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Кириенко Владимир


05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
03.06.2021 «Ростелеком» и «Яндекс» представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора 2
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
18.11.2020 Доверенное лицо Путина займется цифровизацией промышленности и лесным хозяйством в «Ростелекоме» 4
12.11.2020 «Ростелеком» покупает телекоммуникационный бизнес «Лукойла» 1
07.09.2020 ВТБ переходит на единую телекоммуникационную сеть «Ростелекома» 1
16.06.2020 «Ростелеком» разместит ИТ-оборудование ВТБ в своем ЦОДе 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
10.04.2020 «Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
27.01.2020 В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов 1
20.01.2020 В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 1
21.10.2019 Концерн «Автоматика» и Ростелеком роботизируют МФЦ 1
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта 1
30.07.2019 «Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях» 1
13.06.2019 «Ростелеком» и Mail.ru Group станут партнерами в развитии цифрового школьного образования 2
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре 3
08.04.2019 Ростех, «Ростелеком» и «ИКС Холдинг» будут совместно развивать системы хранения данных 1
21.11.2018 Кириенко позвал айтишников на высокие государственные должности 7
26.09.2018 «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд 1
23.05.2018 «Ростелеком», Государственный Эрмитаж и Ericsson ввели в эксплуатацию опытную зону сети 5G 2
22.05.2018 «Ростелеком» купил за 1,5 миллиарда «дочку» «Инфосистемы Джет», чтобы создать национального оператора кибербезопасности 1
21.03.2018 «Ростелеком» стал официальным Региональным спонсором Чемпионата мира по футболу 2
13.10.2017 Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко 3
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
31.05.2017 У Администрации Президента появился советник по соцсетям 1
27.04.2017 В Tele2 избран новый состав совета директоров 2
07.03.2017 Tele2 удвоил убытки, а «Ростелеком» потерял прибыль 1
06.03.2017 «Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год 1
01.03.2017 В розничной сети «Ростелекома» назначен новый генеральный директор 1
16.02.2017 Президент «Ростелекома» может стать замминистра связи 1
01.02.2017 Директором по маркетингу «Ростелекома» назначена Елена Доброхотова 1
02.12.2016 «Ростелеком» создал спецподразделение для продвижения мобильных приложений 1
17.10.2016 Особняк топ-менеджера РЖД сгорел из-за взрыва смартфона. Видео 6
28.09.2016 Сын Кириенко стал старшим вице-президентом «Ростелекома» 7
28.09.2016 «Ростелеком» назначил старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом 1
23.10.2008 В ЖЖ заблокировали сотню топ-блоггеров 1

Публикаций - 38, упоминаний - 67

Кириенко Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 32
VK - Mail.ru Group 2490 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Yandex - Яндекс 4106 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
Ростех - Концерн Автоматика 398 3
Инфосистемы Джет 677 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
DataLine - ДатаЛайн 30 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 2
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 41 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
Nvidia Corp 2047 1
BBDO BOOTLEG 4 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Tionix - Тионикс 48 1
АТИ - Авиателекоминвест 2 1
SAP SE 3228 1
Крок 1223 1
Компьюлинк ГК - Compulink 215 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
Zecurion - Зекурион 148 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Ericsson 871 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Алроса АК 81 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Мортон 16 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
DST Global 165 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Альфа-Банк 1128 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Русский стандарт Банк 302 1
О2О Холдинг 43 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
МТС банк 254 1
Лукойл-Информ 73 1
Почта Банк 289 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
Администрация Президента РФ 271 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Правительство РФ 2209 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 93 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Федеральное казначейство России 766 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 22 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 114 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
3G - Стандарт мобильной связи 3757 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Родительский контроль 156 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 1
SAST - Static Application Security Testing - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 16 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 146 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Национальные Технологии - СХД Купол 32 2
Apple iOS 5742 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Jooble.org 3 1
Ростелеком Лицей 3 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Wargaming World of Warships 31 1
DataLine OST ЦОД 22 1
Samsung Galaxy 345 1
SAP SuccessFactors 110 1
Google Android 10752 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Samsung Galaxy Note 558 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Осеевский Михаил 221 9
Анохин Сергей 40 4
Евтушенко Олег 125 3
Кириенко Сергей 26 3
Путин Владимир 1831 2
Ткачук Лариса 44 2
Кулик Вадим 113 2
Калугин Сергей 162 2
Елисеев Владимир 18 1
Раевский Алексей 53 1
Зисман Александр 2 1
Парабучев Алексей 8 1
Еременко Максим 6 1
Цуканов Николай 7 1
Шенец Екатерина 1 1
Молодых Олег 1 1
Самойлов Андрей 7 1
Агамирзян Игорь 55 1
Малкиель Игорь 1 1
Пентя Александр 2 1
Доброхотова Елена 6 1
Le Floch Philip - Ле Флок Филипп 1 1
Горшенин Василий 5 1
Клименко Алексей 11 1
Благирев Алексей 22 1
Благирев Вячеслав 11 1
Кириенко Александр 1 1
Худавердян Тигран 66 1
Кабанов Владимир 174 1
Добродеев Борис 83 1
Черепенников Антон 52 1
Сахненко Сергей 71 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Никифоров Николай 1126 1
Рейман Леонид 425 1
Назаров Александр 35 1
Мордашов Алексей 29 1
Пиотровский Михаил 5 1
Бегтин Иван 48 1
Ляпунов Игорь 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 4
Казахстан - Республика 2661 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Европа 3798 2
Россия - Калининградская область 544 2
Россия - Краснодар 1043 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - Тульская область 755 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Россия - Мурманская область 299 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Кемеровская область 474 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - Красногорск 106 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 336 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 319 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 272 2
Bloomberg 786 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
The Network 3 1
AC&M Consulting 57 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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