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Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

СОБЫТИЯ

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13.03.2026 Создатель Photoshop лишился гендиректора. Он проработал 18 лет, бесил пользователей, тряс с них деньги, но смог возвысить компанию

ая своими фото- и видеореакторами, осталась без генерального директора. Возглавлявший ее Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) освободил эту должность, а его преемник пока не найден. Adobe – разработчик Photoshop, Lightroom, Premiere и других программ, которыми миллионы людей по всему миру пользуются десятилетями. В компанию Нарайен пришел в 1998 г., сразу попав в топ-менеджмент – его назначил
20.11.2025 Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

кая софтверная компания, один из мировых лидеров в сфере цифрового дизайна, мультимедиа и маркетинга. Основана в 1982 г., штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Наиболее известные продукты — Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Acrobat Reader и облачный пакет Adobe Creative Cloud, который стал стандартом в креативных индустриях. Вынужденная покупка Adobe в 2022 г. о
07.11.2024 Бесплатный «убийца» Photoshop крупно обновляется впервые более чем за 10 лет

айте проекта, долгожданное крупное обновление редактора, представляющего из себя альтернативу Adobe Photoshop с открытым исходным кодом, практически готово к использованию. Пока же разработчики
05.09.2024 Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop

dobe Commerce, все еще оставались уязвимыми к CosmicSting. Американская компания Adobe – известный разработчик программного обеспечения. В числе ее популярных продуктов растровый графический редактор Photoshop, векторный графический редактор Illustrator, софт для нелинейного видеомонтажа Premiere Pro и Acrobat – пакет инструментов для работы с документами в формате PDF. Опасные бреши встреч
28.06.2024 Российские госкомпании по-прежнему закупают Photoshop на десятки миллионов. Импортозамещение софта Adobe провалено

Миллионы на Photoshop В период тотального ИТ-импортозамещения и отказа от иностранного ПО российские госкомпании продолжают закупать программное обеспечение компании Adobe, пишут «Ведомости». Ее наиболее и
07.06.2024 Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют

Adobe велела делиться Сбежавшая из России компания Adobe, которую многие знают как создателя редакторов Photoshop и Premier и убийцу технологии Flash, разом испортила отношения со всеми своими пользователями. Как пишет портал WCCFTech, она подкорректировала положения своего пользовательского согл
13.11.2023 Бесплатный Photoshop для всех, кроме россиян. В Windows 11 появился новый фотоинструмент с расширенными возможностями

иальных сетей, не прибегая к использованию сторонних и зачастую платных редакторов, например, Adobe Photoshop. Photos встроена в Windows 11 по умолчанию. Обновленная версия утилиты с функцией м
19.09.2023 Microsoft встроила в Windows бесплатную замену Photoshop. Пользователям доступны огромные возможности

Бесплатный Photoshop Корпорация Microsoft во второй раз за месяц улучшила свой фоторедактор Paint – тепе
30.05.2023 Санкциям конец? Россиянам массово и совершенно бесплатно продлевают лицензии на Photoshop

Бесплатный лицензионный Photoshop Американская компания Adobe, в числе первых сбежавшая из России весной 2022 г. и устроившая в стране настоящий хаос с лицензиями, внезапно решила начать продлевать их бесплатно. Как п
23.05.2023 В Photoshop появился сверхпопулярный инструмент, ненавидимый профессиональными дизайнерами

Новые ИИ-инструменты в Photoshop Adobe объявила о намерении добавить функции на базе искусственного интеллекта в свой флагманский продукт – растровый графический редактор Photoshop. Одна из функций, опирающихс
19.05.2023 За старый Photoshop — под суд. Adobe завалит исками всех, кто пользуется ранними версиями ее ПО

Уведомления получили пользователи наиболее популярных и распространенных программ Adobe, известных во всем мире. Так, обвиняемыми в суде теперь могут оказаться все, кто работает в Lightroom Classic, Photoshop, Premiere, Animate и Media Director и по тем или иным причинам не обновляет их до актуальных версий. Фото: freepic.diller / FreePik Россияне прекрасно знают, как заполучить софт Adobe
28.02.2023 Пиратский Photoshop тайно устанавливает на макбуки криптомайнеры

льзовала i2p для сокрытия сетевого трафика. Наиболее вероятным источником был назван DMG-файл Adobe Photoshop CC 2019. Сотрудникам Trend Micro не удалось найти сам DMG-файл. Фото: © KostyaKlime
31.01.2023 Adobe втихую вернула россиянам доступ к Photoshop: его можно скачать бесплатно. Компания боится российских конкурентов

Каждому россиянину по Photoshop Компания Adobe без предупреждения открыла россиянам доступ к своему веб-сайту и разрешила скачивать дистрибутивы своих продуктов. Редакция CNews убедилась, что сайт действительно откр
10.01.2023 В российских маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» на Windows 11, AutoCAD, Photoshop и другой полезный софт

нзии» на зарубежное корпоративное ПО, сообщает «Коммерсант». Так лицензию на Autodesk AutoCAD 2022 продают за 2,5 тыс. руб.,а Adobe Master Collection 2022 (это набор из 23 программ Adobe, в том числе Photoshop, After Effects, Premiere Pro) можно приобрести за 5 тыс. руб. Продавцы, как следует из описаний товаров, высылают покупателям флеш-накопители с инструкцией по активации софта. По набл
25.08.2022 В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство

ое падение стоимости ее акций на биржах, но вернуться обратно она не захотела. Creative Cloud – это набор утилит для работы с графикой и видео. В список, помимо прочих, входят востребованные в России Photoshop, Premiere и After Effects. Последствия ухода Adobe настигли россиян лишь спустя полгода Уход Adobe из России подразумевал полное прекращение продаж новых продуктов и услуг на территор
23.03.2022 Акции создателя Photoshop обвалились после побега из России

ться на интересе граждан Украины к ее продуктам. Несмотря на грядущие финансовые потери, Adobe пока не спешит возвращаться в Россию Adobe известна в России в первую очередь благодаря своим программам Photoshop и Premiere – редакторам фотографий и видеороликов соответственно. Не меньшей популярностью пользуется у россиян и фоторедактор Lightroom. Реакция на санкции Adobe отвернулась от Росси
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei

ах, доступные с запуском Creative Cloud Canvas, Creative Cloud Spaces и бета-версий веб-интерфейсов Photoshop и Illustrator. В рамках своей программы Content Authenticity Initiative компания Ad
27.05.2021 Бесплатный аналог Photoshop «умер» после того, как Oracle запретила главному разработчику им заниматься

, в рамках которого велась разработка бесплатного графического редактора – свободного аналога Adobe Photoshop. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Проект прекратил прием пожертвова
11.03.2021 Adobe представила новые возможности Photoshop, Camera Raw и Premiere Pro

ых продуктов для работы с графикой и видео. Теперь пользователи могут решать свои задачи с большей скоростью, гибкостью и удобством, добиваясь лучших результатов за меньшее время. Вышла первая версия Photoshop со встроенной поддержкой компьютеров Mac на базе чипа Apple M1. Сборку подготовили по итогам бета-тестирования, во время которого разработчики собирали обратную связь от пользователей
16.02.2021 Adobe упростила совместную работу с документами в Photoshop, Illustrator и Fresco

Adobe сделала совместную работу в Photoshop и Illustrator намного проще. Теперь можно пригласить других пользователей к редактированию ваших документов с помощью новой функции «Приглашение к редактированию». Это позволяет сэкон
12.02.2021 Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop

и злоумышленникам понадобится просто заманить жертву на сайт под их контролем. Ручные и неручные обновления Всего Adobe ликвидировал 18 уязвимостей в Magento, 23 бага в Acrobat Reader, пять проблем в Photoshop, по одной уязвимости в Animate и Dreamweave и две в Illustrator. Adobe исправила 50 уязвимостей, включая активно эксплуатируемую Всего в различных версиях Acrobat (2017, 2020, DC, Rea
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут

2011 г. Adobe предоставляет клиентам доступ к своим продуктам по подписке. Одним из наиболее востребованных SaaS-решений компании является Creative Cloud, включающий популярные графические редакторы Photoshop и Illustrator, программу для нелинейного видеомонтажа Premiere Pro, редактор PDF-документов Acrobat Pro, программу для компьютерной верстки InDesign и многие другие. Указ Трампа Свое

15.05.2019 Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign

Под суд за Photoshop Компания Adobe пригрозила судом каждому пользователю своих программных продуктов, о чем сообщила в своем официальном письме, разосланном среди подписчиков сервиса Creative Cloud. Этом
15.09.2015 Новый плагин ParticleShop добавит физические кисти в Photoshop

ого обеспечения, представила новый модуль расширения (плагин) для редактора растровой графики Adobe Photoshop — ParticleShop, добавляющий в программу новые возможности по работе с кистями, что

17.06.2015 Adobe представила большое обновление Creative Cloud 2015 и запустила сервис Adobe Stock

обновление Creative Cloud 2015 включает в себя изменения в приложениях для настольных ПК, таких как Photoshop CC, Illustrator CC, Premiere Pro CC и InDesign CC, а также новые мобильные приложен
22.05.2015 Adobe уничтожит Photoshop для iPad и Android. Пользователей загонят в облачный сервис

Компания Adobe Systems объявила о том, что отказывается от дальнейшей разработки мобильной версии PhotoshopPhotoshop Touch, — выпущенной в 2012 г. С 28 мая 2015 г. приложение исчезн
23.04.2015 Adobe обновила Creative Cloud для работы с фотографиями

Adobe объявила о крупном обновлении Creative Cloud для работы с фотографиями с выходом нового Adobe Photoshop Lightroom CC, который обеспечивает высокую производительность и предлагает новые ин
20.02.2015 "Фотошопу" - 25 лет!

10 февраля 2015 года исполнилось 25 лет с момента выхода программы Adobe Photoshop 1.0, положившей начало линейке самых популярных в мире пакетов для редактирования и
19.11.2014 Adobe выпустила Lightroom 5.7 и Camera Raw 8.7

Raw 8.7 и DNG Converter 8.7 доступны на веб-сайте Adobe.com и через механизм обновления в продуктах Photoshop CC и Photoshop CS6. Об этом CNews сообщили в компании Adobe. В этих выпусках
24.06.2014 Миллион новых возможностей в обновлениях Adobe Creative Cloud

Компания Adobe обновила 14 приложений Creative Cloud для настольных систем, включая Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Dreamweaver CC и Adobe Premiere Pro CC. Это самое б
19.06.2014 Adobe представила подписку Creative Cloud для фотографов за 299 руб. в месяц

предназначенный для всех, кто интересуется фотографией, за i299 в месяц предоставляет пользователям Photoshop CC и Lightroom 5 - два инструмента, которые оказали существенное влияние на культур
16.01.2014 Вышло обновление Adobe Photoshop CC с новыми возможностями 3D-печати

Компания Adobe представила новые возможности 3D-печати в программе Adobe Photoshop CC. Доступное уже сейчас обновление позволяет пользователям Creative Cloud еще быст
11.09.2013 В Adobe Photoshop появилась Open Source-подсистема

Профессиональный графический пакет Adobe Photoshop, неоднократно подвергавшийся критике за полностью закрытый код и неадекватную ценов
11.09.2013 Adobe Generator оптимизирует веб-разработку и дизайн мобильных решений для участников Creative Cloud

Компания Adobe представила Adobe Generator — технологию, которая радикально меняет методы работы с Photoshop в веб-дизайне и при разработке графических интерфейсов пользователя. Generator — эт
08.05.2013 Adobe рассказала о новых возможностях Photoshop Creative Cloud

Компания Adobe объявила о существенном обновлении Adobe Photoshop CC в рамках глобального анонса Adobe Creative Cloud. Как ранее сообщал CNews, с июн
07.05.2013 Adobe предлагает платить за Photoshop пожизненно

ервис Creative Cloud. Все приложения, входящие в состав Creative Suite, будут переименованы в Adobe Photoshop CC, InDesign CC, Illustrator CC, Dreamweaver CC и Premiere Pro CC и станут распрост
11.03.2013 Иллюмнация в стиле Photoshop

из 12 роботизированных источников света, способных менять интенсивность и направление луча в двух плоскостях. Управление осуществляется с планшетного компьютера, в специальной программе напоминающей Photoshop. Разработчики отмечают, что управление системой требует значительных вычислительных мощностей – и поэтому они приспособили для этой цели современный видеоускоритель. Демонстрационный

27.02.2013 Выпущен «настоящий» Photoshop для смартфонов

Компания Adobe Systems объявила в своем блоге о выходе приложения Photoshop Touch для смартфонов. Его можно загрузить в Apple App Store для iOS-устройств и в G
27.02.2013 Вышел Photoshop для смартфонов

Компания Adobe Systems объявила в своем блоге о выходе приложения Photoshop Touch для смартфонов. Его можно загрузить в Apple App Store для iOS-устройств и Google Play для устройств на базе Android. Стоимость приложения составляет $4,99. Версия Photoshop

18.02.2013 Adobe опубликовала исходный код Photoshop 1.0

Музей компьютерной истории, расположенный в городе Маунтин-Вью, в Калифорнии, США, опубликовал на своем сайте полную версию исходного кода Photoshop 1.0.1, содержащую 128 тыс. строк, сообщает The Next Web. Продукт был выпущен на рынок более 20 лет назад, в 1990 г. Первая версия Photoshop была написана почти полностью одним


Публикаций - 804, упоминаний - 999

Adobe Photoshop и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1597 290
Microsoft Corporation 25775 104
Apple Inc 13156 86
Intel Corporation 12811 58
Samsung Electronics 11065 44
Nvidia Corp 4002 39
Canon 1439 39
Google LLC 12690 37
Sony 6739 36
Nikon 646 33
Seiko Epson Corporation 908 28
Autodesk 639 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
HP Inc. 5883 23
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 22
Olympus 475 22
Eastman Kodak - Кодак 509 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
Casio 338 18
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Corel Corporation 341 18
HP - Hewlett-Packard 3662 17
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 16
X Corp - Twitter 2938 16
Lenovo Group 2447 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Acer Group - Acer Inc 2776 16
Adobe Macromedia 219 13
Rekam 34 13
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 13
Noritsu Koki 24 12
Dell EMC 5180 12
LG Electronics 3735 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Toshiba Corporation 2980 11
Philips 2099 11
Adobe Figma 73 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Qualcomm Technologies 1974 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 128
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Coursera 65 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Крокус Сити Молл 16 3
Beko - Beko Electronics 83 3
101Hotels.com 456 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Квинта 7 3
eBay Inc 1640 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Visa International 1993 3
Superjob - Суперджоб 858 2
Airbnb 101 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Белый Ветер 365 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Газпром ПАО 1493 2
BMW Group 482 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Районные суды РФ 196 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
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UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
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U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
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МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 205
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 145
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PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 139
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 111
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 107
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 84
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 77
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