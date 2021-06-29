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Матвиенко Валентина


29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
27.11.2020 Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней 1
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК 1
17.06.2020 В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы 1
07.04.2020 TrueConf и RND SOFT запустили в Ростовской области платформу для обращения в МФЦ из дома 1
18.03.2020 Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко 3
22.10.2019 «Цифровая экономика». Как реорганизовать нацпрограмму, чтобы она заработала в полную силу 2
19.08.2019 Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников 3
26.07.2019 Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник 1
17.07.2019 Для российских школьников разработают особые «шкулфоны», потому что смартфоны им запретят 2
25.01.2019 Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете 1
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 1
29.03.2018 В России создается Совет по цифровой экономике 1
02.03.2018 Валентина Матвиенко предупредила россиян о восстании машин 2
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1
30.12.2016 Президент не позволил создавать ГИС учета всех учащихся 1
26.12.2016 В России поставят на учет всех учеников — от детсада до аспирантуры 1
10.11.2016 Studyx создал приложение для урока безопасности в интернете для школьников 1
07.07.2016 Путин поручил выполнять «антитеррористический» закон с помощью отечественного ПО и «железа» 1
29.06.2016 Песков: Президент может наложить вето на «антитеррористический» закон Яровой 1
24.04.2014 KazanSummit: курс на сотрудничество с исламским миром 1
11.04.2013 Сотовые операторы вводят льготные условия на мобильную связь для ветеранов 4
27.03.2013 Матвиенко будет вести собственный блог на обновленном сайте Совфеда 1
05.03.2013 Сотовые операторы сделают связь доступнее для ветеранов 2
27.09.2012 В Совете Федерации напишут стратегию кибербезопасности России 1
17.06.2011 Microsoft будет развивать ИКТ-кластер в Санкт-Петербурге 1
29.04.2011 Второе рождение ГЛОНАСС не обходится без проблем 1
06.04.2011 Сайт ФК «Зенит» взломали хакеры 1
02.12.2010 «Оптоган» открыл производство светодиодов в Санкт-Петербурге 1
07.10.2010 «Мегафон» купил карманного оператора Матвиенко 2
21.09.2010 Прокуратура просит денег на ПО для мониторинга «В Контакте» 1
01.09.2010 Валентина Матвиенко обещает не оставить учителей без Windows 2
24.06.2010 Microsoft и администрация Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве в сфере образования 2
28.04.2010 HP и Foxconn открыли совместное производство компьютеров в России 2
05.06.2009 В России могут появиться два завода Intel 1
16.03.2009 Представители СМБ Санкт-Петербурга опробовали технологию электронных закупок 1

Публикаций - 60, упоминаний - 80

Матвиенко Валентина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
Microsoft Corporation 11127 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Facebook 3767 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Telegram Group 702 2
Google LLC 7161 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Merlion - Мерлион 275 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Zello 20 1
Digma 51 1
Philips 733 1
TeXet 43 1
Zecurion - SecurIT 157 1
АвтоТрекер 95 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Юнитера Лабс - Unitera Labs 5 1
Alcatel 229 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Samsung Electronics 5702 1
АФК Система ПАО 996 1
Nokia Corporation 2447 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Россети ПАО 168 2
Роснефть НК 367 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
United Airlines - авиакомпания 17 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Бинбанк 184 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Альфа-Групп 324 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Tesla Motors 241 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1574 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 8
Президент Российской Федерации 1441 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 2
Правительство РФ 2207 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 5 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Администрация Президента РФ 269 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по по экономической политике 2 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Федеральный проектный офис Правительства Российской Федерации 1 1
МФЦ Мои документы Ростовской области 3 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Единая Россия - Политическая партия 176 3
School Phone - Шкулфон - смартфон без возможности установки сторонних приложений 4 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Smartphone - Смартфон 773 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 483 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Цифровой электромонтер 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
VK - Mail.ru Дети 7 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Nokia 3310 25 1
SpaceX 34 1
BQ 2432 Tank SE - Смартфон 3 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Western Digital - WD Cavier - Серия HDD 17 1
Apple iPhone 7 246 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ICQ 499 1
WhatsApp Messenger 654 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple - App Store 2198 1
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Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
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