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Adobe Photoshop


28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 4
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 2
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM 2
17.06.2021 Tele2 запустила образовательный портал 1
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
27.05.2021 Бесплатный аналог Photoshop «умер» после того, как Oracle запретила главному разработчику им заниматься 3
02.05.2021 9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM 2
20.04.2021 Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн 2
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1
11.03.2021 Adobe представила новые возможности Photoshop, Camera Raw и Premiere Pro 4
17.02.2021 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1
16.02.2021 Adobe упростила совместную работу с документами в Photoshop, Illustrator и Fresco 4
12.02.2021 Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop 2
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
08.12.2020 «Ростелеком-Солар» проверил на уязвимость популярные приложения с открытым исходным кодом 1
06.10.2020 Syssoft поставила решения Adobe для творчества в Dataduck 1
21.08.2020 Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно 2
19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU 1
22.04.2020 Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты 1
14.04.2020 Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность 1
20.03.2020 Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение 1
09.12.2019 Обзор Acer ConceptD 5: мощный ноутбук для графического дизайна 1
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
14.10.2019 Сверхдорогие смартфоны Samsung можно взломать с помощью аксессуара за 100 рублей 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
27.09.2019 Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
02.09.2019 Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM 1
22.08.2019 Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM 4
29.07.2019 Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом 1
28.06.2019 Как выбрать монитор для ПК на все случаи жизни 1
30.05.2019 Лучшие планшеты 2019 года: выбор ZOOM 1
16.05.2019 Microsoft добавила новые возможности в Paint, который обещала уничтожить 2
15.05.2019 Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign 4
14.05.2019 В популярнейшей СУБД нашлась «дыра», через которую можно захватить чужой компьютер 1
18.04.2019 HP представила решение HP Sure Sense на базе искусственного интеллекта 2
01.03.2019 В России начинаются продажи смартфона Nokia 9 PureView. Цена 1
25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены 1
09.01.2019 Lenovo представила обновленную линейку ПК серии Yoga 1
31.10.2018 Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro 2

Публикаций - 275, упоминаний - 410

Adobe Photoshop упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 36
Samsung Electronics 5633 14
Apple Inc - Эппл Рус 7680 13
Nvidia Corp 2011 10
Lenovo Group 1636 9
Google LLC 7128 9
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 6
VK - Mail.ru Group 2482 4
Adobe Systems 805 3
Casio 53 3
Ricoh Pentax 54 3
Harman Kardon 164 3
IBM 3527 3
AMD - Advanced Micro Devices 1664 2
Twitter 2204 2
AMD Radeon Technology Group 12 2
Intel Corporation 4152 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 2
Xiaomi 904 2
Philips 695 2
HMD Global - Nokia 116 2
Nokia Corporation 2416 2
Unity Technologies 97 2
PayPal 438 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 2
Kyocera 91 1
Cisco Systems 2037 1
Fortnite 47 1
Zecurion - SecurIT 156 1
AlgorithmIA 2 1
Алгоритмика 12 1
3727 1
Nikon 249 1
Facebook 3765 1
GitHub 412 1
Cisco Talos 29 1
RRC 67 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Parallels Holdings 470 1
eBay Inc 528 1
Связной ГК 877 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
AliExpress 275 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Президент США 105 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 50
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 41
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 22
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 16
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 15
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 12
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 8
Flash 472 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 304 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 3
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 83 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 251 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 2
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 42
Microsoft Excel 435 41
Google Android 10750 34
Microsoft Windows 10 6612 29
Apple iOS 5741 23
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 21
Nvidia GeForce GTX 2054 17
Microsoft Windows 8 1228 14
Apple macOS 922 14
Apple macOS X 900 11
Microsoft Windows 7 1662 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Apple iPad 3263 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 9
JavaScript - Язык программирования 626 9
Java - Язык программирования 1167 8
Microsoft Windows 850 7
SQL - Язык программирования 432 7
Samsung Galaxy Note 558 6
Adobe Illustrator 38 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Autodesk AutoCAD 176 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Adobe Lightroom 78 4
Adobe Creative Cloud 52 4
Adobe InDesign 25 4
Samsung Galaxy 345 4
Apple iPad Pro 226 4
Apple File System - APFS 12 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Metro UI 23 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Linux OS 4243 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Autodesk 3ds Max 53 3
Путин Владимир 1820 2
Королюк Алексей 86 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Matsumoto Hiroyuki - Мацумото Хироки 1 1
Сяочэн Хуан 1 1
He Jiang-Tao - Хэ Цзянтао 1 1
Martin Thomas - Мартин Томас 1 1
Yang Sumin - Ян Сумин 1 1
Zhou Yan Chen - Тзу Ян Чену 1 1
Юйхуэй Чжен 1 1
Эреш Стефан Истван 1 1
Furrer Raphael - Фуррер Рафаэль 1 1
Лангхарт Жозиа 1 1
Sousa Edmilson Neto - Нету Эдмилсон Соуса 1 1
Goncalves Italo - Гонсалвиш Итало 1 1
Morimoto Ryota - Моримото Рета 1 1
Kim Seong-min - Ким Сонмин 1 1
Ху Се 1 1
Чэнхао Инь 1 1
Чэн Сюнь Сун 1 1
По Ян Тэ 1 1
Гевара Дженифер Кардона 1 1
Им Сынбин 1 1
Мацудзоэ Миуму 1 1
Хасровян Артем 1 1
Липич Григорий 48 1
Чимиричкина Мария 30 1
Флор Рик 1 1
Воронова Анастасия 1 1
Бухтияров Владимир 2 1
Сапаров Автандил 1 1
Яруллин Алин 1 1
Гетагазов Умар 1 1
Кидлов Мирослав 1 1
Ларшин Никита 1 1
Kumon Miho - Кумон Михо 1 1
Ratanpura Shweta - Ратанпура Швета 1 1
Streif Martin Joseph - Штрайф Мартин Йозеф 1 1
И Тин Ляо 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Япония 2760 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 5
Украина 3347 4
Франция - Французская Республика 2112 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Восточная Европа 1669 2
Европа Западная 610 2
Иран - Исламская Республика Иран 374 2
Казахстан - Республика 2621 2
Германия - Федеративная Республика 3614 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Европа 3730 2
Россия - Люберцы 49 1
Колумбия - Республика 137 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 115 1
Россия - Одинцово 58 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 1
Южная Корея - Республика 1450 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 1
Ирландия - Республика 362 1
Польша - Республика 824 1
Сингапур - Республика 808 1
Индия - Республика 2161 1
Россия - Республика Крым 625 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Ctrl 39 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
Доменный брокер 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 17
NYT - The New York Times 505 2
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 441 1
Wikipedia - Википедия 274 1
Reddit 198 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
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Electronista 139 1
Comparitech 4 1
GeekBrains 40 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
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