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Blockchain Блокчейн Реплицированная распределённая база данных DLT Distributed Ledger Technology Технологии распределенного реестра

Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра

Блокчейн — это набор блоков данных, которые хранят информацию обо всех участниках транзакции. Он является полностью децентрализованной системой, представляя собой распределенную базу данных. Блокчейн распределен между множеством вычислительных ресурсов, объединенных в единую сеть при помощи интернета и специального программного обеспечения. Каждый узел такой сети содержит один или несколько блоков данных, в которых хранится информация о других участниках. Каждому блоку присваивается уникальный ID, по которому его можно однозначно идентифицировать в сети. Список идентификаторов помещается в специальный реестр, доступный всем участникам. Информация, хранимая в блоках, шифруется и после этого становится неизменяемой. Такой метод гарантирует надежность и актуальность данных, хранимых в блокчейнах.

Решения на основе блокчейна используются для отслеживания перемещений товаров и грузов, токенизации, подтверждения подлинности медикаментов, отслеживания углеродного следа, а также для упрощения многих других бизнес-процессов, как на уровне бизнеса, так и на уровне государства. Например, Центральный банк Российской Федерации объявил о запуске цифрового рубля, который построен с использованием блокчейна. Технологии распределенного реестра обеспечивают прозрачность, неизменяемость, гарантию сохранности информации и отслеживаемость, что повышает ценность их применения. 

СОБЫТИЯ

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23.06.2026 «Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца

Компания «Диасофт» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта до успешного прохождения аудита Банка России прошло четыре месяца – такая скорость реализ
29.05.2026 Модульная архитектура разгоняет выручку ИТ-компаний в 10 раз

ехнологический сектор столкнулся с парадоксом: при значительном спросе на искусственный интеллект и блокчейн-инфраструктуру, более 70% стартапов терпят неудачу из-за слишком быстрого масштабиро
26.05.2026 Web3 Tech запускает обучение для компаний, планирующих работу с цифровыми активами

Компания Web3 Tech, разработчик корпоративных блокчейн-решений и провайдер web3-сервисов, запускает программы обучения различным сценариям

18.05.2026 Надежный доступ к популярным публичным сетям блокчейн обеспечит сервис Web3Gate

Доступ россиян к популярным публичным сетям блокчейн, включая Ethereum и Bitcoin, станет комфортнее и безопаснее. Сбербанк и «Ростелеком» заключили соглашение о развитии Web3Gate — специального сервиса для работы с цифровыми валютами и т
16.04.2026 Топ-5 технологических трендов автоматизации склада: от цифровых двойников до блокчейна

ие товаров и планирование рабочих процессов, аналитика производительности, управление рисками и моделирование внештатных ситуаций, мониторинг работающего склада, тестирование ПО. Фото: ru.freepik.com Блокчейн используется для мониторинга грузовых перевозок, исключает влияние человеческого фактора «Очевиден отчетливый тренд — рост роли моделирования и цифровых двойников на этапе проектирован
28.10.2025 В МФТИ объявили о создании метода цифровой подписи, устойчивой к квантовым атакам

ервый в России прототип системы коллективной цифровой подписи, устойчивой к взлому с помощью квантовых компьютеров. Разработка предназначена для защиты критической инфраструктуры, банковских систем и блокчейн-платформ. Об этом CNews сообщил представитель вуза. До сих пор организации стояли перед сложным выбором: использовать проверенные, но уязвимые к квантовым атакам алгоритмы вроде RSA, и
Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий

Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий В Центре цифрового лидерства SAP открылась выставка технологий, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. На площади в 200
31.07.2025 Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов

Positive Technologies, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, договорились о совместной работе над повышением уровня защищенности распределенных информационных систем. Преимущественно сотрудничество будет направлено на обеспечение без
28.05.2025 Neoflex и Web3 Tech объявляют о партнерстве в сфере внедрения российских блокчейн-решений для финансового сектора

Компании Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, заключили стратегическое партнерство, направленное на совместную реализацию проектов по автоматизации жизненного цикла цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сооб
28.03.2025 «Диасофт» расширил возможности защиты коммерческой информации в платформе Digital Q.Blockchain

Компания «Диасофт» реализовала в составе платформы Digital Q.Blockchain специальную технологию для защиты коммерческой защиты информации без необходимости
21.02.2025 Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»

нмониторинг) намерен до конца 2025 г. начать подключать российские банки к ИТ-платформе «Прозрачный блокчейн», рассказал РБК представитель ведомства. По его словам, проект на завершающей стадии
13.02.2025 Федеральная нотариальная палата разворачивает узел блокчейн РЦИС

подписано председателем Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андреем Кричевским и президентом ФНП Константином Корсиком. Участие в общественно-государственной блокчейн-инфраструктуре даст нотариусам доступ к большому массиву данных об интеллектуальных правах. На первом этапе это поможет нотариусам разыскивать авторские права, принадлежащие наследодат
04.02.2025 Блокчейн для кизлярских мастеров

гионов, где локализованы художественные традиции. Ну а зафиксировать права, заключить лицензионную сделку с ними или даже сконструировать собственную франшизу проще всего с помощью сервисов на основе блокчейн-сети РЦИС.РФ», — сказал он. Сотрудничество с РЦИС будет также включать образовательные и просветительские мероприятия, которые помогут чиновникам, учащимся и предпринимателям узнать об
22.01.2025 Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его заставили отказаться власти США

dation о том, что платформа TON станет эксклюзивным партнером Telegram в сфере блокчейна. TON будет блокчейн-инфраструктурой Telegram для токенов, платежей, интеграции мини-приложений и др. Дур
20.01.2025 В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна

новый метод хранения и управления файлами в облачном хранилище, в основе которого лежит технология блокчейн, сообщил Университет «ЛЭТИ» на своем сайте. Технология позволяет создать трехуровнев
28.11.2024 В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году

няют этот рост либерализацией отрасли, осуществляемой законодателями, а также трансформацией российского бизнеса. Они отмечают, что государственная поддержка и активное продвижение цифровых активов и блокчейн-технологий служат инструментом для смягчения санкционных ограничений, с которыми сталкиваются российские компании. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School. Исследова
14.11.2024 Аудиторские компании и их клиенты смогут безопасно обмениваться документами на блокчейн-платформе Сбербанка

Новый блокчейн-сервис Сбербанка «Документы» упростит взаимодействие между аудиторскими организациям
03.09.2024 «Диасофт» автоматизирует ведение и хранение открытых данных регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг

Компания «Диасофт» разработала новый продукт «Ведение и хранение открытых данных» на базе блокчейн-платформы Digital Q.BlockChain. Продукт предназначен для регистраторов и депозитарие
24.06.2024 В распределенном реестре ФНС зарегистрировали первый миллион МЧД ​
21.06.2024 Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart

и «ИнфоТеКС». ViPNet CryptoSmart – криптопровайдер, предназначенный для защиты распределенных реестров и смарт-контрактов при помощи криптографических алгоритмов ГОСТ и используемый для встраивания в блокчейн-платформы на базе Hyperledger Fabric. ViPNet CryptoSmart обеспечивает юридическую значимость транзакций и смарт-контрактов с использованием квалифицированной электронной подписи и инфр
06.06.2024 Аспирант Московского Политеха разработал инструмент для защиты криптографических ключей от атак

Плоткин, аспирант Московского Политеха, разработал инструмент для защиты криптографических ключей в блокчейн-системах от различных угроз и атак. Его разработка повышает безопасность и надежност
07.05.2024 В СПбГУ создали блокчейн-платформу для безопасных инвестиций в недвижимость

ть купить один, два, три квадратных метра, а лишь весь объект целиком. Сегодня благодаря технологии блокчейн и принятию закона, который регламентирует использование цифровых финансовых активов,
25.04.2024 Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций

слительной мощности заинтересованным иностранным покупателям для покрытия операционных расходов, а также накопление цифровых активов на балансе юридического лица, полученных от проведения собственных блокчейн-операций для их последующей продажи на экспорт. Данный подход является прецендентом осуществления деятельности по добыче цифровых активов юридическими лицами на территории России с рас
23.04.2024 МТС проинвестирует до $5 млн в продукты на технологии блокчейн

ПАО «МТС» сообщает о запуске блокчейн-акселератора. Компания ищет стартапы, разрабатывающие цифровые продукты, построенные
22.04.2024 Просто и понятно о технологиях: как работает блокчейн в городских сервисах

щего блока. Когда создается новый блок с информацией, он отправляется на компьютеры, поддерживающие блокчейн. При соответствии определенным правилам он добавляется в цепочку и синхронизируется

26.03.2024 США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой»

нкции против 13 компаний и двух физических лиц, работающих в сфере финансовых технологий (финтех) и блокчейн и якобы помогающих российским структурам обходить ранее введенные со стороны США сан
11.03.2024 На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС России»

На конференции ГНИВЦ выступит с проектом «Единое блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) на базе распределенного реестра ФНС Рос
07.03.2024 Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли

7–10% и повысить скорость доставки на 15–20%. Ключевые инновации включают искусственный интеллект, блокчейн, облачные технологии, RPA и интернет вещей. 2. Отрасль ждет господдержки электронных
16.01.2024 Web3 Tech расширяет продуктовый портфель за счет пилотирования новой платформы Econcrete

нного интернета и больших данных. Начиная с этого года вендор будет специализироваться не только на блокчейн-решениях. Первым продуктом, применяющим несколько сквозных технологий одновременно,

27.12.2023 Анатолий Лебедев, Андрей Кутырев, «Аладдин»: В вопросе применения технологии блокчейн для идентификации и аутентификации Китай сделал радикальный шаг вперед

рых обменивается данными действующая ЕСИА и цифровые сервисы) пока Минцифры не видит. Отечественные блокчейн-платформы (на основе которых можно было бы реализовать децентрализованную систему ау
14.12.2023 Positive Technologies назвала технологические тренды на 2024 г.

утрачиваются вместе со средствами владельца. Кроме того, модернизировались и обновлялись известные блокчейн-платформы, такие как Bitcoin, Ethereum, Ethereum L2, EVM-совместимые сети, Solana, C
28.11.2023 Новая функция блокчейна Ethereum помогла ограбить 99 тыс. жертв на $60 млн

99 тысяч известных жертв Злоумышленники воспользовались легитимной функцией блокчейна Ethereum Create2 для обхода защиты криптокошельков и успешно угнали криптовалют на общую сумму в $60 млн. Жертвами стали 99 тыс. пользователей. Группа Scam Sniffer, объединяющая специ
22.11.2023 Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким об
14.11.2023 В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз»

Команда лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» разместила в репозитории Github открытый

02.11.2023 Московскую систему предоставления мест на ярмарках выходного дня с применением технологии блокчейна отметили премией CNews

исключить споры и разногласия, а также обеспечить прозрачность процедуры. Все заявки записываются в блокчейн-сеть и доступны для просмотра любому желающему, а сама технология гарантирует неизме
30.10.2023 ПСБ: блокчейн заменит банки в будущем

торые открывают большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, биометрия, блокчейн и другие инновации, которые позволяют не только сделать удобнее клиентский путь, но

04.10.2023 Два часа вместо пяти дней: блокчейн-разработка СПбГУ ускорит морскую логистику

право собственности на него. Платформа для электронного коносамента «Е-внештранс» является цифровой блокчейн-платформой документооборота для морских перевозок, которая позволяет ускорить обмен

28.09.2023 В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием

е технологической кооперации на рынке информационной безопасности России. Интеграционный проект по апробации цифровых продуктов на основе постквантового шифрования отечественного вендора QApp в новой блокчейн-платформе «Конфидент» от Web3 Tech успешно завершен и готов к пилотированию в ограниченных периметрах информационных систем. Вендоры уже активно работают по направлению практической ре
07.09.2023 Первый в России факультет блокчейна и криптовалют появится в России

ознакомиться с криптографией и принципами безопасности в данной области, разработкой и архитектурой блокчейн-приложений, а также программированием смарт-контрактов. Перечень учебных дисциплин,

25.08.2023 Чем блокчейн похож на торт – зачем в нем нужны разные уровни?

Большинство крупных сетей блокчейн состоит из двух уровней, иначе называемых слоями. Такая структура помогает решить од

Публикаций - 1657, упоминаний - 2406

Blockchain и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 111
Microsoft Corporation 25775 110
SAP SE 5601 92
IBM - International Business Machines Corp 9699 90
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 73
Oracle Corporation 7074 64
Google LLC 12688 64
9594 61
Telegram Group 2940 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
Yandex - Яндекс 9216 56
МегаФон 10742 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 53
VK - Mail.ru Group 3602 47
Meta Platforms - Facebook 4621 47
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 44
Крок - Croc 1964 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 39
Amazon Inc - Amazon.com 3277 36
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 35
X Corp - Twitter 2938 34
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 40 33
Apple Inc 13154 32
Intel Corporation 12811 31
Microsoft Corporation - GitHub 1075 30
ИКС 538 28
Softline - Софтлайн 3743 27
Samsung Electronics 11064 27
Diasoft - Диасофт 1144 26
Cisco Systems 5372 25
Bitfury Group 26 24
Huawei 4676 24
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 22
Hyperledger - Open Ledger Project 21 21
Accenture plc 719 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 19
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 221
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 91
Альфа-Банк 1979 79
ГПБ - Газпромбанк 1273 51
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 51
РЖД - Российские железные дороги 2096 51
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 45
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 39
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 37
РВК - Российская венчурная компания 571 36
Почта России ПАО 2370 34
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 33
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 33
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 31
МКБ - Московский кредитный банк 657 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 27
Газпром нефть 725 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 26
Ингосстрах СПАО 478 25
Visa International 1993 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 23
NanduQ - Qiwi 1013 22
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 22
Ак Барс Банк 283 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 20
Газпром ПАО 1493 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 19
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 18
Северсталь ПАО - Severstal 629 18
ПСБ - Промсвязьбанк 963 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Русагро Группа Компаний 379 17
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 17
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 16
НСПК - Национальная система платежных карт 948 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 231
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 173
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 98
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 92
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 91
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 90
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 76
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 66
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 58
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 57
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 57
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 48
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 47
Федеральное казначейство России 1949 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 45
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 39
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 35
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 28
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 21
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 21
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 18
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 18
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 17
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 17
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 17
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 30
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 30
Linux Foundation - Free Standards Group 206 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
Free TON Community 6 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 5
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 5
Enterprise Ethereum Alliance 5 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
РСП - Российский союз правообладателей 12 4
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 3
OpenCAPI Consortium 13 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
Gen-Z Consortium 11 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 3
Талант и успех - Общественный фонд 21 3
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 627
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Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 5
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
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Raiffeisen Award 5 2
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