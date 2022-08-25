Adobe Creative Cloud - Adobe CC

Получите все материалы CNews по ключевому слову
- Adobe Creative Cloud Photography включает основные приложения для фотографов: Photoshop, Lightroom (для управления и синхронизации) и Lightroom Classic (для профессиональной обработки), а также Adobe Portfolio для создания портфолио и Adobe Bridge для организации файлов, плюс облачное хранилище и доступ к Adobe Firefly.
|25.08.2022
|
В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство
Последствия ухода Adobe В России образовалась нехватка лицензий на софт Adobe Creative Cloud для дизайнеров, художников и иллюстраторов, пишут «Известия». Adobe – эт
|01.11.2021
|
Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei
Adobe запустила крупные обновления флагманских приложений Creative Cloud на базе Adobe Sensei, ускорила процессы создания видео с интеграцией Frame.io
|06.10.2020
|
Syssoft поставила решения Adobe для творчества в Dataduck
для творческой работы в агентство Dataduck. В рамках проекта поставлены лицензии коллекции сервисов Adobe Creative Cloud, которые совмещают в себе решения для обработки изображений и видео, соз
|15.05.2019
|
Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign
Под суд за Photoshop Компания Adobe пригрозила судом каждому пользователю своих программных продуктов, о чем сообщила в своем официальном письме, разосланном среди подписчиков сервиса Creative Cloud. Этому предшествовало сообщение компании об ограничении скачивания старых версий программ с ее серверов. В своем письме Adobe попросила всех пользователей прекратить работать в у
|19.10.2017
|
HP представила рабочую станцию HP ZBook x2 с отсоединяемой клавиатурой
ожет художникам, дизайнерам и профессионалам в сфере обработки изображений раскрыть все возможности Adobe Creative Cloud и других специализированных приложений. В начале 2017 года уже были пред
|17.06.2015
|
Adobe представила большое обновление Creative Cloud 2015 и запустила сервис Adobe Stock
Компания Adobe представила большое обновление сервисов и инструментов Creative Cloud. Как сообщили CNews в Adobe, обновление Creative Cloud 2015 включает в
|23.04.2015
|
Adobe обновила Creative Cloud для работы с фотографиями
Компания Adobe объявила о крупном обновлении Creative Cloud для работы с фотографиями с выходом нового Adobe Photoshop Lightroom CC, который обеспечивает высокую производительность и предлагает новые инструменты для редактирования, улучше
|24.06.2014
|
Миллион новых возможностей в обновлениях Adobe Creative Cloud
Компания Adobe обновила 14 приложений Creative Cloud для настольных систем, включая Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Dreamweaver CC и Adobe Premiere Pro CC. Это самое большое обновление Adobe своего программного обес
|19.06.2014
|
Adobe представила подписку Creative Cloud для фотографов за 299 руб. в месяц
Компания Adobe объявила о доступности подписки Adobe Creative Cloud для фотографов на постоянной основе. Новый план подписки, предназначенны
|19.05.2014
|
Adobe Creative Cloud — новый заоблачный уровень
д очень важных для творческих профессий сервисов. Если сказать одной фразой самое главное, то пакет Adobe Creative Cloud снял практически все ограничения на место и время работы пользователя. В
|07.04.2014
|
Adobe анонсировала обновления видеоприложений Creative Cloud
Компания Adobe объявила о планируемом масштабном обновлении всех видеоприложений в Adobe Creative Cloud. Обновления увидят свет в ближайшие несколько месяцев. Среди прочего буд
|13.09.2013
|
Adobe готовит обновление приложений для видеопроизводства в Creative Cloud
Компания Adobe объявила о планах по обновлению средств для обработки видео в Adobe Creative Cloud. Предстоящий выпуск, содержащий более 150 новых функций, расширяет возмо
|11.09.2013
|
Adobe Generator оптимизирует веб-разработку и дизайн мобильных решений для участников Creative Cloud
омещает Photoshop в центр процесса разработки, обеспечивая взаимодействие между Adobe Photoshop CC, Adobe Creative Cloud и приложениями сторонних производителей, сообщили CNews в компании. Для
|22.07.2013
|
Adobe делает ставку на распространение приложений по подписке
CNews: Корректно ли говорить о Adobe Creative Cloud for Teams как о принципиально новом продукте или это только новая версия
|04.06.2013
|
Corel предлагает альтернативу Creative Cloud
Компания Corel объявила о старте специальной акции — Crossgrade 2.0, предназначенной для пользователей программного пакета Adobe Creative Suite, которые хотели бы получить альтернативу Creative Cloud. Как рассказали CNews в компании, пользователям Creative Suite предлагается попробовать и приобрести программные продукты Corel по специальным ценам со скидкой до 60%. В акции бу
|14.05.2013
|
Adobe Creative Cloud доступен для индивидуальных пользователей России
Компания Adobe Systems сообщила о старте продаж Adobe Creative Cloud для индивидуальных пользователей в России. Теперь новейшие креативные ин
|08.05.2013
|
Adobe рассказала о новых возможностях Photoshop Creative Cloud
Компания Adobe объявила о существенном обновлении Adobe Photoshop CC в рамках глобального анонса Adobe Creative Cloud. Как ранее сообщал CNews, с июня 2013 г. набор творческих инструментов A
|07.05.2013
|
Adobe предлагает платить за Photoshop пожизненно
Adobe Systems объявила о том, что с июня 2013 г. пакет приложений Creative Suite будет заменен на облачный сервис Creative Cloud. Все приложения, входящие в состав Creative Suite, будут переименованы в Adobe Photoshop CC, InDesign CC, Illustrator CC, Dreamweaver CC и Premiere Pro CC и станут распространять
|25.04.2013
|
Adobe Creative Cloud: как сэкономить на лицензиях
местимых со стандартными средствами SAM, такими как Microsoft SCCM и Apple Remote Desktop. Подписка Adobe Creative Cloud для рабочих групп будет полезна в первую очередь компаниям среднего разм
|05.03.2013
|
В России стартовали продажи Adobe Creative Cloud для рабочих групп
Компания Softline сообщила о старте продаж Adobe Creative Cloud для рабочих групп в России. Adobe Creative Cloud — это лицензия н
