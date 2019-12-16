Индексная книга CNews*
HTC Sense
Публикаций - 266, упоминаний - 308
HTC Sense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 46
|Wikipedia - Википедия 440 5
|SlashGear 134 4
|Bloomberg 1112 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 3
|91Mobiles 1701 2
|TechRadar 89 2
|Gizmodo 121 2
|Чудо техники 60 2
|DigiTimes - Издание 1295 2
|Engadget - Блог о технологиях 418 2
|Electronista 166 2
|GigaOM 63 1
|GeekWire 12 1
|GizmoChina 97 1
|Mobiltelefon 5 1
|NewsFactor 128 1
|Forbes - Форбс 634 1
|9to5Mac 149 1
|AppleInsider 386 1
|GSM Arena 66 1
|9to5Google 85 1
|DxOMark - Издание 36 1
|AnandTech 71 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
|The Register 1407 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 303 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.