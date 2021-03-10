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Samsung S-Pen Стилус
СОБЫТИЯ
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|10.03.2021
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Samsung S Pen помогла перенести обучение дошкольников в онлайн-формат
Сеть образовательных учреждений Vijay Kiran Group из Бангалора использовала планшеты Galaxy Tab S6 в комплекте с S Pen для повышения эффективности удаленного обучения дошкольников. Всего в сети проходит обучение 3000 учеников и преподает 200 учителей, но с началом пандемии студентам пришлось перейти в дом
|16.04.2020
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Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото
Tab S6 Lite, планшет c 10,4-дюймовым экраном в тонком корпусе с узкими рамками и электронным пером S Pen в комплекте. В России устройство поступит в продажу 12 мая 2020 г. в сером, голубом и р
|10.08.2018
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Флагман Samsung Galaxy Note 9 получил улучшенную батарею и огромную память. Цены в России
й флагманский смартфон Galaxy Note 9 – пополнение в линейке мобильных устройств с электронным пером S Pen. Новый Note 9 получил самый мощный в линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy акку
|24.08.2017
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Samsung представила свой самый большой смартфон Galaxy Note8
оления представляет Galaxy Note8. Аппарат получил самый большой экран за всю историю серии Note, лучшую, по данным компании, камеру «в истории смартфонов Samsung», а также поддержку электронного пера S Pen.Памятуя о провале предыдущего фаблета серии, Galaxy Note7, представители компании в рамках анонса сделали особый акцент на безопасности новых смартфонов Galaxy Note8. «Приоритетом Samsung
|23.08.2017
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Samsung представила фаблет нового поколения Galaxy Note8
Samsung Electronics представила Galaxy Note8. С Galaxy Note8 пользователи получают электронное перо S Pen, открывающее новые возможности для общения, «базграничный» экран, которым удобно пользоваться даже одной рукой, и лучшую камеру в истории смартфонов Samsung. Galaxy Note8 создавали с учет
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|SamMobile 57 2
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 2
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|The Verge - Издание 619 2
|Bloomberg 1627 2
|GSM Arena 78 1
|SlashLeaks 10 1
|Android Headline 14 1
|Neowin 217 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
|WinFuture 15 1
|Mashable 372 1
|Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
|Daring Fireball 12 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|The Bell - Издание 42 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|BlueFin Research 5 1
|Counterpoint Research 110 1
|Strategy Analytics 285 1
|Mobile Research Group 87 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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