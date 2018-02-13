PocketBook International

PocketBook запускает в России облачный сервис PocketBook Cloud PocketBook объявила о запуске в России бесплатного облачного сервиса кроссплатформенного чтения PocketBook Cloud. Он предназначен для фанатов чтения, для людей, которые готовы потратить любую свободную минуту на погружение в мировое литературное наследие. Для тех, кто читает и с ридеров,

PocketBook представила ридер с цветной подсветкой и облачными функциями. Цена PocketBook представила флагманскую модель PocketBook 740. Это первый покетбук с двухядерным процессором, который обеспечил прирост скорости работы в среднем на 40%. Кроме того, ультратонкие рамки вокруг дисплея позволили оснастить моде

Pocketbook анонсировала обновленную линейку электронных ридеров Компания Pocketbook, российского рынка электронных ридеров, представила обновленную линейку устройств

Флагманское чтиво В России стартуют продажи нового флагманского букридера PocketBook 626 Plus. PocketBook 626 Plus – преемник PocketBook 626, сохранивший все её лучшие черты: функциональность, надежность и отмеченный премией Red Dot Design Award дизайн.

PocketBook снижает цены на электронные книги Компания PocketBook объявила о снижении рекомендованных розничных цен на линейку электронных книг. Гад

Новый E Ink ридер PocketBook 630 стал доступен в продаже Компания PocketBook объявляет о начале продаж нового E Ink ридера, реагирующего на изменения условий о

Влюблённым в чтение В День всех Влюблённых компания PocketBook хочет напомнить, что книга – лучший подарок. В линейке электронных книг PocketB

PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном PocketBook представил прототип PocketBook CAD Reader – высокотехнологичного устройства в уникальном гибком корпусе для профессионального использования. Прототип новой модели линейки CAD Reader впервые будет представлен в Лас

Вышла новая прошивка для ридера PocketBook 650 Компания PocketBook сообщила, что новое программное обеспечение для PocketBook 650 версии 5.3,

Ридер PocketBook 630 Fashion поступил в продажу в России Компания PocketBook объявила, что электронный E Ink ридер PocketBook 630 Fashion поступил в про

PocketBook представил линейку 8-ядерных планшетов Компания PocketBook представила продуктовую линейку PocketBook SURFpad 4, состоящую из трех 8-я

Букридеры идут на помощь школьникам В новом учебном году некоторые бумажные учебники и школьные книги могут уступить место электронным букридерам, утверждают в компании PocketBook. Новые модели компании спроектированы специально для удобства учеников школ и их родителей. Например, PocketBook 840 отличается большим восьмидюймовым дисплеем на электронных

PocketBook выяснил, как читают россияне Компания PocketBook, мировой производитель электронных ридеров и планшетов, изучила вкусы и приоритеты

В продажу поступил ридер PocketBook 650 с камерой 5 МП Компания PocketBook, мировой производитель электронных ридеров и планшетов, объявила о начале продаж с

Читай и снимай с PocketBook 650 Компания PocketBook начинает продажу первого в мире букридера со встроенной тыловой камерой PocketB

Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook Компания Yota Devices, отечественный производитель двухэкранных смартфонов, потребовал запретить продажу в России смартфонных обложек PocketBook. Иск компании «Йота Девайсез ИПР ЛТД» против ООО «Канонир» (продавца устройств PocketBook в России) и компании Batmore Capital LTD с Британских Виргинских островов (на которую

Новые книги Pocketbook для самой читающей страны Компания PocketBook представила на российском рынке несколько новых моделей электронных книг. Наибольш

Первый тест в России: как ридер PocketBook Cover Reader превращает Samsung в YotaPhone хватало в своем смартфоне. Большая же часть владельцев телефонов просто недоуменно пожмет плечами, подумав: «Чего же они только не придумают». Кстати, представители первой группы уже могут приобрести PocketBook Cover Reader в российских розничных магазинах по цене приблизительно в 3500 рублей.Внешний вид и эргономика PocketBook Cover Reader фактически представляет собой миниатюрную д

Битва флагманов: букридеры PocketBook 626 и ONYX C63ML Akunin Book Если говорить высокопарно, разработчики букридера PocketBook 626 являются адептами школы «отсечем все лишнее». Ридер PocketBook 626 элегантен и функционален, его программный интерфейс устройства хорошо продуман, отточен до мелочей и не

ZOOM.CNews рекомендует: обзор книги PocketBook Touch Lux Limited Edition для настоящих эстетов а с легким золотистым оттенком, как бы с золотой искрой в глубине. А основное отличие издания Limited Edition — это упаковка и чехол. Упаковка и кожаный чехол Надо сказать, что обычная комплектация PocketBook Touch Lux предельно аскетична. Базовая модель упаковывается в тонкую картонную коробку и комплектуется кабелем USB, вот собственно, и весь набор. Но в данном случае комплектация осущ

PocketBook запустил новый интернет-сервис для любителей чтения Компания PocketBook, игрок российского рынка электронных книг, представила ReadRate — новый интернет-с

Читать - это красиво! Компания PocketBook представила на российском рынке коллекционный вариант своего букридера PocketBo

Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2 Электронные книги Onyx BOOX i63ML Maxwell и PocketBook Touch2 не только очень близки по всем характеристикам, но это еще и топовые модели в линейках своих производителей. Бескомпромиссные и «заряженные» по полной. Оба букридера имеют сен

ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux ть и посмотреть на результат? Впрочем, какие-то соображения есть уже сейчас, потому что впечатление PocketBook Color Lux производит крайне неоднозначное. Главное меню букридера PocketBook

Три новинки PocketBook Российское отделение компании PocketBook представило на отечественном рынке три новые модели букридеров: Color Lux, Touch 2 и SurfPad 2. PocketBook Color Lux – это первая в мире электронная книга на цветных чернилах

Назван победитель акции Pocketbook и ZOOM.CNews Подошла к концу совместная акция компании Pocketbook и портала ZOOM.CNews. Нопоминаем, что в ходе данного проекта наиболее активные посетители портала боролись за приз - электронную книгу PocketBook Pro 912. Условия акции были п

Обзор PocketBook Pro 912: ридер, в котором есть все Модель PocketBook Pro 912 имеет в своей маркировке уточняющее дополнение — Education. И это как бы г

Большой тест маленького ридера: ZOOM.CNews рекомендует PocketBook 613 Basic New Если в двух словах, то PocketBook 613 Basic New — это букридер, предназначенный исключительно для чтения. Да! Чтение

Владельцы Pocketbook получили доступ к более чем 120 газетам и журналам Компания Pocketbook, производитель цифровых ридеров, объявила о том, что отныне владельцам ее продукци

Обзор PocketBook A7 3G: между планшетом и ридером енно, совершенно новой эту модель не назовешь. Перед нами обновленная версия уже знакомого планшета PocketBook A7. Габариты, вес, общие технические характеристики, все в точности какое же, как

Обзор PocketBook Touch: сенсорный ридер с мультитач орный 6-дюймовый E-Ink экран, поддерживающий функцию «мультитач», и минимальное количество — четыре штуки — физических кнопок на корпусе. К этому списку можно было бы добавить, продвигаемый компанией PocketBook, портал Obreey Store, который вроде как должен прийти на смену книжному интернет-магазину PocketBook, но, не смотря на логотип Obreey на задней крышке букридера, особого упора

PocketBook 611 Basic: недорогой ридер с 6-дюймовым экраном Компания PocketBook, лидер российского рынка устройств для чтения электронных книг, объявила о начале

PocketBook в 2 раза снижает стоимость Android-ридера IQ 701 Международная компания PocketBook объявила о двукратном снижении цены на мультимедийный Android-ридер PocketBook<

Как букридер стал планшетом: обзор PocketBook A 10 еры «A» в модификации означает, что букридер работает на базе Андроида. Это не единственный планшет PocketBook на Андроиде, есть еще 7-дюймовый IQ, но все-таки в основном продукция компанией

Pocketbook уже не только "book" ншетные компьютеры нижней ценовой категории практически перестали различаться. Гонконгская компания Pocketbook одна из первых решила не противиться данной тенденции, выпустив планшет-книгу P

PocketBook расширяет производство и метит на рынок планшетов Производитель ридеров PocketBook обзавелся на тайваньском заводе Foxconn собственной трехэтажной фабрикой, которая позволит ему выпускать до 8 тыс. устройств в сутки, рассказали CNews в компании. Ранее производитель

PocketBook открыл первую в России сеть по продаже ридеров Украинский производитель электронных книг PocketBook открыл в России три фирменных магазина, где продаются сами ридеры, а также всевозможные аксессуары для них. Два магазина расположены в Москве – в МТК «Европарк» и ТРК Vegas, и еще од

В России представлены новейшие модели PocketBook В России представлены новейшие модели электронных книг PocketBook. Ассортимент ридеров данного производителя включает в себя как компактные устройства с диагональю 5 и 6 дюймов (PocketBook 360, PocketBook 602(603)), так и устройства д

PocketBook IQ 701: лучший способ поднять IQ PocketBook IQ 701 выделяется из всей линейки продуктов PocketBook. Во-первых, цветной сенсорный экран, а не монохромный дисплей на E-Ink, как в других моделях, во-вторых, операционная система Android. И по сути, это уже не просто приспособление для