HERE Technologies

SAP интегрировала MasterCard, HERE и Postmates в сеть подключенных машин SAP подключила новых партнеров и клиентов к SAP Transport Network – открытой торговой площадке. Набор ее функций будет расширен за счет безопасных платежей от Mastercard, навигации Here и доставки от Postmates. Об этом SAP сообщила на Mobile World Congress 2018, который проходит с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.SAP Vehicles Network на платформе SAP Leonardo соединяет т

Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро Intel покупает долю в HereIntel сообщила о покупке 15% акций немецкой компании Here, которая занимается разработкой цифровых карт и сервисов по отслеживанию местоположения. Помимо Intel, доля в компании есть у автопромышленников BMW, Audi и Daimler.Совместно с Intel, эти

Nokia продала свой навигационный бизнес Продажа Here Nokia объявила о подписании соглашения с группой автопроизводителей, состоящей из Audi, BMW Group и Daimler, о продаже своего картографического и навигационного бизнеса Here. Каждая

Nokia хочет продать свои карты компании Apple Изучая возможность дальнейшего существования своего навигационного бизнеса Here, финская компания Nokia пытается заинтересовать в покупке этого подразделения американскую Apple, китайский интернет-конгломерат Alibaba Group и крупнейший в мире интернет-магазин Amazon.c

Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here К покупке навигационного бизнеса Nokia — Here — проявляют интерес крупнейшая соцсеть Facebook, немецкие производители автомобилей BMW (входящий в одноименную группу компаний, которой также принадлежат бренды Rolls-Royce и Mini), Audi

Петербургские разработчики выпустили мобильное приложение, которое позволит избавиться от пластиковых карт лояльности Петербургская компания-разработчик выпустила на международный рынок новое мобильное приложение — All Discounts Here, способное упростить жизнь миллионов покупателей и владельцев пластиковых карт лояльности. Оценить уникальность и удобство сервиса уже успели жители Петербурга и известные крупные бренды в

Владельцы iPhone получат бесплатную оффлайновую навигацию от Nokia Nokia опубликовала навигационное приложение HERE в каталоге Google Play (ссылка). Оно доступна для загрузки владельцам смартфонов на базе Android 4.1 или более свежей версии. Кроме того, в компании сообщили, что в начале 2015 г. будет вы

Из Nokia уволился «ответственный за новые продукты» Генеральный директор подразделения Here Майкл Халбер (Michael Halbherr) покинет Nokia 1 сентября 2014 г. Его место займет Клифф Фокс (Cliff Fox), старший вице-президент одной из групп внутри Here, говорится в официальном

Nokia обиделась на iOS 7 и удалила свои карты Here из магазинов iPhone и iPad Компания Nokia удалила из магазина Apple App Store приложение HERE Maps, опубликованное там в ноябре 2012 г. При попытке загрузить приложение с официального сайта here.com/download на iPhone устройство переходит на веб-сервис here.com, предл

Here предоставит информацию о ситуации на дорогах в реальном времени в 16 новых городах России родах России – Ижевске, Липецке, Рязани, Сочи, Тюмени, Кемерово, Набережных Челнах, Саратове, Сургуте, Владивостоке, Оренбурге, Иркутске, Ставрополе, Волгограде, Барнауле и Омске. Расширение сервисов Here обеспечит большее число пользователей информацией о ситуации на дорогах в реальном времени посредством радио и информации в сети интернет. Информация о дорожном движении теперь станет дост

Nokia выпустила бесплатные карты для iPhone и iPad Компания Nokia выпустила собственное картографическое приложение для Apple iPhone и iPad. Оно опубликовано в каталоге App Store по ссылке. О намерении выпустить приложение, получившее название HERE Maps, в Nokia объявили неделю назад. Основанное на веб-стандарте HTML5 приложение включает: возможность доступа к картам в оффлайне, а также функцию пешеходной навигации с голосовыми подск