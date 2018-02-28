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HERE Technologies

HERE Technologies


28.02.2018 SAP интегрировала MasterCard, HERE и Postmates в сеть подключенных машин

SAP подключила новых партнеров и клиентов к SAP Transport Network – открытой торговой площадке. Набор ее функций будет расширен за счет безопасных платежей от Mastercard, навигации Here и доставки от Postmates. Об этом SAP сообщила на Mobile World Congress 2018, который проходит с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.SAP Vehicles Network на платформе SAP Leonardo соединяет т
04.01.2017 Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро

Intel покупает долю в HereIntel сообщила о покупке 15% акций немецкой компании Here, которая занимается разработкой цифровых карт и сервисов по отслеживанию местоположения. Помимо Intel, доля в компании есть у автопромышленников BMW, Audi и Daimler.Совместно с Intel, эти

03.08.2015 Nokia продала свой навигационный бизнес

Продажа Here Nokia объявила о подписании соглашения с группой автопроизводителей, состоящей из Audi, BMW Group и Daimler, о продаже своего картографического и навигационного бизнеса Here. Каждая
23.04.2015 Nokia хочет продать свои карты компании Apple

Изучая возможность дальнейшего существования своего навигационного бизнеса Here, финская компания Nokia пытается заинтересовать в покупке этого подразделения американскую Apple, китайский интернет-конгломерат Alibaba Group и крупнейший в мире интернет-магазин Amazon.c
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here

К покупке навигационного бизнеса Nokia — Here — проявляют интерес крупнейшая соцсеть Facebook, немецкие производители автомобилей BMW (входящий в одноименную группу компаний, которой также принадлежат бренды Rolls-Royce и Mini), Audi

02.04.2015 Петербургские разработчики выпустили мобильное приложение, которое позволит избавиться от пластиковых карт лояльности

Петербургская компания-разработчик выпустила на международный рынок новое мобильное приложение — All Discounts Here, способное упростить жизнь миллионов покупателей и владельцев пластиковых карт лояльности. Оценить уникальность и удобство сервиса уже успели жители Петербурга и известные крупные бренды в
11.12.2014 Владельцы iPhone получат бесплатную оффлайновую навигацию от Nokia

Nokia опубликовала навигационное приложение HERE в каталоге Google Play (ссылка). Оно доступна для загрузки владельцам смартфонов на базе Android 4.1 или более свежей версии. Кроме того, в компании сообщили, что в начале 2015 г. будет вы
20.08.2014 Из Nokia уволился «ответственный за новые продукты»

Генеральный директор подразделения Here Майкл Халбер (Michael Halbherr) покинет Nokia 1 сентября 2014 г. Его место займет Клифф Фокс (Cliff Fox), старший вице-президент одной из групп внутри Here, говорится в официальном

27.12.2013 Nokia обиделась на iOS 7 и удалила свои карты Here из магазинов iPhone и iPad

Компания Nokia удалила из магазина Apple App Store приложение HERE Maps, опубликованное там в ноябре 2012 г. При попытке загрузить приложение с официального сайта here.com/download на iPhone устройство переходит на веб-сервис here.com, предл
30.05.2013 Here предоставит информацию о ситуации на дорогах в реальном времени в 16 новых городах России

родах России – Ижевске, Липецке, Рязани, Сочи, Тюмени, Кемерово, Набережных Челнах, Саратове, Сургуте, Владивостоке, Оренбурге, Иркутске, Ставрополе, Волгограде, Барнауле и Омске. Расширение сервисов Here обеспечит большее число пользователей информацией о ситуации на дорогах в реальном времени посредством радио и информации в сети интернет. Информация о дорожном движении теперь станет дост
20.11.2012 Nokia выпустила бесплатные карты для iPhone и iPad

Компания Nokia выпустила собственное картографическое приложение для Apple iPhone и iPad. Оно опубликовано в каталоге App Store по ссылке. О намерении выпустить приложение, получившее название HERE Maps, в Nokia объявили неделю назад. Основанное на веб-стандарте HTML5 приложение включает: возможность доступа к картам в оффлайне, а также функцию пешеходной навигации с голосовыми подск
05.06.2001 Be Here разработала новые видеокамеры TotalView для показа спортивных зрелищ

Компания Be Here Inc., разработчик видеотехнологий, намерена представить свою новинку - телекамеру TotalView на финальных играх чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации США (NBA). Камеры, установле

Публикаций - 109, упоминаний - 109

HERE Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24678 60
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 49
Google LLC 11832 24
Apple Inc 12154 21
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 14
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 12
IBM - International Business Machines Corp 9449 12
Samsung Electronics 10294 11
Meta Platforms - Facebook 4445 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 9
8273 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 9
Nokia Technologies 12 8
ОТР ГК - ОТР 2000 214 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 8
Huawei 3955 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
Yandex - Яндекс 7436 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 7
Amazon Inc - Amazon.com 3015 7
X Corp - Twitter 2849 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 7
Qualcomm Technologies 1831 6
HTC Corporation 1499 6
Siemens AG - Siemens Group 2593 6
SAP SE 5287 5
Ростелеком 9755 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 5
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 4
MediaTek - Ralink 528 4
Терн ГК - Tern Group 77 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 4
Neoflex - Неофлекс 220 3
Oracle Corporation 6712 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 10
ВТБ - ВТБ24 665 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 10
Adidas - Адидас 161 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 10
ПСБ - Промсвязьбанк 854 10
Citi - Citibank - Ситибанк 319 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 10
РЖД - Российские железные дороги 1914 9
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 25 8
Mascotte 22 8
Unilever - Юнилевер Русь 154 8
Глобэкс банк 47 7
ГПБ - Газпромбанк 1089 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 7
BMW Group 449 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 7
Volkswagen Audi Group 208 7
Rietumu Banka 19 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 7
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 5
Carl Zeiss AG 304 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 4
Сафмар - Европлан - Europlan 38 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ЦентрОбувь ТД 28 4
Сентинел Кредит Менеджмент 14 3
Uber 331 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 3
eBay Inc 1622 3
Microsoft - LinkedIn 652 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 10
Федеральное казначейство России 1783 9
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 36 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1139 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 37 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1528 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9374 22
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20891 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9674 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 20
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7648 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11230 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12246 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8289 16
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12532 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4804 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2814 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12579 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6070 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 12
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12721 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2806 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10168 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7332 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 11
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17135 10
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 9
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1028 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6470 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2099 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 34
Google Android 14073 33
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 32
Microsoft Windows 15733 29
Apple iOS 7849 20
HERE Maps 54 20
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1561 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 16
Microsoft Office 3758 13
Microsoft Outlook 1393 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4990 10
Apple - App Store 2903 10
Microsoft Skype 2067 10
Microsoft Windows 10 1770 9
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store 60 9
Google Play - Google Store - Android Market 3309 8
Nokia Nseries 537 8
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 762 7
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 342 7
Nokia PureView - Смартфон 111 7
Apple iSight 70 6
HTC Sense 188 6
Microsoft Windows 2000 8661 6
Apple iPhone 5 773 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 5
HTC One - серия смартфонов 186 5
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 329 5
Microsoft Edge - браузер 1996 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 5
Microsoft Office 365 945 5
Nokia Xseries 53 5
Nokia Asha 44 5
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 5
Samsung Galaxy 961 5
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 151 5
Samsung Galaxy Note 695 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1831 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 773 4
Козлов Михаил 174 12
Спиридонов Александр 43 10
Скурятина Елена 20 10
Шакманас Алгирдас 40 10
Елистратов Николай 90 10
Мехришвили Александр 11 10
Бугаев Леонид 13 10
Бойко Елена 152 10
Сабынин Андрей 36 10
Гузовский Денис 68 10
Меньшов Кирилл 119 10
Васильев Александр 54 10
Масарская Наталия 36 10
Чаркин Евгений 296 9
Десятов Роман 14 9
Гуральников Сергей 164 9
Нестеров Алексей 144 8
Шушкин Дмитрий 95 8
Рахтеенко Владимир 41 8
Гусев Дмитрий 70 8
Размахаев Сергей 42 8
Шляпин Евгений 17 8
Гилев Сергей 14 8
Горбатюк Павел 11 8
Хомченко Дмитрий 13 8
Алябьев Андрей 27 7
Китляр Владимир 19 7
Яшин Леонид 21 7
Дюгаев Евгений 13 7
Пашнин Роман 10 7
Плешков Алексей 67 7
Евраев Михаил 262 7
Фридман Илья 42 7
Скородумов Анатолий 65 7
Горбунов Денис 16 7
Свердлов Михаил 33 7
Сафронов Юрий 67 7
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 6
Богачев Игорь 180 6
Козлов Павел 21 6
Россия - РФ - Российская федерация 145520 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 16
Финляндия - Финляндская Республика 3610 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 12
Европа 21811 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 9
Германия - Федеративная Республика 12709 9
Южная Корея - Республика 6666 7
Китай - Тайвань 4002 6
Испания - Каталония - Барселона 742 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 4
Индия - Bharat 5472 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 3
Россия - УФО - Челябинская область 1232 3
США - Калифорния - Купертино 271 3
Сингапур - Республика 1856 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 2
Бразилия - Федеративная Республика 2374 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Земля - планета Солнечной системы 10406 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 2
США - Нью-Йорк 3100 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1577 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 2
Финляндия - Хельсинки 247 2
Солнечная система - Solar system 2525 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 504 2
Финляндия - Эспоо 12 1
Япония 13310 1
Франция - Французская Республика 7863 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
США - Калифорния 4631 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5176 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6303 8
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2677 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5875 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1586 4
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