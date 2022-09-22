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Кириенко Владимир
СОБЫТИЯ
|22.09.2022
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Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу
мини-приложение (мини-апп) для автовладельцев. Появление новых сервисов анонсировал глава холдинга Владимир Кириенко. Оба инструмента будут интегрированы с порталом «Госуслуги». Воспользоватьс
|10.03.2022
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Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано»
ЕС, в их числе находятся президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор интернет-холдинга VK Владимир Кириенко и председатель правления «Роснано» Сергей Куликов. В материалах ЕС говоритс
|13.12.2021
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Сын Кириенко возглавил Mail.ru и VK
тор VK Сын первого заместителя главы администрации президента и бывший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK. Совет директоров компании единогласно п
|13.12.2021
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Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK (Россия)
VK Company Limited сообщает, что Совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно. Владим
|03.12.2021
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Владимир Кириенко — новый гендиректор VK. Что известно о назначении?
Вице-президент «Ростелекома» возглавит VK Владимир Кириенко в профессиональных кругах имеет репутацию эффективного управленца. В 2016 г
|03.12.2021
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«Вконтакте» и Mail.ru возглавит сын Кириенко
Новый директор VK Новым гендиректором VK может стать Владимир Кириенко, ныне занимающий пост первого вице-президента «Ростелекома». Об «РИА новост
|02.11.2021
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Сын Кириенко покидает «Ростелеком»
Кириенко покидает «Ростелеком» Из «Ростелекома» может уйти первый вице-президент компании Владимир Кириенко. Об этом CNews рассказал источник в органах власти и подтвердил другой исто
|21.11.2018
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Кириенко позвал айтишников на высокие государственные должности
трасль одним из локомотивов экономического роста страны, поэтому намерены продолжать способствовать ее развитию. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на открытии XI Недели российского интернета в Москве, передает ТАСС. «Государство хорошо понимает важность и значимость ИТ-отрасли. Более того, оно исходит из того, что эта отрасль явл
|13.10.2017
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Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко
платежных решений для интернет-бизнеса через инвестфонд Titanium Investments имел прямое отношение Владимир Кириенко — сын Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя Администрации Прези
|31.05.2017
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У Администрации Президента появился советник по соцсетям
ьства Московской области и министр госуправления, ИТ и связи в региональном правительстве Максут Шадаев станет общественным советником первого заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко Как пояснили CNews представители Максута Шадаева, чиновник консультирует Кириенко по работе с социальными сетями уже «какое-то время», и, таким образом, фактически Шадаев уже яв
|28.09.2016
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Сын Кириенко стал старшим вице-президентом «Ростелекома»
еком» «Ростелекома» объявил о назначении старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом Владимир Кириенко. Он будет руководить корпоративным маркетингом, координация коммерческой де
|28.09.2016
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«Ростелеком» назначил старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом
оит задача способствовать более активному движению компании в новые, быстрорастущие сегменты рынка».Владимир Кириенко с 2005 по 2011 г. являлся председателем совета директоров телекомпании «Вол
|12.12.2007
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Сергей Кириенко получил новую "атомную" должность
Как сообщает пресс-служба администрации Президента России, Владимир Путин сегодня назначил Сергея Кириенко генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Госкорпорация создана путём реорганизации Федерального агентства по атомной энергии Росатом. В подчинени
|24.10.2007
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С.Кириенко: российские запасы урана превышают 1 млн т.
Совокупные запасы урана в России превышают 1 млн т. Об этом сообщил глава Федерального агентства по атомной энергии (Росатом) Сергей Кириенко на конференции в Москве, пишет РБК. По его словам, запасы урана на территории РФ в настоящее время оцениваются в 870 тыс. т при том, что год назад эта цифра составляла 400 тыс. т. С.
|12.09.2006
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С.Кириенко: создание запаса ядерного топлива при МАГАТЭ опасно
нного запаса ядерного топлива при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) противоречит рыночной экономике. Такое мнение глава Федерального агентства по атомной энергии РФ (Росатом) Сергей Кириенко высказал сегодня на семинаре «Роль ядерно-топливного цикла России в мировом ренессансе атомной энергетики» в Москве, сообщает РБК. Идея создания гарантированного запаса ядерного топлив
|12.09.2006
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С.Кириенко: создание запаса ядерного топлива при МАГАТЭ опасно
нного запаса ядерного топлива при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) противоречит рыночной экономике. Такое мнение глава Федерального агентства по атомной энергии РФ (Росатом) Сергей Кириенко высказал сегодня на семинаре «Роль ядерно-топливного цикла России в мировом ренессансе атомной энергетики» в Москве, сообщает РБК. Идея создания гарантированного запаса ядерного топлив
Кириенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Кириенко Сергей 149 66
|Осеевский Михаил 350 19
|Путин Владимир 3454 15
|Добродеев Борис 97 8
|Айвазов Александр 32 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Анохин Сергей 121 6
|Гришин Дмитрий 210 6
|Усманов Алишер 311 6
|Анисимов Никита 16 5
|van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 5
|Searle Charles Leger - Сеарл Чарльз Легер 5 5
|Кравцов Сергей 64 4
|Добродеев Олег 17 4
|Buné Jan - Буне Жан 5 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Собянин Сергей 538 4
|Костин Андрей 68 3
|Худавердян Тигран 94 3
|Набиуллина Эльвира 123 3
|Шумейко Анна 20 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 3
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 3
|Евтушенко Олег 145 3
|Дуров Павел 329 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Кулик Вадим 206 3
|Калинин Александр 189 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Калугин Сергей 169 2
|Шаронов Андрей 60 2
|Габриелян Владимир 28 2
|Новиков Сергей 47 2
|Абрамков Александр 44 2
|Шульгин Александр 25 2
|Громов Алексей 13 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Киселев Николай 16 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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