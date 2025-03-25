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Москва Новокосино

Москва - Новокосино

25.03.2025 В рамках масштабного инвестиционного проекта на востоке столицы построят промышленный технопарк 1
18.06.2024 Салоны связи Tele2 открывают свои двери у станций метро 1
24.01.2024 Sitronics Electro приняла участие в установке ультрабыстрых зарядных станций в электробусном парке «Салтыковка» в Москве 1
16.08.2022 В Москве построят ультрабыстрые комплексы для зарядки более 270 электробусов 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
30.05.2017 Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
07.06.2016 В Московском метро появятся розетки для зарядки смартфонов и планшетов 1
10.11.2015 Tele2 запустил 4G на семи станциях Московского метрополитена 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
14.04.2011 МГТС завершит цифровизацию телефонной сети к концу 2011 г. 1
25.01.2010 Абонентская база «Акадо» в Ethernet-сегменте составила более 130 тыс 1
14.04.2009 «Акадо» модернизировала Ethernet-сегмент своей сети 1
10.07.2007 «Ренова-Медиа» приобрела компанию «Технопарк» 1
07.02.2002 "Голден Лайн" расширила зону обслуживания своей московской телекоммуникационной сети 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 2
Ситроникс - Sitronics Electro 46 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
Yandex - Яндекс 7509 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
Nokia Alcatel-Lucent - Newbridge Networks 45 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 595 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 132 2
Черемушки 57 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 200 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 72 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Водный стадион Технопарк 15 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 1
Renault Groupe 160 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 67 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24716 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8406 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12107 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7916 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9424 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1459 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 289 2
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7700 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24415 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9717 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1562 2
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Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 63 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 374 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 130 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 33 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3039 1
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KIA Rio Hatchback 18 1
Яндекс.Авто 40 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 267 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 21 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 596 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Воробьев Андрей 168 2
Каторов Станислав 3 2
Дмитриев Алексей 48 2
Рязанов Антон 12 1
Егоров Игорь 43 1
Ледовская Татьяна 12 1
Иванов Сергей 388 1
Жижикин Игорь 27 1
Лобанов Денис 45 1
Медриш Михаил 15 1
Булатов Гамид 2 1
Пожидаев Николай 85 1
Жуковский Антон 12 1
Давыдик Илья 1 1
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Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 296 3
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Москва - ЮВАО - Кузьминки 32 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3154 2
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Москва - ЮВАО - Марьино 67 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 203 2
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Москва - ЗАО - Можайский район 22 2
Москва - Печатники 129 2
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 2
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Россия - УФО - Екатеринбург 4003 1
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Германия - Берлин 717 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 100 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 578 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5232 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 213 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10058 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6229 1
Аренда 2453 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 382 1
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Дача - дачники 853 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 415 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5078 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2153 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 1
РИА Новости 929 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 984 1
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