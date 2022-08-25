Разделы

Adobe Creative Cloud Adobe CC

Adobe Creative Cloud - Adobe CC

  • Adobe Creative Cloud Photography включает основные приложения для фотографов: Photoshop, Lightroom (для управления и синхронизации) и Lightroom Classic (для профессиональной обработки), а также Adobe Portfolio для создания портфолио и Adobe Bridge для организации файлов, плюс облачное хранилище и доступ к Adobe Firefly.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.08.2022 В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство

Последствия ухода Adobe В России образовалась нехватка лицензий на софт Adobe Creative Cloud для дизайнеров, художников и иллюстраторов, пишут «Известия». Adobe – эт
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei

Adobe запустила крупные обновления флагманских приложений Creative Cloud на базе Adobe Sensei, ускорила процессы создания видео с интеграцией Frame.io

06.10.2020 Syssoft поставила решения Adobe для творчества в Dataduck

для творческой работы в агентство Dataduck. В рамках проекта поставлены лицензии коллекции сервисов Adobe Creative Cloud, которые совмещают в себе решения для обработки изображений и видео, соз
15.05.2019 Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign

Под суд за Photoshop Компания Adobe пригрозила судом каждому пользователю своих программных продуктов, о чем сообщила в своем официальном письме, разосланном среди подписчиков сервиса Creative Cloud. Этому предшествовало сообщение компании об ограничении скачивания старых версий программ с ее серверов. В своем письме Adobe попросила всех пользователей прекратить работать в у
19.10.2017 HP представила рабочую станцию HP ZBook x2 с отсоединяемой клавиатурой

ожет художникам, дизайнерам и профессионалам в сфере обработки изображений раскрыть все возможности Adobe Creative Cloud и других специализированных приложений. В начале 2017 года уже были пред
17.06.2015 Adobe представила большое обновление Creative Cloud 2015 и запустила сервис Adobe Stock

Компания Adobe представила большое обновление сервисов и инструментов Creative Cloud. Как сообщили CNews в Adobe, обновление Creative Cloud 2015 включает в

23.04.2015 Adobe обновила Creative Cloud для работы с фотографиями

Компания Adobe объявила о крупном обновлении Creative Cloud для работы с фотографиями с выходом нового Adobe Photoshop Lightroom CC, который обеспечивает высокую производительность и предлагает новые инструменты для редактирования, улучше
24.06.2014 Миллион новых возможностей в обновлениях Adobe Creative Cloud

Компания Adobe обновила 14 приложений Creative Cloud для настольных систем, включая Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Dreamweaver CC и Adobe Premiere Pro CC. Это самое большое обновление Adobe своего программного обес
19.06.2014 Adobe представила подписку Creative Cloud для фотографов за 299 руб. в месяц

Компания Adobe объявила о доступности подписки Adobe Creative Cloud для фотографов на постоянной основе. Новый план подписки, предназначенны
19.05.2014 Adobe Creative Cloud — новый заоблачный уровень

д очень важных для творческих профессий сервисов. Если сказать одной фразой самое главное, то пакет Adobe Creative Cloud снял практически все ограничения на место и время работы пользователя. В
07.04.2014 Adobe анонсировала обновления видеоприложений Creative Cloud

Компания Adobe объявила о планируемом масштабном обновлении всех видеоприложений в Adobe Creative Cloud. Обновления увидят свет в ближайшие несколько месяцев. Среди прочего буд
13.09.2013 Adobe готовит обновление приложений для видеопроизводства в Creative Cloud

Компания Adobe объявила о планах по обновлению средств для обработки видео в Adobe Creative Cloud. Предстоящий выпуск, содержащий более 150 новых функций, расширяет возмо
11.09.2013 Adobe Generator оптимизирует веб-разработку и дизайн мобильных решений для участников Creative Cloud

омещает Photoshop в центр процесса разработки, обеспечивая взаимодействие между Adobe Photoshop CC, Adobe Creative Cloud и приложениями сторонних производителей, сообщили CNews в компании. Для

22.07.2013 Adobe делает ставку на распространение приложений по подписке

CNews: Корректно ли говорить о Adobe Creative Cloud for Teams как о принципиально новом продукте или это только новая версия
04.06.2013 Corel предлагает альтернативу Creative Cloud

Компания Corel объявила о старте специальной акции — Crossgrade 2.0, предназначенной для пользователей программного пакета Adobe Creative Suite, которые хотели бы получить альтернативу Creative Cloud. Как рассказали CNews в компании, пользователям Creative Suite предлагается попробовать и приобрести программные продукты Corel по специальным ценам со скидкой до 60%. В акции бу
14.05.2013 Adobe Creative Cloud доступен для индивидуальных пользователей России

Компания Adobe Systems сообщила о старте продаж Adobe Creative Cloud для индивидуальных пользователей в России. Теперь новейшие креативные ин
08.05.2013 Adobe рассказала о новых возможностях Photoshop Creative Cloud

Компания Adobe объявила о существенном обновлении Adobe Photoshop CC в рамках глобального анонса Adobe Creative Cloud. Как ранее сообщал CNews, с июня 2013 г. набор творческих инструментов A
07.05.2013 Adobe предлагает платить за Photoshop пожизненно

Adobe Systems объявила о том, что с июня 2013 г. пакет приложений Creative Suite будет заменен на облачный сервис Creative Cloud. Все приложения, входящие в состав Creative Suite, будут переименованы в Adobe Photoshop CC, InDesign CC, Illustrator CC, Dreamweaver CC и Premiere Pro CC и станут распространять
25.04.2013 Adobe Creative Cloud: как сэкономить на лицензиях

местимых со стандартными средствами SAM, такими как Microsoft SCCM и Apple Remote Desktop. Подписка Adobe Creative Cloud для рабочих групп будет полезна в первую очередь компаниям среднего разм
05.03.2013 В России стартовали продажи Adobe Creative Cloud для рабочих групп

Компания Softline сообщила о старте продаж Adobe Creative Cloud для рабочих групп в России. Adobe Creative Cloud — это лицензия н

Публикаций - 77, упоминаний - 121

Adobe Creative Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1573 59
Microsoft Corporation 25264 10
Google LLC 12285 8
X Corp - Twitter 2909 8
Apple Inc 12653 8
Intel Corporation 12550 5
Meta Platforms - Facebook 4539 4
Autodesk 622 4
HP Inc. 5763 3
Amazon Inc - Amazon.com 3145 3
Nvidia Corp 3743 2
Movavi - Мовавика 34 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 2
Canon 1422 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
GitHub 973 2
Red Hat 1346 2
AMD - Advanced Micro Devices 4476 2
Western Digital Corporation - WDC 574 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 234 1
Dassault Systemes 223 1
OpenAI 386 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
Realtek Semiconductor 65 1
TÜV 66 1
Mozilla Foundation 205 1
HERE Technologies 109 1
Otello Corporation - Opera Software 337 1
Adobe Macromedia 218 1
Firefly Systems 38 1
BackBlaze 31 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 1
Parallax - Параллакс 21 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 500 1
Pixelmator Team 12 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 70 1
Minerva Labs 2 1
Muse Group 30 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1910 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Градиент 95 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 65 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Ткач и партнеры 6 1
Dataduck - Маркетс Партнерс 2 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Microsoft - LinkedIn 688 1
Visa International 1975 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Судебная власть - Judicial power 2412 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5269 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6297 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18352 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 8
RAW - Формат цифровых файлов изображения 597 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7679 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 7
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3547 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4200 5
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1912 5
Adobe Photoshop 793 41
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 118 22
Adobe Illustrator 136 20
Adobe Lightroom 105 19
Microsoft Windows 16362 17
Adobe InDesign 67 15
Apple iPad 3942 13
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 12
Adobe After Effects 71 11
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 71 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 9
Adobe Premiere 116 8
Adobe - Behance 15 8
Google Android 14731 8
Apple iOS 8270 8
Apple macOS 2257 8
Apple - App Store 3013 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 7
Apple iPhone 6 4862 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3442 5
JavaScript - JS - язык программирования 1334 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 4
FreePik 1458 4
Adobe ID 7 4
Intel Core - Семейство процессоров 1237 4
Flickr - Фотохостинг 256 3
Adobe Mercury Streaming Engine - Adobe Mercury Graphics Engine 4 3
Adobe Generator - Macromedia Generator 5 3
Adobe Digital Enterprise Platform - Adobe Digital Marketing Suite - Adobe Online Marketing Suite - Adobe Marketing Cloud 23 3
Adobe Prelude 4 3
Adobe Anywhere 4 3
Google Chrome - браузер 1651 3
Microsoft Office 3967 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1015 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 3
Autodesk AutoCAD 361 2
Apple iMac - Серия моноблоков 463 2
HP Envy - серия ноутбуков 109 2
Hendrickson Winston - Хендриксон Уинстон 6 4
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 18 2
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 10 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 2
Панченко Иван 178 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 410 1
Кузнецов Максим 22 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Smith Brad - Смит Брэд 100 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Бухтияров Владимир 2 1
Воронова Анастасия 1 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Флор Рик 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Слободенюк Дмитрий 24 1
Слабых Игорь 17 1
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 1
Troughton-Smith Steven - Торнтон-Смит Стивен 7 1
Краснов Вениамин 1 1
Doshi Suhail - Доши Сухайл 2 1
Levine Jason - Левин Джейсон 3 1
Красикова Полина 2 1
Colbert Philip - Колберт Филип 1 1
Ткач Екатерина 4 1
Powers Shelley - Пауэрс Шелли 1 1
Masinter Larry - Мэсинтер Лэрри 1 1
Guerard Jim - Герард Джим 4 1
Nack John - Нак Джон 5 1
Davies Nick - Дэвис Ник 2 1
Knoll Thomas - Нолл Томас 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 216 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Россия - РФ - Российская федерация 157404 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 14
США - Калифорния 4776 5
Украина 7800 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18271 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 313 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45852 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 2
Беларусь - Белоруссия 6043 2
Европа 24652 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 576 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 37 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 1
Иран - Исламская Республика Иран 1119 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
НКО - Некоммерческая организация 592 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 400 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5875 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1739 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 95 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 1
Английский язык 6881 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Известия ИД 710 2
AppleInsider 398 2
Ars Technica 435 1
IGN 54 1
TNW - The Next Web 89 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
The Verge - Издание 592 1
Reddit 361 1
NYT - The New York Times 1088 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
The Register - The Register Hardware 1704 1
BleepingComputer - Издание 417 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
ZDnet 662 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
Ведомости 1255 1
HFS Research 49 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 171 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
РАН ФНИСЦ ИСПИ - Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 3 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 2
Microsoft Ignite 44 1
Adobe MAX 11 1
