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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мошков Максим



13.01.2025 Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом 1
05.04.2024 Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы 1
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
28.03.2014 Прокуратура требует заблокировать военные интернет-библиотеки 1
17.03.2014 Интернет-библиотеки зачищают от экстремизма 1
17.07.2007 Хакеры заинтересовались литературой: DDoS-атака на «Библиотеку Мошкова» 1
01.09.2006 "Яндекс" открывает библиотеку справочников 1
18.07.2006 "КМ онлайн" оштрафовали за пиратство 1
01.06.2006 Библиотека Мошкова: суд вынес роковой приговор 2
19.12.2005 Мошков потратит миллион на классику 2
22.04.2005 Суды отбирают книги у онлайн-библиотек 1
28.01.2005 Электронные библиотеки вне закона? 1
25.07.2001 Старейшая библиотека Рунета обзавелась магазином "У Мошкова" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Мошков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Bookmate 27 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Webmoney 542 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
SpyLOG 83 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
Nexter Systems - Giat Industries 6 1
Google LLC 11775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Газпром ПАО 1342 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Нэклис-Банк 16 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Реклама.ру 1 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
КомКнига 2 1
Судебная власть - Judicial power 2309 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Судебная власть - Городские суды 17 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 4
Оцифровка - Digitization 4540 4
Электронная библиотека - Electronic Library 134 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
EPUB - Electronic Publication 145 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
FB2 - FictionBook 125 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 148 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Website URL - Uniform Resource Locator 875 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 99 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
ЛитРес Самиздат 18 4
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
ЛитРес MyBook 24 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
Scribd - сервис облачного хранения документов 4 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
ЛитРес Читай! 9 1
Amazon Kindle 184 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 92 1
Яндекс.Лавка 231 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
PocketBook BookLand 8 1
ЛитРес Правда 1 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Зиновьев Александр 12 2
Дунаев Виктор 4 2
Геворкян Эдуард 2 2
Harrison Harry - Гаррисон Гарри 3 2
Аитов Тимур 197 1
Колесников Олег 20 1
King Stephen - Кинг Стивен 48 1
Путин Владимир 3171 1
Касперская Наталья 291 1
Волож Аркадий 251 1
Басов Алексей 115 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Лебедев Артемий 99 1
Хохлов Юрий 14 1
Бурков Дмитрий 15 1
Долматов Василий 5 1
Лем Станислав 7 1
Дубов Григорий 1 1
Романов Андрей 10 1
Антопольский Александр 1 1
Быков Дмитрий 7 1
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Березовская Марина 1 1
Соколов Юрий 6 1
Сеславинский Михаил 32 1
Маринина Александра 8 1
Протасов Павел 5 1
Катасонова Елена 1 1
Мухин Юрий 1 1
Комаров Алексей 13 1
По Эдгар Аллан 7 1
Никитин-Перенский Андрей 2 1
Рубецкий Олег 1 1
Квачков Владимир 3 1
Горжалцан Владимир 2 1
Пастернак Борис 6 1
Головачев Василий 2 1
Ященко Иван 4 1
Рубина Дина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 246 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоалександровск 20 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Украина - Одесса 188 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бугуруслан 18 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 7
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НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 1
РНБ - Российская национальная библиотека 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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