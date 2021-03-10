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Samsung S-Pen Стилус

СОБЫТИЯ

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10.03.2021 Samsung S Pen помогла перенести обучение дошкольников в онлайн-формат

Сеть образовательных учреждений Vijay Kiran Group из Бангалора использовала планшеты Galaxy Tab S6 в комплекте с S Pen для повышения эффективности удаленного обучения дошкольников. Всего в сети проходит обучение 3000 учеников и преподает 200 учителей, но с началом пандемии студентам пришлось перейти в дом
16.04.2020 Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото

Tab S6 Lite, планшет c 10,4-дюймовым экраном в тонком корпусе с узкими рамками и электронным пером S Pen в комплекте. В России устройство поступит в продажу 12 мая 2020 г. в сером, голубом и р
10.08.2018 Флагман Samsung Galaxy Note 9 получил улучшенную батарею и огромную память. Цены в России

й флагманский смартфон Galaxy Note 9 – пополнение в линейке мобильных устройств с электронным пером S Pen. Новый Note 9 получил самый мощный в линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy акку
24.08.2017 Samsung представила свой самый большой смартфон Galaxy Note8

оления представляет Galaxy Note8. Аппарат получил самый большой экран за всю историю серии Note, лучшую, по данным компании, камеру «в истории смартфонов Samsung», а также поддержку электронного пера S Pen.Памятуя о провале предыдущего фаблета серии, Galaxy Note7, представители компании в рамках анонса сделали особый акцент на безопасности новых смартфонов Galaxy Note8. «Приоритетом Samsung
23.08.2017 Samsung представила фаблет нового поколения Galaxy Note8

Samsung Electronics представила Galaxy Note8. С Galaxy Note8 пользователи получают электронное перо S Pen, открывающее новые возможности для общения, «базграничный» экран, которым удобно пользоваться даже одной рукой, и лучшую камеру в истории смартфонов Samsung. Galaxy Note8 создавали с учет

Публикаций - 144, упоминаний - 148

Samsung S-Pen и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 128
Apple Inc 13156 52
Google LLC 12690 30
Huawei 4677 28
Lenovo Group 2447 20
AKG 66 19
Microsoft Corporation 25775 19
LG Electronics 3735 16
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Intel Corporation 12811 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
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Sony 6739 11
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 10
Wacom 143 8
BBK OnePlus 298 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
MediaTek - Ralink 595 7
Lenovo Motorola 3566 7
Nvidia Corp 4002 6
Leica Camera 282 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Dropbox 527 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
BBK OPPO Electronics 484 4
ZTE Corporation 800 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Toshiba Corporation 2980 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Oculus VR 79 3
Hancom Group - Hancom Linux Inc 13 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
Victor Hasselblad AB 57 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
X Corp - Twitter 2938 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
TÜV Rheinland Group 181 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Carl Zeiss AG 307 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Евросеть 1421 2
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
САНГ 7 1
Ferrari NV 159 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Гранит 57 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Геометрия НПО 165 1
Резонанс НПП 407 1
Beko - Beko Electronics 83 1
V&A Museum - Victoria and Albert Museum - Музей Виктории и Альберта 2 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Kickstarter 136 1
Tesla Motors 461 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Assist - Ассист 218 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 115
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 99
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 94
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 89
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 85
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 75
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 64
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 62
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 61
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 60
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 53
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 48
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 48
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 44
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 41
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 41
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 39
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 36
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Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 33
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 32
Наушники - Headphones 4479 31
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 26
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 457 26
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 25
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Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 23
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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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