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Технопарки инновационные центры и наукограды Technoparks, innovation centers and science cities ИТ-кампус Индустриальный парк

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков

ртизу, например, в сельском хозяйстве, образовании и финтехе», — добавила Матвиенко. В числе конкретных инициатив Билайн предложил создание центра совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков, диалог по телекоммуникационному оборудованию и интеллектуальным системам управления городской инфраструктурой. Компания также пригласила индийских партнеров принять участие в одной
06.10.2025 «Софтлайн Решения» оснастила мобильные технопарки «Кванториум» для трех школ Пермского края

нистерство образования Пермского края определило необходимость поставки мобильных «Кванториумов» для образовательных организаций трех городов — Чусового, Березников и Чайковского. Так как передвижные технопарки размещаются в грузовых автомобилях, необходимо оборудование, которое будет эффективно работать в таком пространстве. Специалисты «Софтлайн Решений» с учетом требований заказчика и сп
23.07.2025 Решение резидента «Сколково» повысит эффективность аренды помещений технопарков «Элма Групп» на 30%

Компания «ДИП АИ», резидент «Сколково», заключила соглашение о внедрении решения Flyflat market в технопарки «Элма Групп» Москвы. Система поможет оптимизировать аренду помещений благодаря пер
24.06.2025 ИТ-кампус «Неймарк» и «АЛМИ Партнер» объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов

Разработчик российского программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на подготов
07.02.2025 МТС оцифровала первый в Хакасии индустриальный парк «Ташеба»

уристов в четырёх парках Абакана — Черногорском, Преображенском, Парке культуры и отдыха, а также парке «Баранка»», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев. Индустриальный парк «Ташеба» ввели в эксплуатацию в конце 2024 г. На его территории расположены административно-бытовой комплекс с офисными помещениями, производственное здание для размещения р
17.09.2024 НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ИТ-кампус «Неймарк» начнут готовить магистров в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения

17 сентября 2024 г. директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса "Неймарк"» Валерий Черепенников и директор нижегородского кампуса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Анна Бляхман заключили соглашение о намерения
13.09.2024 «Сколково» и Технопарк высоких технологий Югры запускают «Акселератор технологических стартапов 4.0»

председателя Правления по региональному развитию Фонда «Сколково»: «“Сколково” и Югру связывают годы плодотворного экосистемного сотрудничества, в ХМАО работает наш региональный оператор и партнер — “Технопарк высоких технологий”. Наша стратегическая задача как института развития — помогать развивать и запускать проекты в регионах, чтобы они росли и становились независимыми. При этом мы не

27.06.2024 В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорий

комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тыс. до 362 тыс. кв. метров. Они будут со
24.05.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и «Ред Софт» развивают научно-образовательную среду для инновационной экономики

ежвузовским ИТ-кампусом мирового уровня «Неймарк». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». ИТ-кампус «Неймарк» — это межвузовский кампус мирового уровня в Нижнем Новгороде. Организация
23.05.2024 «Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование

«Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» договорились о совместной работе. Компании будут вместе развивать информа
22.05.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и «Ростелеком-ЦОД» объединят усилия для преодоления кадрового дефицита в ИТ

Группа компаний «Ростелеком-ЦОД» и ИТ-кампус «Неймарк» будут совместно развивать образовательную базу и готовить специалистов для сферы информационных технологий России. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор

26.03.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди профильных студентов по теме информационной безопасности

Межвузовский ИТ-кампус мирового уровня «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди студентов профильных факультетов по информационной безопасности федеральных и региональных вузов. Цель опроса

19.02.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы

Директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области "Неймарк"» Валерий Черепенников и генеральный директор холдинга «Т1» Алексей Фетисов подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание прошло в присутствии мини
02.02.2024 Innostage и ИТ-кампус «Неймарк» создадут студенческий SOC в Нижнем Новгороде

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и межвузовский ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из его направлений станет создание студенческого SOC (прим. Security Operations Center — центр мониторинга информационной безопа
19.01.2024 «Ростелеком-ЦОД» и Правительство Нижнего Новгорода будут совместно развивать дата-центр и ИТ-кампус «Неймарк»

анах участников соглашения расширение площадки до тысячи стойко-мест. Представители Правительства и сервис-провайдера ИТ также договорились об участии «Ростелеком-ЦОД» в развитии комплексного проекта ИТ-кампус «Неймарк». Он включает в себя образовательное учреждение, жилой комплекс, парк и другие инфраструктурные объекты. «Неймарк» станет площадкой для подготовки квалифицированных кадров в

20.12.2023 AIRI и ИТ-кампус «Неймарк» создадут лабораторию в сфере ИИ

динения фундаментальных и прикладных знаний для молодых и талантливых специалистов, которых готовит ИТ-кампус», – сказал Иван Оселедец. Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уров
16.10.2023 ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных

коммуникаций. Очень перспективное направление как для региона, так и для страны в целом. Партнеры планируют совместно разрабатывать образовательные программы высшего и дополнительного образования для ИТ-кампуса «Неймарк», создать научно-образовательную лабораторию, проводить практики и стажировки студентов ИТ-кампуса», - сказал Александр Синелобов. Ключевыми отраслями, апробирующими

18.07.2023 «Мегафон» обеспечил будущий ИТ-кампус связью и скоростным мобильным интернетом

комфорта рабочим и прорабам, а после сдачи объекта – студентам и преподавателям. Символично, когда ИТ-кампус мирового уровня еще до своего открытия имеет отличный высокоскоростной мобильный ин
11.05.2023 Более 73 тысяч юных москвичей посетили детские технопарки с начала года

Больше 73 тыс. юных москвичей посетили мероприятия детских технопарков столицы за первые месяцы 2023 г. Они принимали участие в мастер-классах и экскурсиях, проходили долгосрочные курсы и разрабатывали собственные проекты, сообщила заммэра Наталья Серг
03.05.2023 Детские технопарки Москвы проведут познавательную акцию «Технознайка»

Юные москвичи старше шести лет с 22 по 28 мая 2023 г. смогут принять участие в мастер-классах в рамках проекта «Технознайка». Познавательная акция пройдет на площадках детских технопарков, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Проект “Технознайка” станет ярким завершением учебного года. На занятиях ребята попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему, разраб
10.04.2023 Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва»
26.01.2023 «Сколково» и «Иннополис» объединили инфраструктуру

олодые стартапы, предоставляя при этом всю необходимую инфраструктуру для работы. На январь 2023 г. в технопарке «Сколково» анонсировано открытие уже второго коворкинга, площадью 700 м2 со 120

04.01.2023 Регионы России получат миллиарды на создание технопарков

Миллиарды на технопарки Минпромторг предоставит пяти российским регионам субсидии на создание и развитие и
28.11.2022 Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания

Детские технопарки столицы с начала года посетили свыше 92 тыс. юных москвичей, сообщила заместитель

26.09.2022 Технопарки в сфере электроники получат от властей миллиарды рублей

с управляющими компаниями или потенциальными резидентами в сфере электроники. Промышленные парки и технопарки — это площадки для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технич
01.07.2022 Московскому технопарку «Строгино» исполнилось 15 лет

венных препаратов, а также приборостроение и информационные технологии. Для инновационных стартапов в технопарке «Строгино» действует бизнес-инкубатор. Предпринимателям помогают воплотить персп
16.06.2022 «Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде

ижнем Новгороде межвузовского ИТ-кампуса зоны максимального сближения образования, науки и бизнеса. ИТ-кампус обеспечит кластерное развитие территории редевелопмента исторического центра города
07.06.2022 Портал детских технопарков Москвы станет навигатором по программам дополнительного образования

Портал детских технопарков Москвы станет крупным агрегатором программ дополнительного образования, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Теперь, чтобы выбрать курсы и записаться на занятия, достаточно зайти на

19.05.2022 В Москве пройдет фестиваль детских технопарков

В преддверии Дня защиты детей и начала школьных каникул в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится фестиваль детских технопарков Москвы. Он пройдет 21 мая 2022 г., сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. К участию приглашают юных москвичей от семи лет. На протяжении всего дня для них будут проводиться маст
04.05.2022 Softline оснастила технопарк универсальных педагогических компетенций в Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко

ганизовала обучение по работе с новыми устройствами. Об этом CNews сообщили представители Softline. Технопарки универсальных педагогических компетенций создаются в рамках проекта «Учитель будущ
29.03.2022 Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга

тельности в центрах дополнительного образования, кванториумах, центрах одаренных детей. Кроме того, технопарки позволят профессионально развиваться и уже работающим учителям. Для быстрой адапта
03.03.2022 Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов с погружением в перспективные профессии

Детские технопарки Москвы 5 и 6 марта 2022 г. примут участие в международной выставке «Образование и

01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи

Детские технопарки Москвы возобновляют познавательные семейные мастер-классы. В них могут участвовать
10.06.2021 Более 17 миллиардов рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве

Правительство Москвы поддерживает инвесторов, которые создают технопарки в столице для инновационного бизнеса. Для этого разработан специальный механизм —

19.03.2021 В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности

В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного п
16.03.2021 Власти по ошибке вложили в технопарки лишние 3,2 миллиарда

омышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий». Счетная палата: власти поддержали технопарки Татарстана на лишние 3,2 млрд руб. Аудиторы отмечают, что правовая норма, исключаю
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза

Для высокотехнологичных компаний технопарки не только площадки, где они могут развиваться в любых направлениях — от аэрокосмич
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года

В Москве за несколько лет детские технопарки стали настоящими центрами подготовки специалистов нового поколения. Здесь дети зна
06.01.2021 Около 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков Москвы в 2020 году

Весной 2020 года столичные детские технопарки начали переводить образовательные программы в онлайн-режим. Быстро перестроить уче
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково»

5 декабря в Технопарке «Сколково» разработчики смогут представить свой новый технологичный проект, эксперты смогут оценить его актуальность, а представители промышленности - возможность и необходимость е

Публикаций - 929, упоминаний - 1313

Технопарки и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 53
Microsoft Corporation 25775 37
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 31
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 27
9594 27
Yandex - Яндекс 9216 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
Intel Corporation 12811 25
Softline - Софтлайн 3743 22
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 20
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 18
МегаФон 10742 17
Samsung Electronics 11064 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 16
Крок - Croc 1964 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 15
Google LLC 12688 15
Cisco Systems 5372 14
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 13
Huawei 4676 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
NVision Group - Энвижн Груп 699 12
ХайТэк - Hi-Tech 237 12
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 12
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 11
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 11
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 11
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
SAP SE 5601 10
Dell EMC 5180 10
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Наукоград - технопарк 156 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
РВК - Российская венчурная компания 571 16
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 16
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 15
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 15
Почта России ПАО 2370 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 13
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 11
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 11
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 10
Газпром ПАО 1493 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 9
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 9
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 8
Альфа-Банк 1979 8
Runa Capital 158 8
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 7
Технопарк-Мордовия 17 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Возрождение - Коммерческий банк 359 6
Байтик - Детский технопарк 6 5
Рапид Био 102 5
Гепатера - Hepatera 46 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 244
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 126
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 114
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 107
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 101
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 84
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 65
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 58
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 54
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 52
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 50
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 47
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 43
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 39
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 38
МИК - Московский инновационный кластер 185 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 18
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 14
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 11
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 11
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 11
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Федеральное собрание Российской Федерации 318 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 45
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 4
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
Союз развития наукоградов России НП 5 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Международная академия связи - МАС 46 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
Компас-центр - Ассоциация детских компьютерных центров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 283
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 189
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 165
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 130
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 123
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 118
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 110
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 81
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 75
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 74
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 70
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 54
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 51
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 41
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 40
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 40
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 39
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 36
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 33
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 33
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 31
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 31
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 29
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 38
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Реестр добросовестных экспортеров 213 16
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 15
Linux OS 11533 13
Microsoft Windows 2000 8678 10
Google Android 15243 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 7
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Microsoft Windows 16882 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Apple iPhone 6 4861 6
C/C++ - Язык программирования 894 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 6
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
Правительство Москвы - Наш город 110 5
Правительство Москвы - Город идей 16 4
Apple iPad 4011 4
Apple iOS 8583 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Путин Владимир 3454 91
Сергунина Наталья 375 64
Рейман Леонид 1065 63
Никифоров Николай 1138 50
Медведев Дмитрий 1665 48
Щеголев Игорь 699 32
Фурсин Алексей 158 31
Макаров Валентин 251 26
Шалманов Сергей 202 24
Собянин Сергей 538 21
Греф Герман 485 15
Шмулевич Марк 90 15
Иванов Сергей 405 14
Фрадков Михаил 161 13
Ефимов Владимир 145 11
Солодовников Денис 108 11
Дегтев Геннадий 271 11
Дворкович Аркадий 216 11
Черепенников Валерий 13 11
Милованцев Дмитрий 110 11
Бяхов Олег 59 11
Овчинский Владислав 230 10
Ускова Ольга 174 10
Сиднев Виктор 15 9
Фурсенко Андрей 128 9
Никитин Глеб 52 9
Шпиленко Андрей 9 9
Гарбузов Анатолий 167 8
Huuskonen Pertti - Хуусконен Пертти 12 8
Мишустин Михаил 787 8
Белоусов Сергей 254 7
Шадаев Максут 1210 7
Вексельберг Виктор 155 7
Массух Илья 239 7
Mikkonen Kari - Микконен Кари 7 6
Осеевский Михаил 350 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Матвиенко Валентина 117 6
Минниханов Рустам 122 6
Ермолаев Артем 379 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 723
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 366
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 180
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 129
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 105
Европа 24964 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 93
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 79
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 76
Россия - СФО - Новосибирск 4876 74
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 66
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 60
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 60
Индия - Bharat 5869 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Финляндия - Финляндская Республика 3697 49
Земля - планета Солнечной системы 10865 48
Германия - Федеративная Республика 13221 44
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 41
Россия - УФО - Тюменская область 1365 41
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 35
Азия - Азиатский регион 5920 34
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 34
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Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 30
Беларусь - Белоруссия 6289 29
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 29
Казахстан - Республика 6048 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 28
Франция - Французская Республика 8177 27
Южная Корея - Республика 7052 25
Россия - ПФО - Самарская область 1577 25
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 24
Украина 7928 24
Россия - ПФО - Пензенская область 637 24
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 24
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 24
Россия - УФО - Свердловская область 1951 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 478
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 416
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 222
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 150
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 133
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 129
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 129
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 124
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 122
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 110
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 109
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 108
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 100
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 93
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 81
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 76
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 69
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 69
Образование в России 2893 68
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 67
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 66
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 60
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 59
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 57
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 57
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 56
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 51
Энергетика - Energy - Energetically 5855 50
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 45
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 44
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 42
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 41
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 41
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 38
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 34
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 9
Ведомости 1466 6
РИА Новости 1033 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Regnum - Регнум 114 4
FT - Financial Times 1296 3
Harvard Business Review 22 3
CNews Северо-Запад 24 3
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Bloomberg 1627 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Говорит Москва - радиостанция 23 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Руспрофайл 3 2
Silicon.com 364 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
NEWSru.com 229 2
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Протвино-Инфо 1 1
Economic Daily News 32 1
Курьер-медиа ИД 1 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Nature 832 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 64
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 58
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner - Гартнер 3658 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
StartupBlink 5 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
INFOLine-Аналитика 78 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Microsoft Research 144 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Vanson Bourne 49 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
IDTechEx 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 37
РАН - Российская академия наук 2122 31
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 29
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 25
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 17
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 15
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 10
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 5
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 5
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 11 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 3
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 3
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 3
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 25
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 16
День молодёжи - 27 июня 1087 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
Startup Village - международная стартап-конференция 62 7
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
CeBIT 614 5
Венчурная ярмарка 25 5
Байкальский экономический форум 13 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
CNews AWARDS - награда 571 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 3
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 3
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 3
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День без турникетов 8 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 2
Единый день голосования 143 2
Час кода - международное движение 11 2
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FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 2
First Lego League 4 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
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Старт Хаб 21 1
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Россети ФСК - Энергопрорыв 3 1
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