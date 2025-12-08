Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков ртизу, например, в сельском хозяйстве, образовании и финтехе», — добавила Матвиенко. В числе конкретных инициатив Билайн предложил создание центра совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков, диалог по телекоммуникационному оборудованию и интеллектуальным системам управления городской инфраструктурой. Компания также пригласила индийских партнеров принять участие в одной

«Софтлайн Решения» оснастила мобильные технопарки «Кванториум» для трех школ Пермского края нистерство образования Пермского края определило необходимость поставки мобильных «Кванториумов» для образовательных организаций трех городов — Чусового, Березников и Чайковского. Так как передвижные технопарки размещаются в грузовых автомобилях, необходимо оборудование, которое будет эффективно работать в таком пространстве. Специалисты «Софтлайн Решений» с учетом требований заказчика и сп

Решение резидента «Сколково» повысит эффективность аренды помещений технопарков «Элма Групп» на 30% Компания «ДИП АИ», резидент «Сколково», заключила соглашение о внедрении решения Flyflat market в технопарки «Элма Групп» Москвы. Система поможет оптимизировать аренду помещений благодаря пер

ИТ-кампус «Неймарк» и «АЛМИ Партнер» объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов Разработчик российского программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на подготов

МТС оцифровала первый в Хакасии индустриальный парк «Ташеба» уристов в четырёх парках Абакана — Черногорском, Преображенском, Парке культуры и отдыха, а также парке «Баранка»», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев. Индустриальный парк «Ташеба» ввели в эксплуатацию в конце 2024 г. На его территории расположены административно-бытовой комплекс с офисными помещениями, производственное здание для размещения р

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ИТ-кампус «Неймарк» начнут готовить магистров в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения 17 сентября 2024 г. директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса "Неймарк"» Валерий Черепенников и директор нижегородского кампуса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Анна Бляхман заключили соглашение о намерения

«Сколково» и Технопарк высоких технологий Югры запускают «Акселератор технологических стартапов 4.0» председателя Правления по региональному развитию Фонда «Сколково»: «“Сколково” и Югру связывают годы плодотворного экосистемного сотрудничества, в ХМАО работает наш региональный оператор и партнер — “Технопарк высоких технологий”. Наша стратегическая задача как института развития — помогать развивать и запускать проекты в регионах, чтобы они росли и становились независимыми. При этом мы не

В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорий комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тыс. до 362 тыс. кв. метров. Они будут со

ИТ-кампус «Неймарк» и «Ред Софт» развивают научно-образовательную среду для инновационной экономики ежвузовским ИТ-кампусом мирового уровня «Неймарк». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». ИТ-кампус «Неймарк» — это межвузовский кампус мирового уровня в Нижнем Новгороде. Организация

«Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование «Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» договорились о совместной работе. Компании будут вместе развивать информа

ИТ-кампус «Неймарк» и «Ростелеком-ЦОД» объединят усилия для преодоления кадрового дефицита в ИТ Группа компаний «Ростелеком-ЦОД» и ИТ-кампус «Неймарк» будут совместно развивать образовательную базу и готовить специалистов для сферы информационных технологий России. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор

ИТ-кампус «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди профильных студентов по теме информационной безопасности Межвузовский ИТ-кампус мирового уровня «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди студентов профильных факультетов по информационной безопасности федеральных и региональных вузов. Цель опроса

ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы Директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области "Неймарк"» Валерий Черепенников и генеральный директор холдинга «Т1» Алексей Фетисов подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание прошло в присутствии мини

Innostage и ИТ-кампус «Неймарк» создадут студенческий SOC в Нижнем Новгороде Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и межвузовский ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из его направлений станет создание студенческого SOC (прим. Security Operations Center — центр мониторинга информационной безопа

«Ростелеком-ЦОД» и Правительство Нижнего Новгорода будут совместно развивать дата-центр и ИТ-кампус «Неймарк» анах участников соглашения расширение площадки до тысячи стойко-мест. Представители Правительства и сервис-провайдера ИТ также договорились об участии «Ростелеком-ЦОД» в развитии комплексного проекта ИТ-кампус «Неймарк». Он включает в себя образовательное учреждение, жилой комплекс, парк и другие инфраструктурные объекты. «Неймарк» станет площадкой для подготовки квалифицированных кадров в

AIRI и ИТ-кампус «Неймарк» создадут лабораторию в сфере ИИ динения фундаментальных и прикладных знаний для молодых и талантливых специалистов, которых готовит ИТ-кампус», – сказал Иван Оселедец. Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уров

ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных коммуникаций. Очень перспективное направление как для региона, так и для страны в целом. Партнеры планируют совместно разрабатывать образовательные программы высшего и дополнительного образования для ИТ-кампуса «Неймарк», создать научно-образовательную лабораторию, проводить практики и стажировки студентов ИТ-кампуса», - сказал Александр Синелобов. Ключевыми отраслями, апробирующими

«Мегафон» обеспечил будущий ИТ-кампус связью и скоростным мобильным интернетом комфорта рабочим и прорабам, а после сдачи объекта – студентам и преподавателям. Символично, когда ИТ-кампус мирового уровня еще до своего открытия имеет отличный высокоскоростной мобильный ин

Более 73 тысяч юных москвичей посетили детские технопарки с начала года Больше 73 тыс. юных москвичей посетили мероприятия детских технопарков столицы за первые месяцы 2023 г. Они принимали участие в мастер-классах и экскурсиях, проходили долгосрочные курсы и разрабатывали собственные проекты, сообщила заммэра Наталья Серг

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«Сколково» и «Иннополис» объединили инфраструктуру олодые стартапы, предоставляя при этом всю необходимую инфраструктуру для работы. На январь 2023 г. в технопарке «Сколково» анонсировано открытие уже второго коворкинга, площадью 700 м2 со 120

Регионы России получат миллиарды на создание технопарков Миллиарды на технопарки Минпромторг предоставит пяти российским регионам субсидии на создание и развитие и

Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания Детские технопарки столицы с начала года посетили свыше 92 тыс. юных москвичей, сообщила заместитель

Технопарки в сфере электроники получат от властей миллиарды рублей с управляющими компаниями или потенциальными резидентами в сфере электроники. Промышленные парки и технопарки — это площадки для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технич

Московскому технопарку «Строгино» исполнилось 15 лет венных препаратов, а также приборостроение и информационные технологии. Для инновационных стартапов в технопарке «Строгино» действует бизнес-инкубатор. Предпринимателям помогают воплотить персп

«Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде ижнем Новгороде межвузовского ИТ-кампуса зоны максимального сближения образования, науки и бизнеса. ИТ-кампус обеспечит кластерное развитие территории редевелопмента исторического центра города

Портал детских технопарков Москвы станет навигатором по программам дополнительного образования Портал детских технопарков Москвы станет крупным агрегатором программ дополнительного образования, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Теперь, чтобы выбрать курсы и записаться на занятия, достаточно зайти на

В Москве пройдет фестиваль детских технопарков В преддверии Дня защиты детей и начала школьных каникул в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится фестиваль детских технопарков Москвы. Он пройдет 21 мая 2022 г., сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. К участию приглашают юных москвичей от семи лет. На протяжении всего дня для них будут проводиться маст

Softline оснастила технопарк универсальных педагогических компетенций в Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко ганизовала обучение по работе с новыми устройствами. Об этом CNews сообщили представители Softline. Технопарки универсальных педагогических компетенций создаются в рамках проекта «Учитель будущ

Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга тельности в центрах дополнительного образования, кванториумах, центрах одаренных детей. Кроме того, технопарки позволят профессионально развиваться и уже работающим учителям. Для быстрой адапта

Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов с погружением в перспективные профессии Детские технопарки Москвы 5 и 6 марта 2022 г. примут участие в международной выставке «Образование и

К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи Детские технопарки Москвы возобновляют познавательные семейные мастер-классы. В них могут участвовать

Более 17 миллиардов рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве Правительство Москвы поддерживает инвесторов, которые создают технопарки в столице для инновационного бизнеса. Для этого разработан специальный механизм —

В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного п

Власти по ошибке вложили в технопарки лишние 3,2 миллиарда омышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий». Счетная палата: власти поддержали технопарки Татарстана на лишние 3,2 млрд руб. Аудиторы отмечают, что правовая норма, исключаю

Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза Для высокотехнологичных компаний технопарки не только площадки, где они могут развиваться в любых направлениях — от аэрокосмич

Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года В Москве за несколько лет детские технопарки стали настоящими центрами подготовки специалистов нового поколения. Здесь дети зна

Около 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков Москвы в 2020 году Весной 2020 года столичные детские технопарки начали переводить образовательные программы в онлайн-режим. Быстро перестроить уче