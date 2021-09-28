Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Adobe Photoshop
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 275, упоминаний - 410
Adobe Photoshop упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11017 36
|Samsung Electronics 5633 14
|Apple Inc - Эппл Рус 7680 13
|Nvidia Corp 2011 10
|Lenovo Group 1636 9
|Google LLC 7128 9
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 6
|VK - Mail.ru Group 2482 4
|Adobe Systems 805 3
|Casio 53 3
|Ricoh Pentax 54 3
|Harman Kardon 164 3
|IBM 3527 3
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 2
|Twitter 2204 2
|AMD Radeon Technology Group 12 2
|Intel Corporation 4152 2
|Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 2
|Xiaomi 904 2
|Philips 695 2
|HMD Global - Nokia 116 2
|Nokia Corporation 2416 2
|Unity Technologies 97 2
|PayPal 438 2
|REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 2
|Kyocera 91 1
|Cisco Systems 2037 1
|Fortnite 47 1
|Zecurion - SecurIT 156 1
|AlgorithmIA 2 1
|Алгоритмика 12 1
|1С 3727 1
|Nikon 249 1
|Facebook 3765 1
|GitHub 412 1
|Cisco Talos 29 1
|RRC 67 1
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
|Системный софт - SysSoft 124 1
|Parallels Holdings 470 1
|eBay Inc 528 1
|Связной ГК 877 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
|AliExpress 275 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 17
|NYT - The New York Times 505 2
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|Reddit 198 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
|AppleInsider 366 1
|Electronista 139 1
|Comparitech 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756664, в очереди разбора - 660354.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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