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PocketBook International

PocketBook International

СОБЫТИЯ

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13.02.2018 PocketBook запускает в России облачный сервис PocketBook Cloud

PocketBook объявила о запуске в России бесплатного облачного сервиса кроссплатформенного чтения PocketBook Cloud. Он предназначен для фанатов чтения, для людей, которые готовы потратить любую свободную минуту на погружение в мировое литературное наследие. Для тех, кто читает и с ридеров,

30.01.2018 PocketBook представила ридер с цветной подсветкой и облачными функциями. Цена

PocketBook представила флагманскую модель PocketBook 740. Это первый покетбук с двухядерным процессором, который обеспечил прирост скорости работы в среднем на 40%. Кроме того, ультратонкие рамки вокруг дисплея позволили оснастить моде
05.09.2016 Pocketbook анонсировала обновленную линейку электронных ридеров

Компания Pocketbook, российского рынка электронных ридеров, представила обновленную линейку устройств

07.08.2015 Флагманское чтиво

В России стартуют продажи нового флагманского букридера PocketBook 626 Plus. PocketBook 626 Plus – преемник PocketBook 626, сохранивший все её лучшие черты: функциональность, надежность и отмеченный премией Red Dot Design Award дизайн.
09.04.2015 PocketBook снижает цены на электронные книги

Компания PocketBook объявила о снижении рекомендованных розничных цен на линейку электронных книг. Гад
03.03.2015 Новый E Ink ридер PocketBook 630 стал доступен в продаже

Компания PocketBook объявляет о начале продаж нового E Ink ридера, реагирующего на изменения условий о
13.02.2015 Влюблённым в чтение

В День всех Влюблённых компания PocketBook хочет напомнить, что книга – лучший подарок. В линейке электронных книг PocketB
02.12.2014 PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном

PocketBook представил прототип PocketBook CAD Reader – высокотехнологичного устройства в уникальном гибком корпусе для профессионального использования. Прототип новой модели линейки CAD Reader впервые будет представлен в Лас
19.11.2014 Вышла новая прошивка для ридера PocketBook 650

Компания PocketBook сообщила, что новое программное обеспечение для PocketBook 650 версии 5.3,

31.10.2014 Ридер PocketBook 630 Fashion поступил в продажу в России

Компания PocketBook объявила, что электронный E Ink ридер PocketBook 630 Fashion поступил в про
28.08.2014 PocketBook представил линейку 8-ядерных планшетов

Компания PocketBook представила продуктовую линейку PocketBook SURFpad 4, состоящую из трех 8-я
14.08.2014 Букридеры идут на помощь школьникам

В новом учебном году некоторые бумажные учебники и школьные книги могут уступить место электронным букридерам, утверждают в компании PocketBook. Новые модели компании спроектированы специально для удобства учеников школ и их родителей. Например, PocketBook 840 отличается большим восьмидюймовым дисплеем на электронных

08.07.2014 PocketBook выяснил, как читают россияне

Компания PocketBook, мировой производитель электронных ридеров и планшетов, изучила вкусы и приоритеты
02.07.2014 В продажу поступил ридер PocketBook 650 с камерой 5 МП

Компания PocketBook, мировой производитель электронных ридеров и планшетов, объявила о начале продаж с
01.07.2014 Читай и снимай с PocketBook 650

Компания PocketBook начинает продажу первого в мире букридера со встроенной тыловой камерой PocketB
27.06.2014 Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook

Компания Yota Devices, отечественный производитель двухэкранных смартфонов, потребовал запретить продажу в России смартфонных обложек PocketBook. Иск компании «Йота Девайсез ИПР ЛТД» против ООО «Канонир» (продавца устройств PocketBook в России) и компании Batmore Capital LTD с Британских Виргинских островов (на которую
21.05.2014 Новые книги Pocketbook для самой читающей страны

Компания PocketBook представила на российском рынке несколько новых моделей электронных книг. Наибольш
21.05.2014 Первый тест в России: как ридер PocketBook Cover Reader превращает Samsung в YotaPhone

хватало в своем смартфоне. Большая же часть владельцев телефонов просто недоуменно пожмет плечами, подумав: «Чего же они только не придумают». Кстати, представители первой группы уже могут приобрести PocketBook Cover Reader в российских розничных магазинах по цене приблизительно в 3500 рублей.Внешний вид и эргономика PocketBook Cover Reader фактически представляет собой миниатюрную д
23.04.2014 Битва флагманов: букридеры PocketBook 626 и ONYX C63ML Akunin Book

Если говорить высокопарно, разработчики букридера PocketBook 626 являются адептами школы «отсечем все лишнее». Ридер PocketBook 626 элегантен и функционален, его программный интерфейс устройства хорошо продуман, отточен до мелочей и не

15.01.2014 ZOOM.CNews рекомендует: обзор книги PocketBook Touch Lux Limited Edition для настоящих эстетов

а с легким золотистым оттенком, как бы с золотой искрой в глубине. А основное отличие издания Limited Edition — это упаковка и чехол. Упаковка и кожаный чехол   Надо сказать, что обычная комплектация PocketBook Touch Lux предельно аскетична. Базовая модель упаковывается в тонкую картонную коробку и комплектуется кабелем USB, вот собственно, и весь набор. Но в данном случае комплектация осущ
06.12.2013 PocketBook запустил новый интернет-сервис для любителей чтения

Компания PocketBook, игрок российского рынка электронных книг, представила ReadRate — новый интернет-с
15.11.2013 Читать - это красиво!

Компания PocketBook представила на российском рынке коллекционный вариант своего букридера PocketBo
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2

Электронные книги Onyx BOOX i63ML Maxwell и PocketBook Touch2 не только очень близки по всем характеристикам, но это еще и топовые модели в линейках своих производителей. Бескомпромиссные и «заряженные» по полной. Оба букридера имеют сен
01.08.2013 ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux

ть и посмотреть на результат? Впрочем, какие-то соображения есть уже сейчас, потому что впечатление PocketBook Color Lux производит крайне неоднозначное. Главное меню букридера PocketBook

29.04.2013 Три новинки PocketBook

Российское отделение компании PocketBook представило на отечественном рынке три новые модели букридеров: Color Lux, Touch 2 и SurfPad 2. PocketBook Color Lux – это первая в мире электронная книга на цветных чернилах

20.12.2012 Назван победитель акции Pocketbook и ZOOM.CNews

Подошла к концу совместная акция компании Pocketbook и портала ZOOM.CNews. Нопоминаем, что в ходе данного проекта наиболее активные посетители портала боролись за приз - электронную книгу PocketBook Pro 912. Условия акции были п
13.11.2012 Обзор PocketBook Pro 912: ридер, в котором есть все

Модель PocketBook Pro 912 имеет в своей маркировке уточняющее дополнение — Education. И это как бы г
23.10.2012 Большой тест маленького ридера: ZOOM.CNews рекомендует PocketBook 613 Basic New

Если в двух словах, то PocketBook 613 Basic New — это букридер, предназначенный исключительно для чтения. Да! Чтение
18.09.2012 Владельцы Pocketbook получили доступ к более чем 120 газетам и журналам

Компания Pocketbook, производитель цифровых ридеров, объявила о том, что отныне владельцам ее продукци
10.09.2012 Обзор PocketBook A7 3G: между планшетом и ридером

енно, совершенно новой эту модель не назовешь. Перед нами обновленная версия уже знакомого планшета PocketBook A7. Габариты, вес, общие технические характеристики, все в точности какое же, как

28.03.2012 Обзор PocketBook Touch: сенсорный ридер с мультитач

орный 6-дюймовый E-Ink экран, поддерживающий функцию «мультитач», и минимальное количество — четыре штуки — физических кнопок на корпусе. К этому списку можно было бы добавить, продвигаемый компанией PocketBook, портал Obreey Store, который вроде как должен прийти на смену книжному интернет-магазину PocketBook, но, не смотря на логотип Obreey на задней крышке букридера, особого упора
19.12.2011 PocketBook 611 Basic: недорогой ридер с 6-дюймовым экраном

Компания PocketBook, лидер российского рынка устройств для чтения электронных книг, объявила о начале

21.11.2011 PocketBook в 2 раза снижает стоимость Android-ридера IQ 701

Международная компания PocketBook объявила о двукратном снижении цены на мультимедийный Android-ридер PocketBook<
10.11.2011 Как букридер стал планшетом: обзор PocketBook A 10

еры «A» в модификации означает, что букридер работает на базе Андроида. Это не единственный планшет PocketBook на Андроиде, есть еще 7-дюймовый IQ, но все-таки в основном продукция компанией

08.09.2011 Pocketbook уже не только "book"

ншетные компьютеры нижней ценовой категории практически перестали различаться. Гонконгская компания Pocketbook одна из первых решила не противиться данной тенденции, выпустив планшет-книгу P
02.09.2011 PocketBook расширяет производство и метит на рынок планшетов

Производитель ридеров PocketBook обзавелся на тайваньском заводе Foxconn собственной трехэтажной фабрикой, которая позволит ему выпускать до 8 тыс. устройств в сутки, рассказали CNews в компании. Ранее производитель
03.08.2011 PocketBook открыл первую в России сеть по продаже ридеров

Украинский производитель электронных книг PocketBook открыл в России три фирменных магазина, где продаются сами ридеры, а также всевозможные аксессуары для них. Два магазина расположены в Москве – в МТК «Европарк» и ТРК Vegas, и еще од
26.04.2011 В России представлены новейшие модели PocketBook

В России представлены новейшие модели электронных книг PocketBook. Ассортимент ридеров данного производителя включает в себя как компактные устройства с диагональю 5 и 6 дюймов (PocketBook 360, PocketBook 602(603)), так и устройства д
01.03.2011 PocketBook IQ 701: лучший способ поднять IQ

PocketBook IQ 701 выделяется из всей линейки продуктов PocketBook. Во-первых, цветной сенсорный экран, а не монохромный дисплей на E-Ink, как в других моделях, во-вторых, операционная система Android. И по сути, это уже не просто приспособление для
24.02.2011 Обзор новой серии ридеров PocketBook Pro

основательно и довольно качественно. Комплектация устройств спартанская: чехол, краткая инструкция и сама книжка. Для зарядки предназначен кабель microUSB, сетевой адаптер придется докупать отдельно. PocketBook Pro 602 и 902 В тестировании побывали PocketBook Pro 602 и 903, но выводы можно сделать о всех четырех моделях (602/603, 902/903), анонсированных осенью, так как за исключение

Публикаций - 98, упоминаний - 141

PocketBook International и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
ONYX International 158 16
Sony 6739 15
Apple Inc 13156 12
Samsung Electronics 11065 11
Digma 251 11
Fly - Explay - Эксплей 243 10
Google LLC 12690 9
Dropbox 527 9
Wexler 61 7
Yandex - Яндекс 9216 7
3Q 48 6
QUMO - КУМО 24 6
Rakuten Kobo 15 6
Huawei 4677 6
TeXet 56 5
МегаФон 10742 5
X Corp - Twitter 2938 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
iRiver 182 4
Lenovo Group 2447 4
LG Electronics 3735 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
BBK OPPO Electronics 484 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
HTC Corporation 1512 4
Adobe Systems 1597 4
Wacom 143 4
Rakuten 51 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 3
Onext 7 3
ORSiO 10 3
Microsoft Corporation 25775 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 3
Nvidia Corp 4002 2
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 2
Ectaco - East-Coast Trading American Company Incorporated 33 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Евросеть 1421 4
Barnes & Noble 171 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Связной ГК 1401 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Белый Ветер 365 1
МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
eBay Inc 1640 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Coca-Cola Company 261 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Marco Polo Hotel 7 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Электронная Москва АО 30 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 72
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 46
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 43
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 32
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 31
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 29
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 28
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 109 17
EPUB - Electronic Publication 150 17
FB2 - FictionBook 129 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 16
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 16
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 15
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 14
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 14
Наушники - Headphones 4479 13
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
USB micro 974 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 247 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 375 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 10
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 9
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 53
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Apple iOS 8583 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Amazon Kindle 195 10
Apple iPad 4012 9
Linux OS 11533 9
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 8
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 8
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Великобритания - Виргинские Острова 245 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Германия - Саксония - Дрезден 104 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
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Канада 5082 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 25
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