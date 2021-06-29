Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Матвиенко Валентина
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Публикаций - 60, упоминаний - 80
Матвиенко Валентина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
|Microsoft Corporation 11127 4
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
|Yandex - Яндекс 4101 2
|Ростех - Ростехнологии 2230 2
|Facebook 3767 2
|VK - Mail.ru Group 2485 2
|Telegram Group 702 2
|Google LLC 7161 1
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
|Zello 20 1
|Digma 51 1
|Philips 733 1
|TeXet 43 1
|Zecurion - SecurIT 157 1
|АвтоТрекер 95 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
|Юнитера Лабс - Unitera Labs 5 1
|Alcatel 229 1
|TrueConf - ТруКонф 252 1
|Samsung Electronics 5702 1
|АФК Система ПАО 996 1
|Nokia Corporation 2447 1
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
|Путин Владимир 1828 10
|Никифоров Николай 1126 5
|Володин Вячеслав 62 3
|Неверов Сергей 6 3
|Клишас Андрей 44 3
|Турчак Андрей 14 2
|Ливинский Павел 10 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Исаев Андрей 19 2
|Чернышов Борис 4 2
|Чайка Юрий 21 1
|Вайно Антон 16 1
|Островенко Владимир 1 1
|Потанин Владимир 19 1
|Шамалов Николай 2 1
|Патрушев Николай 15 1
|Мурашко Михаил 6 1
|Федотов Михаил 13 1
|Шишханов Михаил 1 1
|Муров Андрей 3 1
|Хлопонин Александр 5 1
|Лавров Сергей 12 1
|Фурсенко Андрей 27 1
|Кузнецова Анна 12 1
|Кузнецов Юрий 2 1
|Сурков Владислав 59 1
|Миллер Алексей 13 1
|Громов Алексей 5 1
|Бортников Александр 19 1
|Сечин Игорь 27 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Гинцбург Александр 1 1
|Беляков Антон 2 1
|Алекперов Вагит 6 1
|Vincent Philippe - Винсент Филипп 3 1
|Тихонова Катерина 3 1
|Михельсон Леонид 2 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Комаров Игорь 6 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765921, в очереди разбора - 669607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru