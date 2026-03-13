Создатель Photoshop лишился гендиректора. Он проработал 18 лет, бесил пользователей, тряс с них деньги, но смог возвысить компанию ая своими фото- и видеореакторами, осталась без генерального директора. Возглавлявший ее Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) освободил эту должность, а его преемник пока не найден. Adobe – разработчик Photoshop, Lightroom, Premiere и других программ, которыми миллионы людей по всему миру пользуются десятилетями. В компанию Нарайен пришел в 1998 г., сразу попав в топ-менеджмент – его назначил

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями кая софтверная компания, один из мировых лидеров в сфере цифрового дизайна, мультимедиа и маркетинга. Основана в 1982 г., штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Наиболее известные продукты — Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Acrobat Reader и облачный пакет Adobe Creative Cloud, который стал стандартом в креативных индустриях. Вынужденная покупка Adobe в 2022 г. о

Бесплатный «убийца» Photoshop крупно обновляется впервые более чем за 10 лет айте проекта, долгожданное крупное обновление редактора, представляющего из себя альтернативу Adobe Photoshop с открытым исходным кодом, практически готово к использованию. Пока же разработчики

Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop dobe Commerce, все еще оставались уязвимыми к CosmicSting. Американская компания Adobe – известный разработчик программного обеспечения. В числе ее популярных продуктов растровый графический редактор Photoshop, векторный графический редактор Illustrator, софт для нелинейного видеомонтажа Premiere Pro и Acrobat – пакет инструментов для работы с документами в формате PDF. Опасные бреши встреч

Российские госкомпании по-прежнему закупают Photoshop на десятки миллионов. Импортозамещение софта Adobe провалено Миллионы на Photoshop В период тотального ИТ-импортозамещения и отказа от иностранного ПО российские госкомпании продолжают закупать программное обеспечение компании Adobe, пишут «Ведомости». Ее наиболее и

Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют Adobe велела делиться Сбежавшая из России компания Adobe, которую многие знают как создателя редакторов Photoshop и Premier и убийцу технологии Flash, разом испортила отношения со всеми своими пользователями. Как пишет портал WCCFTech, она подкорректировала положения своего пользовательского согл

Бесплатный Photoshop для всех, кроме россиян. В Windows 11 появился новый фотоинструмент с расширенными возможностями иальных сетей, не прибегая к использованию сторонних и зачастую платных редакторов, например, Adobe Photoshop. Photos встроена в Windows 11 по умолчанию. Обновленная версия утилиты с функцией м

Microsoft встроила в Windows бесплатную замену Photoshop. Пользователям доступны огромные возможности Бесплатный Photoshop Корпорация Microsoft во второй раз за месяц улучшила свой фоторедактор Paint – тепе

Санкциям конец? Россиянам массово и совершенно бесплатно продлевают лицензии на Photoshop Бесплатный лицензионный Photoshop Американская компания Adobe, в числе первых сбежавшая из России весной 2022 г. и устроившая в стране настоящий хаос с лицензиями, внезапно решила начать продлевать их бесплатно. Как п

В Photoshop появился сверхпопулярный инструмент, ненавидимый профессиональными дизайнерами Новые ИИ-инструменты в Photoshop Adobe объявила о намерении добавить функции на базе искусственного интеллекта в свой флагманский продукт – растровый графический редактор Photoshop. Одна из функций, опирающихс

За старый Photoshop — под суд. Adobe завалит исками всех, кто пользуется ранними версиями ее ПО Уведомления получили пользователи наиболее популярных и распространенных программ Adobe, известных во всем мире. Так, обвиняемыми в суде теперь могут оказаться все, кто работает в Lightroom Classic, Photoshop, Premiere, Animate и Media Director и по тем или иным причинам не обновляет их до актуальных версий. Фото: freepic.diller / FreePik Россияне прекрасно знают, как заполучить софт Adobe

Пиратский Photoshop тайно устанавливает на макбуки криптомайнеры льзовала i2p для сокрытия сетевого трафика. Наиболее вероятным источником был назван DMG-файл Adobe Photoshop CC 2019. Сотрудникам Trend Micro не удалось найти сам DMG-файл. Фото: © KostyaKlime

Adobe втихую вернула россиянам доступ к Photoshop: его можно скачать бесплатно. Компания боится российских конкурентов Каждому россиянину по Photoshop Компания Adobe без предупреждения открыла россиянам доступ к своему веб-сайту и разрешила скачивать дистрибутивы своих продуктов. Редакция CNews убедилась, что сайт действительно откр

В российских маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» на Windows 11, AutoCAD, Photoshop и другой полезный софт нзии» на зарубежное корпоративное ПО, сообщает «Коммерсант». Так лицензию на Autodesk AutoCAD 2022 продают за 2,5 тыс. руб.,а Adobe Master Collection 2022 (это набор из 23 программ Adobe, в том числе Photoshop, After Effects, Premiere Pro) можно приобрести за 5 тыс. руб. Продавцы, как следует из описаний товаров, высылают покупателям флеш-накопители с инструкцией по активации софта. По набл

В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство ое падение стоимости ее акций на биржах, но вернуться обратно она не захотела. Creative Cloud – это набор утилит для работы с графикой и видео. В список, помимо прочих, входят востребованные в России Photoshop, Premiere и After Effects. Последствия ухода Adobe настигли россиян лишь спустя полгода Уход Adobe из России подразумевал полное прекращение продаж новых продуктов и услуг на территор

Акции создателя Photoshop обвалились после побега из России ться на интересе граждан Украины к ее продуктам. Несмотря на грядущие финансовые потери, Adobe пока не спешит возвращаться в Россию Adobe известна в России в первую очередь благодаря своим программам Photoshop и Premiere – редакторам фотографий и видеороликов соответственно. Не меньшей популярностью пользуется у россиян и фоторедактор Lightroom. Реакция на санкции Adobe отвернулась от Росси

Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei ах, доступные с запуском Creative Cloud Canvas, Creative Cloud Spaces и бета-версий веб-интерфейсов Photoshop и Illustrator. В рамках своей программы Content Authenticity Initiative компания Ad

Бесплатный аналог Photoshop «умер» после того, как Oracle запретила главному разработчику им заниматься , в рамках которого велась разработка бесплатного графического редактора – свободного аналога Adobe Photoshop. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Проект прекратил прием пожертвова

Adobe представила новые возможности Photoshop, Camera Raw и Premiere Pro ых продуктов для работы с графикой и видео. Теперь пользователи могут решать свои задачи с большей скоростью, гибкостью и удобством, добиваясь лучших результатов за меньшее время. Вышла первая версия Photoshop со встроенной поддержкой компьютеров Mac на базе чипа Apple M1. Сборку подготовили по итогам бета-тестирования, во время которого разработчики собирали обратную связь от пользователей

Adobe упростила совместную работу с документами в Photoshop, Illustrator и Fresco Adobe сделала совместную работу в Photoshop и Illustrator намного проще. Теперь можно пригласить других пользователей к редактированию ваших документов с помощью новой функции «Приглашение к редактированию». Это позволяет сэкон

Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop и злоумышленникам понадобится просто заманить жертву на сайт под их контролем. Ручные и неручные обновления Всего Adobe ликвидировал 18 уязвимостей в Magento, 23 бага в Acrobat Reader, пять проблем в Photoshop, по одной уязвимости в Animate и Dreamweave и две в Illustrator. Adobe исправила 50 уязвимостей, включая активно эксплуатируемую Всего в различных версиях Acrobat (2017, 2020, DC, Rea

Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 2011 г. Adobe предоставляет клиентам доступ к своим продуктам по подписке. Одним из наиболее востребованных SaaS-решений компании является Creative Cloud, включающий популярные графические редакторы Photoshop и Illustrator, программу для нелинейного видеомонтажа Premiere Pro, редактор PDF-документов Acrobat Pro, программу для компьютерной верстки InDesign и многие другие. Указ Трампа Свое

Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign Под суд за Photoshop Компания Adobe пригрозила судом каждому пользователю своих программных продуктов, о чем сообщила в своем официальном письме, разосланном среди подписчиков сервиса Creative Cloud. Этом

Новый плагин ParticleShop добавит физические кисти в Photoshop ого обеспечения, представила новый модуль расширения (плагин) для редактора растровой графики Adobe Photoshop — ParticleShop, добавляющий в программу новые возможности по работе с кистями, что

Adobe представила большое обновление Creative Cloud 2015 и запустила сервис Adobe Stock обновление Creative Cloud 2015 включает в себя изменения в приложениях для настольных ПК, таких как Photoshop CC, Illustrator CC, Premiere Pro CC и InDesign CC, а также новые мобильные приложен

Adobe уничтожит Photoshop для iPad и Android. Пользователей загонят в облачный сервис Компания Adobe Systems объявила о том, что отказывается от дальнейшей разработки мобильной версии Photoshop — Photoshop Touch, — выпущенной в 2012 г. С 28 мая 2015 г. приложение исчезн

Adobe обновила Creative Cloud для работы с фотографиями Adobe объявила о крупном обновлении Creative Cloud для работы с фотографиями с выходом нового Adobe Photoshop Lightroom CC, который обеспечивает высокую производительность и предлагает новые ин

"Фотошопу" - 25 лет! 10 февраля 2015 года исполнилось 25 лет с момента выхода программы Adobe Photoshop 1.0, положившей начало линейке самых популярных в мире пакетов для редактирования и

Adobe выпустила Lightroom 5.7 и Camera Raw 8.7 Raw 8.7 и DNG Converter 8.7 доступны на веб-сайте Adobe.com и через механизм обновления в продуктах Photoshop CC и Photoshop CS6. Об этом CNews сообщили в компании Adobe. В этих выпусках

Миллион новых возможностей в обновлениях Adobe Creative Cloud Компания Adobe обновила 14 приложений Creative Cloud для настольных систем, включая Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Dreamweaver CC и Adobe Premiere Pro CC. Это самое б

Adobe представила подписку Creative Cloud для фотографов за 299 руб. в месяц предназначенный для всех, кто интересуется фотографией, за i299 в месяц предоставляет пользователям Photoshop CC и Lightroom 5 - два инструмента, которые оказали существенное влияние на культур

Вышло обновление Adobe Photoshop CC с новыми возможностями 3D-печати Компания Adobe представила новые возможности 3D-печати в программе Adobe Photoshop CC. Доступное уже сейчас обновление позволяет пользователям Creative Cloud еще быст

В Adobe Photoshop появилась Open Source-подсистема Профессиональный графический пакет Adobe Photoshop, неоднократно подвергавшийся критике за полностью закрытый код и неадекватную ценов

Adobe Generator оптимизирует веб-разработку и дизайн мобильных решений для участников Creative Cloud Компания Adobe представила Adobe Generator — технологию, которая радикально меняет методы работы с Photoshop в веб-дизайне и при разработке графических интерфейсов пользователя. Generator — эт

Adobe рассказала о новых возможностях Photoshop Creative Cloud Компания Adobe объявила о существенном обновлении Adobe Photoshop CC в рамках глобального анонса Adobe Creative Cloud. Как ранее сообщал CNews, с июн

Adobe предлагает платить за Photoshop пожизненно ервис Creative Cloud. Все приложения, входящие в состав Creative Suite, будут переименованы в Adobe Photoshop CC, InDesign CC, Illustrator CC, Dreamweaver CC и Premiere Pro CC и станут распрост

Иллюмнация в стиле Photoshop из 12 роботизированных источников света, способных менять интенсивность и направление луча в двух плоскостях. Управление осуществляется с планшетного компьютера, в специальной программе напоминающей Photoshop. Разработчики отмечают, что управление системой требует значительных вычислительных мощностей – и поэтому они приспособили для этой цели современный видеоускоритель. Демонстрационный

Выпущен «настоящий» Photoshop для смартфонов Компания Adobe Systems объявила в своем блоге о выходе приложения Photoshop Touch для смартфонов. Его можно загрузить в Apple App Store для iOS-устройств и в G

Вышел Photoshop для смартфонов Компания Adobe Systems объявила в своем блоге о выходе приложения Photoshop Touch для смартфонов. Его можно загрузить в Apple App Store для iOS-устройств и Google Play для устройств на базе Android. Стоимость приложения составляет $4,99. Версия Photoshop