газпром нефть 525 23
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 245 22
Ингосстрах СПАО 354 22
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 935 22
Visa International 1888 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 19
Qiwi 948 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 18
Ак Барс Банк 252 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 17
Лента - Сеть розничной торговли 1786 16
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 15
Северсталь ПАО - Severstal 392 15
ПСБ - Промсвязьбанк 751 15
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 277 15
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2553 15
Газпром ПАО 1190 14
Синара Банк - СКБ-банк 147 14
Русагро Группа Компаний 212 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 215 14
Uber 313 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 310 13
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 160 13
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 350 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18514 203
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3895 162
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9640 134
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5375 83
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2559 70
Президент Российской Федерации 3833 69
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3081 66
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2529 53
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1630 53
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 51
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1556 46
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 44
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 41
Федеральное казначейство России 1605 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2804 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1996 32
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3110 30
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1077 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3083 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4693 24
Правительство Москвы 2099 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 838 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1228 19
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 18
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 238 17
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 714 16
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 688 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 567 16
Верховный суд Российской Федерации 793 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2909 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 14
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 959 14
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 305 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 118 13
Мосгордума - Московская городская Дума 139 13
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 27
АФТ - Ассоциация Финтех 67 22
Linux Foundation 175 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 8
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 6
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 477 5
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2610 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 5
Enterprise Ethereum Alliance 5 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 4
Free TON Community 5 4
РСП - Российский союз правообладателей 11 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 93 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 54 3
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 3
OpenCAPI Consortium 13 3
Gen-Z Consortium 11 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 3
Талант и успех - Общественный фонд 16 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 221 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
Демократическая политическая партия США 118 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 2
4CIO 737 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 2
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41100 713
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55599 645
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8838 414
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5356 313
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4620 292
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26896 290
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18103 284
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21048 266
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1220 248
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13704 243
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13366 221
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3650 199
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10519 185
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IBM Systems Forum 4 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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