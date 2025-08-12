Разделы

Naver

Naver

УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 60 вредоносных библиотек Ruby скачаys 275 тыс. раз. Они охотятся на реквизиты доступа 1
10.12.2024 «Корейский Google» ворвался на рынок корпоративного Linux с клоном Red Hat. За него не просят денег и обещают сверхдолгую поддержку 1
20.06.2024 На новых Windows-ноутбуках на процессорах ARM не будут работать «Антивирус Касперского» и популярные игры 1
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
24.05.2022 Samsung собирает «суперкоманду» для процессора, который свергнет с Олимпа Apple с ее M1 1
01.04.2022 Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK 1
17.03.2022 HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров 1
03.03.2022 Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки 1
11.12.2018 Fort Ross Ventures поддержит Dynamic Yield на международном рынке 1
26.10.2016 Samsung обновила IoT-платформу Artik 1
04.02.2016 Самые ожидаемые смартфоны 2016 года 1
25.01.2016 Рассекречены характеристики и фото нового флагмана Samsung 1
24.02.2015 Ericsson Mobility Report: большую часть трафика в мире создают пять приложений 1
14.10.2013 Бывший сотрудник Samsung рассекретил характеристики будущего флагмана Galaxy S5 1
23.09.2013 Самые ожидаемые ультрабуки-трансформеры осени 2013 1
27.08.2013 Флагман Samsung Galaxy S5: первые утечки о новинке 1
30.11.2011 «Яндекс» победил Microsoft на тендере европейского интернет-гиганта 1
28.10.2011 "Яндекс" обвиняет Google в захвате браузеров и смартфонов 1
01.09.2009 «Яндекс» растет быстрее всех поисковиков в мире 1
23.09.2008 Американцы включили «Яндекс» в Топ-5 главных соперников Google 1
27.11.2007 Дела у NCSoft идут неважно 1

Samsung Electronics 10439 10
Yandex - Яндекс 7990 7
Google LLC 12050 6
VK - Mail.ru Group 3499 5
Microsoft Corporation 24999 5
Apple Inc 12355 4
Intel Corporation 12388 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4298 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 938 3
AMD - Advanced Micro Devices 4366 2
Ростелеком 10072 2
Lenovo Group 2320 2
X Corp - Twitter 2893 2
Canon 1408 2
MediaTek - Ralink 544 2
Qualcomm Technologies 1865 2
Yahoo! Japan 50 2
МФ технологии - МФТ 37 2
Yahoo! 3700 2
Acer Group - Acer Inc 2602 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
Huawei 4081 1
SAP SE 5368 1
Meta Platforms - Facebook 4489 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13552 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
LG Electronics 3648 1
Nvidia Corp 3624 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 1
Xiaomi 1859 1
Sony 6587 1
Toshiba Corporation 2939 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Lenovo Motorola 3509 1
HTC Corporation 1501 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 73 1
AOL Inc - America Online 1869 1
MUJIN 1 1
VAIO 334 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 3
Naspers - Prosus Ventures 20 3
Naspers 83 3
Газпром ПАО 1380 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 248 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 497 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 246 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 573 2
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 2
ЦИАН - CIAN 154 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 496 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1283 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Kaspi Bank 29 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 104 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 1
UnionTech Ventures 1 1
Россети Ленэнерго 1700 1
eBay Inc 1627 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 51 1
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 1
Unsplash 1138 1
BNK Financial Group - Kyongnam Bank 1 1
Proptech Group 3 1
Microsoft - LinkedIn 668 1
Nostrum Oil & Gas 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1298 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 49 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 759 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21413 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3004 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7932 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12495 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9980 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7731 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14744 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2639 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9661 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28492 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8191 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11006 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14169 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6170 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4276 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4998 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8846 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9516 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6129 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12612 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14155 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12726 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2338 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4994 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17536 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4649 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16488 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5739 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 513 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3533 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1090 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11019 2
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 509 2
Benchmarking - Бенчмаркинг 248 2
Google Android 14420 4
Samsung Galaxy 978 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 954 3
Intel x86 - архитектура процессора 1938 3
Baidu 287 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 390 3
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 443 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 359 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1590 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 777 2
Linux OS 10546 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 475 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3010 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 991 2
Microsoft Windows 16065 2
Apple iPhone 5 774 2
Microsoft Surface - Планшет 435 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 2
Samsung Galaxy Note 696 2
Samsung S-Pen - Стилус 139 2
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 2
LG G - серия смартфонов 140 2
Microsoft Office 3867 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 808 1
Apple iOS 8045 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 965 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Honor - серия смартфонов 214 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
Google Chrome - браузер 1610 1
Apple Touch ID 287 1
Microsoft Windows 10 1834 1
Google YouTube - Видеохостинг 2842 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1260 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1392 1
Волож Аркадий 255 3
Кириенко Владимир 143 3
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 3
Searle Charles Leger - Сеарл Чарльз Легер 5 3
Гришин Дмитрий 209 2
Кириенко Сергей 149 2
Устинов Антон 8 2
Айвазов Александр 31 2
Яковлева Наталья 5 2
Антонова Ульяна 2 2
Куприянов Сергей 14 2
Анисимов Никита 15 2
Габриелян Владимир 28 2
Чудаков Дмитрий 2 2
Гордин Михаил 11 2
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 2
Мельников Максим 36 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 163 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Орловский Виктор 393 1
Зыбина Мария 4 1
Худавердян Тимур 5 1
Миллер Алексей 21 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Стребулаев Илья 1 1
Зима Павел 2 1
Добродеев Борис 95 1
Ли Джэ Ён 12 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Крюков Дмитрий 36 1
Филатова Ольга 5 1
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 27 1
Машков Валентин 3 1
Антипов Дмитрий 8 1
Cocker Martin - Кокер Мартин 1 1
Добродеев Олег 16 1
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
Seljeseth Terje - Селжесех Терье 1 1
Baker Simon - Бэйкер Симон 3 1
Gawdat Mohammad - Гаудат Мохаммед 1 1
Южная Корея - Республика 6766 19
Россия - РФ - Российская федерация 151888 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 3
Нидерланды 3580 3
Япония 13408 3
Чехия - Чешская Республика 1322 3
Азия - Азиатский регион 5657 3
Европа 24473 3
Словения - Республика 251 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Швеция - Королевство 3653 1
Румыния 737 1
Китай - Тайвань 4076 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 337 1
Германия - Федеративная Республика 12834 1
США - Вашингтон - Редмонд 232 1
Украина 7711 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Казахстан - Республика 5708 1
Ближний Восток 3005 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Америка Латинская 1857 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 1
США - Калифорния - Купертино 272 1
США - Техас 1000 1
Болгария - Республика 781 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 1
США - Нью-Йорк 3112 1
США - Техас - Остин 175 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Дания - Королевство 1312 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3486 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8092 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6093 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1840 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5153 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2015 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5128 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5106 1
Английский язык 6804 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2020 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9291 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6224 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8358 1
Аудит - аудиторский услуги 2904 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1007 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5128 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2452 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 742 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 237 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1406 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 733 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 160 1
The Register - The Register Hardware 1638 2
FT - Financial Times 1240 1
Neowin 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
SamMobile 52 1
GSM Arena 75 1
Android Authority 51 1
PhoneArena 74 1
ComputerBase 12 1
Times 631 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 154 2
comScore 379 2
Counterpoint Research 92 1
Strategy Analytics 284 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 638 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1198 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 625 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Samsung Unpacked 33 1
