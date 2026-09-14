Индексная книга (каталог) CNews*
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Зверев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Зверев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 592 1
|Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 73 1
|Меркулов Петр 8 3
|Богазова Залина 1 1
|Завалишин Дмитрий 21 1
|Ларин Кирилл 6 1
|Перов Павел 27 1
|Купцова Елена 3 1
|Почтеннов Павел 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.