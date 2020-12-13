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Раков Ярослав


13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 2
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
13.04.2017 В Тульской области запущен сервис «Азбука ЖКХ» 1
15.12.2016 Свыше 500 тыс. туляков зарегистрировались на портале госуслуг 1
26.07.2016 Как создается информационное общество в Тульской области 2
08.04.2016 С начала года туляки подали более 7 тыс. электронных заявлений на запись в школу 1
04.04.2016 Жители 67 сельских поселений Тульской области смогут воспользоваться высокоскоростным доступом в интернет 1
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
10.03.2016 Туляки смогут сообщить о неубранных деревьях и неисправном мусоропроводе через «Открытый регион» 1
02.02.2016 В Тульской области начала работать система электронной записи в школу 1
21.01.2016 На «Госуслугах 71» теперь можно проверить налоговые задолженности и узнать свой ИНН 1
18.01.2016 В ГИС ЖКХ зарегистрированы все поставщики информации Тульской области 1
11.01.2016 Туляки предложили свыше 150 идей в ходе проекта по развитию МФЦ 1
18.12.2015 Высокоскоростным доступом в интернет будут обеспечены 224 населенных пункта Тульской области 1

Публикаций - 48, упоминаний - 51

Раков Ярослав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТЛабс 145 5
Программный продукт ГК 92 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Базальт СПО 206 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Diasoft - Диасофт 354 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Альфа-Банк 1127 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Связь-банк 79 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
МДМ Банк 150 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 26
Федеральное казначейство России 766 23
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 21
Правительство РФ 2208 20
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 20
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 18
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 18
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 16
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Москвы 653 11
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 9
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 9
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Счётная палата РФ 461 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
Открытый регион 23 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Apple iOS 5742 4
Google Android 10751 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Nissan Murano 6 1
Toyota Camry 7 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Toyota Highlander 1 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
Четвернин Алексей 651 27
Акимов Максим 167 20
Песчанских Георгий 38 20
Бутенко Юрий 64 18
Калина Роман 60 18
Чернякова Елена 26 18
Чамара Денис 57 18
Евстигнеев Сергей 21 17
Власов Сергей 76 17
Крюков Сергей 26 17
Герасимюк Максим 20 17
Звягина Наталья 64 17
Цариковский Федор 31 17
Ляшенко Сергей 29 17
Стрельцов Андрей 53 17
Бойко Елена 151 17
Приданкин Андрей 30 17
Албычев Александр 74 17
Левин Леонид 83 17
Иванов Алексей 76 15
Ковнир Евгений 71 15
Селиванов Дмитрий 48 15
Фомичев Олег 107 14
Матвеева Татьяна 83 14
Петрушин Андрей 64 13
Турчак Евгений 23 13
Лопаткин Герман 102 12
Алексеев Владимир 16 11
Ачкасов Павел 11 11
Палюх Юрий 15 11
Комар Евгений 20 11
Козлов Александр 54 11
Носков Константин 202 11
Салбиев Алан 30 11
Городилов Михаил 17 11
Новиков Павел 67 11
Рудзевич Мария 34 11
Ермолаев Артем 340 11
Абаев Даурен 12 11
Попов Сергей 72 11
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Россия - Сахалинская область 435 13
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Россия - Челябинская область 661 11
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Россия - Ульяновская область 354 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 7
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Россия - Архангельская область 347 4
Россия - Курская область 341 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Владивосток 866 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 11
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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