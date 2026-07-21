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Матвиенко Валентина

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии 1
18.06.2026 VPG LaserONE представила отечественные лазерные решения для промышленности, медицины и телекома 1
27.11.2025 Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств 1
20.11.2025 Госдума в первом чтении приняла закон о патентной защите в области ИТ. В России можно будет получить патент на ИИ 1
30.04.2025 В смартфонах Samsung огромная дыра в безопасности. Пароли в буфере обмена хранятся в открытом виде 1
04.12.2024 Дмитрий Григоренко: пакет законопроектов о борьбе с мошенничеством должен быть принят комплексно 1
26.11.2024 Россия усилит патентную защиту ИТ-решений 1
26.02.2024 «Ростелеком» развернул телеком-инфраструктуру в обновленном детском лагере «Олимпиец» 2
11.08.2023 Сенаторы России начали тест по переводу всех госслужащих на смартфоны с ОС «Аврора» 1
19.05.2023 Россиян стремительно отлучают от офисов Сбербанка под эгидой цифровизации. Банк играет против рынка 1
22.09.2022 Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу 1
31.08.2022 Российским школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках 1
17.06.2022 VK и Совет Федерации стали партнерами по развитию цифровых сервисов 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 1
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 1
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
27.11.2020 Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней 1
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн» 1
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК 1
17.06.2020 В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы 1
03.06.2020 Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных 1
07.04.2020 TrueConf и RND SOFT запустили в Ростовской области платформу для обращения в МФЦ из дома 1
18.03.2020 Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко 3
22.10.2019 «Цифровая экономика». Как реорганизовать нацпрограмму, чтобы она заработала в полную силу 1
19.08.2019 Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников 2
26.07.2019 Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник 1
17.07.2019 Для российских школьников разработают особые «шкулфоны», потому что смартфоны им запретят 1
25.01.2019 Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете 1
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 1
29.03.2018 В России создается Совет по цифровой экономике 1
02.03.2018 Валентина Матвиенко предупредила россиян о восстании машин 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1
30.12.2016 Президент не позволил создавать ГИС учета всех учащихся 1
26.12.2016 В России поставят на учет всех учеников — от детсада до аспирантуры 1
10.11.2016 Studyx создал приложение для урока безопасности в интернете для школьников 1
07.07.2016 Путин поручил выполнять «антитеррористический» закон с помощью отечественного ПО и «железа» 1

Публикаций - 117, упоминаний - 134

Матвиенко Валентина и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 10
Microsoft Corporation 25775 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Питерская группа связистов 441 7
HP Inc. 5883 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Intel Corporation 12811 5
Foxconn - Фоксконн РУС 13 4
Ростелеком 10948 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 3
Yandex - Яндекс 9215 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
Philips 2099 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 2
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 2
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 2
ATGroup - Тетрасвязь 21 2
Samsung Electronics 11064 2
Apple Inc 13154 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Softline - Софтлайн 3743 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
AMD Xilinx 100 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 4
Почта России ПАО 2370 3
Киномир - Кодак-Киномир 12 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Ткач и партнеры 6 2
Натали Турс 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Интеко 19 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Malltech - Моллтек - РосЕвроДевелопмент 10 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 1
Stockmann - Стокманн 17 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
ОРБИ 14 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 44
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 4
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 3
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 6 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 24 2
Администрация Санкт-Петербурга - КУГИ Санкт-Петербурга - Комитет по управлению госимуществом Санкт-Петербурга - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 20 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Единая Россия - Политическая партия 321 7
ЛДПР 116 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 2
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 8
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 6
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 367 5
School Phone - Шкулфон - смартфон без возможности установки сторонних приложений 5 5
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Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 4
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Linux OS 11533 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
VK Mini Apps 60 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Nokia 3310 78 1
HP Chromebook 30 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 13 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
VK Combo 86 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
BQ Tank - серия смартфонов 6 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 86 1
Total Commander - Файловый менеджер 36 1
Путин Владимир 3454 17
Осеевский Михаил 350 9
Клишас Андрей 60 7
Володин Вячеслав 108 7
Неверов Сергей 8 6
Рейман Леонид 1065 6
Никифоров Николай 1138 5
Наумов Виктор 126 4
Чернышов Борис 6 4
Васюков Григорий 14 4
Коржаков Андрей 14 4
Фивейский Сергей 19 4
Втулкин Александр 4 4
Чубайс Анатолий 222 4
Голикова Татьяна 57 3
Турчак Андрей 27 3
Кузнецова Анна 16 3
Исаев Андрей 24 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 3
Зайцев Сергей 25 3
Prophet Tony - Профет Тони 5 3
Песков Дмитрий 129 3
Яровая Ирина 72 2
Ливинский Павел 10 2
Финкельштейн Евгений 12 2
Васильева Ольга 25 2
Озеров Виктор 29 2
Григоренко Дмитрий 249 2
Кравцов Сергей 63 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Батурина Елена 4 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Зубов Юрий 14 2
Гаттаров Руслан 144 2
Перминов Анатолий 131 2
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