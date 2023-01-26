Индексная книга CNews*
Технопарки инновационные центры и наукограды Technoparks, innovation centers and science cities ИТ-кампус Индустриальный парк
Публикаций - 808, упоминаний - 1181
Технопарки упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2743 75
|Рейман Леонид 1031 63
|Сергунина Наталья 300 58
|Никифоров Николай 1172 55
|Медведев Дмитрий 1631 48
|Щеголев Игорь 691 32
|Фурсин Алексей 153 30
|Макаров Валентин 195 27
|Шалманов Сергей 201 24
|Шмулевич Марк 88 15
|Греф Герман 368 14
|Милованцев Дмитрий 110 13
|Иванов Сергей 370 13
|Фрадков Михаил 159 13
|Солодовников Денис 94 11
|Дворкович Аркадий 210 11
|Бяхов Олег 59 11
|Собянин Сергей 241 10
|Ускова Ольга 155 10
|Сиднев Виктор 15 10
|Шпиленко Андрей 9 9
|Фурсенко Андрей 128 9
|Мишустин Михаил 485 8
|Минниханов Рустам 108 8
|Ермолаев Артем 361 7
|Осеевский Михаил 274 7
|Массух Илья 219 7
|Вексельберг Виктор 153 7
|Белоусов Сергей 235 7
|Матвиенко Валентина 107 6
|Шаронов Андрей 58 6
|Шайхутдинов Роман 112 6
|Аитов Тимур 197 5
|Лысенко Эдуард 270 5
|Богачев Игорь 178 5
|Свердлов Денис 184 5
|Кириенко Сергей 146 5
|Калин Сергей 30 5
|Клебанов Илья 21 5
|Шанцев Валерий 30 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.