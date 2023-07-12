Blockchain Блокчейн Реплицированная распределённая база данных DLT Distributed Ledger Technology Технологии распределенного реестра
Блокчейн — это набор блоков данных, которые хранят информацию обо всех участниках транзакции. Он является полностью децентрализованной системой, представляя собой распределенную базу данных. Блокчейн распределен между множеством вычислительных ресурсов, объединенных в единую сеть при помощи интернета и специального программного обеспечения. Каждый узел такой сети содержит один или несколько блоков данных, в которых хранится информация о других участниках. Каждому блоку присваивается уникальный ID, по которому его можно однозначно идентифицировать в сети. Список идентификаторов помещается в специальный реестр, доступный всем участникам. Информация, хранимая в блоках, шифруется и после этого становится неизменяемой. Такой метод гарантирует надежность и актуальность данных, хранимых в блокчейнах.
|12.07.2023
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IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве
IBS и разработчик в сфере блокчейн-технологий Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому компании
|02.06.2023
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«Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов
вной цифровой трансформации крупнейших промышленных компаний, а также пилотировать и масштабировать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых финансовых активов. Сотрудни
|11.05.2023
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Строится глобальная блокчейн-сеть для расчетов между финансовыми гигантами
На плечах гигантов Финтех-компания Digital Asset собирается развернуть глобальную блокчейн-сеть вместе с корпорациями Microsoft, Deloitte, Goldman Sachs, S&P Global и др. Сеть под названием Canton Network должна будет обеспечить клиентам-организациям возможность использовать
|15.02.2023
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Завершено тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric
Команды лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» и благотворительного фонда поддержки слеп
|26.01.2023
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«Мастерчейн» расширяет сеть дистрибьюторов и технологических партнеров
еграторов и производителей программных продуктов. К сети дистрибьюторов и технологических партнеров блокчейн-платформы «Мастерчейн» присоединилась компания «Мы объединяем технологии» (МОТ), кот
|25.12.2022
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7 профессий, связанных с технологией блокчейн
т обороты во всем мире. В результате повышенного спроса количество рабочих мест в криптовалютных и блокчейн-компаниях увеличивается. Рассмотрим самые востребованные профессии, связанные с техн
|22.12.2022
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Блокчейн-платформа «Мастерчейн» совместима с российской операционной системой «Альт сервер»
ии «Мастерчейн» и «Базальт СПО» сообщают об успешном завершении испытаний совместимости одноименной блокчейн-платформы с операционной системой «Альт сервер» 10. Специалисты компаний провели сер
|07.12.2022
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5 сфер, кроме криптовалюты, где используется блокчейн
технологии много перспективных вариантов применения. Поговорим о сферах, в которых еще используется блокчейн. Блокчейн — это виртуальная цепочка блоков. Проще говоря, это маленькие пак
|30.11.2022
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«Сбер» представил новые возможности своей блокчейн-платформы
«Сбер» анонсировал новые возможности собственной открытой блокчейн-платформы. Платформа «Сбера» получит технологическую совместимость с крупнейшей в мире экосистемой децентрализованных финансов Ethereum, что позволит разработчикам свободно переносить
|30.11.2022
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Сайдчейн — новый блокчейн?
Мы еще не в полной мере адаптироваться к термину «блокчейн», как появилось уже новое понятие – «сайдчейн». Разберемся, что представляет собой с
|28.11.2022
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МКБ запустил цифровые банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн»
итный банк» (МКБ) присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» (ЦБГ), который работает на блокчейн-платформе «Мастерчейн». Решение на базе цифровых контрактов обеспечивает выпуск дост
|10.11.2022
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Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» запустила пилотные проекты в области постквантовой криптографии
Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» и разработчик программных решений кибербезопасности на основе
|02.11.2022
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Создатель «идеального блокчейна» с рекордной скоростью провалил запуск проекта
«Идеальный блокчейн» Криптопроект Aptos объявил о запуске своей основной сети (mainnet) — блокчейна перв
|04.10.2022
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Экс-директор ИТ-департамента Банка России Максим Тищенко присоединился к команде «Мастерчейн»
анке России, позволит компании "Мастерчейн" достигнуть поставленных целей в области государственных блокчейн-инициатив», – комментирует Максим Тищенко, заместитель генерального директора компан
|01.09.2022
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Новая версия блокчейн-платформы «Мастерчейн 2.0»: рост производительности и совместимость с отечественными операционными системам
я реализации высоконагруженных проектов со сложной логикой смарт-контрактов. Пропускная способность блокчейн-сети, реализованной на базе «Мастерчейн 2.0», при применении специальных архитектурн
|29.06.2022
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6 основных проблем технологии блокчейн
Какой бы многообещающей ни казалась глобализация технологии блокчейн, она не станет решением всех мировых проблем. Казалось бы, блокчейн готов вой
|28.06.2022
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Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы
85 тыс. ETH или $99,3 млн Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из известной блокчейн-компании Harmony. Основная платформа Harmony, Horizon Bridge — это кроссчейн-мост, который позволяет переводить криптовалюты между разными блокчейнами. Злоумышленники воспользовались и
|15.06.2022
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«Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе
«Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В результате сотрудничест
|25.05.2022
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Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития Казахстана
Binance, блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры, объявила о подписании меморанд
|18.05.2022
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ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн»
й дом ВСК первым среди страховых компаний присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн», оператором которой является компания «Системы распределенног
|04.04.2022
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Произошла крупнейшая в истории кража криптовалюты
Ограбление века Из блокчейн-системы Ronin Networks, компании-оператора популярной игры Axie Infinity — Sky Mavis
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ИТ в транспортной отрасли 2021
начались. В списке востребованных технологий электронный документооборот, искусственный интеллект, блокчейн. Читать полностью Леонид Сергеев аэропорт «Пулково» Леонид Сергеев, гендиректор «Пул
|21.01.2022
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Андрей Рогозов присоединился к блокчейн-проекту TON
зов, ранее руководивший социальной сетью «Вконтакте», присоединяется к созданному командой Telegram блокчейн-проекту The Open Network (TON). Рогозов станет одним из членов основной команды прое
|11.01.2022
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ВТБ выдал «Ростелекому» банковскую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн»
ВТБ и «Ростелеком» провели первую сделку на блокчейн-платформе «Мастерчейн» по выдаче банковской гарантии с участием представителей средн
|24.12.2021
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Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн
огнозу Grand View Research, рынок блокчейна будет ежегодно расти более чем на 80%. В ближайшие годы блокчейн-технологии распространятся на новые рынки и отрасли: медицину, СМИ, туризм, государс
|23.11.2021
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Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям
й службы (ФНС) по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра блокчейн. ЭТП «ТЭК-Торг» стала единственной электронной площадкой, принявшей участие в экспер
|16.11.2021
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Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами
не контролирует криптовалюты Bitcoin или Ethereum. Twitter создает подразделение работы блокчейном «Блокчейн — одна из самых передовых и обсуждаемых технологий, чей потенциал до конца не исслед
|11.11.2021
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Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain
мире появляются все новые проекты с интересными идеями. Один из таких проектов — DecimalChain. Это блокчейн и конструктор криптовалют, который позволяет легко и быстро создавать собственные мо
|09.11.2021
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В России разработали первый в мире индустриальный блокчейн с применением методов формальной верификации
живает операции по нескольким процессам — от заправки воздушных судов до оплаты ЖКУ. Индустриальный блокчейн разработан специалистами Университета Иннополис, которые уже используют его в работе
|29.10.2021
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Китай разрабатывает госстандарт блокчейна. Он будет экспортирован за границу
окчейна и его внедрение в корпоративной среде и госорганах: текущий пятилетний план развития ставит блокчейн в один ряд с искусственным интеллектом, большими данными и облачными вычислениями. П
|13.10.2021
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Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна
Jaguar Land Rover использует технологию блокчейн, чтобы оценить углеродный след в цепочке производства и поставки кожи. Партнерами автоконцерна в этом проекте стали блокчейн-компания Circulor, британский производитель кожи Bri
|08.10.2021
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Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна
В новом блокчейн-сервисе Brightside Academy Ohio поощряет достижения преподавателей и специалистов по
|16.08.2021
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В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии
а «Россетей», создаст систему для оптимизации работы розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн-технологий. Система позволит автоматически регистрироваться новым клиентам, заключат
|13.08.2021
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Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату
Art4Climate. DigitalArt4Climate это инициатива по борьбе с изменением климата. Unique Network — это блокчейн для невзаимозаменяемых токенов (NFT), обладающий огромным спектром возможностей в ук
|27.07.2021
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МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin
о закрытии сделки по приобретению 51% уставного капитала ООО «Факторин» за 867 миллионов рублей, из которых 350 миллионов – инвестиции в развитие компании. ООО «Факторин» владеет высокотехнологичной блокчейн-платформой Factorin для торгового финансирования. Сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых B2B-сервисов группы МТС. Factorin — одна из ведущих блокчейн-систем для тор
|06.07.2021
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Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора
тель председателя правления ВТБ Вадим Кулик избран председателем совета директоров первого в России блокчейн-оператора – компании «Системы распределенного реестра». ВТБ совместно с другими член
|30.06.2021
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Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна
18 г. было заложено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Данная инфраструктура должна работать на базе технологии распределенных реестров (блокчейн). На соответствующие цели из внебюджетных источников планировалось потратить 800 млн руб. В 2019 г. Минкомсвязи (предшественник Минцифры) подготовило проект указа Президента о создании
|21.06.2021
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ВХЗ.31 создает блокчейн-платформу для фиксации выбросов CO₂
ки все индустрии — от сельского хозяйства до повышения энергоэффективности производства и перехода на чистые источники энергии. В России же только в этом году стала активно звучать тема использования блокчейн-технологий для торговли углеродными единицами. Холдинг ВХЗ.31 одним из первых приступил к разработке цифровой платформы для низкоуглеродной деятельности, благодаря которой, бизнес и ча
|20.05.2021
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«Сбер» открывает разработчикам доступ к своей блокчейн-платформе
«Сбер» представил свою блокчейн-платформу, которая теперь станет доступной для всего сообщества разработчиков. Им стали доступны как полнофункциональный API для разработки, так и библиотека для работы с токенами, кот
|14.05.2021
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Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox
руется платформа на Ethereum. Доступ к ней предоставляется по модели blockchain-as-a-service (BaaS, блокчейн как сервис). Microsoft прекращает поддержку Azure Blockchain Согласно информации, оп
Blockchain упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2815 57
|Медведев Дмитрий 1635 24
|Бутерин Виталий 28 23
|Акимов Максим 179 18
|Шипов Савва 87 17
|Чаркин Евгений 243 16
|Аксаков Анатолий 132 16
|Дуров Павел 257 16
|Мишустин Михаил 532 15
|Турчак Евгений 24 15
|Иванов Александр 92 15
|Раков Ярослав 49 15
|Бычков Александр 40 14
|Бутенко Юрий 64 13
|Черепенников Антон 74 13
|Калина Роман 62 13
|Катамадзе Анна 74 13
|Песчанских Георгий 38 13
|Никифоров Николай 1172 13
|Шевченко Владимир 143 13
|Чамара Денис 59 12
|Паршин Максим 297 12
|Сотин Денис 173 12
|Фишер Андрей 65 12
|Козырев Алексей 290 12
|Усманов Артур 24 12
|Шадаев Максут 716 12
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 12
|Копысов Виталий 52 11
|Греф Герман 375 11
|Бойко Елена 152 11
|Натрусов Артем 221 11
|Солодовников Денис 94 11
|Усманов Алишер 298 11
|Беляев Владислав 67 11
|Попов Михаил 54 10
|Смирнов Алексей 206 10
|Левин Леонид 126 10
|Солонин Сергей 92 10
|Петров Михаил 127 10
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