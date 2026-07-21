Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Матвиенко Валентина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 117, упоминаний - 134
Матвиенко Валентина и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 17
|Осеевский Михаил 350 9
|Клишас Андрей 60 7
|Володин Вячеслав 108 7
|Неверов Сергей 8 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Никифоров Николай 1138 5
|Наумов Виктор 126 4
|Чернышов Борис 6 4
|Васюков Григорий 14 4
|Коржаков Андрей 14 4
|Фивейский Сергей 19 4
|Втулкин Александр 4 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Голикова Татьяна 57 3
|Турчак Андрей 27 3
|Кузнецова Анна 16 3
|Исаев Андрей 24 3
|Милованцев Дмитрий 110 3
|Steen Birger - Стен Биргер 72 3
|Зайцев Сергей 25 3
|Prophet Tony - Профет Тони 5 3
|Песков Дмитрий 129 3
|Яровая Ирина 72 2
|Ливинский Павел 10 2
|Финкельштейн Евгений 12 2
|Васильева Ольга 25 2
|Озеров Виктор 29 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Кравцов Сергей 63 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Батурина Елена 4 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
|Зубов Юрий 14 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Воробьева Наталья 9 2
|Корзун Никита 21 2
|Державин Александр 11 2
|Клебанов Илья 23 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|АСИ - Агентство социальной информации 7 2
|Рустелеком ТК 305 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.