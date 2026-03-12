Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Fukasawa Naoto Фукасава Наото


СОБЫТИЯ


12.03.2026 realme в сотрудничестве с Наото Фукасава представил серию 16 Pro в урбанистическом природном дизайне 2
06.01.2023 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 1
15.10.2019 Выпущен «убийца» флагманских смартфонов Xiaomi и Samsung: Он мощнее и дешевле 2
27.04.2010 Samsung получила награду "Бренд года": интервью с Сергеем Певневым 2
24.04.2009 Дизайнерский нетбук Samsung N310: первый тест в России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Fukasawa Naoto и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10757 5
Huawei 4312 3
Apple Inc 12810 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 524 3
Google LLC 12376 3
Victor Hasselblad AB 54 2
BBK OnePlus 270 2
Xiaomi 2065 2
BBK OPPO Electronics 449 2
Sony 6651 2
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 861 1
Qualcomm Technologies 1926 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 348 1
AMD - Advanced Micro Devices 4518 1
BBK Electronics Corp 327 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1049 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Leica Camera 270 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 65 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Nike 193 1
Судебная власть - Judicial power 2421 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5382 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21908 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10305 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25860 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1983 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12961 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1970 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3759 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9941 3
Наушники - Headphones 4340 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8446 3
Night Vision - режим ночного видения 394 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2262 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 764 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2408 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10559 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11239 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7731 2
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 226 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13110 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6195 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6343 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1343 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 376 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 598 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1193 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8265 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 801 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1233 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6669 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 134 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6272 1
Моноблок - Monoblock PC 1056 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 309 1
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 251 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1557 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3546 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4283 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1053 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 840 4
Google Android 14881 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1638 3
Samsung Galaxy Note 698 3
Huawei Mate - серия смартфонов 414 3
BBK Realme GT - серия смартфонов 47 2
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 462 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 531 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 422 2
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 136 2
Samsung S-Pen - Стилус 143 2
BBK OPPO ColorOS 67 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5150 1
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 142 1
Apple iPhone 13 181 1
BBK OnePlus WarpCharge 1 1
Xiaomi Mi Ultra 1 1
Honor 50 - серия смартфонов 13 1
Apple iPhone 14 153 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 436 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 27 1
Xiaomi Redmi T - серия смартфонов 16 1
BBK Realme Link 13 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7444 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 970 1
Samsung Galaxy 1007 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 1
BBK Realme C - Серия смартфонов 54 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 120 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 40 1
Google Android 9 - Android Pie 214 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 1
Apple iPhone 12 240 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Певнев Сергей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 3
Япония 13589 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18469 2
Южная Корея - Республика 6902 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Европа 24725 1
Азия - Азиатский регион 5791 1
Польша - Республика 2008 1
Сингапур - Республика 1917 1
Индия - Bharat 5749 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3611 1
Великобритания - Лондон 2415 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Индонезия - Республика 1027 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1079 1
Япония - Токио 1012 1
Европа Западная 1493 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Италия - Милан 165 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2539 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 2
Видеокамера - Видеосъёмка 710 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11488 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1306 1
Ergonomics - Эргономика 1700 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3752 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7057 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2989 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 1
Философия - Philosophy 505 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4364 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 1
FT - Financial Times 1268 1
Bloomberg 1566 1
GSM Arena 76 1
Fortune 210 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
Counterpoint Research 102 1
Effie Awards 11 1
Red Dot Design Award 57 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837