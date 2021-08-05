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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кириенко Владимир
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Публикаций - 38, упоминаний - 67
Кириенко Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 9
|Анохин Сергей 40 4
|Евтушенко Олег 125 3
|Кириенко Сергей 26 3
|Путин Владимир 1831 2
|Ткачук Лариса 44 2
|Кулик Вадим 113 2
|Калугин Сергей 162 2
|Елисеев Владимир 18 1
|Раевский Алексей 53 1
|Зисман Александр 2 1
|Парабучев Алексей 8 1
|Еременко Максим 6 1
|Цуканов Николай 7 1
|Шенец Екатерина 1 1
|Молодых Олег 1 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Малкиель Игорь 1 1
|Пентя Александр 2 1
|Доброхотова Елена 6 1
|Le Floch Philip - Ле Флок Филипп 1 1
|Горшенин Василий 5 1
|Клименко Алексей 11 1
|Благирев Алексей 22 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Кириенко Александр 1 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Добродеев Борис 83 1
|Черепенников Антон 52 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Рейман Леонид 425 1
|Назаров Александр 35 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Пиотровский Михаил 5 1
|Бегтин Иван 48 1
|Ляпунов Игорь 52 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 272 2
|Bloomberg 786 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771083, в очереди разбора - 674765.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771083, в очереди разбора - 674765.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru