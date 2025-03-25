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Москва Новокосино
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
|Воробьев Андрей 168 2
|Каторов Станислав 3 2
|Дмитриев Алексей 48 2
|Рязанов Антон 12 1
|Егоров Игорь 43 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Иванов Сергей 388 1
|Жижикин Игорь 27 1
|Лобанов Денис 45 1
|Медриш Михаил 15 1
|Булатов Гамид 2 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Жуковский Антон 12 1
|Давыдик Илья 1 1
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