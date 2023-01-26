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Технопарки инновационные центры и наукограды Technoparks, innovation centers and science cities ИТ-кампус Индустриальный парк



26.01.2023 «Сколково» и «Иннополис» объединили инфраструктуру
04.01.2023 Регионы России получат миллиарды на создание технопарков
28.11.2022 Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания
26.09.2022 Технопарки в сфере электроники получат от властей миллиарды рублей
01.07.2022 Московскому технопарку «Строгино» исполнилось 15 лет
16.06.2022 «Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде
07.06.2022 Портал детских технопарков Москвы станет навигатором по программам дополнительного образования
19.05.2022 В Москве пройдет фестиваль детских технопарков
04.05.2022 Softline оснастила технопарк универсальных педагогических компетенций в Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко
29.03.2022 Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга
03.03.2022 Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов с погружением в перспективные профессии
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи
10.06.2021 Более 17 миллиардов рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве
19.03.2021 В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности
16.03.2021 Власти по ошибке вложили в технопарки лишние 3,2 миллиарда
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года
06.01.2021 Около 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков Москвы в 2020 году
04.12.2020 Технопарк «Швабе» включили в национальный рейтинг
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково»
02.11.2017 Названы самые эффективные технопарки России
30.01.2017 РосОЭЗ и АКиТ подписали соглашение о сотрудничестве
28.12.2016 Суммарная выручка резидентов всех технопарков России в 2016 превысит 210 млрд руб.
28.10.2016 «Ассоциация кластеров и технопарков» и «Энел Россия» подписали меморандум о взаимопонимании
30.05.2016 В Технопарке «Строгино» откроется российско-китайский научно-технический инновационный центр
13.04.2016 В Москве появится моноотраслевой ИКТ-технопарк
15.02.2016 Итоги реализации программы создания технопарков представлены Президенту России
02.02.2016 Руководителей московских школ познакомили с концепцией детских технопарков
24.09.2015 В Москве появятся два китайских технопарка
28.08.2015 Acronis открыл офис разработки в «ИТ-парке» Татарстана
29.07.2015 Усовершенствован механизм поддержки регионов, создавших технопарки в сфере высоких технологий
17.07.2015 «Элме» и московскому радиозаводу «Темп» присвоен статус управляющих компаний технопарков
02.07.2015 На территории четырех московских научно-производственных предприятий будут открыты технопарки
27.05.2015 В Москве открылся «Физтехпарк»
01.04.2015 Подведены итоги программы развития технопарков в сфере высоких технологий
16.02.2015 Технопарки получат федеральные субсидии до 10 млн рублей на гектар
16.02.2015 Минкомсвязь России запускает новый механизм поддержки регионов, создавших технопарки в сфере высоких технологий
03.02.2015 Резиденты технопарков, созданных при поддержке Минкомсвязи, увеличили годовую выручку до 40 млрд руб.
14.01.2015 Минкомсвязи защитило технопарки от критики Счетной палаты
13.01.2015 Счетная палата выявила многочисленные нарушения при создании технопарков

Публикаций - 808, упоминаний - 1181

Технопарки упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10116 46
Microsoft Corporation 23545 39
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд 110 33
IBM - International Business Machines Corp 9202 29
Intel Corporation 11685 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2804 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9521 24
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 29 23
7042 23
Yandex - Яндекс 5720 22
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6997 20
1С-ИжТиСи 6357 20
АФК Система ПАО 1714 18
Google LLC 10979 16
Siemens AG - Siemens Group 2547 16
Samsung Electronics 9756 16
Softline - Софтлайн 2105 15
Крок - Croc 1713 14
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1031 13
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 48 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8081 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4180 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 12
NVision Group - Энвижн Груп 669 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5594 12
SAP SE 4892 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1809 11
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 547 11
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 11
Cisco Systems 4886 11
ХайТэк - Hi-Tech 171 11
Ситроникс - Sitronics 1076 10
Ростелеком - Связьинвест 1704 10
Huawei 3521 10
Цифра ГК 2160 10
HP Inc. 5527 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 9
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 506 9
Dell EMC 4923 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5858 30
Наукоград - технопарк 110 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6212 29
Открытие ФК - Банк Открытие 2840 16
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 167 16
РВК - Российская венчурная компания 537 16
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 14
Почта России ПАО 1998 14
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 18 13
РЖД - Российские железные дороги 1627 13
Россети Ленэнерго 2354 12
Кузбасский технопарк 13 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива 248 11
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 43 10
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 340 10
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 17 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 10
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 13 9
Газпром ПАО 1160 9
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 50 9
Runa Capital 156 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2408 7
Технопарк-Мордовия 12 7
Альфа-Банк 1604 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1020 7
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 344 6
Возрождение - Коммерческий банк 327 6
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 5
Boeing 988 5
ГПБ - Газпромбанк 945 5
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 223 5
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 16 5
Intel Capital 149 5
Malltech - Моллтек - РосЕвроДевелопмент 10 5
Байтик - Детский технопарк 6 5
Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 5 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 662 4
LEGO 219 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18032 256
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9193 226
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10417 197
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2408 96
Президент Российской Федерации 3733 86
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 83
Правительство Москвы 2000 81
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3005 47
Кванториум АНО - Детский технопарк 59 41
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 261 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1859 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 38
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 386 36
МИК - Московский инновационный кластер 104 22
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 294 21
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 703 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1555 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 15
Администрация Президента РФ 979 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1205 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3069 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2421 12
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1402 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 124 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4396 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 724 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2357 11
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 9
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 33 9
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 56 9
Федеральное собрание Российской Федерации 285 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1020 8
Совет при президенте Российской Федерации 192 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3726 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 45
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 19
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 5 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
Единая Россия - Политическая партия 266 3
TIA - Telecommunications Industry Association 86 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 443 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 2
Союз развития наукоградов России НП 5 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 2
Международная академия связи - МАС 37 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 8 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 7 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - Российская сеть трансфера технологий НП 2 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 251 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53654 411
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79468 168
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39293 147
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10096 144
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12010 142
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17596 118
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10259 102
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8858 80
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7822 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26086 65
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9554 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17336 58
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5145 27
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1262 27
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4880 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13146 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22058 26
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10986 25
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6596 25
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4798 24
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1177 24
Microsoft Windows 2000 12698 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4140 32
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6567 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2515 20
Реестр добросовестных экспортеров 164 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 16
Linux OS 8303 14
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 587 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2920 12
Apple iPhone 6 6191 10
Age of Kings 3449 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1080 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 466 8
Microsoft Windows 14487 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 7
Google Android 12613 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1056 6
Python - высокоуровневый язык программирования 584 6
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 104 6
Oracle Java - язык программирования 2778 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 331 5
Правительство Москвы - Активный гражданин 74 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 764 5
C++ - Язык программирования 488 5
Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 43 5
ВГТРК Смотрим 518 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 199 5
Microsoft Windows BitLocker 1276 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 272 4
Apple iPad 3744 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 180 4
Правительство Москвы - Город идей 9 4
Правительство Москвы - Наш город 81 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 4
Microsoft Office 3454 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 406 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1026 3
Яндекс.Лицей 19 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 3
Microsoft Exchange 1338 3
Путин Владимир 2743 75
Рейман Леонид 1031 63
Сергунина Наталья 300 58
Никифоров Николай 1172 55
Медведев Дмитрий 1631 48
Щеголев Игорь 691 32
Фурсин Алексей 153 30
Макаров Валентин 195 27
Шалманов Сергей 201 24
Шмулевич Марк 88 15
Греф Герман 368 14
Милованцев Дмитрий 110 13
Иванов Сергей 370 13
Фрадков Михаил 159 13
Солодовников Денис 94 11
Дворкович Аркадий 210 11
Бяхов Олег 59 11
Собянин Сергей 241 10
Ускова Ольга 155 10
Сиднев Виктор 15 10
Шпиленко Андрей 9 9
Фурсенко Андрей 128 9
Мишустин Михаил 485 8
Минниханов Рустам 108 8
Ермолаев Артем 361 7
Осеевский Михаил 274 7
Массух Илья 219 7
Вексельберг Виктор 153 7
Белоусов Сергей 235 7
Матвиенко Валентина 107 6
Шаронов Андрей 58 6
Шайхутдинов Роман 112 6
Аитов Тимур 197 5
Лысенко Эдуард 270 5
Богачев Игорь 178 5
Свердлов Денис 184 5
Кириенко Сергей 146 5
Калин Сергей 30 5
Клебанов Илья 21 5
Шанцев Валерий 30 5
Россия - РФ - Российская федерация 123559 652
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39515 325
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15051 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50275 125
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2329 108
Европа 21340 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15153 83
Россия - СФО - Новосибирск 3733 75
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2382 74
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6332 72
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17169 72
Россия - ПФО - Нижегородская область 1573 57
Индия - Республика 5086 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13204 56
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1398 56
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2514 52
Финляндия - Финляндская Республика 3478 51
Германия - Федеративная Республика 12028 43
Россия - УФО - Тюменская область 960 42
Россия - ЦФО - Калужская область 836 40
Земля - планета Солнечной системы 9716 37
Россия - ПФО - Мордовия Республика 546 33
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2621 33
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 363 31
Россия - УФО - Екатеринбург 3337 30
Япония 12945 30
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 300 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12955 28
Франция - Французская Республика 7092 26
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 73 26
Азия - Азиатский регион 4671 25
Россия - ПФО - Пензенская область 526 25
Казахстан - Республика 4866 24
Украина 7296 24
Южная Корея - Республика 6300 23
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 125 23
Беларусь - Белоруссия 4309 23
Россия - СФО - Кемеровская область 728 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2871 21
Россия - ПФО - Самарская область 1118 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41912 419
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24102 336
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14133 186
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42204 133
Экспорт - Экспортные операции 2742 116
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10759 109
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2726 104
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4269 103
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5429 102
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15147 102
Инвестиции венчурные - Venture investments 1991 100
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4437 89
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 616 85
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8327 73
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9224 71
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8899 69
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4187 62
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 885 55
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6087 54
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1662 52
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3927 49
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6274 49
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6826 48
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 964 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3172 44
Энергетика - Energy - Energetically 4320 44
Информационное общество - Государственная программа 1298 42
Образование в России 1393 41
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 733 40
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3057 40
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4393 38
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10431 37
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4859 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20429 34
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7557 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4954 34
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2482 34
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 890 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5154 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9996 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11010 33
Коммерсантъ - Издательский дом 1248 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 8
РИА Новости 808 6
91Mobiles 1701 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 5
Ведомости 566 5
Regnum - Регнум 112 4
CNews - ZOOM.CNews 1758 4
Harvard Business Review 12 3
FT - Financial Times 1167 3
CNews Северо-Запад 24 3
TAdviser - Центр выбора технологий 305 2
Говорит Москва - радиостанция 23 2
Silicon.com 364 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 674 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
NEWSru.com 229 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 2
Руспрофайл 3 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
Commercial Times 93 1
Quartz 22 1
Известия Мордовии 3 1
9to5Mac 149 1
Протвино-Инфо 1 1
РБК Инновации 47 1
InformationWeek 234 1
Times 648 1
Bloomberg Businessweek 123 1
РБК Daily 91 1
Forbes - Форбс 636 1
CNET Networks - CNET News 1639 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 9 1
The Economist 44 1
9to5Google 85 1
Bloomberg 1114 1
Thomson Reuters - Рейтер 5776 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7482 58
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2158 46
IDC - International Data Corporation 4853 15
Gartner - Гартнер 3483 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 3
Juniper Research 503 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 2
StartupBlink 5 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
IDTechEx 3 1
Display Supply Chain Consultants 2 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
Gartner - Dataquest 348 1
Gartner - AMR Research 48 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 530 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Vanson Bourne 48 1
CNews Fast рейтинг 42 1
Frost & Sullivan 200 1
Microsoft Research 129 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
Forrester Research 812 1
BCG - Boston Consulting Group 100 1
Data Insight - Исследовательское агентство 93 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 40
РАН - Российская академия наук 1804 31
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 665 25
Академгородок Новосибирск 102 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 17
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1293 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 12
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 147 9
РГСУ - Российский государственный социальный университет 40 9
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 137 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 245 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 43 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 296 7
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 579 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 5
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 19 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 215 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 209 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 335 4
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 166 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 190 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 22 4
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 3
Академия наук СССР - АН СССР 36 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 35 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 114 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 3
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 3
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 10 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 40 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 2
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11670 26
День молодёжи - 27 июня 692 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 8
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 6
Startup Village - международная стартап-конференция 52 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 874 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 5
Венчурная ярмарка 25 5
CeBIT 461 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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