Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

FB2 FictionBook

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.10.2026 ИИ для тех, кто учится и учит: Сбербанк выпустил бесплатные ИИ-сервисы для образования 1
20.10.2025 Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM 1
28.08.2025 Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года 1
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
27.12.2024 Как выбрать электронную книгу в 2025 году 1
20.12.2024 Начались продажи флагманской электронной книги Digma P6 1
13.12.2024 Как безопасно хранить и редактировать файлы на российской облачной платформе 1
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android 2
01.09.2022 Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей 1
04.03.2022 Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM 2
16.02.2022 Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2 1
28.12.2021 Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM 1
08.12.2021 Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM 1
19.11.2021 «Яндекс» научил «Алису» читать с выражением электронные книги 1
28.10.2021 Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM 1
30.07.2021 «Яндекс» открыл бесплатную библиотеку электронных книг. Хорошую, но маленькую 1
15.07.2021 Вышла новая версия отечественного офисного пакета «Р7-Офис» 1
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 1
20.01.2020 Цифровой контент 1
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена 1
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 2
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 2
27.07.2018 Лучшие устройства для чтения: выбор ZOOM 1
08.06.2017 10 дюймов комфортного чтения 2
29.01.2016 МТС открыла «Мобильные библиотеки» в Кызыле 1
03.12.2015 В Красноярском крае стало вдвое больше 4G-абонентов МТС 1
24.11.2015 «Мобильная библиотека» МТС открылась в ТРЦ «Июнь» в Красноярске 1
20.10.2015 МТС открыла три мобильные библиотеки в Кемерово 1
24.09.2015 «Мобильная библиотека» МТС вышла на улицы Нижнего Новгорода 1
10.09.2015 Мобильная библиотека на колёсах появилась в Иркутске 1
02.09.2015 МТС открывает «Мобильные библиотеки» в школах Оренбуржья 1
24.08.2015 Что подарить школьнику на 1 сентября? Выбор ZOOM 1
19.08.2015 Каждый второй абонент МТС в Республике Алтай пользуется мобильным интернетом 1
27.07.2015 «ЛитРес» присоединился к проекту МТС «Мобильная библиотека» 1
26.03.2015 Виртуальные книжные полки появились в крупнейшей библиотеке Красноярского края 1
23.01.2015 МТС открыла в Мурманске первую «Мобильную библиотеку» 1
12.12.2014 Полное собрание сочинений Льва Толстого опубликовано в Сети 1
05.09.2014 МТС открыла первую мобильную библиотеку в Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 130, упоминаний - 155

FB2 и организации, системы, технологии, персоны:

PocketBook International 98 17
ONYX International 159 17
Prology 72 15
Google LLC 12843 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 13
Digma 260 11
Wexler 61 11
Apple Inc 13334 10
Fly - Explay - Эксплей 243 9
Amazon Inc - Amazon.com 3319 9
Yandex - Яндекс 9446 7
Sony - Sony Group Corporation 6764 6
Dropbox 530 6
Wacom 143 6
Gmini 20 6
Samsung Electronics 11176 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Инверсия - Инверсия НПФ 158 5
SiPix 8 5
Microsoft Corporation 25910 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 4
Adobe Systems 1610 4
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 4
МакЦентр - MacCentre 172 4
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 54 4
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 59 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
HTC Corporation 1425 3
iRiver 182 3
effire Universal Limited 8 3
Rakuten Kobo 15 3
Meta Platforms - Facebook 4639 3
LG Electronics 3751 3
Новые облачные технологии (НОТ) 494 3
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 3
PayPal 675 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 112 2
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
TeXet 56 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 198 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 4
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 13 4
Barnes & Noble 171 3
Visa International 1998 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 2
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 1
American Express - Amex 341 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
LEGO 262 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 60 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 68 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 75 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Жемчужина - Санаторий 68 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 52 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 370 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 124 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 3
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 34 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1434 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
Администрация города Кемерово 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1219 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1582 110
EPUB - Electronic Publication 154 107
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1990 76
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6307 68
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13412 67
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 64
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6492 61
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 60
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 255 60
Наушники - Headphones 4559 57
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10898 57
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 110 56
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1770 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 52
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 488 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10705 44
GIF - Graphics Interchange Format - растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 42
Карты памяти - Запоминающее устройство 2332 41
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 35
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4520 34
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 34
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6645 34
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4793 33
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход - Аудиоразъём 1256 33
Joystick - Джойстик 1153 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 31
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10220 30
WAV - Waveform Audio File Format 534 28
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2353 28
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2599 27
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 27
USB mini 338 25
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1568 24
USB micro 975 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10572 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 23
PRC Mobipocket - формат файла 35 22
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2585 98
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 70
Google Android 15411 46
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 44
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 41
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 928 24
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 653 19
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 133 19
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 76 16
Prology Latitude 21 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 16
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 16
PocketBook - серия электронных книг 45 15
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1478 14
Apple iOS 8678 14
Linux OS 11724 14
Dell Latitude - Серия ноутбуков 252 13
Amazon Kindle 196 12
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 11
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 11
Microsoft Windows 17075 11
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 10
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 869 10
МТС Мобильная библиотека 41 10
Wexler Book 11 10
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 418 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 8
FBReader 19 8
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - PalmDOC - AportisDoc 11 8
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 17 8
Samsung SVR-диктофон 466 7
Apple iPad 4029 7
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 279 6
Microsoft Notepad (Блокнот) 305 6
Самолит - Сервис самопубликаций 15 6
Fly - Explay TXT.Book 7 6
Тетрис 77 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 6
Microsoft Office 4253 6
Honor MagicBook - серия ноутбуков 92 5
Чубайс Анатолий 223 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 2
Толстая Фекла 8 2
Аветисян Армен 47 2
Липич Григорий 65 2
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 1
Яппаров Тагир 111 1
Николаев Вячеслав 104 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Лисовский Евгений 20 1
Байгушев Владимир 17 1
Беневоленский Евгений 3 1
Зайцева Анна 70 1
По Эдгар Аллан 9 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
King Stephen - Кинг Стивен 51 1
Шитова Татьяна 8 1
Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 1
Толстой Лев 71 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
Филатов Леонид 7 1
Каменнова Мария 45 1
Чернов Григорий 17 1
Теверовский Александр 12 1
Рылов Дмитрий 58 1
Дюма Александр 17 1
Дитрих Анжелика 1 1
Гриб Андрей 17 1
Тиунов Леонид 56 1
Березной Андрей 77 1
Мошков Максим 14 1
Милица Евгений 6 1
Литвинов Артем 14 1
Тен Станислав 14 1
Бодягин Иван 9 1
Миронов Андрей 14 1
Соболев Михаил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 50
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 7
Украина 7982 6
Европа 25059 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1724 3
Южная Корея - Республика 7132 3
Япония 13872 3
Беларусь - Белоруссия 6387 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 3
Германия - Федеративная Республика 13321 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1951 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3394 2
Палестина 95 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 805 2
Казахстан - Республика 6154 2
Земля - планета Солнечной системы 10930 2
Азия - Азиатский регион 5969 2
Америка - Американский регион 2213 2
Франция - Французская Республика 8218 2
Китай - Тайвань 4296 2
Солнечная система - Solar system 2575 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2357 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2933 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1168 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 713 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1687 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1088 1
Таиланд - Королевство 945 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1396 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 469 1
Германия - Берлин 740 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 578 1
Новая Зеландия 739 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1845 57
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 40
Английский язык 7096 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5597 15
Ergonomics - Эргономика 1773 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3236 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 760 6
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1025 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1550 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 4
Литий - Lithium - химический элемент 675 4
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 642 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5706 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2140 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 3
Спорт - Шахматы - Chess 264 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1731 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2088 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1677 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1912 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1407 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5873 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6301 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3822 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 2
CNews - ZOOM.CNews 1915 23
Times 674 7
Wikipedia - Википедия 662 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 34 1
23ABC News 186 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2521 1
Комсомольская правда ИД 84 1
AppleInsider 400 1
GizmoChina 174 1
АиФ - Аргументы и факты 53 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Советский спорт 19 1
Вебпланета 4 1
TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 305 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 104 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 149 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 666 2
День знаний - 1 сентября 51 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 18 1
День молодёжи - 27 июня 1120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще