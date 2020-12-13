Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Раков Ярослав
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 51
Раков Ярослав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Банк 1127 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ Банк Москвы 372 1
|Связь-банк 79 1
|Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
|МДМ Банк 150 1
|Четвернин Алексей 651 27
|Акимов Максим 167 20
|Песчанских Георгий 38 20
|Бутенко Юрий 64 18
|Калина Роман 60 18
|Чернякова Елена 26 18
|Чамара Денис 57 18
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Власов Сергей 76 17
|Крюков Сергей 26 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Звягина Наталья 64 17
|Цариковский Федор 31 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Бойко Елена 151 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Албычев Александр 74 17
|Левин Леонид 83 17
|Иванов Алексей 76 15
|Ковнир Евгений 71 15
|Селиванов Дмитрий 48 15
|Фомичев Олег 107 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Петрушин Андрей 64 13
|Турчак Евгений 23 13
|Лопаткин Герман 102 12
|Алексеев Владимир 16 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Палюх Юрий 15 11
|Комар Евгений 20 11
|Козлов Александр 54 11
|Носков Константин 202 11
|Салбиев Алан 30 11
|Городилов Михаил 17 11
|Новиков Павел 67 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Абаев Даурен 12 11
|Попов Сергей 72 11
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 7
|CNews Analytics 1991 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru