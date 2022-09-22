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Кириенко Владимир

СОБЫТИЯ


22.09.2022 Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу

мини-приложение (мини-апп) для автовладельцев. Появление новых сервисов анонсировал глава холдинга Владимир Кириенко. Оба инструмента будут интегрированы с порталом «Госуслуги». Воспользоватьс
10.03.2022 Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано»

ЕС, в их числе находятся президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор интернет-холдинга VK Владимир Кириенко и председатель правления «Роснано» Сергей Куликов. В материалах ЕС говоритс
13.12.2021 Сын Кириенко возглавил Mail.ru и VK

тор VK Сын первого заместителя главы администрации президента и бывший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK. Совет директоров компании единогласно п
13.12.2021 Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK (Россия)

VK Company Limited сообщает, что Совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно. Владим
03.12.2021 Владимир Кириенко — новый гендиректор VK. Что известно о назначении?

Вице-президент «Ростелекома» возглавит VK Владимир Кириенко в профессиональных кругах имеет репутацию эффективного управленца. В 2016 г
03.12.2021 «Вконтакте» и Mail.ru возглавит сын Кириенко

Новый директор VK Новым гендиректором VK может стать Владимир Кириенко, ныне занимающий пост первого вице-президента «Ростелекома». Об «РИА новост
02.11.2021 Сын Кириенко покидает «Ростелеком»

Кириенко покидает «Ростелеком» Из «Ростелекома» может уйти первый вице-президент компании Владимир Кириенко. Об этом CNews рассказал источник в органах власти и подтвердил другой исто
21.11.2018 Кириенко позвал айтишников на высокие государственные должности

трасль одним из локомотивов экономического роста страны, поэтому намерены продолжать способствовать ее развитию. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на открытии XI Недели российского интернета в Москве, передает ТАСС. «Государство хорошо понимает важность и значимость ИТ-отрасли. Более того, оно исходит из того, что эта отрасль явл
13.10.2017 Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко

платежных решений для интернет-бизнеса через инвестфонд Titanium Investments имел прямое отношение Владимир Кириенко — сын Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя Администрации Прези
31.05.2017 У Администрации Президента появился советник по соцсетям

ьства Московской области и министр госуправления, ИТ и связи в региональном правительстве Максут Шадаев станет общественным советником первого заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко Как пояснили CNews представители Максута Шадаева, чиновник консультирует Кириенко по работе с социальными сетями уже «какое-то время», и, таким образом, фактически Шадаев уже яв
28.09.2016 Сын Кириенко стал старшим вице-президентом «Ростелекома»

еком» «Ростелекома» объявил о назначении старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом Владимир Кириенко. Он будет руководить корпоративным маркетингом, координация коммерческой де
28.09.2016 «Ростелеком» назначил старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом

оит задача способствовать более активному движению компании в новые, быстрорастущие сегменты рынка».Владимир Кириенко с 2005 по 2011 г. являлся председателем совета директоров телекомпании «Вол
12.12.2007 Сергей Кириенко получил новую "атомную" должность

Как сообщает пресс-служба администрации Президента России, Владимир Путин сегодня назначил Сергея Кириенко генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Госкорпорация создана путём реорганизации Федерального агентства по атомной энергии Росатом. В подчинени
24.10.2007 С.Кириенко: российские запасы урана превышают 1 млн т.

Совокупные запасы урана в России превышают 1 млн т. Об этом сообщил глава Федерального агентства по атомной энергии (Росатом) Сергей Кириенко на конференции в Москве, пишет РБК. По его словам, запасы урана на территории РФ в настоящее время оцениваются в 870 тыс. т при том, что год назад эта цифра составляла 400 тыс. т. С.

12.09.2006 С.Кириенко: создание запаса ядерного топлива при МАГАТЭ опасно

нного запаса ядерного топлива при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) противоречит рыночной экономике. Такое мнение глава Федерального агентства по атомной энергии РФ (Росатом) Сергей Кириенко высказал сегодня на семинаре «Роль ядерно-топливного цикла России в мировом ренессансе атомной энергетики» в Москве, сообщает РБК. Идея создания гарантированного запаса ядерного топлив
12.09.2006 С.Кириенко: создание запаса ядерного топлива при МАГАТЭ опасно

нного запаса ядерного топлива при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) противоречит рыночной экономике. Такое мнение глава Федерального агентства по атомной энергии РФ (Росатом) Сергей Кириенко высказал сегодня на семинаре «Роль ядерно-топливного цикла России в мировом ренессансе атомной энергетики» в Москве, сообщает РБК. Идея создания гарантированного запаса ядерного топлив

Публикаций - 148, упоминаний - 202

Кириенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 61
Ростелеком 10948 57
VK - Mail.ru Group 3602 31
Yandex - Яндекс 9216 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
МегаФон 10742 10
МФ технологии - МФТ 37 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 3
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 3
Naver 26 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 2
Google LLC 12690 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 2
VK - Mail.ru Group - My.com 21 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Росатом - ТВЭЛ - АЭХК - Ангарский электролизный химический комбинат 10 2
SAP SE 5601 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
ИКС 538 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
9594 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telegram Group 2940 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Газпром ПАО 1493 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 9
DST Global - Digital Sky Technologies 229 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 7
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 7
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 7
Naspers 85 6
Naspers - Prosus Ventures 21 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Нижегородпромстройбанк 5 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Почта России ПАО 2370 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 5
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 4
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ЦОУ - Центр по обогащению урана - Международный центр по обогащению урана 9 3
Капитал ООО 4 3
Titanium Investments 7 3
Саровбизнесбанк 6 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
О2О Холдинг 61 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Северсталь ПАО - Севергрупп 27 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 47
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 8
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 5
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
VK - My.Games 81 9
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 8
VK - Mail.Ru Почта 418 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
VK Mini Apps 60 5
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 5
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 4
VK Combo 86 4
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 86 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 4
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 3
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 3
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростелеком - Лицей 26 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 2
VK Teams 84 2
Много приложений - RuStore - Рустор 628 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 2
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 149 2
Google Android 15244 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Apple iPhone 6 4861 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Кириенко Сергей 149 66
Осеевский Михаил 350 19
Путин Владимир 3454 15
Добродеев Борис 97 8
Айвазов Александр 32 7
Шадаев Максут 1210 7
Анохин Сергей 121 6
Гришин Дмитрий 210 6
Усманов Алишер 311 6
Анисимов Никита 16 5
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 5
Searle Charles Leger - Сеарл Чарльз Легер 5 5
Кравцов Сергей 64 4
Добродеев Олег 17 4
Buné Jan - Буне Жан 5 4
Рейман Леонид 1065 4
Мишустин Михаил 787 4
Собянин Сергей 538 4
Костин Андрей 68 3
Худавердян Тигран 94 3
Набиуллина Эльвира 123 3
Шумейко Анна 20 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 3
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 3
Евтушенко Олег 145 3
Дуров Павел 329 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Кулик Вадим 206 3
Калинин Александр 189 2
Матвиенко Валентина 117 2
Калугин Сергей 169 2
Шаронов Андрей 60 2
Габриелян Владимир 28 2
Новиков Сергей 47 2
Абрамков Александр 44 2
Шульгин Александр 25 2
Громов Алексей 13 2
Ананьев Алексей 110 2
Киселев Николай 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Уран - планета Солнечной системы 550 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Казахстан - Республика 6048 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Украина 7928 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Европа 24964 8
Нидерланды 3746 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 110 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 4
Великобритания - Виргинские Острова 245 4
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Израиль 2856 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 22
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 8
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Образование в России 2893 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 19
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Forbes - Форбс 1002 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Bloomberg 1627 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Foreign Policy 7 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
The Network 8 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
VK - Skillbox - Скилбокс 146 9
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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