ЦУР муниципальный центр управления регионом


25.12.2025 В Подмосковье нейросеть «вызывает» эвакуатор для нарушителей парковки 1
28.12.2024 Центр управления регионом Подмосковья за шесть лет помог решить более 11 млн проблем 3
04.10.2024 На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов 2
19.09.2024 ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта 1
10.04.2024 Телемост «Ростелекома» объединил Кузбасс, Звездный городок и Горловку 2
29.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г. 1
09.01.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года 1
16.11.2022 Более 2000 точек самовольного сброса сточных вод устранено с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» 1
14.09.2022 «Спутникс» начинает сотрудничество с Angkasa-X и Научным университетом Малайзии для подготовки курса в области космического образования 1
02.06.2022 Платформа-конструктор: создаем информационные системы управления регионального и федерального уровней 1
25.05.2022 Центр развития цифровых технологий Maximum открылся в Подмосковье 2
29.04.2022 В НИИ «Восход» появился директор, назначение которого предсказал CNews 1
29.04.2022 Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход» 2
18.04.2022 Администрация Истры внедрила российское офисное ПО «МойОфис» 1
15.02.2022 При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов 1
28.10.2021 Станет ли госсектор драйвером развития российского рынка BI 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
04.06.2021 Правительство Ставропольского края и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 1
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
22.04.2021 Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City 1
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 1
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 2
14.01.2021 Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН 1
12.01.2021 В России при поддержке Accenture и SAP стартовала программа Глобального договора ООН SDG Ambition 1
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 2
18.12.2020 Фонд «Сколково» представил аналитический отчет на тему Deeptech 1
15.12.2020 Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 2
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
29.09.2020 Артем Мошков, «Нетрика» -

Регионам бывает сложно соответствовать меняющейся федеральной ИТ-повестке

 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 2
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1
28.08.2020 Замглавы Минкомсвязи открыл центр управления регионом в Калуге 3
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.07.2020 Huawei опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2019 год 1
08.07.2020 «Доверенная среда» создала решения для ситуационных центров на базе платформы «Триафлай» 1

Публикаций - 55, упоминаний - 70

