VK и Совет Федерации стали партнерами по развитию цифровых сервисов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители VK.

Одним из направлений сотрудничества партнеров станет поддержка инициатив и проектов Совета Евразийского женского форума при СФ с использованием информационно-коммуникационных технологий VK.

В рамках сотрудничества VK будет способствовать развитию технологических инструментов и коммуникационных платформ, которые позволят расширить участие женщин в реализации программ в социальной, экономической, технологической, экологической, инновационной и цифровой сферах.

Стороны планируют организовывать совместные мероприятия, а также продвигать благотворительные проекты в России и за рубежом.

Еще одной задачей станет взаимная информационная поддержка, в том числе с участием СМИ, учрежденных Советом Федерации. Стороны намерены консультироваться и обмениваться опытом. Технологии VK помогут развивать цифровые сервисы не только для пользователей, но и для сотрудников государственных ведомств. Это позволит выстраивать прозрачные коммуникации и улучшать опыт людей в решении ежедневных задач.

Валентина Матвиенко напомнила, что взаимодействие с VK началось в рамках Третьего Евразийского женского форума. «Благодаря поддержке VK удалось представить на форуме цифровую платформу, которая активно использовалась женщинами-предпринимателями». По ее словам, это касалось и обмена опытом, и установления контактов, и даже заключения меморандумов и соглашений. Цифровую платформу посетили более 2 млн человек.

«Сегодня очень важно не просто создавать простые инструменты для пользователей и предпринимателей, но и помогать обучать аудиторию работать с ними. У VK есть успешный опыт сотрудничества с Советом Федерации в поддержке инициатив, направленных на развитие женского предпринимательства. Уверен, что новые проекты помогут быстрее и эффективнее создавать комфортную цифровую среду для решения задач бизнеса, пользователей и сотрудников», — отметил Владимир Кириенко, генеральный директор VK.

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Продуктами и сервисами VK пользуются более 90% аудитории Рунета. Пользователи могут общаться в «Одноклассниках», «Вконтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»; продавать и находить товары и услуги на «Юле», заказывать продукты и готовую еду в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»; находить авто для поездок в «Ситидрайве»; осваивать новые профессии с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами; играть на платформе VK Play и др.

Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps. С любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент «Маруся».

VK разрабатывает и внедряет продукты и услуги для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.