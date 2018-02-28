HERE Technologies
|28.02.2018
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SAP интегрировала MasterCard, HERE и Postmates в сеть подключенных машин
SAP подключила новых партнеров и клиентов к SAP Transport Network – открытой торговой площадке. Набор ее функций будет расширен за счет безопасных платежей от Mastercard, навигации Here и доставки от Postmates. Об этом SAP сообщила на Mobile World Congress 2018, который проходит с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.SAP Vehicles Network на платформе SAP Leonardo соединяет т
|04.01.2017
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Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро
Intel покупает долю в HereIntel сообщила о покупке 15% акций немецкой компании Here, которая занимается разработкой цифровых карт и сервисов по отслеживанию местоположения. Помимо Intel, доля в компании есть у автопромышленников BMW, Audi и Daimler.Совместно с Intel, эти
|03.08.2015
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Nokia продала свой навигационный бизнес
Продажа Here Nokia объявила о подписании соглашения с группой автопроизводителей, состоящей из Audi, BMW Group и Daimler, о продаже своего картографического и навигационного бизнеса Here. Каждая
|23.04.2015
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Nokia хочет продать свои карты компании Apple
Изучая возможность дальнейшего существования своего навигационного бизнеса Here, финская компания Nokia пытается заинтересовать в покупке этого подразделения американскую Apple, китайский интернет-конгломерат Alibaba Group и крупнейший в мире интернет-магазин Amazon.c
|22.04.2015
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Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here
К покупке навигационного бизнеса Nokia — Here — проявляют интерес крупнейшая соцсеть Facebook, немецкие производители автомобилей BMW (входящий в одноименную группу компаний, которой также принадлежат бренды Rolls-Royce и Mini), Audi
|02.04.2015
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Петербургские разработчики выпустили мобильное приложение, которое позволит избавиться от пластиковых карт лояльности
Петербургская компания-разработчик выпустила на международный рынок новое мобильное приложение — All Discounts Here, способное упростить жизнь миллионов покупателей и владельцев пластиковых карт лояльности. Оценить уникальность и удобство сервиса уже успели жители Петербурга и известные крупные бренды в
|11.12.2014
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Владельцы iPhone получат бесплатную оффлайновую навигацию от Nokia
Nokia опубликовала навигационное приложение HERE в каталоге Google Play (ссылка). Оно доступна для загрузки владельцам смартфонов на базе Android 4.1 или более свежей версии. Кроме того, в компании сообщили, что в начале 2015 г. будет вы
|20.08.2014
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Из Nokia уволился «ответственный за новые продукты»
Генеральный директор подразделения Here Майкл Халбер (Michael Halbherr) покинет Nokia 1 сентября 2014 г. Его место займет Клифф Фокс (Cliff Fox), старший вице-президент одной из групп внутри Here, говорится в официальном
|27.12.2013
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Nokia обиделась на iOS 7 и удалила свои карты Here из магазинов iPhone и iPad
Компания Nokia удалила из магазина Apple App Store приложение HERE Maps, опубликованное там в ноябре 2012 г. При попытке загрузить приложение с официального сайта here.com/download на iPhone устройство переходит на веб-сервис here.com, предл
|30.05.2013
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Here предоставит информацию о ситуации на дорогах в реальном времени в 16 новых городах России
родах России – Ижевске, Липецке, Рязани, Сочи, Тюмени, Кемерово, Набережных Челнах, Саратове, Сургуте, Владивостоке, Оренбурге, Иркутске, Ставрополе, Волгограде, Барнауле и Омске. Расширение сервисов Here обеспечит большее число пользователей информацией о ситуации на дорогах в реальном времени посредством радио и информации в сети интернет. Информация о дорожном движении теперь станет дост
|20.11.2012
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Nokia выпустила бесплатные карты для iPhone и iPad
Компания Nokia выпустила собственное картографическое приложение для Apple iPhone и iPad. Оно опубликовано в каталоге App Store по ссылке. О намерении выпустить приложение, получившее название HERE Maps, в Nokia объявили неделю назад. Основанное на веб-стандарте HTML5 приложение включает: возможность доступа к картам в оффлайне, а также функцию пешеходной навигации с голосовыми подск
|05.06.2001
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Be Here разработала новые видеокамеры TotalView для показа спортивных зрелищ
Компания Be Here Inc., разработчик видеотехнологий, намерена представить свою новинку - телекамеру TotalView на финальных играх чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации США (NBA). Камеры, установле
HERE Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Михаил 174 12
|Спиридонов Александр 43 10
|Скурятина Елена 20 10
|Шакманас Алгирдас 40 10
|Елистратов Николай 90 10
|Мехришвили Александр 11 10
|Бугаев Леонид 13 10
|Бойко Елена 152 10
|Сабынин Андрей 36 10
|Гузовский Денис 68 10
|Меньшов Кирилл 119 10
|Васильев Александр 54 10
|Масарская Наталия 36 10
|Чаркин Евгений 296 9
|Десятов Роман 14 9
|Гуральников Сергей 164 9
|Нестеров Алексей 144 8
|Шушкин Дмитрий 95 8
|Рахтеенко Владимир 41 8
|Гусев Дмитрий 70 8
|Размахаев Сергей 42 8
|Шляпин Евгений 17 8
|Гилев Сергей 14 8
|Горбатюк Павел 11 8
|Хомченко Дмитрий 13 8
|Алябьев Андрей 27 7
|Китляр Владимир 19 7
|Яшин Леонид 21 7
|Дюгаев Евгений 13 7
|Пашнин Роман 10 7
|Плешков Алексей 67 7
|Евраев Михаил 262 7
|Фридман Илья 42 7
|Скородумов Анатолий 65 7
|Горбунов Денис 16 7
|Свердлов Михаил 33 7
|Сафронов Юрий 67 7
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 6
|Богачев Игорь 180 6
|Козлов Павел 21 6
|Apps4All 26 10
|CNews - ZOOM.CNews 1848 8
|Bloomberg 1298 5
|NokiaPowerUser 13 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5925 2
|Re/code 40 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 2
|The Verge - Издание 560 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 2
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|Forbes - Форбс 833 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|Silicon 484 1
|FT - Financial Times 1226 1
|PC Magazine - PCMag 90 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|CRN 47 1
|ComputerWorld 144 1
|InformationWeek 241 1
|Playboy 51 1
|InfoWorld 55 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
|Maximum PC - boot 6 1
|AppleInsider 396 1
|Indian Express 8 1
|The Register - The Register Hardware 1571 1
|Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
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