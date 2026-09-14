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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зверев Александр

СОБЫТИЯ


14.09.2026 «Газпром экспорт» перешла с Documentum на российскую платформу «Авандок» 1
11.11.2024 Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов 1
04.06.2024 «Авто.ру» купил «еКредит» — B2B-платформу для автокредитования 1
26.02.2014 Android по-русски: критический взгляд на Яндекс.Кит 1
25.02.2014 Российские программисты придумали способ отказаться от логина-пароля в мобильных приложениях 1
19.02.2014 «Яндекс» выпустил собственный Android. Yandex-смартфоны - скоро 1
21.01.2014 «Крок» построил мультимедийную инфраструктуру конференц-зала в новом отеле сети Hampton by Hilton 1
25.02.2013 «Лаборатория Касперского» обеспечит безопасность нового магазина приложений «Яндекс.Store» 1
25.02.2013 «Яндекс» открыл магазин Android-приложений 1
25.02.2013 «Яндекс» открыл магазин приложений для Android 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Зверев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9315 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5695 4
QUMO - КУМО 24 2
МегаФон 10888 2
BBK OPPO Electronics 488 2
Fly - Explay - Эксплей 243 2
PocketBook International 98 2
Google LLC 12758 2
Wexler 61 2
3Q 48 2
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ-Центр 8 1
Samsung Electronics 11115 1
Amazon Inc - Amazon.com 3296 1
Huawei 4698 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15993 1
Apple Inc 13245 1
Meta Platforms - Facebook 4628 1
Крок - Croc 1969 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9537 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Онлайн патент - Online Patent 24 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
Beorg - Биорг 131 1
Cyanogen Mod 54 1
SPB Software 60 1
Питерская группа связистов 441 1
DZ Systems - ДЗ Системс 16 1
TeXet 56 1
Royal Dutch Shell - Шелл 235 2
Яндекс - еКредит 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 185 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 592 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 73 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28472 6
Application store - магазин приложений 1480 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27025 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 3
Google Android устройства-девайсы 855 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7949 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14373 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29828 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13064 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3217 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5056 2
Оцифровка - Digitization 5226 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10111 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13117 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8569 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2786 2
Data monetization - Монетизация данных 1983 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5932 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6090 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23085 1
Микрофон - Microphone 2837 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2064 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 395 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1015 1
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 487 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3341 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9989 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4365 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3422 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1001 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1575 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1183 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14067 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9832 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13739 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 226 1
Google Android 15320 5
Yandex.Store - Яндекс.Store 53 5
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3576 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 970 2
Google - Gmail 1026 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 528 2
Apple iPhone 6 4860 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 240 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 2
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 52 2
Fly - Explay Flame - смартфон 5 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 127 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
Amazon Appstore 23 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 52 1
Яндекс.Переезд 3 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру Бизнес 9 1
Google Chrome - браузер 1716 1
Apple iPad 4023 1
Huawei Mate - серия смартфонов 456 1
Honor - серия смартфонов 248 1
Яндекс.Навигатор 121 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 297 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 164 1
Google Android Package Kit - APK 308 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 681 1
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 64 1
Яндекс Метро - Yandex Metro 24 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 185 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 68 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 130 1
Яндекс.Планшет 3 1
HTC Sense 188 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 53 1
Samsung Electronics - Bada 188 1
Samsung Electronics TouchWiz 202 1
Меркулов Петр 8 3
Богазова Залина 1 1
Завалишин Дмитрий 21 1
Ларин Кирилл 6 1
Перов Павел 27 1
Купцова Елена 3 1
Почтеннов Павел 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 5
Турция - Турецкая республика 2637 3
Украина 7943 3
Германия - Федеративная Республика 13273 2
Италия - Итальянская Республика 4516 2
Франция - Французская Республика 8193 2
Испания - Королевство 3843 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19279 1
Казахстан - Республика 6086 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 1
Беларусь - Белоруссия 6330 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19673 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1207 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2385 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 534 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53862 2
Английский язык 7053 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7565 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8934 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7645 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3388 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1745 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 97 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3211 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 482 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 182 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5825 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2789 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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