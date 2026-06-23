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Blockchain Блокчейн Реплицированная распределённая база данных DLT Distributed Ledger Technology Технологии распределенного реестра
Блокчейн — это набор блоков данных, которые хранят информацию обо всех участниках транзакции. Он является полностью децентрализованной системой, представляя собой распределенную базу данных. Блокчейн распределен между множеством вычислительных ресурсов, объединенных в единую сеть при помощи интернета и специального программного обеспечения. Каждый узел такой сети содержит один или несколько блоков данных, в которых хранится информация о других участниках. Каждому блоку присваивается уникальный ID, по которому его можно однозначно идентифицировать в сети. Список идентификаторов помещается в специальный реестр, доступный всем участникам. Информация, хранимая в блоках, шифруется и после этого становится неизменяемой. Такой метод гарантирует надежность и актуальность данных, хранимых в блокчейнах.
Решения на основе блокчейна используются для отслеживания перемещений товаров и грузов, токенизации, подтверждения подлинности медикаментов, отслеживания углеродного следа, а также для упрощения многих других бизнес-процессов, как на уровне бизнеса, так и на уровне государства. Например, Центральный банк Российской Федерации объявил о запуске цифрового рубля, который построен с использованием блокчейна. Технологии распределенного реестра обеспечивают прозрачность, неизменяемость, гарантию сохранности информации и отслеживаемость, что повышает ценность их применения.
СОБЫТИЯ
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|23.06.2026
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«Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца
Компания «Диасофт» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта до успешного прохождения аудита Банка России прошло четыре месяца – такая скорость реализ
|29.05.2026
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Модульная архитектура разгоняет выручку ИТ-компаний в 10 раз
ехнологический сектор столкнулся с парадоксом: при значительном спросе на искусственный интеллект и блокчейн-инфраструктуру, более 70% стартапов терпят неудачу из-за слишком быстрого масштабиро
|26.05.2026
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Web3 Tech запускает обучение для компаний, планирующих работу с цифровыми активами
Компания Web3 Tech, разработчик корпоративных блокчейн-решений и провайдер web3-сервисов, запускает программы обучения различным сценариям
|18.05.2026
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Надежный доступ к популярным публичным сетям блокчейн обеспечит сервис Web3Gate
Доступ россиян к популярным публичным сетям блокчейн, включая Ethereum и Bitcoin, станет комфортнее и безопаснее. Сбербанк и «Ростелеком» заключили соглашение о развитии Web3Gate — специального сервиса для работы с цифровыми валютами и т
|16.04.2026
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Топ-5 технологических трендов автоматизации склада: от цифровых двойников до блокчейна
ие товаров и планирование рабочих процессов, аналитика производительности, управление рисками и моделирование внештатных ситуаций, мониторинг работающего склада, тестирование ПО. Фото: ru.freepik.com Блокчейн используется для мониторинга грузовых перевозок, исключает влияние человеческого фактора «Очевиден отчетливый тренд — рост роли моделирования и цифровых двойников на этапе проектирован
|28.10.2025
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В МФТИ объявили о создании метода цифровой подписи, устойчивой к квантовым атакам
ервый в России прототип системы коллективной цифровой подписи, устойчивой к взлому с помощью квантовых компьютеров. Разработка предназначена для защиты критической инфраструктуры, банковских систем и блокчейн-платформ. Об этом CNews сообщил представитель вуза. До сих пор организации стояли перед сложным выбором: использовать проверенные, но уязвимые к квантовым атакам алгоритмы вроде RSA, и
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Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий
Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий В Центре цифрового лидерства SAP открылась выставка технологий, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. На площади в 200
|31.07.2025
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Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов
Positive Technologies, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, договорились о совместной работе над повышением уровня защищенности распределенных информационных систем. Преимущественно сотрудничество будет направлено на обеспечение без
|28.05.2025
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Neoflex и Web3 Tech объявляют о партнерстве в сфере внедрения российских блокчейн-решений для финансового сектора
Компании Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, заключили стратегическое партнерство, направленное на совместную реализацию проектов по автоматизации жизненного цикла цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сооб
|28.03.2025
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«Диасофт» расширил возможности защиты коммерческой информации в платформе Digital Q.Blockchain
Компания «Диасофт» реализовала в составе платформы Digital Q.Blockchain специальную технологию для защиты коммерческой защиты информации без необходимости
|21.02.2025
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Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»
нмониторинг) намерен до конца 2025 г. начать подключать российские банки к ИТ-платформе «Прозрачный блокчейн», рассказал РБК представитель ведомства. По его словам, проект на завершающей стадии
|13.02.2025
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Федеральная нотариальная палата разворачивает узел блокчейн РЦИС
подписано председателем Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андреем Кричевским и президентом ФНП Константином Корсиком. Участие в общественно-государственной блокчейн-инфраструктуре даст нотариусам доступ к большому массиву данных об интеллектуальных правах. На первом этапе это поможет нотариусам разыскивать авторские права, принадлежащие наследодат
|04.02.2025
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Блокчейн для кизлярских мастеров
гионов, где локализованы художественные традиции. Ну а зафиксировать права, заключить лицензионную сделку с ними или даже сконструировать собственную франшизу проще всего с помощью сервисов на основе блокчейн-сети РЦИС.РФ», — сказал он. Сотрудничество с РЦИС будет также включать образовательные и просветительские мероприятия, которые помогут чиновникам, учащимся и предпринимателям узнать об
|22.01.2025
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Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его заставили отказаться власти США
dation о том, что платформа TON станет эксклюзивным партнером Telegram в сфере блокчейна. TON будет блокчейн-инфраструктурой Telegram для токенов, платежей, интеграции мини-приложений и др. Дур
|20.01.2025
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В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна
новый метод хранения и управления файлами в облачном хранилище, в основе которого лежит технология блокчейн, сообщил Университет «ЛЭТИ» на своем сайте. Технология позволяет создать трехуровнев
|28.11.2024
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В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году
няют этот рост либерализацией отрасли, осуществляемой законодателями, а также трансформацией российского бизнеса. Они отмечают, что государственная поддержка и активное продвижение цифровых активов и блокчейн-технологий служат инструментом для смягчения санкционных ограничений, с которыми сталкиваются российские компании. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School. Исследова
|14.11.2024
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Аудиторские компании и их клиенты смогут безопасно обмениваться документами на блокчейн-платформе Сбербанка
Новый блокчейн-сервис Сбербанка «Документы» упростит взаимодействие между аудиторскими организациям
|03.09.2024
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«Диасофт» автоматизирует ведение и хранение открытых данных регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг
Компания «Диасофт» разработала новый продукт «Ведение и хранение открытых данных» на базе блокчейн-платформы Digital Q.BlockChain. Продукт предназначен для регистраторов и депозитарие
|24.06.2024
|В распределенном реестре ФНС зарегистрировали первый миллион МЧД
|21.06.2024
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Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart
и «ИнфоТеКС». ViPNet CryptoSmart – криптопровайдер, предназначенный для защиты распределенных реестров и смарт-контрактов при помощи криптографических алгоритмов ГОСТ и используемый для встраивания в блокчейн-платформы на базе Hyperledger Fabric. ViPNet CryptoSmart обеспечивает юридическую значимость транзакций и смарт-контрактов с использованием квалифицированной электронной подписи и инфр
|06.06.2024
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Аспирант Московского Политеха разработал инструмент для защиты криптографических ключей от атак
Плоткин, аспирант Московского Политеха, разработал инструмент для защиты криптографических ключей в блокчейн-системах от различных угроз и атак. Его разработка повышает безопасность и надежност
|07.05.2024
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В СПбГУ создали блокчейн-платформу для безопасных инвестиций в недвижимость
ть купить один, два, три квадратных метра, а лишь весь объект целиком. Сегодня благодаря технологии блокчейн и принятию закона, который регламентирует использование цифровых финансовых активов,
|25.04.2024
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Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций
слительной мощности заинтересованным иностранным покупателям для покрытия операционных расходов, а также накопление цифровых активов на балансе юридического лица, полученных от проведения собственных блокчейн-операций для их последующей продажи на экспорт. Данный подход является прецендентом осуществления деятельности по добыче цифровых активов юридическими лицами на территории России с рас
|23.04.2024
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МТС проинвестирует до $5 млн в продукты на технологии блокчейн
ПАО «МТС» сообщает о запуске блокчейн-акселератора. Компания ищет стартапы, разрабатывающие цифровые продукты, построенные
|22.04.2024
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Просто и понятно о технологиях: как работает блокчейн в городских сервисах
щего блока. Когда создается новый блок с информацией, он отправляется на компьютеры, поддерживающие блокчейн. При соответствии определенным правилам он добавляется в цепочку и синхронизируется
|26.03.2024
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США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой»
нкции против 13 компаний и двух физических лиц, работающих в сфере финансовых технологий (финтех) и блокчейн и якобы помогающих российским структурам обходить ранее введенные со стороны США сан
|11.03.2024
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На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России»
На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС Рос
|07.03.2024
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Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли
7–10% и повысить скорость доставки на 15–20%. Ключевые инновации включают искусственный интеллект, блокчейн, облачные технологии, RPA и интернет вещей. 2. Отрасль ждет господдержки электронных
|16.01.2024
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Web3 Tech расширяет продуктовый портфель за счет пилотирования новой платформы Econcrete
нного интернета и больших данных. Начиная с этого года вендор будет специализироваться не только на блокчейн-решениях. Первым продуктом, применяющим несколько сквозных технологий одновременно,
|27.12.2023
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Анатолий Лебедев, Андрей Кутырев, «Аладдин»: В вопросе применения технологии блокчейн для идентификации и аутентификации Китай сделал радикальный шаг вперед
рых обменивается данными действующая ЕСИА и цифровые сервисы) пока Минцифры не видит. Отечественные блокчейн-платформы (на основе которых можно было бы реализовать децентрализованную систему ау
|14.12.2023
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Positive Technologies назвала технологические тренды на 2024 г.
утрачиваются вместе со средствами владельца. Кроме того, модернизировались и обновлялись известные блокчейн-платформы, такие как Bitcoin, Ethereum, Ethereum L2, EVM-совместимые сети, Solana, C
|28.11.2023
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Новая функция блокчейна Ethereum помогла ограбить 99 тыс. жертв на $60 млн
99 тысяч известных жертв Злоумышленники воспользовались легитимной функцией блокчейна Ethereum Create2 для обхода защиты криптокошельков и успешно угнали криптовалют на общую сумму в $60 млн. Жертвами стали 99 тыс. пользователей. Группа Scam Sniffer, объединяющая специ
|22.11.2023
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Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким об
|14.11.2023
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В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз»
Команда лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» разместила в репозитории Github открытый
|02.11.2023
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Московскую систему предоставления мест на ярмарках выходного дня с применением технологии блокчейна отметили премией CNews
исключить споры и разногласия, а также обеспечить прозрачность процедуры. Все заявки записываются в блокчейн-сеть и доступны для просмотра любому желающему, а сама технология гарантирует неизме
|30.10.2023
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ПСБ: блокчейн заменит банки в будущем
торые открывают большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, биометрия, блокчейн и другие инновации, которые позволяют не только сделать удобнее клиентский путь, но
|04.10.2023
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Два часа вместо пяти дней: блокчейн-разработка СПбГУ ускорит морскую логистику
право собственности на него. Платформа для электронного коносамента «Е-внештранс» является цифровой блокчейн-платформой документооборота для морских перевозок, которая позволяет ускорить обмен
|28.09.2023
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В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием
е технологической кооперации на рынке информационной безопасности России. Интеграционный проект по апробации цифровых продуктов на основе постквантового шифрования отечественного вендора QApp в новой блокчейн-платформе «Конфидент» от Web3 Tech успешно завершен и готов к пилотированию в ограниченных периметрах информационных систем. Вендоры уже активно работают по направлению практической ре
|07.09.2023
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Первый в России факультет блокчейна и криптовалют появится в России
ознакомиться с криптографией и принципами безопасности в данной области, разработкой и архитектурой блокчейн-приложений, а также программированием смарт-контрактов. Перечень учебных дисциплин,
|25.08.2023
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Чем блокчейн похож на торт – зачем в нем нужны разные уровни?
Большинство крупных сетей блокчейн состоит из двух уровней, иначе называемых слоями. Такая структура помогает решить од
Blockchain и организации, системы, технологии, персоны:
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