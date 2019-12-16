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Индексная книга CNews*
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HTC Sense



16.12.2019 «Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense
16.05.2017 HTC выпустила первый в мире смартфон, управляемый сжатием. Видео
28.07.2014 Центр сна Sense заменит собой любое снотворное
26.07.2010 HTC Sense появится на Windows Phone 7
17.05.2010 Школьники и студенты получат коммуникатор HTC с Android 2.1
18.12.2009 HTC Sense для всех "гуглофонов"
07.10.2009 HTC представила Windows phone с интерфейсом HTC Sense

Публикаций - 266, упоминаний - 308

HTC Sense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HTC Corporation 1492 187
Samsung Electronics 9747 84
Google LLC 10970 72
Apple Inc 11225 66
LG Electronics 3543 42
Microsoft Corporation 23534 39
Qualcomm Technologies 1703 32
Meta Platforms - Facebook 4342 32
Twitter 2707 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 29
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 27
Nvidia Corp 3215 23
Qlik - QlikTech 132 22
Sony 6485 21
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 17
Huawei 3514 14
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 13
MediaTek 448 13
Lenovo Motorola 3504 12
Dropbox 458 12
NeXus 322 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9493 11
Lenovo Group 2176 10
ZTE Corporation 723 9
Toshiba Corporation 2888 9
Intel Corporation 11679 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 8
HP Inc. 5526 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 919 8
Цифра ГК 2157 8
Xiaomi 1310 7
123 солюшнс 621 7
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2684 6
Fly 203 6
HERE Technologies 102 6
4A Games 743 6
Philips 2053 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 199 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 16
Carl Zeiss 299 6
Лента - Сеть розничной торговли 1707 5
Евросеть 1401 5
Whirlpool 81 3
Совкомбанк Совесть 266 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 3
TuneIn Radio 8 3
X5 Group 821 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 2
Frank RG - Frank Research Group 12 2
LinkedIn 584 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 2
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 4 1
Hyundai Motor 341 1
Русагро Группа Компаний 199 1
Телефон.Ру 92 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 340 1
Zenden Group 46 1
36,6 - аптечная сеть 28 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 1
Boeing 988 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 14 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
Caterpillar 88 1
Dyson 110 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 1
Новосталь-М 6 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 9 1
Sony Music Entertainment 156 1
BMW Group 412 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 1
AliExpress 381 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 1
Альфа-Банк 1603 1
Яндекс.Такси 327 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 1
МВД РФ Управление К 118 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2515 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 18 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2401 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2710 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2436 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1850 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2352 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2876 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3715 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 14
4CIO 710 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21441 204
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19267 139
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8465 135
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22023 129
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17363 120
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11867 116
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11537 110
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6746 107
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 101
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8688 100
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5703 96
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 85
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2740 84
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6382 72
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 71
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5661 69
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6173 68
Автофокус - Автофокусировка 2233 62
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6645 62
Наушники - Headphones 3520 59
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1760 56
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4128 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22286 50
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1075 48
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9452 46
DLNA - Digital Living Network Alliance 473 46
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2327 45
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12537 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25154 43
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1325 42
USB micro 944 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39179 40
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2423 40
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16094 39
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11319 38
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2177 38
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3512 37
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 351 36
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2577 35
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 8979 35
Google Android 12593 179
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 87
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 76
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 75
Apple iPhone - серия смартфонов 6635 75
HTC Desire - серия смартфонов 153 66
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 349 43
HTC One - серия смартфонов 163 43
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 42
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 40
Samsung Galaxy 1060 35
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 34
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 33
Apple iOS 6824 33
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 33
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 32
Microsoft Windows 14474 30
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2514 28
Samsung Galaxy Note 684 26
Google Play - Google Store - Android Market 2952 26
Samsung Electronics TouchWiz 200 25
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 650 24
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 23
Apple iPhone 4 746 23
Qlik Sense 35 22
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 22
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 21
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 21
Apple iPhone 5 754 20
Apple iPhone 6 6186 19
Samsung Super AMOLED 144 18
HTC EVO 63 17
HTC Sensation 41 17
Apple iPad 3742 17
HTC Hero - серия смартфонов 43 16
Google Maps - Карты Google 777 16
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 270 16
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 15
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 556 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 6
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 2
Wang Cher - Ван Шер 7 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 2
Рашид Карим 6 2
Путин Владимир 2740 2
Bond James - Бонд Джеймс 48 2
Twain Mark - Твен Марк 15 1
Захаров Владимир 21 1
Чернов Даниил 70 1
Байбутов Андрей 11 1
Волков Александр 27 1
Чернышов Михаил 37 1
Сахаров Андрей 7 1
Чекун Игорь 7 1
Зверев Александр 6 1
Ермошин Алексей 1 1
Малевич Казимир 6 1
Агалаков Евгений 1 1
Маслов Анатолий 2 1
Bach Robbie - Бэч Робби 29 1
Харитонова Анна 5 1
Володькина Ирина 2 1
Провоторов Александр 154 1
Зайцев Евгений 11 1
Исанин Антон 29 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 1
Бочарова Алена 6 1
Лукина Ольга 1 1
Chen Jason - Чен Джейсон 14 1
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Медведев Дмитрий 1631 1
Кормильцев Андрей 8 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 1
Россия - РФ - Российская федерация 123340 130
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50244 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15127 45
Китай - Тайвань 3751 42
Южная Корея - Республика 6295 37
Европа 21329 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17160 26
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 22
Япония 12936 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12825 17
Азия - Азиатский регион 4665 12
Финляндия - Финляндская Республика 3477 10
Франция - Французская Республика 7089 9
Германия - Федеративная Республика 12022 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39464 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13193 8
США - Калифорния - Купертино 252 8
Америка Северная 2837 6
США - Калифорния 4669 5
Испания - Каталония - Барселона 716 4
Италия - Итальянская Республика 4230 4
США - Нью-Йорк 2810 4
Канада 4712 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15031 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 4
США - Вашингтон - Редмонд 218 4
Америка 2155 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 3
Сингапур - Республика 1771 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6325 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2383 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 3
Бразилия - Федеративная Республика 2240 3
Великобритания - Лондон 2370 3
Земля - планета Солнечной системы 9715 2
Испания - Королевство 3603 2
Европа Западная 1346 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 913 2
Европа Восточная 3001 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4061 48
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10382 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20267 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42152 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9985 17
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1413 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4450 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 15
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3583 12
Ergonomics - Эргономика 1496 12
Статистика - Statistics - статистические данные 1605 10
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 889 9
Английский язык 6168 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1756 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5141 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6105 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1615 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4570 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41843 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10740 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2096 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4851 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1378 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5249 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 824 5
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 141 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9433 5
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 5
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1148 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24066 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
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