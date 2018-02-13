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PocketBook International
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.02.2018
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PocketBook запускает в России облачный сервис PocketBook Cloud
PocketBook объявила о запуске в России бесплатного облачного сервиса кроссплатформенного чтения PocketBook Cloud. Он предназначен для фанатов чтения, для людей, которые готовы потратить любую свободную минуту на погружение в мировое литературное наследие. Для тех, кто читает и с ридеров,
|30.01.2018
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PocketBook представила ридер с цветной подсветкой и облачными функциями. Цена
PocketBook представила флагманскую модель PocketBook 740. Это первый покетбук с двухядерным процессором, который обеспечил прирост скорости работы в среднем на 40%. Кроме того, ультратонкие рамки вокруг дисплея позволили оснастить моде
|05.09.2016
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Pocketbook анонсировала обновленную линейку электронных ридеров
Компания Pocketbook, российского рынка электронных ридеров, представила обновленную линейку устройств
|07.08.2015
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Флагманское чтиво
В России стартуют продажи нового флагманского букридера PocketBook 626 Plus. PocketBook 626 Plus – преемник PocketBook 626, сохранивший все её лучшие черты: функциональность, надежность и отмеченный премией Red Dot Design Award дизайн.
|09.04.2015
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PocketBook снижает цены на электронные книги
Компания PocketBook объявила о снижении рекомендованных розничных цен на линейку электронных книг. Гад
|03.03.2015
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Новый E Ink ридер PocketBook 630 стал доступен в продаже
Компания PocketBook объявляет о начале продаж нового E Ink ридера, реагирующего на изменения условий о
|13.02.2015
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Влюблённым в чтение
В День всех Влюблённых компания PocketBook хочет напомнить, что книга – лучший подарок. В линейке электронных книг PocketB
|02.12.2014
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PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном
PocketBook представил прототип PocketBook CAD Reader – высокотехнологичного устройства в уникальном гибком корпусе для профессионального использования. Прототип новой модели линейки CAD Reader впервые будет представлен в Лас
|19.11.2014
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Вышла новая прошивка для ридера PocketBook 650
Компания PocketBook сообщила, что новое программное обеспечение для PocketBook 650 версии 5.3,
|31.10.2014
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Ридер PocketBook 630 Fashion поступил в продажу в России
Компания PocketBook объявила, что электронный E Ink ридер PocketBook 630 Fashion поступил в про
|28.08.2014
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PocketBook представил линейку 8-ядерных планшетов
Компания PocketBook представила продуктовую линейку PocketBook SURFpad 4, состоящую из трех 8-я
|14.08.2014
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Букридеры идут на помощь школьникам
В новом учебном году некоторые бумажные учебники и школьные книги могут уступить место электронным букридерам, утверждают в компании PocketBook. Новые модели компании спроектированы специально для удобства учеников школ и их родителей. Например, PocketBook 840 отличается большим восьмидюймовым дисплеем на электронных
|08.07.2014
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PocketBook выяснил, как читают россияне
Компания PocketBook, мировой производитель электронных ридеров и планшетов, изучила вкусы и приоритеты
|02.07.2014
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В продажу поступил ридер PocketBook 650 с камерой 5 МП
Компания PocketBook, мировой производитель электронных ридеров и планшетов, объявила о начале продаж с
|01.07.2014
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Читай и снимай с PocketBook 650
Компания PocketBook начинает продажу первого в мире букридера со встроенной тыловой камерой PocketB
|27.06.2014
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Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook
Компания Yota Devices, отечественный производитель двухэкранных смартфонов, потребовал запретить продажу в России смартфонных обложек PocketBook. Иск компании «Йота Девайсез ИПР ЛТД» против ООО «Канонир» (продавца устройств PocketBook в России) и компании Batmore Capital LTD с Британских Виргинских островов (на которую
|21.05.2014
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Новые книги Pocketbook для самой читающей страны
Компания PocketBook представила на российском рынке несколько новых моделей электронных книг. Наибольш
|21.05.2014
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Первый тест в России: как ридер PocketBook Cover Reader превращает Samsung в YotaPhone
хватало в своем смартфоне. Большая же часть владельцев телефонов просто недоуменно пожмет плечами, подумав: «Чего же они только не придумают». Кстати, представители первой группы уже могут приобрести PocketBook Cover Reader в российских розничных магазинах по цене приблизительно в 3500 рублей.Внешний вид и эргономика PocketBook Cover Reader фактически представляет собой миниатюрную д
|23.04.2014
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Битва флагманов: букридеры PocketBook 626 и ONYX C63ML Akunin Book
Если говорить высокопарно, разработчики букридера PocketBook 626 являются адептами школы «отсечем все лишнее». Ридер PocketBook 626 элегантен и функционален, его программный интерфейс устройства хорошо продуман, отточен до мелочей и не
|15.01.2014
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ZOOM.CNews рекомендует: обзор книги PocketBook Touch Lux Limited Edition для настоящих эстетов
а с легким золотистым оттенком, как бы с золотой искрой в глубине. А основное отличие издания Limited Edition — это упаковка и чехол. Упаковка и кожаный чехол Надо сказать, что обычная комплектация PocketBook Touch Lux предельно аскетична. Базовая модель упаковывается в тонкую картонную коробку и комплектуется кабелем USB, вот собственно, и весь набор. Но в данном случае комплектация осущ
|06.12.2013
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PocketBook запустил новый интернет-сервис для любителей чтения
Компания PocketBook, игрок российского рынка электронных книг, представила ReadRate — новый интернет-с
|15.11.2013
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Читать - это красиво!
Компания PocketBook представила на российском рынке коллекционный вариант своего букридера PocketBo
|15.11.2013
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Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2
Электронные книги Onyx BOOX i63ML Maxwell и PocketBook Touch2 не только очень близки по всем характеристикам, но это еще и топовые модели в линейках своих производителей. Бескомпромиссные и «заряженные» по полной. Оба букридера имеют сен
|01.08.2013
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ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux
ть и посмотреть на результат? Впрочем, какие-то соображения есть уже сейчас, потому что впечатление PocketBook Color Lux производит крайне неоднозначное. Главное меню букридера PocketBook
|29.04.2013
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Три новинки PocketBook
Российское отделение компании PocketBook представило на отечественном рынке три новые модели букридеров: Color Lux, Touch 2 и SurfPad 2. PocketBook Color Lux – это первая в мире электронная книга на цветных чернилах
|20.12.2012
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Назван победитель акции Pocketbook и ZOOM.CNews
Подошла к концу совместная акция компании Pocketbook и портала ZOOM.CNews. Нопоминаем, что в ходе данного проекта наиболее активные посетители портала боролись за приз - электронную книгу PocketBook Pro 912. Условия акции были п
|13.11.2012
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Обзор PocketBook Pro 912: ридер, в котором есть все
Модель PocketBook Pro 912 имеет в своей маркировке уточняющее дополнение — Education. И это как бы г
|23.10.2012
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Большой тест маленького ридера: ZOOM.CNews рекомендует PocketBook 613 Basic New
Если в двух словах, то PocketBook 613 Basic New — это букридер, предназначенный исключительно для чтения. Да! Чтение
|18.09.2012
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Владельцы Pocketbook получили доступ к более чем 120 газетам и журналам
Компания Pocketbook, производитель цифровых ридеров, объявила о том, что отныне владельцам ее продукци
|10.09.2012
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Обзор PocketBook A7 3G: между планшетом и ридером
енно, совершенно новой эту модель не назовешь. Перед нами обновленная версия уже знакомого планшета PocketBook A7. Габариты, вес, общие технические характеристики, все в точности какое же, как
|28.03.2012
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Обзор PocketBook Touch: сенсорный ридер с мультитач
орный 6-дюймовый E-Ink экран, поддерживающий функцию «мультитач», и минимальное количество — четыре штуки — физических кнопок на корпусе. К этому списку можно было бы добавить, продвигаемый компанией PocketBook, портал Obreey Store, который вроде как должен прийти на смену книжному интернет-магазину PocketBook, но, не смотря на логотип Obreey на задней крышке букридера, особого упора
|19.12.2011
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PocketBook 611 Basic: недорогой ридер с 6-дюймовым экраном
Компания PocketBook, лидер российского рынка устройств для чтения электронных книг, объявила о начале
|21.11.2011
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PocketBook в 2 раза снижает стоимость Android-ридера IQ 701
Международная компания PocketBook объявила о двукратном снижении цены на мультимедийный Android-ридер PocketBook<
|10.11.2011
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Как букридер стал планшетом: обзор PocketBook A 10
еры «A» в модификации означает, что букридер работает на базе Андроида. Это не единственный планшет PocketBook на Андроиде, есть еще 7-дюймовый IQ, но все-таки в основном продукция компанией
|08.09.2011
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Pocketbook уже не только "book"
ншетные компьютеры нижней ценовой категории практически перестали различаться. Гонконгская компания Pocketbook одна из первых решила не противиться данной тенденции, выпустив планшет-книгу P
|02.09.2011
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PocketBook расширяет производство и метит на рынок планшетов
Производитель ридеров PocketBook обзавелся на тайваньском заводе Foxconn собственной трехэтажной фабрикой, которая позволит ему выпускать до 8 тыс. устройств в сутки, рассказали CNews в компании. Ранее производитель
|03.08.2011
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PocketBook открыл первую в России сеть по продаже ридеров
Украинский производитель электронных книг PocketBook открыл в России три фирменных магазина, где продаются сами ридеры, а также всевозможные аксессуары для них. Два магазина расположены в Москве – в МТК «Европарк» и ТРК Vegas, и еще од
|26.04.2011
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В России представлены новейшие модели PocketBook
В России представлены новейшие модели электронных книг PocketBook. Ассортимент ридеров данного производителя включает в себя как компактные устройства с диагональю 5 и 6 дюймов (PocketBook 360, PocketBook 602(603)), так и устройства д
|01.03.2011
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PocketBook IQ 701: лучший способ поднять IQ
PocketBook IQ 701 выделяется из всей линейки продуктов PocketBook. Во-первых, цветной сенсорный экран, а не монохромный дисплей на E-Ink, как в других моделях, во-вторых, операционная система Android. И по сути, это уже не просто приспособление для
|24.02.2011
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Обзор новой серии ридеров PocketBook Pro
основательно и довольно качественно. Комплектация устройств спартанская: чехол, краткая инструкция и сама книжка. Для зарядки предназначен кабель microUSB, сетевой адаптер придется докупать отдельно. PocketBook Pro 602 и 902 В тестировании побывали PocketBook Pro 602 и 903, но выводы можно сделать о всех четырех моделях (602/603, 902/903), анонсированных осенью, так как за исключение
PocketBook International и организации, системы, технологии, персоны:
|Милица Евгений 6 6
|Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 3
|King Stephen - Кинг Стивен 51 2
|Донцова Дарья 18 2
|Маринина Александра 8 2
|Меркулов Петр 8 2
|Зверев Александр 9 2
|Устинова Татьяна 9 2
|Путин Владимир 3454 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Малис Александр 158 2
|Новикова Елена 105 1
|Шаров Владимир 35 1
|Костевич Сергей 9 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Каренина Анна 18 1
|Анурьев Сергей 28 1
|Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Лукьяненко Сергей 49 1
|Пантелеев Антон 26 1
|Перумов Ник 22 1
|Воронков Константин 13 1
|Громаков Алексей 8 1
|Пелевин Виктор 13 1
|Гаврилов Александр 10 1
|Антошкин Юрий 8 1
|Шевелева Елена 5 1
|Тармин Виктор 1 1
|Пелевис Виктор 1 1
|Швецова Людмила 3 1
|Науменко Олег 1 1
|Пилипенко Евгений 1 1
|Моргунова Дарья 1 1
|Богатырёв Максим 1 1
|Ирз Денис 12 1
|Brown Dan - Браун Дэн 16 1
|Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
|Чичирин Владимир 1 1
|Решетина Ирина 1 1
|РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
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